Тур: 8. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
0'
0:1
6' ГолВока Идриз
13' Желтая карточкаБарбьери Томмазо
17' Желтая карточкаВока Идриз
42' Вторая желтая карточкаБарбьери Томмазо
43' Желтая карточкаД'Орацио Томмазо
48' Желтая карточкаВентури Майкл
65' Желтая карточкаФорте Франческо
69' Желтая карточкаЭштевеш Томаш
76' Желтая карточкаКанотто Луиджи
Ход матча
6'
0:1
13'
17'
42'
43'
48'
65'
69'
76'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
17
Млакар
Ян
27
Валоти
Матиа
14
Кало
Джакомо
42
Вока
Идриз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Валоти МатиаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Юрешкин РокоПолузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Пиза
Козенца
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
0.8
Среднее время на гол
45
112
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.8
1.25
Среднее время на гол
112
72
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трамони Маттео
|1
|0.14
|Канестрелли Симоне
|1
|0.14
|Беруатто Пьетро
|1
|0.14
|Alesandro Arena
|1
|0.14
|Валоти Матиа
|1 (1)
|0.14
|Велозу Мигель
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маццокки Симоне
|2
|0.25
|Вока Идриз
|2
|0.25
|Тутино Дженнаро
|2 (1)
|0.25
|Канотто Луиджи
|1
|0.13
|Вентури Майкл
|1
|0.13
|Ариоли Алессандро
|1
|0.13
|Massimo Zilli
|1
|0.13
|Маррас Мануэль
|0
|0
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Кало Джакомо
|0
|0
|Baldovino Cimino
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|3
|0
|Надь Адам
|1
|1
|Леверб Максим
|1
|1
|Барбьери Томмазо
|1
|1
|Калабрези Артуро
|2
|0
|Туре Идрисса
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Херманнссон Хьёртур
|0
|1
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Морео Стефано
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Млакар Ян
|1
|0
|Канестрелли Симоне
|1
|0
|Беруатто Пьетро
|1
|0
|Эштевеш Томаш
|1
|0
|Alesandro Arena
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Кало Джакомо
|3
|0
|Вентури Майкл
|3
|0
|Тутино Дженнаро
|2
|0
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|0
|1
|Маррас Мануэль
|1
|0
|Микай Алессандро
|1
|0
|Вока Идриз
|1
|0
|Вивиани Маттиа
|1
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
|Дзуккон Федерико
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Козенца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Пиза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Козенца
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
3
5
Пиза
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Козенца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
33%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
40%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
60%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Реджо-Аудаче - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0
Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:0 Комо - Пиза 1:1 Пиза - Фиоренцуола 4:0 Пиза - Про Сесто 4:0 Пиза - СПАЛ 1:2 Брешия - Пиза 1:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Бари 1:2 Тернана - Пиза 2:1 Пиза - Кальяри 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Пиза - Беневенто 2:0
Козенца
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Брешия - Козенца 1:0
Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 3:0 Козенца - Сассуоло 2:5 Фрозиноне - Козенца 3:3 Губбио - Козенца 1:2 Козенца - Ареццо 1:0 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Козенца - Кальяри 0:1 Асколи - Козенца 1:1 Козенца - Венеция 1:1 Брешия - Козенца 2:1 Перуджа - Козенца 0:0 Козенца - Читтаделла 1:1 Палермо - Козенца 0:0
Результаты матчей
Пиза
Козенца
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Пиза
Козенца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
15
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|2.
|2:1
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|5.
|1:2
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|12 - 12
|12
|7.
|1:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|8.
|6
|2
|4
|0
|11 - 7
|10
|9.
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|10.
|1:0
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|5 - 8
|9
|12.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|3 - 1
|8
|13.
|0:1
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|14.
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|15.
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|16.
|2:0
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|18.
|0:2
|8
|1
|1
|6
|3 - 15
|4
|19.
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
|20.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|1:2
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|2:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|6.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|8.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|10.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|12.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|16.
|2:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|18.
|0:2
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|19.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|2:1
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|5.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|6.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|1:2
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|15.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|16.
|2:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|17.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|18.
|0:2
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|19.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|5
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Парма
|Бенедычак Адриан
|5
|Комо
|Иоанну Николас
|3 (1)
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|5
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 3
|Козенца
|Канотто Луиджи
|4
|Специя
|Бандинелли Филиппо
|4
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|4