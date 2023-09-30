  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
ФералпиСало
1:2
Конец матча
Специя
0'
0:1
17' Пенальти
Эспозито Сальваторе
33' Желтая карточка
Бандинелли Филиппо
35' Желтая карточка
Чеппители Лука
0:2
45' Гол
Антонуччи Мирко
58' Желтая карточка
Антонуччи Мирко
60' Желтая карточка
Элия Сальваторе
84' Желтая карточка
Николау Димитрис
1:2
84' Гол
Ла Мантия Андреа
88' Желтая карточка
Моро Лука
90' Желтая карточка
Экдаль Альбин
90'+8
1
Пицциньякко
Семуэль
94
Летиция
Гаэтано
23
Чеппители
Лука
19
Alessandro
Pilati
87
Мартелла
Бруно
20
Зеннаро
Маттиа
16
Фьордилино
Лука
8
Davide
Balestrero
70
Париджини
Витторио
91
Ла
Мантия
Андреа
97
Феличи
Маттиа
69
Дронговски
Бартломей
27
Амьен-Аду
Кельвен
77
Бертола
Николо
43
Николау
Димитрис
7
Элия
Сальваторе
13
Реца
Аркадиуш
10
Эспозито
Сальваторе
25
Бандинелли
Филиппо
80
Rachid
Kouda
9
Эспозито
Франческо
48
Антонуччи
Мирко
ФералпиСало
4-3-3
Специя
3-4-1-2

История личных встреч

ФералпиСало
Специя

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

СCB
3:0
СCB
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Davide Balestrero 2 0.25
Ла Мантия Андреа 1 0.13
Феличи Маттиа 1 0.13
Мартелла Бруно 0 0
Летиция Гаэтано 0 0
Париджини Витторио 0 0
Ди Мольфетта Давиде 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Лука 2 0.29
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.14
Реца Аркадиуш 1 0.14
Антонуччи Мирко 1 0.14
Эспозито Франческо 1 0.14
Rachid Kouda 0 0
Николау Димитрис 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0

Карточки

ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеппители Лука 5 0
Davide Balestrero 4 0
Феличи Маттиа 1 1
Фьордилино Лука 2 0
Пицциньякко Семуэль 2 0
Компаньон Маттиа 2 0
Loris Bacchetti 1 0
Париджини Витторио 1 0
Alessandro Pilati 1 0
Курфалидис Христос 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 4 0
Бандинелли Филиппо 4 0
Кассата Франческо 2 0
Мюль Лукас 2 0
Антонуччи Мирко 2 0
Rachid Kouda 2 0
Экдаль Альбин 1 0
Дронговски Бартломей 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Эспозито Сальваторе 1 0
Элия Сальваторе 1 0
Моро Лука 1 0
Эспозито Франческо 1 0
Giovanni Corradini 1 0

Результаты матчей

ФералпиСало
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Специя
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
4
ФералпиСало
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Специя
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

2
0
ФералпиСало
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Специя
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

15
10
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
3
20%
1
10%
31-45
2
13%
4
40%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
3
20%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

ФералпиСало
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2
Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Castegnato 3:4 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 ФералпиСало - Реджана 3:1 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Про Сесто 2:1 Новара - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Триестина 1:0 Ювентус (до 23 лет) - ФералпиСало 1:3 Тренто - ФералпиСало 0:0 ФералпиСало - Мантуя 3:1
Специя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджо-Аудаче 1:2 Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1
Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Специя - Бохум 4:3 Сассуоло - Специя 2:3 Специя - Верона 1:3 Рома - Специя 2:1 Специя - Торино 0:4 Лечче - Специя 0:0 Специя - Милан 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Аталанта - Специя 3:2 Специя - Монца 0:2 Сампдория - Специя 1:1

Результаты матчей

ФералпиСало
Специя

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

3:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

ФералпиСало
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
3
4
1
7
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 7 5 2 0 14 - 3 17
2.
Венеция
 8 4 3 1 11 - 6 15
3.
Палермо
 6 4 1 1 10 - 3 13
4.
Комо
 6 4 1 1 9 - 6 13
5.
Модена
 7 3 3 1 7 - 5 12
6.
Катанзаро
 7 3 3 1 12 - 12 12
7.
Козенца
 8 3 2 3 11 - 9 11
8.
Зюйдтироль
 6 2 4 0 11 - 7 10
9.
Кремонезе
 7 2 4 1 8 - 7 10
10.
Брешия
 5 2 3 0 4 - 1 9
11.
Читтаделла
 7 2 3 2 5 - 8 9
12.
Пиза
 7 2 2 3 6 - 7 8
13.
Бари
 7 1 5 1 6 - 6 8
14.
Асколи
 8 2 2 4 9 - 11 8
15.
Реджо-Аудаче
 0:2 8 1 4 3 7 - 11 7
16.
Сампдория
 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Специя
 7 1 2 4 6 - 11 5
18.
Тернана
 2:0 8 1 2 5 6 - 10 5
19.
ФералпиСало
 8 1 1 6 4 - 15 4
20.
Лекко
 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Комо
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Венеция
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Модена
 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Катанзаро
 4 2 1 1 6 - 7 7
6.
Асколи
 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 6 - 4 5
8.
Брешия
 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Тернана
 2:0 5 1 2 2 4 - 4 5
10.
Читтаделла
 3 1 1 1 1 - 3 4
11.
Козенца
 4 1 1 2 7 - 6 4
12.
Палермо
 2 1 0 1 3 - 1 3
13.
Бари
 3 0 3 0 3 - 3 3
14.
Кремонезе
 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Реджо-Аудаче
 0:2 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Специя
 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Пиза
 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
ФералпиСало
 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Сампдория
 3 0 0 3 2 - 6 0
20.
Лекко
 3 0 0 3 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Венеция
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Кремонезе
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Козенца
 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Пиза
 4 2 1 1 3 - 2 7
6.
Парма
 2 2 0 0 7 - 1 6
7.
Комо
 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 5 - 3 5
9.
Модена
 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Катанзаро
 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Сампдория
 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Бари
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Читтаделла
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Реджо-Аудаче
 0:2 5 1 2 2 4 - 6 5
15.
Брешия
 2 1 1 0 2 - 0 4
16.
Специя
 4 1 1 2 5 - 8 4
17.
ФералпиСало
 4 1 0 3 2 - 9 3
18.
Асколи
 5 0 2 3 4 - 10 2
19.
Лекко
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Тернана
 2:0 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 5
Асколи Мендеш Педру 5
Парма Бенедычак Адриан 5
Комо Иоанну Николас 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФералпиСало Чеппители Лука 5
Бари Ди Чезаре Валерио 1 3
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 4
Козенца Канотто Луиджи 4
Специя Николау Димитрис 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч ФералпиСало 1:2 Специя онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     