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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Черноморец Од
0:0
Конец матча
Заря
0'
29' Желтая карточка
Вантух Роман
35' Желтая карточка
Dada Belmonte
67' Желтая карточка
Джордан
90'+4
1
Варакута
Даниил
9
Путря
Илья
3
Ермаков
Виталий
79
Салюк
Владимир
45
Брагару
Максим
8
Шпорн
Йон
27
Васильев
Александр
Андреевич
77
Штогрин
Андрей
29
Вакула
Владислав
97
Dada
Belmonte
70
Samson
Iyede
30
Турбаевский
Никита
5
Яцык
Александр
55
Джордан
74
Снурницын
Игорь
70
Кирюханцев
Игорь
47
Вантух
Роман
17
Горбач
Игорь
10
Нагнойный
Денис
9
Мишнёв
Дмитрий
7
Антюх
Денис
39
Герреро
Эдуардо
Черноморец Од
Заря

История личных встреч

Черноморец Од
Заря

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

26 матчей

23.1%
23.1%
53.8%
6 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

15.4%
38.5%
46.1%
4 победы 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

15.4%
46.2%
38.4%
4 победы 12 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

0.83
0.79

Среднее время на гол

108
114

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

1.86
1.67

Среднее время на гол

48
54

Всего голов

36
31

Голов в среднем за матч

1.38
1.19

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

65
75

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойчук Богдан 2 0.22
Васильев Александр Андреевич 2 0.22
Штогрин Андрей 2 0.22
Samson Iyede 2 0.22
Шпорн Йон 1 0.11
Кузык Орест 1 0.11
Авагимян Артур 1 0.11
Guy Hadida 1 0.11
Ермаков Виталий 1 0.11
Путря Илья 1 (1) 0.11
Бадибанга Зигей 0 0
Dada Belmonte 0 0
Брагару Максим 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Эдуардо 2 0.25
Волошин Викентий 1 0.13
Антюх Денис 1 (1) 0.13
Джордан 1 0.13
Русин Назарий 1 0.13
Мишнёв Дмитрий 0 0
Батагов Арсений 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 2 2
Шпорн Йон 4 0
Кузык Орест 2 1
Васильев Александр Андреевич 3 0
Бойчук Богдан 3 0
Путря Илья 3 0
Авагимян Артур 2 0
Luka Gucek 2 0
Брагару Максим 2 0
Samson Iyede 1 0
Билык Олег 1 0
Dada Belmonte 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джордан 3 1
Вантух Роман 3 0
Гулько Илья 1 1
Мишнёв Дмитрий 2 0
Антюх Денис 2 0
Снурницын Игорь 2 0
Волошин Викентий 2 0
Ненад Лалатович 0 1
Венделл Боргес 1 0
Бугай Владислав 1 0
Нагнойный Денис 1 0
Яцык Александр 1 0

Результаты матчей

Черноморец Од
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Заря
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
3
Черноморец Од
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Заря
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

7
0
Черноморец Од
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Заря
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

7
3

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
2
33%
1
20%
1-15
1
17%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

8
1
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
13%
1
100%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Забито

14
6
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
3
21%
2
33%
1-15
4
29%
3
50%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
1
17%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
9%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
2
18%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Александрия - Черноморец Од 1:5 Черноморец Од - Полесье 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:0
Верес - Черноморец Од 3:1 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Александрия - Черноморец Од 4:5 Ингулец - Черноморец Од 4:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:1 Черноморец Од - ЛНЗ Черкасcы 0:0 Металлист - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Львов - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Минай 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Днепр-1 1:2
Заря
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Заря - Днепр-1 0:1 Заря - Гент 1:1 Металлист-1925 - Заря 2:1 Заря - Славия Прага 2:1
Минай - Заря 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Заря - Александрия 0:0 Ворскла - Заря 1:2 Заря - Кривбасс 1:3 Рух Львов - Заря 2:1 Заря - Ружомберок 1:2 Мотор Люблин - Заря 3:1 Заря - Михаловце 2:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Р. Жешув - Заря 2:4 Минай - Заря 0:3 Александрия - Заря 0:2 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Заря - Ингулец 2:0 Металлист - Заря 0:5

Результаты матчей

Черноморец Од
Заря

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Черноморец Од
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
3
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
4
1.5
1
6
2
6
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 9 5 3 1 17 - 10 18
2.
Кривбасс
 8 5 2 1 17 - 7 17
3.
Черноморец Од
 9 5 1 3 15 - 10 16
4.
Полесье
 8 5 0 3 12 - 6 15
5.
Динамо Киев
 5 4 0 1 16 - 8 12
6.
Рух Львов
 7 3 3 1 11 - 7 12
7.
Ворскла
 8 4 0 4 10 - 15 12
8.
Металлист-1925
 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Колос Ковалёвка
 8 2 4 2 6 - 7 10
10.
Днепр-1
 6 2 3 1 6 - 5 9
11.
Александрия
 8 2 2 4 5 - 12 8
12.
ЛНЗ Черкассы
 9 2 2 5 8 - 12 8
13.
Заря
 8 1 3 4 6 - 10 6
14.
Верес
 8 1 3 4 6 - 10 6
15.
Оболонь
 8 1 3 4 4 - 10 6
16.
Минай
 8 0 3 5 6 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Рух Львов
 5 2 3 0 9 - 5 9
3.
Кривбасс
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Металлист-1925
 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Александрия
 5 2 1 2 4 - 9 7
6.
Динамо Киев
 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Полесье
 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Колос Ковалёвка
 4 2 0 2 4 - 5 6
10.
Ворскла
 4 2 0 2 5 - 7 6
11.
Днепр-1
 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Верес
 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Оболонь
 4 0 3 1 2 - 4 3
14.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Минай
 4 0 2 2 3 - 9 2
16.
Заря
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 6 3 3 0 13 - 7 12
2.
Кривбасс
 5 3 1 1 10 - 3 10
3.
Полесье
 5 3 0 2 8 - 4 9
4.
Динамо Киев
 3 2 0 1 10 - 7 6
5.
Ворскла
 4 2 0 2 5 - 8 6
6.
Черноморец Од
 5 2 0 3 9 - 8 6
7.
ЛНЗ Черкассы
 4 1 2 1 3 - 2 5
8.
Заря
 5 1 2 2 5 - 6 5
9.
Днепр-1
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Металлист-1925
 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Колос Ковалёвка
 4 0 4 0 2 - 2 4
12.
Рух Львов
 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Оболонь
 4 1 0 3 2 - 6 3
14.
Александрия
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Верес
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Минай
 4 0 1 3 3 - 8 1
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Кривбасс Задерака Максим 4 (1)
Динамо Киев Ярмоленко Андрей 4
Динамо Киев Буяльский Виталий 3 (3)
Динамо Киев Ванат Владислав 3 (2)
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Заря Джордан 1 3
Оболонь Taras Moroz 1 3
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Ворскла Скляр Александр 4
Весь список
  • 69'
    Dada Belmonte уходит с поля. Авагимян Артур выходит вместо него
  • 67'
    Джордан получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Dada Belmonte получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Вантух Роман получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Черноморец Од 0:0 Заря онлайн

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