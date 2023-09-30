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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Тернана
2:0
Второй тайм: 77'
Реджо-Аудаче
0'
1:0
9' Гол
Челли Алессандро
2:0
11' Гол
Диаките Салим
35' Желтая карточка
Дионизи Федерико
42' Желтая карточка
Челли Алессандро
45' Желтая карточка
Гондо Седрик
45' Желтая карточка
Луперини Грегорио
52' Желтая карточка
Сампиризи Марио
58' Желтая карточка
Лабойко Якуб
59' Желтая карточка
Кабаши Элвис

Ход матча

9'
Челли Алессандро
(Диаките Салим)
1:0
11'
Диаките Салим
(Луперини Грегорио)
2:0
22'
 
Гондо Седрик
Портанова Маноло
23'
Дионизи Федерико
Фавилли Андреа
 
35'
Дионизи Федерико
 
42'
Челли Алессандро
 
45'
 
Гондо Седрик
45'
Луперини Грегорио
 
46'
 
Чрнигой Домен
Антист Жанис
52'
 
Сампиризи Марио
58'
Лабойко Якуб
 
59'
 
Кабаши Элвис
60'
 
Паяч Марко
Фьямоцци Риккардо
61'
 
Muhamed Varela Djamanca
Бьянко Алессандро
61'
Фавазули Костантино
Дионизи Федерико
 
63'
Пююхтя Никлас
Лабойко Якуб
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Реджо-Аудаче
1.05
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15.00
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53.00
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Все Коэффициенты
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
19
Капуано
Марко
3
Челли
Алессандро
III
15
Касасола
Тиаго
91
Коррадо
Никколо
71
Луперини
Грегорио
25
Лабойко
Якуб
10
Фалетти
Сесар
17
Фавилли
Андреа
9
Раймондо
Антонио
22
Барди
Франческо
31
Сампиризи
Марио
27
Alessandro
Marcandalli
25
Шиминьски
Пшемыслав
15
Фьямоцци
Риккардо
42
Бьянко
Алессандро
77
Кабаши
Элвис
24
Нарди
Филиппо
90
Портанова
Маноло
28
Антист
Жанис
23
Петтинари
Стефано
Тернана
3-4-1-2
Реджо-Аудаче
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раймондо Антонио 2 0.25
Диаките Салим 1 0.13
Касасола Тиаго 1 0.13
Челли Алессандро III 1 0.13
Ди Стефано Филиппо 1 0.13
Пююхтя Никлас 0 0
Фалетти Сесар 0 0
Луперини Грегорио 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Реджо-Аудаче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гондо Седрик 2 0.25
Петтинари Стефано 2 (1) 0.25
Портанова Маноло 1 0.13
Ланини Эрик 1 0.13
Видо Лука 1 (1) 0.13
Кабаши Элвис 0 0
Бьянко Алессандро 0 0
Пьераньоло Эдоардо 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалетти Сесар 3 0
Луперини Грегорио 3 0
Лабойко Якуб 3 0
Диаките Салим 3 0
Челли Алессандро III 2 0
Дионизи Федерико 1 0
Соренсен Фредерик 1 0
Капуано Марко 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Богдан Лука 1 0
Пююхтя Никлас 1 0
Раймондо Антонио 1 0
Ди Стефано Филиппо 1 0
Фавазули Костантино 1 0
Реджо-Аудаче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянко Алессандро 4 0
Кабаши Элвис 3 0
Alessandro Marcandalli 1 1
Сампиризи Марио 2 0
Пьераньоло Эдоардо 2 0
Natan Girma 2 0
Чигарини Лука 1 0
Барди Франческо 1 0
Чрнигой Домен 1 0
Родзио Паоло 1 0
Романья Филиппо 1 0
Гондо Седрик 1 0
Антист Жанис 1 0

Результаты матчей

Тернана
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Реджо-Аудаче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2
Тернана
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Реджо-Аудаче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

0
2
Тернана
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Реджо-Аудаче
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
4
67%
2
40%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
20%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
6
60%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0
Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1 Тернана - Венеция 1:4 Тернана - Пиза 2:1 Брешия - Тернана 1:0 СПАЛ - Тернана 1:1 Тернана - Бари 1:0 Дженоа - Тернана 1:0 Тернана - Беневенто 2:2 Палермо - Тернана 0:0
Реджо-Аудаче
(9 матчей)
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 поражения
Реджо-Аудаче - Пиза 0:0 Специя - Реджо-Аудаче 1:2 Реджо-Аудаче - Кремонезе 2:2 Парма - Реджо-Аудаче 0:0
Реджо-Аудаче - Палермо 1:3 Комо - Реджо-Аудаче 2:2 Читтаделла - Реджо-Аудаче 1:0 Монца - Реджо-Аудаче 1:2 Реджо-Аудаче - Пескара 6:2

Результаты матчей

Тернана
Реджо-Аудаче

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Тернана
Реджо-Аудаче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 7 5 2 0 14 - 3 17
2.
Венеция
 8 4 3 1 11 - 6 15
3.
Палермо
 6 4 1 1 10 - 3 13
4.
Комо
 6 4 1 1 9 - 6 13
5.
Модена
 7 3 3 1 7 - 5 12
6.
Катанзаро
 7 3 3 1 12 - 12 12
7.
Козенца
 8 3 2 3 11 - 9 11
8.
Зюйдтироль
 6 2 4 0 11 - 7 10
9.
Кремонезе
 7 2 4 1 8 - 7 10
10.
Брешия
 5 2 3 0 4 - 1 9
11.
Читтаделла
 7 2 3 2 5 - 8 9
12.
Пиза
 7 2 2 3 6 - 7 8
13.
Бари
 7 1 5 1 6 - 6 8
14.
Асколи
 8 2 2 4 9 - 11 8
15.
Реджо-Аудаче
 0:2 8 1 4 3 7 - 11 7
16.
Сампдория
 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Специя
 7 1 2 4 6 - 11 5
18.
Тернана
 2:0 8 1 2 5 6 - 10 5
19.
ФералпиСало
 8 1 1 6 4 - 15 4
20.
Лекко
 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Комо
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Венеция
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Модена
 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Катанзаро
 4 2 1 1 6 - 7 7
6.
Асколи
 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 6 - 4 5
8.
Брешия
 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Тернана
 2:0 5 1 2 2 4 - 4 5
10.
Читтаделла
 3 1 1 1 1 - 3 4
11.
Козенца
 4 1 1 2 7 - 6 4
12.
Палермо
 2 1 0 1 3 - 1 3
13.
Бари
 3 0 3 0 3 - 3 3
14.
Кремонезе
 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Реджо-Аудаче
 0:2 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Специя
 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Пиза
 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
ФералпиСало
 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Сампдория
 3 0 0 3 2 - 6 0
20.
Лекко
 3 0 0 3 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Венеция
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Кремонезе
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Козенца
 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Пиза
 4 2 1 1 3 - 2 7
6.
Парма
 2 2 0 0 7 - 1 6
7.
Комо
 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 5 - 3 5
9.
Модена
 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Катанзаро
 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Сампдория
 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Бари
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Читтаделла
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Реджо-Аудаче
 0:2 5 1 2 2 4 - 6 5
15.
Брешия
 2 1 1 0 2 - 0 4
16.
Специя
 4 1 1 2 5 - 8 4
17.
ФералпиСало
 4 1 0 3 2 - 9 3
18.
Асколи
 5 0 2 3 4 - 10 2
19.
Лекко
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Тернана
 2:0 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 5
Асколи Мендеш Педру 5
Парма Бенедычак Адриан 5
Комо Иоанну Николас 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФералпиСало Чеппители Лука 5
Бари Ди Чезаре Валерио 1 3
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 4
Козенца Канотто Луиджи 4
Специя Николау Димитрис 4
Весь список
  • 46'
    Антист Жанис уходит с поля. Чрнигой Домен выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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