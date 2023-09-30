Тур: 9. Стадион: Арена Львов.
1:2
Конец матча
0'
0:1
22' ПенальтиСкляр Александр
1:1
57' ГолЗубков Александр
58' Желтая карточкаСтепаненко Тарас
1:2
71' ГолНестеренко Иван
90'+4
Ход матча
22'
0:1
57'
1:1
58'
71'
1:2
14
Сикан
Даниил
50
Кане
Ибрахим
25
Якубу
Наджиб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
-
32 Козик ЭдуардЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Келси КевинНападающий
-
-
Главный тренер: Ван Леувен Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Якубу НаджибПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
20 Thiago Cunha
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Ворскла
28 матчей
92.9%
7.1%
26 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
21.4%
21.5%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
21.4%
3.6%
21 победа 6 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы
37 матчей
70.3%
13.5%
16.2%
26 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
43.2%
37.8%
19%
16 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
56.8%
35.1%
8.1%
21 победа 13 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
40
31
Голов в среднем за матч
2.35
1.55
Среднее время на гол
38
58
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
0.55
0.82
Среднее время на гол
163
109
Всего голов
51
45
Голов в среднем за матч
1.38
1.22
Тотал матчей
2.5
26
Больше 70%
Меньше 30%
11
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
65
74
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кащук Алексей
|3
|0.33
|Матвиенко Николай
|3
|0.33
|Крыськив Дмитрий
|2
|0.22
|Назарина Егор
|2
|0.22
|Траоре Лассина
|2
|0.22
|Судаков Георгий
|2
|0.22
|Сикан Даниил
|1
|0.11
|Вьюнник Богдан
|1
|0.11
|Зубков Александр
|1
|0.11
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Бондаренко Артём
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
|Козик Эдуард
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юрченко Владлен
|3
|0.38
|Скляр Александр
|2 (2)
|0.25
|Степанюк Руслан
|1
|0.13
|Родригес Фелипе II
|1
|0.13
|Челядин Артём
|1
|0.13
|Нестеренко Иван
|1
|0.13
|Бацула Андрей
|0
|0
|Пердута Игорь
|0
|0
|Кане Ибрахим
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бондаренко Артём
|1
|2
|Степаненко Тарас
|3
|0
|Судаков Георгий
|3
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|1
|Гочолеишвили Гиорги
|1
|1
|Матвиенко Николай
|2
|0
|Траоре Лассина
|2
|0
|Кастильо Денил
|2
|0
|Ракицкий Ярослав
|0
|1
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|Конопля Ефим
|1
|0
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
|Лемкин Став
|1
|0
|Фарина Марьян
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|4
|0
|Челядин Артём
|3
|0
|Tiago Santana
|3
|0
|Пердута Игорь
|2
|0
|Thiago Cunha
|1
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Якубу Наджиб
|1
|0
|Кане Ибрахим
|1
|0
|Корниенко Виктор
|1
|0
|Исенко Павел
|1
|0
|Павлюк Евгений
|1
|0
|Нестеренко Иван
|1
|0
|Крупский Илья
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ворскла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
1
2
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ворскла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
13
4
Шахтёр Донецк
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Ворскла
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
9
Упущенные победы
14
6
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
13
6
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
8%
1
17%
1-15
4
31%
2
33%
16-30
4
31%
1
17%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Забито
17
11
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
2
12%
2
18%
1-15
4
24%
4
36%
16-30
5
29%
29%
1
9%
31-45
3
18%
1
9%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
2
12%
1
9%
76-90
Пропущено
10
14
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
3
21%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
4
40%
1
7%
61-75
1
10%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0
Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:2
Ворскла
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Ворскла - Кривбасс 1:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0 Ворскла - Александрия 1:0
Ворскла - Черноморец Од 2:1 Верес - Ворскла 1:2 Ворскла - Заря 1:2 Рух Львов - Ворскла 4:1 Дила - Ворскла 3:1 Ворскла - Дила 2:1 Бельско-Бяла - Ворскла 3:4 Полония Лазиска - Ворскла 1:4 Тыхы - Ворскла 2:2 Ворскла - Александрия 1:2 Ворскла - СК Полтава 3:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - Кривбасс 1:0 Львов - Ворскла 0:2
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
Ворскла
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:2
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:2
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Донецк
Ворскла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
22
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
35
27
18
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Кривбасс
|Задерака Максим
|4 (1)
|Динамо Киев
|Ярмоленко Андрей
|4
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|3 (3)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3 (2)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 3
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1
|Ворскла
|Скляр Александр
|4
|Колос Ковалёвка
|Бурда Никита
|4