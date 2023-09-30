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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Верес
0:0
Второй тайм: 85'
ЛНЗ Черкассы
0'
19' Желтая карточка
Калюжный Иван
22' Желтая карточка
Шарай Станислав
51' Красная карточка
Лопырёнок Максим
78' Желтая карточка
Пасич Геннадий
44
Паст
Евгений
3
Вовченко
Семён
23
Кучеренко
Александр
5
Курко
Василий
95
Evgeny
Shevchenko
III
39
Балан
Денис
29
Кучеров
Валерий
88
Кухарук
Андрей
25
Шарай
Станислав
89
Гайдучик
Николай
14
Марусич
Максим
94
Пеньков
Герман
71
Лопырёнок
Максим
5
Калюжный
Иван
33
Селин
Евгений
95
Стасюк
Пётр
17
Норенков
Денис
70
Наумец
Владислав
10
Бойко
Виталий
16
Олейник
Денис
11
Пасич
Геннадий
9
Прядун
Максим
Верес
ЛНЗ Черкассы

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарай Станислав 2 0.25
Evgeny Shevchenko III 1 0.13
Шарай Владислав 1 0.13
Кучеров Валерий 1 (1) 0.13
Iago Siqueira 1 (1) 0.13
Марусич Максим 0 0
Гайдучик Николай 0 0
Vasyl Gakman 0 0
ЛНЗ Черкассы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прядун Максим 3 0.33
Бойко Виталий 2 (1) 0.22
Норенков Денис 1 0.11
Шестаков Сергей 1 0.11
Наумец Владислав 1 0.11
Стасюк Пётр 0 0
Пасич Геннадий 0 0
Ivan Tyshchenko 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шестаков Михаил 4 0
Vasyl Gakman 3 0
Балан Денис 1 1
Марусич Максим 1 1
Кучеров Валерий 2 0
Evgeny Shevchenko III 2 0
Шарай Владислав 2 0
Шарай Станислав 2 0
Вовченко Семён 2 0
Паст Евгений 1 0
Кучеренко Александр 1 0
Кухарук Андрей 1 0
Курко Василий 1 0
Iago Siqueira 1 0
ЛНЗ Черкассы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савин Антон 3 0
Калюжный Иван 3 0
Муравский Назарий 3 0
Пасич Геннадий 2 0
Норенков Денис 2 0
Хамелюк Владислав 2 0
Лопырёнок Максим 0 1
Олейник Денис 1 0
Насонов Александр 1 0
Пеньков Герман 1 0
Бойко Виталий 1 0
Прядун Максим 1 0
Нич Назарий 1 0
Sergiy Kopyl 1 0

Результаты матчей

Верес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
ЛНЗ Черкассы
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
0
Верес
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
ЛНЗ Черкассы
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

0
2
Верес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
ЛНЗ Черкассы
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
2
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
25%
1
10%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
25%
3
30%
61-75
1
25%
3
30%
76-90

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

9
12
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
22%
1
8%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
1
11%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Верес 0:0 Кривбасс - Верес 2:1 Верес - Черноморец Од 3:1
Верес - Ворскла 1:2 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Полесье 0:2 Кривбасс КР - Верес 1:2 Верес - Карпаты 1:2 Верес - Нива Тернополь 0:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Ингулец 1:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Верес - Александрия 2:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Заря - Верес 1:0 Верес - Львов 3:2
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1
ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 ЛНЗ Черкассы - Карпаты 4:1 Эпицентр Дунаевцы - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - Нива Тернополь 1:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Карпаты - ЛНЗ Черкассы 1:1 ЛНЗ Черкассы - Эпицентр Дунаевцы 2:0 Нива Тернополь - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Горняк-Спорт 5:0 Скорук - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - ФК Чернигов 2:2 СК Полтава - ЛНЗ Черкассы 0:1

Результаты матчей

Верес
ЛНЗ Черкассы

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Верес
ЛНЗ Черкассы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
2
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
4
1
6
1.5
3
5
1
6
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 8 5 3 0 16 - 8 18
2.
Кривбасс
 8 5 2 1 17 - 7 17
3.
Полесье
 8 5 0 3 12 - 6 15
4.
Черноморец Од
 8 5 0 3 15 - 10 15
5.
Динамо Киев
 5 4 0 1 16 - 8 12
6.
Рух Львов
 7 3 3 1 11 - 7 12
7.
Металлист-1925
 7 3 2 2 6 - 5 11
8.
Колос Ковалёвка
 8 2 4 2 6 - 7 10
9.
Днепр-1
 6 2 3 1 6 - 5 9
10.
Ворскла
 7 3 0 4 8 - 14 9
11.
Александрия
 8 2 2 4 5 - 12 8
12.
ЛНЗ Черкассы
 0:0 9 2 2 5 8 - 12 8
13.
Верес
 0:0 8 1 3 4 6 - 10 6
14.
Оболонь
 8 1 3 4 4 - 10 6
15.
Заря
 7 1 2 4 6 - 10 5
16.
Минай
 8 0 3 5 6 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Рух Львов
 5 2 3 0 9 - 5 9
3.
Кривбасс
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Металлист-1925
 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Александрия
 5 2 1 2 4 - 9 7
6.
Динамо Киев
 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Шахтёр Донецк
 2 2 0 0 3 - 1 6
8.
Полесье
 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
Колос Ковалёвка
 4 2 0 2 4 - 5 6
10.
Ворскла
 4 2 0 2 5 - 7 6
11.
Днепр-1
 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Верес
 0:0 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Оболонь
 4 0 3 1 2 - 4 3
14.
ЛНЗ Черкассы
 0:0 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Минай
 4 0 2 2 3 - 9 2
16.
Заря
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 6 3 3 0 13 - 7 12
2.
Кривбасс
 5 3 1 1 10 - 3 10
3.
Полесье
 5 3 0 2 8 - 4 9
4.
Динамо Киев
 3 2 0 1 10 - 7 6
5.
Черноморец Од
 5 2 0 3 9 - 8 6
6.
ЛНЗ Черкассы
 0:0 4 1 2 1 3 - 2 5
7.
Днепр-1
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Металлист-1925
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Заря
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Колос Ковалёвка
 4 0 4 0 2 - 2 4
11.
Рух Львов
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Ворскла
 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Оболонь
 4 1 0 3 2 - 6 3
14.
Александрия
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Верес
 0:0 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Минай
 4 0 1 3 3 - 8 1
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Кривбасс Задерака Максим 4 (1)
Динамо Киев Ярмоленко Андрей 4
Динамо Киев Буяльский Виталий 3 (3)
Динамо Киев Ванат Владислав 3 (2)
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Оболонь Taras Moroz 1 3
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Ворскла Скляр Александр 4
Колос Ковалёвка Бурда Никита 4
Весь список
  • 51'
    УДАЛЕНИЕ! - Лопырёнок Максим увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 46'
    Балан Денис уходит с поля. Vasyl Gakman выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 22'
    Stanislav Sharay получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Калюжный Иван получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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