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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Пиза
0:1
Второй тайм: 86'
Козенца
0'
0:1
6' Гол
Вока Идриз
13' Желтая карточка
Барбьери Томмазо
17' Желтая карточка
Вока Идриз
42' Вторая желтая карточка
Барбьери Томмазо
43' Желтая карточка
Д'Орацио Томмазо
48' Желтая карточка
Вентури Майкл
65' Желтая карточка
Форте Франческо
69' Желтая карточка
Эштевеш Томаш
76' Желтая карточка
Канотто Луиджи

Ход матча

6'
0:1
Вока Идриз
(Рисполи Андреа)
13'
Барбьери Томмазо
 
17'
 
Вока Идриз
42'
Барбьери Томмазо
 
43'
 
Д'Орацио Томмазо
46'
Пиччинини Габриэле
Велозу Мигель
 
46'
Эштевеш Томаш
Морео Стефано
 
48'
 
Вентури Майкл
58'
 
Фонтанаросса Алессандро
Д'Орацио Томмазо
58'
 
Канотто Луиджи
Вока Идриз
58'
Торрегросса Эрнесто
Виньято Эмануэль
 
63'
 
Форте Франческо
Тутино Дженнаро
63'
 
Флоренци Альдо
Маррас Мануэль
65'
 
Форте Франческо
66'
Барберис Андреа
Валоти Матиа
 
69'
Эштевеш Томаш
 
76'
 
Канотто Луиджи
78'
Мазуччи Гаэтано
Млакар Ян
 
79'
 
Вивиани Маттиа
Прашелик Матеуш

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Козенца
4.00
7.94
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3.85
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Все Коэффициенты
1
Николас
Андраде
42
Барбьери
Томмазо
4
Караччоло
Антонио
5
Канестрелли
Симоне
20
Беруатто
Пьетро
17
Млакар
Ян
8
Марин
Мариус
44
Велозу
Мигель
23
Виньято
Эмануэль
32
Морео
Стефано
27
Валоти
Матиа
1
Микай
Алессандро
3
Рисполи
Андреа
13
Мерони
Андреа
23
Вентури
Майкл
11
Д'Орацио
Томмазо
26
Прашелик
Матеуш
14
Кало
Джакомо
7
Маррас
Мануэль
42
Вока
Идриз
30
Маццокки
Симоне
9
Тутино
Дженнаро
Пиза
4-4-2
Козенца
4-2-3-1

История личных встреч

Пиза
Козенца

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

СB
1:0
СB
3:1
СB
1:1
СB
0:2
СB
3:0
СB
1:1
СB
2:1
СB
1:3
СCB
0:0

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
1.25

Среднее время на гол

112
72

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трамони Маттео 1 0.14
Канестрелли Симоне 1 0.14
Беруатто Пьетро 1 0.14
Alesandro Arena 1 0.14
Валоти Матиа 1 (1) 0.14
Велозу Мигель 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маццокки Симоне 2 0.25
Вока Идриз 2 0.25
Тутино Дженнаро 2 (1) 0.25
Канотто Луиджи 1 0.13
Вентури Майкл 1 0.13
Ариоли Алессандро 1 0.13
Massimo Zilli 1 0.13
Маррас Мануэль 0 0
Рисполи Андреа 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Кало Джакомо 0 0
Baldovino Cimino 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 3 0
Надь Адам 1 1
Леверб Максим 1 1
Барбьери Томмазо 1 1
Калабрези Артуро 2 0
Туре Идрисса 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Херманнссон Хьёртур 0 1
Мазуччи Гаэтано 1 0
Морео Стефано 1 0
Николас Андраде 1 0
Млакар Ян 1 0
Канестрелли Симоне 1 0
Беруатто Пьетро 1 0
Эштевеш Томаш 1 0
Alesandro Arena 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канотто Луиджи 4 0
Кало Джакомо 3 0
Вентури Майкл 3 0
Тутино Дженнаро 2 0
Д'Орацио Томмазо 2 0
Фонтанаросса Алессандро 2 0
Сгарби Филиппо 0 1
Маррас Мануэль 1 0
Микай Алессандро 1 0
Вока Идриз 1 0
Вивиани Маттиа 1 0
Ариоли Алессандро 1 0
Дзуккон Федерико 1 0

Результаты матчей

Пиза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Козенца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Пиза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Козенца
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

3
5
Пиза
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Козенца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
33%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
40%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
60%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Реджо-Аудаче - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0
Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:0 Комо - Пиза 1:1 Пиза - Фиоренцуола 4:0 Пиза - Про Сесто 4:0 Пиза - СПАЛ 1:2 Брешия - Пиза 1:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Бари 1:2 Тернана - Пиза 2:1 Пиза - Кальяри 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Пиза - Беневенто 2:0
Козенца
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Брешия - Козенца 1:0
Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 3:0 Козенца - Сассуоло 2:5 Фрозиноне - Козенца 3:3 Губбио - Козенца 1:2 Козенца - Ареццо 1:0 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Козенца - Кальяри 0:1 Асколи - Козенца 1:1 Козенца - Венеция 1:1 Брешия - Козенца 2:1 Перуджа - Козенца 0:0 Козенца - Читтаделла 1:1 Палермо - Козенца 0:0

Результаты матчей

Пиза
Козенца

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Пиза
Козенца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
1
5
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 7 5 2 0 14 - 3 17
2.
Венеция
 2:1 8 4 3 1 10 - 6 15
3.
Палермо
 6 4 1 1 10 - 3 13
4.
Комо
 6 4 1 1 9 - 6 13
5.
Модена
 1:2 7 3 3 1 7 - 4 12
6.
Катанзаро
 7 3 3 1 12 - 12 12
7.
Козенца
 1:0 8 3 2 3 10 - 8 11
8.
Зюйдтироль
 6 2 4 0 11 - 7 10
9.
Кремонезе
 7 2 4 1 8 - 7 10
10.
Асколи
 1:0 8 3 1 4 9 - 10 10
11.
Читтаделла
 7 2 3 2 5 - 8 9
12.
Брешия
 0:1 5 2 2 1 3 - 1 8
13.
Пиза
 0:1 7 2 2 3 5 - 6 8
14.
Бари
 7 1 5 1 6 - 6 8
15.
Реджо-Аудаче
 7 1 4 2 7 - 9 7
16.
Специя
 2:0 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Сампдория
 7 1 2 4 6 - 10 5
18.
ФералпиСало
 0:2 8 1 1 6 3 - 15 4
19.
Тернана
 7 0 2 5 4 - 10 2
20.
Лекко
 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Комо
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Модена
 1:2 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Венеция
 2:1 4 2 1 1 6 - 4 7
5.
Катанзаро
 4 2 1 1 6 - 7 7
6.
Асколи
 1:0 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 6 - 4 5
8.
Брешия
 0:1 3 1 1 1 1 - 1 4
9.
Читтаделла
 3 1 1 1 1 - 3 4
10.
Козенца
 1:0 4 1 1 2 7 - 6 4
11.
Палермо
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Бари
 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Кремонезе
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Тернана
 4 0 2 2 2 - 4 2
16.
Специя
 2:0 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Пиза
 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
ФералпиСало
 0:2 4 0 1 3 1 - 6 1
19.
Сампдория
 3 0 0 3 2 - 6 0
20.
Лекко
 3 0 0 3 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Венеция
 2:1 4 2 2 0 4 - 2 8
3.
Кремонезе
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Пиза
 0:1 4 2 1 1 3 - 2 7
5.
Козенца
 1:0 4 2 1 1 3 - 2 7
6.
Парма
 2 2 0 0 7 - 1 6
7.
Комо
 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 5 - 3 5
9.
Модена
 1:2 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Катанзаро
 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Сампдория
 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Реджо-Аудаче
 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Бари
 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Читтаделла
 4 1 2 1 4 - 5 5
15.
Брешия
 0:1 2 1 1 0 2 - 0 4
16.
Специя
 2:0 4 1 1 2 5 - 7 4
17.
Асколи
 1:0 5 1 1 3 4 - 9 4
18.
ФералпиСало
 0:2 4 1 0 3 2 - 9 3
19.
Лекко
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Тернана
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 5
Асколи Мендеш Педру 5
Парма Бенедычак Адриан 5
Комо Иоанну Николас 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФералпиСало Чеппители Лука 5
Бари Ди Чезаре Валерио 1 3
Козенца Канотто Луиджи 4
Специя Бандинелли Филиппо 4
ФералпиСало Davide Balestrero 4
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Д'Орацио Томмазо получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Tommaso Barbieri получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 42'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Вока Идриз получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Tommaso Barbieri получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Рисполи Андреа сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Вока Идриз бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 50% завершится победой Козенца.
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    Пиза
    Ничья
    Козенца
    4.00
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