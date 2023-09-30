Тур: 6.
0:0
Второй тайм: 90+'
Ход матча
79'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фор НаваронПолузащитник
-
11 Лукили КаримНападающий
-
20 Росси КаримНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Сук ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Florin Bratu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Перес ХосеНападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Ананг БенсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
22 Antxon Jaso
-
-
Главный тренер: Alexandros Garpozis
История личных встреч
Кармиотисса
Отеллос
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2.67
1.33
Среднее время на гол
33
67
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
2
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
45
77
Бомбардиры внутри турнира
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сук Йоэй
|1
|0.17
|Росси Карим
|1
|0.17
|Лукили Карим
|1
|0.17
|Andreas Katsantonis
|1
|0.17
Отеллос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Христодулу Георгиос
|1
|0.17
|Янсен Квинт
|1
|0.17
|Н'Диайе Мамаду
|1
|0.17
|Ibrahim Sangare II
|1
|0.17
|Перес Хосе
|1
|0.17
|Eduardo Nardini
|1
|0.17
Карточки
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кукалаш Ставрош
|3
|0
|Малоне Дион
|2
|0
|Пантели Стилианос
|2
|0
|Лукили Карим
|2
|0
|Ньивпорт Ларс
|1
|0
|Росси Карим
|1
|0
|Думбия Абубакар
|1
|0
|Неофуту Андреас III
|1
|0
|Саллам Самир Бен
|1
|0
|Ковачевич Боян
|1
|0
Отеллос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ананг Бенсон
|1
|1
|Ibrahim Sangare II
|2
|0
|Lukas Brambilla
|2
|0
|Habib Oueslati
|2
|0
|Antxon Jaso
|2
|0
|Eduardo Nardini
|2
|0
|Рамос Лукас
|1
|0
|Христодулу Георгиос
|1
|0
|Н'Диайе Мамаду
|1
|0
|Кориню Жереми
|1
|0
Результаты матчей
Кармиотисса
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Отеллос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Кармиотисса
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Отеллос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
0
0
Кармиотисса
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Отеллос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
17%
2
40%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Пропущено
13
10
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
15%
3
30%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Кармиотисса
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3
Пафос - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Кармиотисса - Прушков 1:3 Акритас Хлоракас - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 0:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0
Отеллос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Отеллос - Неа Саламина 2:3 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 Отеллос - Анортосис 0:2
Аполлон - Отеллос 1:1 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Отеллос - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Отеллос - Омония 29-го Мая 4:1 Пейе 2014 - Отеллос 1:2 Отеллос - Ахиронас Онисилос 1:0 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 МЭАП Нису - Отеллос 1:2 Отеллос - Закакиу 3:1 Омония Арадиппу - Отеллос 0:0 Омония 29-го Мая - Отеллос 1:1 Отеллос - Пейе 2014 2:0 Ахиронас Онисилос - Отеллос 0:2 Отеллос - Этникос Ахна 1:0 Отеллос - МЭАП Нису 2:3 Закакиу - Отеллос 2:0
Результаты матчей
Кармиотисса
Отеллос
Точный счет
1:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
3:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Кармиотисса
Отеллос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
23
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|3
|3
|0
|7 - 3
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|3.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|11 - 3
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|12 - 13
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|9 - 13
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|7 - 10
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|12.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|13.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|4 - 13
|2
|14.
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|9 - 8
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|11.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|4.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|9.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|6 - 8
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|14.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|6
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|5
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|5
|Анортосис
|Герреро Мигель
|4
|Арис Лимассол
|Стемпиньски Мариуш
|3
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 3
|Пафос
|Бочкай Петар
|4
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|1 2
|АЕЛ Лимаcсол
|Филипович Петар
|3
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|3