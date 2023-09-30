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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Шахтёр Донецк
1:2
Конец матча
Ворскла
0'
0:1
22' Пенальти
Скляр Александр
1:1
57' Гол
Зубков Александр
58' Желтая карточка
Степаненко Тарас
1:2
71' Гол
Нестеренко Иван
90'+4
31
Ризнык
Дмитрий
13
Гочолеишвили
Гиорги
19
Чигринский
Дмитрий
25
Novatus
Disma
16
Азаров
Ираклий
6
Степаненко
Тарас
11
Зубков
Александр
21
Бондаренко
Артём
10
Судаков
Георгий
90
Кащук
Алексей
14
Сикан
Даниил
7
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
18
Павлюк
Евгений
44
Хрипчук
Даниил
27
Крупский
Илья
38
Челядин
Артём
50
Кане
Ибрахим
6
Скляр
Александр
30
Нестеренко
Иван
25
Якубу
Наджиб
11
Степанюк
Руслан
Шахтёр Донецк
Ворскла

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Ворскла

28 матчей

92.9%
7.1%
26 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
21.4%
21.5%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
21.4%
3.6%
21 победа 6 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы

37 матчей

70.3%
13.5%
16.2%
26 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

43.2%
37.8%
19%
16 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

56.8%
35.1%
8.1%
21 победа 13 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
4:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
3:1
К
0:4
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
К
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
1:1
К
0:3

Голы

Всего голов

40
31

Голов в среднем за матч

2.35
1.55

Среднее время на гол

38
58

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

0.55
0.82

Среднее время на гол

163
109

Всего голов

51
45

Голов в среднем за матч

1.38
1.22

Тотал матчей

2.5
26
Больше 70%
Меньше 30%
11
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

65
74

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кащук Алексей 3 0.33
Матвиенко Николай 3 0.33
Крыськив Дмитрий 2 0.22
Назарина Егор 2 0.22
Траоре Лассина 2 0.22
Судаков Георгий 2 0.22
Сикан Даниил 1 0.11
Вьюнник Богдан 1 0.11
Зубков Александр 1 0.11
Гочолеишвили Гиорги 0 0
Бондаренко Артём 0 0
Азаров Ираклий 0 0
Козик Эдуард 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юрченко Владлен 3 0.38
Скляр Александр 2 (2) 0.25
Степанюк Руслан 1 0.13
Родригес Фелипе II 1 0.13
Челядин Артём 1 0.13
Нестеренко Иван 1 0.13
Бацула Андрей 0 0
Пердута Игорь 0 0
Кане Ибрахим 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бондаренко Артём 1 2
Степаненко Тарас 3 0
Судаков Георгий 3 0
Чигринский Дмитрий 1 1
Гочолеишвили Гиорги 1 1
Матвиенко Николай 2 0
Траоре Лассина 2 0
Кастильо Денил 2 0
Ракицкий Ярослав 0 1
Топалов Дмитрий 1 0
Ризнык Дмитрий 1 0
Конопля Ефим 1 0
Вьюнник Богдан 1 0
Келси Кевин 1 0
Лемкин Став 1 0
Фарина Марьян 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 4 0
Челядин Артём 3 0
Tiago Santana 3 0
Пердута Игорь 2 0
Thiago Cunha 1 0
Бацула Андрей 1 0
Якубу Наджиб 1 0
Кане Ибрахим 1 0
Корниенко Виктор 1 0
Исенко Павел 1 0
Павлюк Евгений 1 0
Нестеренко Иван 1 0
Крупский Илья 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ворскла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
2
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ворскла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

13
4
Шахтёр Донецк
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Ворскла
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
9

Упущенные победы

14
6

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

13
6
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
8%
1
17%
1-15
4
31%
2
33%
16-30
4
31%
1
17%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Забито

17
11
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
2
12%
2
18%
1-15
4
24%
4
36%
16-30
5
29%
29%
1
9%
31-45
3
18%
1
9%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
2
12%
1
9%
76-90

Пропущено

10
14
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
3
21%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
4
40%
1
7%
61-75
1
10%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0
Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:2
Ворскла
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Ворскла - Кривбасс 1:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0 Ворскла - Александрия 1:0
Ворскла - Черноморец Од 2:1 Верес - Ворскла 1:2 Ворскла - Заря 1:2 Рух Львов - Ворскла 4:1 Дила - Ворскла 3:1 Ворскла - Дила 2:1 Бельско-Бяла - Ворскла 3:4 Полония Лазиска - Ворскла 1:4 Тыхы - Ворскла 2:2 Ворскла - Александрия 1:2 Ворскла - СК Полтава 3:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - Кривбасс 1:0 Львов - Ворскла 0:2

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
Ворскла

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:2
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:2
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Донецк
Ворскла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
3
5
2
7
2.5
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 9 5 3 1 17 - 10 18
2.
Кривбасс
 8 5 2 1 17 - 7 17
3.
Полесье
 8 5 0 3 12 - 6 15
4.
Черноморец Од
 8 5 0 3 15 - 10 15
5.
Динамо Киев
 5 4 0 1 16 - 8 12
6.
Рух Львов
 7 3 3 1 11 - 7 12
7.
Ворскла
 8 4 0 4 10 - 15 12
8.
Металлист-1925
 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Колос Ковалёвка
 8 2 4 2 6 - 7 10
10.
Днепр-1
 6 2 3 1 6 - 5 9
11.
Александрия
 8 2 2 4 5 - 12 8
12.
ЛНЗ Черкассы
 9 2 2 5 8 - 12 8
13.
Верес
 8 1 3 4 6 - 10 6
14.
Оболонь
 8 1 3 4 4 - 10 6
15.
Заря
 7 1 2 4 6 - 10 5
16.
Минай
 8 0 3 5 6 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Рух Львов
 5 2 3 0 9 - 5 9
3.
Кривбасс
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Металлист-1925
 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Александрия
 5 2 1 2 4 - 9 7
6.
Динамо Киев
 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Полесье
 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Колос Ковалёвка
 4 2 0 2 4 - 5 6
10.
Ворскла
 4 2 0 2 5 - 7 6
11.
Днепр-1
 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Верес
 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Оболонь
 4 0 3 1 2 - 4 3
14.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Минай
 4 0 2 2 3 - 9 2
16.
Заря
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 6 3 3 0 13 - 7 12
2.
Кривбасс
 5 3 1 1 10 - 3 10
3.
Полесье
 5 3 0 2 8 - 4 9
4.
Динамо Киев
 3 2 0 1 10 - 7 6
5.
Ворскла
 4 2 0 2 5 - 8 6
6.
Черноморец Од
 5 2 0 3 9 - 8 6
7.
ЛНЗ Черкассы
 4 1 2 1 3 - 2 5
8.
Днепр-1
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Металлист-1925
 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Заря
 4 1 1 2 5 - 6 4
11.
Колос Ковалёвка
 4 0 4 0 2 - 2 4
12.
Рух Львов
 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Оболонь
 4 1 0 3 2 - 6 3
14.
Александрия
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Верес
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Минай
 4 0 1 3 3 - 8 1
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Топ бомбардиров
Кривбасс Задерака Максим 4 (1)
Динамо Киев Ярмоленко Андрей 4
Динамо Киев Буяльский Виталий 3 (3)
Динамо Киев Ванат Владислав 3 (2)
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Оболонь Taras Moroz 1 3
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Ворскла Скляр Александр 4
Колос Ковалёвка Бурда Никита 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 22'
    Г О О О О Л - Скляр Александр из команды Ворскла забивает с точки!
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