Тур: 8. Стадион: Альберто Бралья.
0'
31' Желтая карточкаДжерли Фабио
1:0
48' ГолБонфанти Николас
1:1
55' ГолАльтаре Джорджо
57' Желтая карточкаShady Oukhadda
57' Желтая карточкаДзампано Франческо
1:2
76' ГолГюткьяр Кристиан
1:3
83' ГолБьярксон Бьярки Стейнн
85' Желтая карточкаАльтаре Джорджо
90'+8
Ход матча
31'
48'
55'
57'
76'
83'
85'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
356 Количество передач 517
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
16
Джерли
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Fabio Abiuso
-
-
-
-
24 Roko Vukusic
-
Главный тренер: Paolo Bianco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Дембеле АлиЗащитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Модена
Венеция
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
2.25
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
90
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стриццоло Лука
|3
|0.43
|Тремолада Лука
|1
|0.14
|Фальчинелли Диего
|1
|0.14
|Бонфанти Николас
|1
|0.14
|Fabio Abiuso
|1
|0.14
|Манкони Якопо
|0
|0
|Палумбо Антонио
|0
|0
|Джерли Фабио
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|3
|0.38
|Пьерини Николас
|3
|0.38
|Гюткьяр Кристиан
|2
|0.25
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|0.13
|Альтаре Джорджо
|1
|0.13
|Тессманн Таннер
|1
|0.13
|Кандела Антонио
|0
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|0
|0
|Дзампано Франческо
|0
|0
|Йонсен Деннис
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|2
|0
|Манкони Якопо
|2
|0
|Заро Джованни
|2
|0
|Antonio Pergreffi
|2
|0
|Shady Oukhadda
|2
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Джерли Фабио
|1
|0
|Коттали Маттео
|1
|0
|Понси Фабио
|1
|0
|Fabio Abiuso
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзампано Франческо
|3
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Сверко Марин
|1
|0
|Кандела Антонио
|1
|0
|Лелла Нунцио
|1
|0
|Альтаре Джорджо
|1
|0
|Бузио Джанлука
|1
|0
|Тессманн Таннер
|1
|0
Результаты матчей
Модена
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Венеция
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Модена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Венеция
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
5
Модена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Венеция
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
80%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
2
29%
4
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
4
36%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0
Козенца - Модена 1:2 Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3 Модена - Динамо Тирана 2:0 Торино - Модена 2:1 Модена - Фиоренцуола 1:1 Модена - Формиджине 9:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Беневенто - Модена 2:1 Модена - Бари 1:1 Венеция - Модена 5:0 Модена - СПАЛ 0:0 Модена - Парма 1:1 Перуджа - Модена 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Палермо - Модена 5:2
Венеция
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0 Читтаделла - Венеция 0:0
Сампдория - Венеция 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Венеция - Комо 3:0 Специя - Венеция 2:2 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 Де Трефферс - Венеция 2:4 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 Дженоа - Венеция 1:4 Кальяри - Венеция 2:1 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Перуджа 3:2 Козенца - Венеция 1:1 Венеция - Модена 5:0 Тернана - Венеция 1:4 Венеция - Палермо 3:2 Реджина - Венеция 1:0
Результаты матчей
Модена
Венеция
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Модена
Венеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
25
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|2.
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|12 - 12
|12
|7.
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|8.
|6
|2
|4
|0
|11 - 7
|10
|9.
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|10.
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|11.
|7
|2
|3
|2
|5 - 8
|9
|12.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|13.
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|14.
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|15.
|0:2
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|16.
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|18.
|2:0
|8
|1
|2
|5
|6 - 10
|5
|19.
|8
|1
|1
|6
|4 - 15
|4
|20.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|2:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|10.
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|13.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|14.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|15.
|0:2
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|19.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|6.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|0:2
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|17.
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|18.
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|19.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|2:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|5
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Парма
|Бенедычак Адриан
|5
|Комо
|Иоанну Николас
|3 (1)
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|5
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 3
|Реджо-Аудаче
|Кабаши Элвис
|4
|Козенца
|Канотто Луиджи
|4
|Специя
|Николау Димитрис
|4