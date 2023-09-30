Тур: 9. Стадион: Черноморец.
0:0
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаВантух Роман
35' Желтая карточкаDada Belmonte
67' Желтая карточкаДжордан
90'+4
Ход матча
29'
35'
67'
70
Samson
Iyede
55
Джордан
47
Вантух
Роман
17
Горбач
Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Samson IyedeНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Билык ОлегВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Guy HadidaНападающий
- Нападающий
-
-
21 Illia Ukhan
-
Главный тренер: Григорчук Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 ДжорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
-
17 Горбач ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Кривенцов Валерий
История личных встреч
Черноморец Од
Заря
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
26 матчей
23.1%
23.1%
53.8%
6 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
15.4%
38.5%
46.1%
4 победы 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
15.4%
46.2%
38.4%
4 победы 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
0.83
0.79
Среднее время на гол
108
114
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
1.86
1.67
Среднее время на гол
48
54
Всего голов
36
31
Голов в среднем за матч
1.38
1.19
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
65
75
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойчук Богдан
|2
|0.22
|Васильев Александр Андреевич
|2
|0.22
|Штогрин Андрей
|2
|0.22
|Samson Iyede
|2
|0.22
|Шпорн Йон
|1
|0.11
|Кузык Орест
|1
|0.11
|Авагимян Артур
|1
|0.11
|Guy Hadida
|1
|0.11
|Ермаков Виталий
|1
|0.11
|Путря Илья
|1 (1)
|0.11
|Бадибанга Зигей
|0
|0
|Dada Belmonte
|0
|0
|Брагару Максим
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Эдуардо
|2
|0.25
|Волошин Викентий
|1
|0.13
|Антюх Денис
|1 (1)
|0.13
|Джордан
|1
|0.13
|Русин Назарий
|1
|0.13
|Мишнёв Дмитрий
|0
|0
|Батагов Арсений
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салюк Владимир
|2
|2
|Шпорн Йон
|4
|0
|Кузык Орест
|2
|1
|Васильев Александр Андреевич
|3
|0
|Бойчук Богдан
|3
|0
|Путря Илья
|3
|0
|Авагимян Артур
|2
|0
|Luka Gucek
|2
|0
|Брагару Максим
|2
|0
|Samson Iyede
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Dada Belmonte
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джордан
|3
|1
|Вантух Роман
|3
|0
|Гулько Илья
|1
|1
|Мишнёв Дмитрий
|2
|0
|Антюх Денис
|2
|0
|Снурницын Игорь
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Ненад Лалатович
|0
|1
|Венделл Боргес
|1
|0
|Бугай Владислав
|1
|0
|Нагнойный Денис
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Од
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Заря
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
3
Черноморец Од
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Заря
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
7
0
Черноморец Од
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Заря
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
7
3
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
2
33%
1
20%
1-15
1
17%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
8
1
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
13%
1
100%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Забито
14
6
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
3
21%
2
33%
1-15
4
29%
3
50%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
1
17%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
9%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
2
18%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Александрия - Черноморец Од 1:5 Черноморец Од - Полесье 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:0
Верес - Черноморец Од 3:1 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Александрия - Черноморец Од 4:5 Ингулец - Черноморец Од 4:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:1 Черноморец Од - ЛНЗ Черкасcы 0:0 Металлист - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Львов - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Минай 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Днепр-1 1:2
Заря
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Заря - Днепр-1 0:1 Заря - Гент 1:1 Металлист-1925 - Заря 2:1 Заря - Славия Прага 2:1
Минай - Заря 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Заря - Александрия 0:0 Ворскла - Заря 1:2 Заря - Кривбасс 1:3 Рух Львов - Заря 2:1 Заря - Ружомберок 1:2 Мотор Люблин - Заря 3:1 Заря - Михаловце 2:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Р. Жешув - Заря 2:4 Минай - Заря 0:3 Александрия - Заря 0:2 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Заря - Ингулец 2:0 Металлист - Заря 0:5
Результаты матчей
Черноморец Од
Заря
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Черноморец Од
Заря
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
13
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
44
16
26
17
17
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Кривбасс
|Задерака Максим
|4 (1)
|Динамо Киев
|Ярмоленко Андрей
|4
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|3 (3)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3 (2)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Заря
|Джордан
|1 3
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 3
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1
|Ворскла
|Скляр Александр
|4