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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Модена
1:2
Второй тайм: 83'
Венеция
0'
31' Желтая карточка
Джерли Фабио
1:0
48' Гол
Бонфанти Николас
1:1
55' Гол
Альтаре Джорджо
57' Желтая карточка
Shady Oukhadda
57' Желтая карточка
Дзампано Франческо
1:2
76' Гол
Гюткьяр Кристиан

Ход матча

31'
Джерли Фабио
 
44'
Секулин Андреа
Riccardo Gagno
 
46'
Fabio Abiuso
Тремолада Лука
 
46'
 
Гюткьяр Кристиан
Йонсен Деннис
48'
Бонфанти Николас
(Палумбо Антонио)
1:0
55'
1:1
Альтаре Джорджо
(Кандела Антонио)
57'
Shady Oukhadda
 
57'
 
Дзампано Франческо
62'
 
Бьярксон Бьярки Стейнн
Лелла Нунцио
69'
Понси Фабио
Коттали Маттео
 
69'
Стриццоло Лука
Бонфанти Николас
 
76'
1:2
Гюткьяр Кристиан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Модена
Ничья
Венеция
5.00
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3.45
5.00
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Все Коэффициенты
26
Riccardo
Gagno
99
Shady
Oukhadda
19
Заро
Джованни
33
Кристиан
Каус
29
Коттали
Маттео
6
Маньино
Лука
16
Джерли
Фабио
5
Палумбо
Антонио
10
Тремолада
Лука
9
Бонфанти
Николас
17
Манкони
Якопо
1
Йоронен
Йессе
27
Кандела
Антонио
15
Альтаре
Джорджо
4
Идзес
Джей
7
Дзампано
Франческо
24
Лелла
Нунцио
6
Бузио
Джанлука
8
Тессманн
Таннер
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
20
Похьянпало
Йоэль
17
Йонсен
Деннис
Модена
4-3-2-1
Венеция
4-4-2

История личных встреч

Модена
Венеция

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

СB
5:0
СB
2:2
ЛП
1:0
ЛП
1:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

2.25
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
90

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стриццоло Лука 3 0.43
Тремолада Лука 1 0.14
Фальчинелли Диего 1 0.14
Бонфанти Николас 1 0.14
Fabio Abiuso 1 0.14
Манкони Якопо 0 0
Палумбо Антонио 0 0
Джерли Фабио 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 3 0.38
Пьерини Николас 3 0.38
Гюткьяр Кристиан 2 0.25
Альтаре Джорджо 1 0.13
Тессманн Таннер 1 0.13
Кандела Антонио 0 0
Дзампано Франческо 0 0
Йонсен Деннис 0 0
Бьярксон Бьярки Стейнн 0 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 2 0
Манкони Якопо 2 0
Заро Джованни 2 0
Antonio Pergreffi 2 0
Shady Oukhadda 2 0
Стриццоло Лука 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Джерли Фабио 1 0
Коттали Маттео 1 0
Понси Фабио 1 0
Fabio Abiuso 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзампано Франческо 3 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Сверко Марин 1 0
Кандела Антонио 1 0
Лелла Нунцио 1 0
Бузио Джанлука 1 0
Тессманн Таннер 1 0

Результаты матчей

Модена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Венеция
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Модена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Венеция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
5
Модена
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Венеция
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0
Козенца - Модена 1:2 Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3 Модена - Динамо Тирана 2:0 Торино - Модена 2:1 Модена - Фиоренцуола 1:1 Модена - Формиджине 9:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Беневенто - Модена 2:1 Модена - Бари 1:1 Венеция - Модена 5:0 Модена - СПАЛ 0:0 Модена - Парма 1:1 Перуджа - Модена 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Палермо - Модена 5:2
Венеция
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0 Читтаделла - Венеция 0:0
Сампдория - Венеция 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Венеция - Комо 3:0 Специя - Венеция 2:2 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 Де Трефферс - Венеция 2:4 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 Дженоа - Венеция 1:4 Кальяри - Венеция 2:1 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Перуджа 3:2 Козенца - Венеция 1:1 Венеция - Модена 5:0 Тернана - Венеция 1:4 Венеция - Палермо 3:2 Реджина - Венеция 1:0

Результаты матчей

Модена
Венеция

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Модена
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 7 5 2 0 14 - 3 17
2.
Венеция
 2:1 8 4 3 1 10 - 6 15
3.
Палермо
 6 4 1 1 10 - 3 13
4.
Комо
 6 4 1 1 9 - 6 13
5.
Модена
 1:2 7 3 3 1 7 - 4 12
6.
Катанзаро
 7 3 3 1 12 - 12 12
7.
Козенца
 1:0 8 3 2 3 10 - 8 11
8.
Зюйдтироль
 6 2 4 0 11 - 7 10
9.
Кремонезе
 7 2 4 1 8 - 7 10
10.
Асколи
 1:0 8 3 1 4 9 - 10 10
11.
Читтаделла
 7 2 3 2 5 - 8 9
12.
Брешия
 0:1 5 2 2 1 3 - 1 8
13.
Пиза
 0:1 7 2 2 3 5 - 6 8
14.
Бари
 7 1 5 1 6 - 6 8
15.
Реджо-Аудаче
 7 1 4 2 7 - 9 7
16.
Специя
 2:0 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Сампдория
 7 1 2 4 6 - 10 5
18.
ФералпиСало
 0:2 8 1 1 6 3 - 15 4
19.
Тернана
 7 0 2 5 4 - 10 2
20.
Лекко
 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Комо
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Модена
 1:2 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Венеция
 2:1 4 2 1 1 6 - 4 7
5.
Катанзаро
 4 2 1 1 6 - 7 7
6.
Асколи
 1:0 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 6 - 4 5
8.
Брешия
 0:1 3 1 1 1 1 - 1 4
9.
Читтаделла
 3 1 1 1 1 - 3 4
10.
Козенца
 1:0 4 1 1 2 7 - 6 4
11.
Палермо
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Бари
 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Кремонезе
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Тернана
 4 0 2 2 2 - 4 2
16.
Специя
 2:0 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Пиза
 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
ФералпиСало
 0:2 4 0 1 3 1 - 6 1
19.
Сампдория
 3 0 0 3 2 - 6 0
20.
Лекко
 3 0 0 3 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Венеция
 2:1 4 2 2 0 4 - 2 8
3.
Кремонезе
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Пиза
 0:1 4 2 1 1 3 - 2 7
5.
Козенца
 1:0 4 2 1 1 3 - 2 7
6.
Парма
 2 2 0 0 7 - 1 6
7.
Комо
 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 5 - 3 5
9.
Модена
 1:2 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Катанзаро
 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Сампдория
 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Реджо-Аудаче
 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Бари
 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Читтаделла
 4 1 2 1 4 - 5 5
15.
Брешия
 0:1 2 1 1 0 2 - 0 4
16.
Специя
 2:0 4 1 1 2 5 - 7 4
17.
Асколи
 1:0 5 1 1 3 4 - 9 4
18.
ФералпиСало
 0:2 4 1 0 3 2 - 9 3
19.
Лекко
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Тернана
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 5
Асколи Мендеш Педру 5
Парма Бенедычак Адриан 5
Комо Иоанну Николас 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФералпиСало Чеппители Лука 5
Бари Ди Чезаре Валерио 1 3
Козенца Канотто Луиджи 4
Специя Бандинелли Филиппо 4
ФералпиСало Davide Balestrero 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Riccardo Gagno уходит с поля. Секулин Андреа выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
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    • 31'
      Джерли Фабио получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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