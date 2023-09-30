Тур: 18. Стадион: Наддеруд. Главный судья: Моен Кристиан
0'
16' Желтая карточкаЭдвардс Кертис
19' Желтая карточкаКостадинов Калоян
0:1
51' ГолТраоре Маи
90' Желтая карточкаJakob Napoleon Romsaas
90'+6
Ход матча
16'
51'
0:1
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
19
Кабран
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Кабран КевинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
- Нападающий
-
29 Траоре МаиНападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Нордас ЛассеНападающий
-
-
26 Malick Diouf
-
-
30 Isak Vadebu
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
История личных встреч
Стабек
Тромсё
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
114.3%
71.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 10 побед
27 матчей
22.2%
25.9%
51.9%
6 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
29.6%
29.6%
40.8%
8 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
14.8%
48.1%
37.1%
4 победы 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.13
1
Среднее время на гол
79
90
Всего голов
15
26
Голов в среднем за матч
1.25
1.73
Среднее время на гол
72
51
Всего голов
32
38
Голов в среднем за матч
1.19
1.41
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
Среднее время на гол
75
63
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kasper Waarst Hoegh
|5
|0.23
|Бакенга Мушага
|5 (1)
|0.23
|Кабран Кевин
|2
|0.09
|Костадинов Калоян
|2
|0.09
|Педерсен Каспер
|1
|0.05
|Вангберг Симен
|1
|0.05
|Несс Николай
|0
|0
|Крогстад Фредрик
|0
|0
|Оттесен Стурла
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vegard Oestraat Erlien
|10 (4)
|0.43
|Jakob Napoleon Romsaas
|5
|0.22
|Yaw Paintsil
|4
|0.17
|Вестерлунн Никлас
|3 (1)
|0.13
|Траоре Маи
|3
|0.13
|Йенсен Рубен
|2
|0.09
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.09
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.04
|Опсал Сакариас
|1
|0.04
|Енссен Андерс
|1
|0.04
|Басси Даниэль
|1
|0.04
|Malick Diouf
|1
|0.04
|Винтер Феликс
|0
|0
|Нордас Лассе
|0
|0
|Hilmir Mikaelsson
|0
|0
|Норхейм Рунар
|0
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукка Жонатан
|3
|1
|Геэльмуйден Херман
|4
|0
|Крогстад Фредрик
|2
|1
|Сковгор Андреас
|3
|0
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|1
|Вангберг Симен
|2
|0
|Бакенга Мушага
|2
|0
|Эдвардс Кертис
|2
|0
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|Несс Николай
|1
|0
|Петтерссон Исак
|1
|0
|Костадинов Калоян
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонсен Кент-Аре
|4
|0
|Гундерсен Йостейн
|4
|0
|Malick Diouf
|2
|1
|Псише Кристоф
|3
|0
|Йенсен Рубен
|2
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0
|Коскела Миика
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Jakob Napoleon Romsaas
|2
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Енссен Андерс
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Басси Даниэль
|1
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0
|Gaute Helstrup
|1
|0
Результаты матчей
Стабек
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Тромсё
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
2
2
Стабек
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Тромсё
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
23
4
Упущенные победы
3
19
Стабек
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (8)
50% (11)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Тромсё
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
25
8
Упущенные победы
5
21
Голы по времени матча
Забито
7
14
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 14
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
14%
4
29%
61-75
2
29%
2
14%
76-90
Пропущено
11
12
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
1
9%
1
8%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
5
45%
4
33%
76-90
Забито
9
21
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
2
22%
4
19%
1-15
2
22%
1
5%
16-30
2
22%
3
14%
31-45
1
11%
4
19%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
2
22%
5
24%
76-90
Пропущено
27
10
15 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
5
19%
2
20%
1-15
6
22%
2
20%
16-30
4
15%
1
10%
31-45
4
15%
2
20%
46-60
1
4%
2
20%
61-75
7
26%
1
10%
76-90
Забито
16
35
10 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 13
11 Не забивали 4
5
31%
4
11%
1-15
2
13%
3
9%
16-30
3
19%
5
14%
31-45
1
6%
8
23%
46-60
1
6%
8
23%
61-75
4
25%
7
20%
76-90
Пропущено
38
22
19 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 14
6
16%
3
14%
1-15
9
24%
3
14%
16-30
4
11%
5
23%
31-45
5
13%
3
14%
46-60
2
5%
3
14%
61-75
12
32%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Бранн 0:1 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стабек 1:0
Одд - Стабек 4:0 Стабек - Молде 0:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Стабек - Викинг 0:1 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Молде - Стабек 2:3
Тромсё
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Бранн - Тромсё 2:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0
Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3
Результаты матчей
Стабек
Тромсё
Точный счет
0:1
5 раз 45%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:1
5 раз 23%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
5 раз 22%
0:1
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 45%
1
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Стабек
Тромсё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
102
38
75
110
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
92
29
47
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1210
Больше Меньше
194
517
1112
220
419
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (5)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|12 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|7
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 4