Тур: 9. Стадион: Stadion Avanhard, Rivne.
0:0
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаКалюжный Иван
22' Желтая карточкаШарай Станислав
51' Красная карточкаЛопырёнок Максим
78' Желтая карточкаПасич Геннадий
90'+7
Ход матча
19'
22'
51'
78'
44
Паст
Евгений
39
Балан
Денис
95
Стасюк
Пётр
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Балан ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
71 Vasyl Gakman
-
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Савин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
28 Sergiy Kopyl
-
Главный тренер: Дулуб Олег
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарай Станислав
|2
|0.25
|Evgeny Shevchenko III
|1
|0.13
|Шарай Владислав
|1
|0.13
|Кучеров Валерий
|1 (1)
|0.13
|Iago Siqueira
|1 (1)
|0.13
|Марусич Максим
|0
|0
|Гайдучик Николай
|0
|0
|Vasyl Gakman
|0
|0
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прядун Максим
|3
|0.33
|Бойко Виталий
|2 (1)
|0.22
|Норенков Денис
|1
|0.11
|Шестаков Сергей
|1
|0.11
|Наумец Владислав
|1
|0.11
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Пасич Геннадий
|0
|0
|Ivan Tyshchenko
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шестаков Михаил
|4
|0
|Vasyl Gakman
|3
|0
|Балан Денис
|1
|1
|Марусич Максим
|1
|1
|Кучеров Валерий
|2
|0
|Evgeny Shevchenko III
|2
|0
|Шарай Владислав
|2
|0
|Шарай Станислав
|2
|0
|Вовченко Семён
|2
|0
|Паст Евгений
|1
|0
|Кучеренко Александр
|1
|0
|Кухарук Андрей
|1
|0
|Курко Василий
|1
|0
|Iago Siqueira
|1
|0
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Савин Антон
|3
|0
|Калюжный Иван
|3
|0
|Пасич Геннадий
|3
|0
|Муравский Назарий
|3
|0
|Норенков Денис
|2
|0
|Хамелюк Владислав
|2
|0
|Лопырёнок Максим
|0
|1
|Олейник Денис
|1
|0
|Насонов Александр
|1
|0
|Пеньков Герман
|1
|0
|Бойко Виталий
|1
|0
|Прядун Максим
|1
|0
|Нич Назарий
|1
|0
|Sergiy Kopyl
|1
|0
Результаты матчей
Верес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
ЛНЗ Черкассы
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
0
Верес
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
ЛНЗ Черкассы
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
0
2
Верес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
ЛНЗ Черкассы
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
2
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
25%
1
10%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
25%
3
30%
61-75
1
25%
3
30%
76-90
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
9
12
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
22%
1
8%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
1
11%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Верес 0:0 Кривбасс - Верес 2:1 Верес - Черноморец Од 3:1
Верес - Ворскла 1:2 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Полесье 0:2 Кривбасс КР - Верес 1:2 Верес - Карпаты 1:2 Верес - Нива Тернополь 0:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Ингулец 1:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Верес - Александрия 2:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Заря - Верес 1:0 Верес - Львов 3:2
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1
ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 ЛНЗ Черкассы - Карпаты 4:1 Эпицентр Дунаевцы - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - Нива Тернополь 1:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Карпаты - ЛНЗ Черкассы 1:1 ЛНЗ Черкассы - Эпицентр Дунаевцы 2:0 Нива Тернополь - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Горняк-Спорт 5:0 Скорук - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - ФК Чернигов 2:2 СК Полтава - ЛНЗ Черкассы 0:1
Результаты матчей
Верес
ЛНЗ Черкассы
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Верес
ЛНЗ Черкассы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
45
17
36
17
18
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Кривбасс
|Задерака Максим
|4 (1)
|Динамо Киев
|Ярмоленко Андрей
|4
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|3 (3)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3 (2)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 3
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1
|Ворскла
|Скляр Александр
|4
|Колос Ковалёвка
|Бурда Никита
|4