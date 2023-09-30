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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Модена
1:3
Конец матча
Венеция
0'
31' Желтая карточка
Джерли Фабио
1:0
48' Гол
Бонфанти Николас
1:1
55' Гол
Альтаре Джорджо
57' Желтая карточка
Shady Oukhadda
57' Желтая карточка
Дзампано Франческо
1:2
76' Гол
Гюткьяр Кристиан
1:3
83' Гол
Бьярксон Бьярки Стейнн
85' Желтая карточка
Альтаре Джорджо
90'+8
26
Riccardo
Gagno
99
Shady
Oukhadda
19
Заро
Джованни
33
Кристиан
Каус
29
Коттали
Маттео
6
Маньино
Лука
16
Джерли
Фабио
5
Палумбо
Антонио
10
Тремолада
Лука
9
Бонфанти
Николас
17
Манкони
Якопо
1
Йоронен
Йессе
27
Кандела
Антонио
15
Альтаре
Джорджо
4
Идзес
Джей
7
Дзампано
Франческо
24
Лелла
Нунцио
6
Бузио
Джанлука
8
Тессманн
Таннер
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
20
Похьянпало
Йоэль
17
Йонсен
Деннис
Модена
4-3-2-1
Венеция
4-4-2

История личных встреч

Модена
Венеция

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

СB
5:0
СB
2:2
ЛП
1:0
ЛП
1:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

2.25
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
90

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стриццоло Лука 3 0.43
Тремолада Лука 1 0.14
Фальчинелли Диего 1 0.14
Бонфанти Николас 1 0.14
Fabio Abiuso 1 0.14
Манкони Якопо 0 0
Палумбо Антонио 0 0
Джерли Фабио 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 3 0.38
Пьерини Николас 3 0.38
Гюткьяр Кристиан 2 0.25
Бьярксон Бьярки Стейнн 1 0.13
Альтаре Джорджо 1 0.13
Тессманн Таннер 1 0.13
Кандела Антонио 0 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 0 0
Дзампано Франческо 0 0
Йонсен Деннис 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 2 0
Манкони Якопо 2 0
Заро Джованни 2 0
Antonio Pergreffi 2 0
Shady Oukhadda 2 0
Стриццоло Лука 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Джерли Фабио 1 0
Коттали Маттео 1 0
Понси Фабио 1 0
Fabio Abiuso 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзампано Франческо 3 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Сверко Марин 1 0
Кандела Антонио 1 0
Лелла Нунцио 1 0
Альтаре Джорджо 1 0
Бузио Джанлука 1 0
Тессманн Таннер 1 0

Результаты матчей

Модена
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Венеция
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Модена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Венеция
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
5
Модена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Венеция
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
80%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
2
29%
4
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
4
36%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0
Козенца - Модена 1:2 Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3 Модена - Динамо Тирана 2:0 Торино - Модена 2:1 Модена - Фиоренцуола 1:1 Модена - Формиджине 9:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Беневенто - Модена 2:1 Модена - Бари 1:1 Венеция - Модена 5:0 Модена - СПАЛ 0:0 Модена - Парма 1:1 Перуджа - Модена 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Палермо - Модена 5:2
Венеция
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0 Читтаделла - Венеция 0:0
Сампдория - Венеция 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Венеция - Комо 3:0 Специя - Венеция 2:2 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 Де Трефферс - Венеция 2:4 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 Дженоа - Венеция 1:4 Кальяри - Венеция 2:1 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Перуджа 3:2 Козенца - Венеция 1:1 Венеция - Модена 5:0 Тернана - Венеция 1:4 Венеция - Палермо 3:2 Реджина - Венеция 1:0

Результаты матчей

Модена
Венеция

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Модена
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 7 5 2 0 14 - 3 17
2.
Венеция
 8 4 3 1 11 - 6 15
3.
Палермо
 6 4 1 1 10 - 3 13
4.
Комо
 6 4 1 1 9 - 6 13
5.
Модена
 7 3 3 1 7 - 5 12
6.
Катанзаро
 7 3 3 1 12 - 12 12
7.
Козенца
 8 3 2 3 11 - 9 11
8.
Зюйдтироль
 6 2 4 0 11 - 7 10
9.
Кремонезе
 7 2 4 1 8 - 7 10
10.
Брешия
 5 2 3 0 4 - 1 9
11.
Читтаделла
 7 2 3 2 5 - 8 9
12.
Пиза
 7 2 2 3 6 - 7 8
13.
Бари
 7 1 5 1 6 - 6 8
14.
Асколи
 8 2 2 4 9 - 11 8
15.
Реджо-Аудаче
 0:2 8 1 4 3 7 - 11 7
16.
Сампдория
 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Специя
 7 1 2 4 6 - 11 5
18.
Тернана
 2:0 8 1 2 5 6 - 10 5
19.
ФералпиСало
 8 1 1 6 4 - 15 4
20.
Лекко
 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Комо
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Венеция
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Модена
 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Катанзаро
 4 2 1 1 6 - 7 7
6.
Асколи
 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 6 - 4 5
8.
Брешия
 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Тернана
 2:0 5 1 2 2 4 - 4 5
10.
Читтаделла
 3 1 1 1 1 - 3 4
11.
Козенца
 4 1 1 2 7 - 6 4
12.
Палермо
 2 1 0 1 3 - 1 3
13.
Бари
 3 0 3 0 3 - 3 3
14.
Кремонезе
 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Реджо-Аудаче
 0:2 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Специя
 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Пиза
 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
ФералпиСало
 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Сампдория
 3 0 0 3 2 - 6 0
20.
Лекко
 3 0 0 3 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Венеция
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Кремонезе
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Козенца
 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Пиза
 4 2 1 1 3 - 2 7
6.
Парма
 2 2 0 0 7 - 1 6
7.
Комо
 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 5 - 3 5
9.
Модена
 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Катанзаро
 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Сампдория
 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Бари
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Читтаделла
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Реджо-Аудаче
 0:2 5 1 2 2 4 - 6 5
15.
Брешия
 2 1 1 0 2 - 0 4
16.
Специя
 4 1 1 2 5 - 8 4
17.
ФералпиСало
 4 1 0 3 2 - 9 3
18.
Асколи
 5 0 2 3 4 - 10 2
19.
Лекко
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Тернана
 2:0 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 5
Асколи Мендеш Педру 5
Парма Бенедычак Адриан 5
Комо Иоанну Николас 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФералпиСало Чеппители Лука 5
Бари Ди Чезаре Валерио 1 3
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 4
Козенца Канотто Луиджи 4
Специя Николау Димитрис 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Riccardo Gagno уходит с поля. Секулин Андреа выходит вместо него
    • 31'
      Джерли Фабио получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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