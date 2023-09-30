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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 6.
Кармиотисса
0:0
Второй тайм: 90+'
Отеллос
0'
7' Желтая карточка
Кукалаш Ставрош
79' Желтая карточка
Н'Диайе Мамаду
Кармиотисса
Отеллос

История личных встреч

Кармиотисса
Отеллос

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

ВД
1:0
ВД
2:1
ВД
3:1
ВД
0:3
ВД
1:1
ВД
5:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2.67
1.33

Среднее время на гол

33
67

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

2
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
77

Бомбардиры внутри турнира

Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сук Йоэй 1 0.17
Росси Карим 1 0.17
Лукили Карим 1 0.17
Andreas Katsantonis 1 0.17
Отеллос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Христодулу Георгиос 1 0.17
Янсен Квинт 1 0.17
Н'Диайе Мамаду 1 0.17
Ibrahim Sangare II 1 0.17
Перес Хосе 1 0.17
Eduardo Nardini 1 0.17

Карточки

Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кукалаш Ставрош 3 0
Малоне Дион 2 0
Пантели Стилианос 2 0
Лукили Карим 2 0
Ньивпорт Ларс 1 0
Росси Карим 1 0
Думбия Абубакар 1 0
Неофуту Андреас III 1 0
Саллам Самир Бен 1 0
Ковачевич Боян 1 0
Отеллос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ананг Бенсон 1 1
Ibrahim Sangare II 2 0
Lukas Brambilla 2 0
Habib Oueslati 2 0
Antxon Jaso 2 0
Eduardo Nardini 2 0
Рамос Лукас 1 0
Христодулу Георгиос 1 0
Н'Диайе Мамаду 1 0
Кориню Жереми 1 0

Результаты матчей

Кармиотисса
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Отеллос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Кармиотисса
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Отеллос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

0
0
Кармиотисса
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Отеллос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
17%
2
40%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
15%
3
30%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Кармиотисса
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3
Пафос - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Кармиотисса - Прушков 1:3 Акритас Хлоракас - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 0:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0
Отеллос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Отеллос - Неа Саламина 2:3 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 Отеллос - Анортосис 0:2
Аполлон - Отеллос 1:1 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Отеллос - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Отеллос - Омония 29-го Мая 4:1 Пейе 2014 - Отеллос 1:2 Отеллос - Ахиронас Онисилос 1:0 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 МЭАП Нису - Отеллос 1:2 Отеллос - Закакиу 3:1 Омония Арадиппу - Отеллос 0:0 Омония 29-го Мая - Отеллос 1:1 Отеллос - Пейе 2014 2:0 Ахиронас Онисилос - Отеллос 0:2 Отеллос - Этникос Ахна 1:0 Отеллос - МЭАП Нису 2:3 Закакиу - Отеллос 2:0

Результаты матчей

Кармиотисса
Отеллос

Точный счет

1:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

3:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Кармиотисса
Отеллос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 1:0 6 3 3 0 7 - 3 12
2.
Анортосис
 5 3 2 0 11 - 5 11
3.
Арис Лимассол
 0:1 6 3 2 1 12 - 5 11
4.
Пафос
 5 3 1 1 11 - 3 10
5.
Омония Никосия
 5 2 3 0 11 - 6 9
6.
АПОЭЛ
 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
АЕК Ларнака
 6 2 2 2 12 - 13 8
8.
АЕЛ Лимаcсол
 5 2 1 2 6 - 8 7
9.
Закакиу
 5 2 0 3 9 - 13 6
10.
Неа Саламина
 5 1 3 1 7 - 10 6
11.
Этникос Ахна
 4 1 2 1 10 - 9 5
12.
Отеллос
 0:0 6 0 3 3 6 - 10 3
13.
Кармиотисса
 0:0 6 0 2 4 4 - 13 2
14.
Докса Катокопия
 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Омония Никосия
 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Аполлон
 1:0 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Арис Лимассол
 0:1 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Анортосис
 3 1 2 0 6 - 4 5
6.
АЕК Ларнака
 3 1 2 0 9 - 8 5
7.
Этникос Ахна
 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
АЕЛ Лимаcсол
 2 1 1 0 4 - 3 4
9.
АПОЭЛ
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Закакиу
 3 1 0 2 3 - 8 3
11.
Кармиотисса
 0:0 3 0 2 1 4 - 6 2
12.
Неа Саламина
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Отеллос
 0:0 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Докса Катокопия
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Аполлон
 1:0 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Неа Саламина
 4 1 2 1 6 - 9 5
4.
Арис Лимассол
 0:1 2 1 1 0 7 - 2 4
5.
АПОЭЛ
 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Закакиу
 2 1 0 1 6 - 5 3
7.
АЕК Ларнака
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
АЕЛ Лимаcсол
 3 1 0 2 2 - 5 3
9.
Отеллос
 0:0 4 0 3 1 4 - 5 3
10.
Омония Никосия
 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Пафос
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 6 - 8 1
13.
Докса Катокопия
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Кармиотисса
 0:0 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 6
Омония Никосия Какулис Андроникос 5
Этникос Ахна Элиа Мариос 5
Анортосис Герреро Мигель 4
Арис Лимассол Стемпиньски Мариуш 3
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Тчаха Серж 1 3
Пафос Бочкай Петар 4
АПОЭЛ Шебаке Иссам 1 2
АЕЛ Лимаcсол Филипович Петар 3
Неа Саламина Бехарано Данни 3
Весь список
  • 63'
    Димитрис Теодору уходит с поля. Сук Йоэй выходит вместо него
  • 56'
    Перес Хосе уходит с поля. Habib Oueslati выходит вместо него
  • 56'
    Eduardo Nardini уходит с поля. Рамос Лукас выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 7'
    Кукалаш Ставрош получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кармиотисса
Ничья
Отеллос
6.30
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3.80
7.70
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