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  4. Элитсериен 2023
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Моен Кристиан
Стабек
0:0
Первый тайм: 45+'
Тромсё
0'
16' Желтая карточка
Эдвардс Кертис
19' Желтая карточка
Костадинов Калоян

Ход матча

16'
Эдвардс Кертис
 
19'
Костадинов Калоян
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Стабек
Ничья
Тромсё
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Все Коэффициенты
21
Петтерссон
Исак
15
Оттесен
Стурла
2
Педерсен
Каспер
3
Несс Николай
20
Андресен
Александр
8
Эдвардс
Кертис
18
Хеберг-Ветти
Геуте
14
Крогстад
Фредрик
24
Костадинов
Калоян
17
Rasmus
Eggen
Vinge
19
Кабран
Кевин
1
Хаугор
Якоб
4
Гундерсен
Йостейн
28
Псише
Кристоф
8
Антонсен
Кент-Аре
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
7
Винтер
Феликс
17
Yaw
Paintsil
15
Vegard
Oestraat
Erlien
29
Траоре
Маи
Стабек
4-3-3
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Стабек
Тромсё

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

114.3%
71.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 10 побед

27 матчей

22.2%
25.9%
51.9%
6 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

29.6%
29.6%
40.8%
8 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

14.8%
48.1%
37.1%
4 победы 13 ничьих 10 побед

История матчей

Э
2:1
Э
0:0
Э
0:3
Э
1:1
Э
0:1
ТМК
2:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
0:3
Э
2:2
Э
0:3
Э
2:1
Э
0:2
ТМС
0:2
ТМК
0:2
Э
0:1
Э
3:0
Э
2:4
Э
3:3
Э
3:0
Э
0:1
Э
0:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:4
Э
5:0

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.13
1

Среднее время на гол

79
90

Всего голов

15
26

Голов в среднем за матч

1.25
1.73

Среднее время на гол

72
51

Всего голов

32
38

Голов в среднем за матч

1.19
1.41

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
24

Среднее время на гол

75
63

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kasper Waarst Hoegh 5 0.23
Бакенга Мушага 5 (1) 0.23
Кабран Кевин 2 0.09
Костадинов Калоян 2 0.09
Педерсен Каспер 1 0.05
Вангберг Симен 1 0.05
Несс Николай 0 0
Крогстад Фредрик 0 0
Оттесен Стурла 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 10 (4) 0.43
Jakob Napoleon Romsaas 5 0.22
Yaw Paintsil 4 0.17
Вестерлунн Никлас 3 (1) 0.13
Йенсен Рубен 2 0.09
Гундерсен Йостейн 2 0.09
Траоре Маи 2 0.09
Антонсен Кент-Аре 1 0.04
Опсал Сакариас 1 0.04
Енссен Андерс 1 0.04
Басси Даниэль 1 0.04
Malick Diouf 1 0.04
Винтер Феликс 0 0
Нордас Лассе 0 0
Hilmir Mikaelsson 0 0
Норхейм Рунар 0 0
Jens Hjertoe-Dahl 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукка Жонатан 3 1
Геэльмуйден Херман 4 0
Крогстад Фредрик 2 1
Сковгор Андреас 3 0
Kasper Waarst Hoegh 1 1
Вангберг Симен 2 0
Бакенга Мушага 2 0
Эдвардс Кертис 2 0
Пахоник Тобиас 0 1
Несс Николай 1 0
Петтерссон Исак 1 0
Костадинов Калоян 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонсен Кент-Аре 4 0
Гундерсен Йостейн 4 0
Malick Diouf 2 1
Псише Кристоф 3 0
Йенсен Рубен 2 0
Vegard Oestraat Erlien 2 0
Коскела Миика 2 0
Траоре Маи 2 0
Нильсен Лассе III 1 0
Енссен Андерс 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Jakob Napoleon Romsaas 1 0
Басси Даниэль 1 0
Jens Hjertoe-Dahl 1 0
Gaute Helstrup 1 0

Результаты матчей

Стабек
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Тромсё
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

2
2
Стабек
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Тромсё
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

23
4

Упущенные победы

3
19
Стабек
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Тромсё
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

25
8

Упущенные победы

5
21

Голы по времени матча

Забито

7
13
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
14%
4
31%
61-75
2
29%
2
15%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
5
50%
4
33%
76-90

Забито

9
21
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
2
22%
4
19%
1-15
2
22%
1
5%
16-30
2
22%
3
14%
31-45
1
11%
4
19%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
2
22%
5
24%
76-90

Пропущено

27
10
15 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
5
19%
2
20%
1-15
6
22%
2
20%
16-30
4
15%
1
10%
31-45
4
15%
2
20%
46-60
1
4%
2
20%
61-75
7
26%
1
10%
76-90

Забито

16
34
10 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 12
10 Не забивали 4
5
31%
4
12%
1-15
2
13%
3
9%
16-30
3
19%
5
15%
31-45
1
6%
7
21%
46-60
1
6%
8
24%
61-75
4
25%
7
21%
76-90

Пропущено

37
22
19 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 14
6
16%
3
14%
1-15
9
24%
3
14%
16-30
4
11%
5
23%
31-45
4
11%
3
14%
46-60
2
5%
3
14%
61-75
12
32%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Бранн 0:1 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стабек 1:0
Одд - Стабек 4:0 Стабек - Молде 0:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Стабек - Викинг 0:1 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Молде - Стабек 2:3
Тромсё
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Бранн - Тромсё 2:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0
Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3

Результаты матчей

Стабек
Тромсё

Точный счет

0:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
5 раз 23%
0:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 43%
1
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
2
7 раз 32%
1
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
4 раза 18%

Тоталы голов в матче

Стабек
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
10
2
3
7
1.5
7
5
1
9
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
2
2
9
1.5
4
6
1
10
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
9
0.5
Больше Меньше
18
4
5
16
1.5
11
11
2
19
2.5
4
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 22 16 3 3 50 - 29 51
2.
Будё-Глимт
 22 15 4 3 57 - 29 49
3.
Тромсё
 0:0 23 14 4 5 33 - 23 46
4.
Бранн
 22 13 3 6 39 - 25 42
5.
Молде
 22 12 5 5 48 - 24 41
6.
Лиллестрём
 22 11 3 8 41 - 34 36
7.
Сарпсборг-08
 23 10 4 9 41 - 36 34
8.
Одд
 23 8 6 9 28 - 31 30
9.
Русенборг
 23 8 5 10 29 - 35 29
10.
Стрёмсгодсет
 22 8 3 11 26 - 29 27
11.
Хам-Кам
 22 7 3 12 31 - 46 24
12.
Волеренга
 22 5 6 11 30 - 38 21
13.
Саннефьёрд
 22 5 6 11 34 - 43 21
14.
Хёугесунн
 23 5 6 12 20 - 34 21
15.
Стабек
 0:0 22 4 6 12 19 - 34 18
16.
Олесунн
 23 3 3 17 16 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 12 9 2 1 26 - 10 29
2.
Викинг
 12 9 2 1 33 - 18 29
3.
Тромсё
 0:0 12 8 2 2 20 - 11 26
4.
Молде
 10 7 2 1 26 - 8 23
5.
Будё-Глимт
 10 7 2 1 27 - 12 23
6.
Лиллестрём
 11 7 0 4 27 - 17 21
7.
Русенборг
 12 6 2 4 19 - 15 20
8.
Сарпсборг-08
 11 6 1 4 24 - 15 19
9.
Одд
 11 5 3 3 14 - 11 18
10.
Хам-Кам
 12 5 3 4 18 - 17 18
11.
Саннефьёрд
 10 4 4 2 20 - 11 16
12.
Стрёмсгодсет
 11 5 1 5 15 - 13 16
13.
Хёугесунн
 11 4 2 5 14 - 17 14
14.
Стабек
 0:0 11 3 4 4 9 - 8 13
15.
Олесунн
 12 3 3 6 10 - 18 12
16.
Волеренга
 11 2 2 7 16 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 8 2 2 30 - 17 26
2.
Викинг
 10 7 1 2 17 - 11 22
3.
Тромсё
 0:0 11 6 2 3 13 - 12 20
4.
Молде
 12 5 3 4 22 - 16 18
5.
Лиллестрём
 11 4 3 4 14 - 17 15
6.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 17 - 21 15
7.
Бранн
 10 4 1 5 13 - 15 13
8.
Волеренга
 11 3 4 4 14 - 15 13
9.
Одд
 12 3 3 6 14 - 20 12
10.
Стрёмсгодсет
 11 3 2 6 11 - 16 11
11.
Русенборг
 11 2 3 6 10 - 20 9
12.
Хёугесунн
 12 1 4 7 6 - 17 7
13.
Хам-Кам
 10 2 0 8 13 - 29 6
14.
Стабек
 0:0 11 1 2 8 10 - 26 5
15.
Саннефьёрд
 12 1 2 9 14 - 32 5
16.
Олесунн
 11 0 0 11 6 - 34 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (5)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 7
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Стабек
Ничья
Тромсё
3.45
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3.50
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3.45
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