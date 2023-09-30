Тур: 8. Стадион: Либеро Либерати.
3:0
Конец матча
0'
1:0
9' ГолЧелли Алессандро
2:0
11' ГолДиаките Салим
35' Желтая карточкаДионизи Федерико
42' Желтая карточкаЧелли Алессандро
45' Желтая карточкаГондо Седрик
45' Желтая карточкаЛуперини Грегорио
52' Желтая карточкаСампиризи Марио
58' Желтая карточкаЛабойко Якуб
59' Желтая карточкаКабаши Элвис
78' Желтая карточкаЯннарилли Энтони
3:0
90' ГолДи Стефано Филиппо
90' Желтая карточкаДи Стефано Филиппо
90'+7
Ход матча
9'
11'
35'
42'
45'
52'
58'
59'
78'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 9
-
6 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
377 Количество передач 494
-
43 Владение мячом, % 57
25
Лабойко
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Антист ЖанисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланини ЭрикНападающий
-
11 Гондо СедрикНападающий
-
-
-
80 Natan Girma
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раймондо Антонио
|2
|0.25
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0.25
|Диаките Салим
|1
|0.13
|Касасола Тиаго
|1
|0.13
|Челли Алессандро III
|1
|0.13
|Луперини Грегорио
|0
|0
|Пююхтя Никлас
|0
|0
|Фалетти Сесар
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
Реджо-Аудаче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гондо Седрик
|2
|0.25
|Петтинари Стефано
|2 (1)
|0.25
|Портанова Маноло
|1
|0.13
|Ланини Эрик
|1
|0.13
|Видо Лука
|1 (1)
|0.13
|Кабаши Элвис
|0
|0
|Бьянко Алессандро
|0
|0
|Пьераньоло Эдоардо
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Луперини Грегорио
|3
|0
|Лабойко Якуб
|3
|0
|Диаките Салим
|3
|0
|Челли Алессандро III
|2
|0
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0
|Яннарилли Энтони
|1
|0
|Дионизи Федерико
|1
|0
|Соренсен Фредерик
|1
|0
|Капуано Марко
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Пююхтя Никлас
|1
|0
|Раймондо Антонио
|1
|0
|Фавазули Костантино
|1
|0
Реджо-Аудаче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабаши Элвис
|4
|0
|Бьянко Алессандро
|4
|0
|Alessandro Marcandalli
|1
|1
|Сампиризи Марио
|2
|0
|Пьераньоло Эдоардо
|2
|0
|Natan Girma
|2
|0
|Чигарини Лука
|1
|0
|Барди Франческо
|1
|0
|Чрнигой Домен
|1
|0
|Родзио Паоло
|1
|0
|Романья Филиппо
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Антист Жанис
|1
|0
Результаты матчей
Тернана
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Реджо-Аудаче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
2
Тернана
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Реджо-Аудаче
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
0
2
Тернана
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Реджо-Аудаче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
4
67%
2
40%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
20%
4
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
6
60%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0
Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1 Тернана - Венеция 1:4 Тернана - Пиза 2:1 Брешия - Тернана 1:0 СПАЛ - Тернана 1:1 Тернана - Бари 1:0 Дженоа - Тернана 1:0 Тернана - Беневенто 2:2 Палермо - Тернана 0:0
Реджо-Аудаче
(9 матчей)
Результаты матчей
Тернана
Реджо-Аудаче
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Тернана
Реджо-Аудаче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
21
14
12
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
17
35
17
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|5
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Парма
|Бенедычак Адриан
|5
|Комо
|Иоанну Николас
|3 (1)
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|5
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 3
|Реджо-Аудаче
|Кабаши Элвис
|4
|Козенца
|Канотто Луиджи
|4
|Специя
|Николау Димитрис
|4