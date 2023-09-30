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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 6.
АЕК Ларнака
1:1
Конец матча
Неа Саламина
0'
1:0
4' Гол
Димерс Марк
18' Желтая карточка
Гарсия Анхель
1:1
30' Гол
Abdelaye Diakite
45' Желтая карточка
Папагеоргиу Гиоргос
63' Желтая карточка
Бехарано Данни
64' Желтая карточка
Тонгья Франко
65' Желтая карточка
Diego Dorregaray
84' Желтая карточка
Antonis Katsiaris
90' Желтая карточка
Тчаха Серж
90'+11
АЕК Ларнака
Неа Саламина

История личных встреч

АЕК Ларнака
Неа Саламина

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
26.3%
15 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

55%
45%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 9 побед

39 матчей

43.6%
23.1%
33.3%
17 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
12 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
15 побед 15 ничьих 9 побед

История матчей

К
4:0
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:0
К
2:0
К
1:2
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
3:2
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
0:0
КК
0:1
К
0:1
К
1:0
КК
1:0
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
6:0
ПД
1:1
ПД
2:0

Голы

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

0.95
0.5

Среднее время на гол

94
180

Всего голов

47
23

Голов в среднем за матч

1.21
0.59

Тотал матчей

2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
21
Больше 54%
Меньше 46%
18
9
Больше 23%
Меньше 77%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

74
152

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фран Соль 6 (1) 1
Тричковски Иван 2 0.33
Димерс Марк 2 0.33
Понс Пере 1 0.17
Фараж Имад 1 0.17
Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Abdelaye Diakite 2 0.4
Даткович Нико 1 0.2
Мигелито 1 0.2
Папагеоргиу Гиоргос 1 0.2
Antonis Katsiaris 1 0.2
Diego Dorregaray 1 (1) 0.2

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понс Пере 2 0
Томович Ненад 1 0
Санчес Факундо 1 0
Бруну Гама 1 0
Фран Соль 1 0
Густаву Луиш 1 0
Гарсия Анхель 1 0
Тонгья Франко 1 0
Миличевич Хрвое 1 0
Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тчаха Серж 3 1
Бехарано Данни 3 0
Diego Dorregaray 2 0
Даткович Нико 1 0
Фернандеш Виктор 1 0
Мигелито 1 0
Карлитуш Тавареш 1 0
Abdelaye Diakite 1 0
Мелиссас Никос 1 0
Папагеоргиу Гиоргос 1 0
Antonis Katsiaris 1 0
Michalis Christodoulou 1 0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Неа Саламина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
5
АЕК Ларнака
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Неа Саламина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
1
АЕК Ларнака
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Неа Саламина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

9
8
8 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
2
22%
1
13%
1-15
3
33%
2
25%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

8
7
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
25%
1
14%
1-15
3
38%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

12
9
10 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
17%
1
11%
1-15
5
42%
2
22%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

13
8
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
15%
1
13%
1-15
5
38%
1
13%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
23%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5
Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ 1:1 Торпедо-БелАЗ - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аль-Таи 2:0 АЕК Ларнака - Кишварда 1:2 АЕК Ларнака - Войводина Нови Сад 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Пафос - АЕК Ларнака 4:0
Неа Саламина
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Отеллос - Неа Саламина 2:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0
Неа Саламина - Отеллос 2:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 3:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 3:2 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Эносис 4:2 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Неа Саламина - Анортосис 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 3:3 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:0 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:0 Анортосис - Неа Саламина 4:4

Результаты матчей

АЕК Ларнака
Неа Саламина

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:5
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

АЕК Ларнака
Неа Саламина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
2
3
2
4
2.5
1
4
1
5
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 1:0 6 3 3 0 7 - 3 12
2.
Анортосис
 5 3 2 0 11 - 5 11
3.
Арис Лимассол
 0:1 6 3 2 1 12 - 5 11
4.
Пафос
 5 3 1 1 11 - 3 10
5.
Омония Никосия
 5 2 3 0 11 - 6 9
6.
АПОЭЛ
 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
АЕК Ларнака
 6 2 2 2 12 - 13 8
8.
АЕЛ Лимаcсол
 5 2 1 2 6 - 8 7
9.
Закакиу
 5 2 0 3 9 - 13 6
10.
Неа Саламина
 5 1 3 1 7 - 10 6
11.
Этникос Ахна
 4 1 2 1 10 - 9 5
12.
Отеллос
 0:0 6 0 3 3 6 - 10 3
13.
Кармиотисса
 0:0 6 0 2 4 4 - 13 2
14.
Докса Катокопия
 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Омония Никосия
 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Аполлон
 1:0 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Арис Лимассол
 0:1 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Анортосис
 3 1 2 0 6 - 4 5
6.
АЕК Ларнака
 3 1 2 0 9 - 8 5
7.
Этникос Ахна
 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
АЕЛ Лимаcсол
 2 1 1 0 4 - 3 4
9.
АПОЭЛ
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Закакиу
 3 1 0 2 3 - 8 3
11.
Кармиотисса
 0:0 3 0 2 1 4 - 6 2
12.
Неа Саламина
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Отеллос
 0:0 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Докса Катокопия
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Аполлон
 1:0 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Неа Саламина
 4 1 2 1 6 - 9 5
4.
Арис Лимассол
 0:1 2 1 1 0 7 - 2 4
5.
АПОЭЛ
 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Закакиу
 2 1 0 1 6 - 5 3
7.
АЕК Ларнака
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
АЕЛ Лимаcсол
 3 1 0 2 2 - 5 3
9.
Отеллос
 0:0 4 0 3 1 4 - 5 3
10.
Омония Никосия
 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Пафос
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 6 - 8 1
13.
Докса Катокопия
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Кармиотисса
 0:0 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 6
Омония Никосия Какулис Андроникос 5
Этникос Ахна Элиа Мариос 5
Анортосис Герреро Мигель 4
Арис Лимассол Стемпиньски Мариуш 3
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Тчаха Серж 1 3
Пафос Бочкай Петар 4
АПОЭЛ Шебаке Иссам 1 2
АЕЛ Лимаcсол Филипович Петар 3
Неа Саламина Бехарано Данни 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Папагеоргиу Гиоргос уходит с поля. Мигелито выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Папагеоргиу Гиоргос получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Г О О О О Л - Abdelaye Diakite бьет в цель!
    • 18'
      Гарсия Анхель получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Г О О О О Л - Димерс Марк бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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