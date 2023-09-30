Тур: 6.
1:1
Конец матча
0'
1:0
4' ГолДимерс Марк
18' Желтая карточкаГарсия Анхель
1:1
30' ГолAbdelaye Diakite
45' Желтая карточкаПапагеоргиу Гиоргос
63' Желтая карточкаБехарано Данни
64' Желтая карточкаТонгья Франко
65' Желтая карточкаDiego Dorregaray
84' Желтая карточкаAntonis Katsiaris
90' Желтая карточкаТчаха Серж
90'+11
Ход матча
4'
1:0
18'
30'
1:1
63'
64'
65'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
-
71 Димерс МаркПолузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
-
23 Эррерин ЯгоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
-
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Тчаха СержЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
-
8 МигелитоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
99 Osman Koroma
-
-
77 Edson Silva
-
-
-
Главный тренер: Христос Христодулу
История личных встреч
АЕК Ларнака
Неа Саламина
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
26.3%
15 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
55%
45%
0 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 9 побед
39 матчей
43.6%
23.1%
33.3%
17 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
12 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
15 побед 15 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
14
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
0.95
0.5
Среднее время на гол
94
180
Всего голов
47
23
Голов в среднем за матч
1.21
0.59
Тотал матчей
2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
21
Больше 54%
Меньше 46%
18
9
Больше 23%
Меньше 77%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
74
152
Бомбардиры внутри турнира
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фран Соль
|6 (1)
|1
|Тричковски Иван
|2
|0.33
|Димерс Марк
|2
|0.33
|Понс Пере
|1
|0.17
|Фараж Имад
|1
|0.17
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Abdelaye Diakite
|2
|0.4
|Даткович Нико
|1
|0.2
|Мигелито
|1
|0.2
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0.2
|Antonis Katsiaris
|1
|0.2
|Diego Dorregaray
|1 (1)
|0.2
Карточки
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Понс Пере
|2
|0
|Томович Ненад
|1
|0
|Санчес Факундо
|1
|0
|Бруну Гама
|1
|0
|Фран Соль
|1
|0
|Густаву Луиш
|1
|0
|Гарсия Анхель
|1
|0
|Тонгья Франко
|1
|0
|Миличевич Хрвое
|1
|0
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тчаха Серж
|3
|1
|Бехарано Данни
|3
|0
|Diego Dorregaray
|2
|0
|Даткович Нико
|1
|0
|Фернандеш Виктор
|1
|0
|Мигелито
|1
|0
|Карлитуш Тавареш
|1
|0
|Abdelaye Diakite
|1
|0
|Мелиссас Никос
|1
|0
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0
|Antonis Katsiaris
|1
|0
|Michalis Christodoulou
|1
|0
Результаты матчей
АЕК Ларнака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Неа Саламина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
6
5
АЕК Ларнака
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Неа Саламина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
1
АЕК Ларнака
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Неа Саламина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
9
8
8 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
2
22%
1
13%
1-15
3
33%
2
25%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
8
7
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
25%
1
14%
1-15
3
38%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
12
9
10 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
17%
1
11%
1-15
5
42%
2
22%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
13
8
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
15%
1
13%
1-15
5
38%
1
13%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
23%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК Ларнака
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5
Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ 1:1 Торпедо-БелАЗ - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аль-Таи 2:0 АЕК Ларнака - Кишварда 1:2 АЕК Ларнака - Войводина Нови Сад 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Пафос - АЕК Ларнака 4:0
Неа Саламина
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Отеллос - Неа Саламина 2:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0
Неа Саламина - Отеллос 2:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 3:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 3:2 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Эносис 4:2 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Неа Саламина - Анортосис 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 3:3 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:0 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:0 Анортосис - Неа Саламина 4:4
Результаты матчей
АЕК Ларнака
Неа Саламина
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:5
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
АЕК Ларнака
Неа Саламина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
33
23
24
14
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|3
|3
|0
|7 - 3
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|3.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|11 - 3
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|12 - 13
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|9 - 13
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|7 - 10
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|12.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|13.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|4 - 13
|2
|14.
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|9 - 8
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|11.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|4.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|9.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|6 - 8
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|14.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|6
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|5
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|5
|Анортосис
|Герреро Мигель
|4
|Арис Лимассол
|Стемпиньски Мариуш
|3
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 3
|Пафос
|Бочкай Петар
|4
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|1 2
|АЕЛ Лимаcсол
|Филипович Петар
|3
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|3