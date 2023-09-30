Тур: 8. Стадион: Лино Турина.
1:2
Конец матча
0'
0:1
17' ПенальтиЭспозито Сальваторе
33' Желтая карточкаБандинелли Филиппо
35' Желтая карточкаЧеппители Лука
0:2
45' ГолАнтонуччи Мирко
58' Желтая карточкаАнтонуччи Мирко
60' Желтая карточкаЭлия Сальваторе
84' Желтая карточкаНиколау Димитрис
1:2
84' ГолЛа Мантия Андреа
88' Желтая карточкаМоро Лука
90' Желтая карточкаЭкдаль Альбин
90'+8
Ход матча
17'
35'
45'
0:2
58'
60'
84'
84'
88'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
379 Количество передач 403
-
49 Владение мячом, % 51
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Векки Стефано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Rachid KoudaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
-
11 Ципот ТиоНападающий
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
История личных встреч
ФералпиСало
Специя
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
180
Бомбардиры внутри турнира
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Davide Balestrero
|2
|0.25
|Ла Мантия Андреа
|1
|0.13
|Феличи Маттиа
|1
|0.13
|Мартелла Бруно
|0
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Ди Мольфетта Давиде
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моро Лука
|2
|0.29
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.14
|Реца Аркадиуш
|1
|0.14
|Антонуччи Мирко
|1
|0.14
|Эспозито Франческо
|1
|0.14
|Rachid Kouda
|0
|0
|Николау Димитрис
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
Карточки
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеппители Лука
|5
|0
|Davide Balestrero
|4
|0
|Феличи Маттиа
|1
|1
|Фьордилино Лука
|2
|0
|Пицциньякко Семуэль
|2
|0
|Компаньон Маттиа
|2
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Париджини Витторио
|1
|0
|Alessandro Pilati
|1
|0
|Курфалидис Христос
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|4
|0
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|Кассата Франческо
|2
|0
|Мюль Лукас
|2
|0
|Антонуччи Мирко
|2
|0
|Rachid Kouda
|2
|0
|Экдаль Альбин
|1
|0
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|0
|Эспозито Сальваторе
|1
|0
|Элия Сальваторе
|1
|0
|Моро Лука
|1
|0
|Эспозито Франческо
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
Результаты матчей
ФералпиСало
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Специя
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
4
ФералпиСало
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Специя
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
2
0
ФералпиСало
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Специя
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Пропущено
15
10
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
3
20%
1
10%
31-45
2
13%
4
40%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
3
20%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
ФералпиСало
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2
Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Castegnato 3:4 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 ФералпиСало - Реджана 3:1 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Про Сесто 2:1 Новара - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Триестина 1:0 Ювентус (до 23 лет) - ФералпиСало 1:3 Тренто - ФералпиСало 0:0 ФералпиСало - Мантуя 3:1
Специя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджо-Аудаче 1:2 Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1
Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Специя - Бохум 4:3 Сассуоло - Специя 2:3 Специя - Верона 1:3 Рома - Специя 2:1 Специя - Торино 0:4 Лечче - Специя 0:0 Специя - Милан 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Аталанта - Специя 3:2 Специя - Монца 0:2 Сампдория - Специя 1:1
Результаты матчей
ФералпиСало
Специя
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
3:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
ФералпиСало
Специя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
34
17
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|2.
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|12 - 12
|12
|7.
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|8.
|6
|2
|4
|0
|11 - 7
|10
|9.
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|10.
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|11.
|7
|2
|3
|2
|5 - 8
|9
|12.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|13.
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|14.
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|15.
|0:2
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|16.
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|18.
|2:0
|8
|1
|2
|5
|6 - 10
|5
|19.
|8
|1
|1
|6
|4 - 15
|4
|20.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|2:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|10.
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|13.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|14.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|15.
|0:2
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|19.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|6.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|0:2
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|17.
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|18.
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|19.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|2:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|5
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Парма
|Бенедычак Адриан
|5
|Комо
|Иоанну Николас
|3 (1)
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|5
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 3
|Реджо-Аудаче
|Кабаши Элвис
|4
|Козенца
|Канотто Луиджи
|4
|Специя
|Николау Димитрис
|4