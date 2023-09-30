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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 6.
Арис Лимассол
0:1
Второй тайм: 90+'
Аполлон
0'
0:1
10' Гол
Костаче Ионуц
27' Желтая карточка
Шави Уоррен
35' Желтая карточка
Дариква Тендайи
50' Желтая карточка
Абдураими Бешарт
69' Желтая карточка
Гомис Янник
81' Красная карточка
Zakaria Sawo
Арис Лимассол
Аполлон

История личных встреч

Арис Лимассол
Аполлон

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

18 матчей

27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
0:3
ПД
1:4
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
0:1
К
5:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:4
ПД
0:0
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
0:1
ММ(
0:3

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1
1.22

Среднее время на гол

90
73

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

1.33
1.89

Среднее время на гол

67
47

Всего голов

21
28

Голов в среднем за матч

1.17
1.56

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

77
57

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стемпиньски Мариуш 3 0.5
Шполярич Матья 2 0.33
Шуманский Артем 2 0.33
Моннор Джейден 2 0.33
Бенгтссон Лео 1 0.17
Шави Уоррен 1 0.17
Гомис Янник 1 (1) 0.17
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юрчевич Марио 2 0.33
Вальбуэна Матьё 1 0.17
Костаче Ионуц 1 0.17
Дариква Тендайи 1 0.17
Сагаль Анхело 1 0.17
Маркеш Педру 1 0.17

Карточки

Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маямбела Михлали 2 0
Гомис Янник 2 0
Браун Морган 2 0
Брорссон Франц 0 1
Яго Стив 1 0
Урошевич Слободан 1 0
Бенгтссон Лео 1 0
Шави Уоррен 1 0
Мукету-Муссунда Алекс 1 0
Сане Мамаду 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдураими Бешарт 2 0
Вальбуэна Матьё 2 0
Дариква Тендайи 2 0
Теки Тесфальдет 2 0
Дигин Николя 1 0
Сагаль Анхело 1 0
Коль Исраэль 1 0
Психас Петрос 1 0
Перец Элиэль 1 0

Результаты матчей

Арис Лимассол
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Аполлон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Арис Лимассол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аполлон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
4
Арис Лимассол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Аполлон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

13
6
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
3
23%
2
33%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимассол
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Омония Никосия - Арис Лимассол 2:2 Спарта Прага - Арис Лимассол 3:2 Арис Лимассол - Пафос 1:1 Закакиу - Арис Лимассол 0:5
Арис Лимассол - Слован Братислава 6:2 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Слован Братислава - Арис Лимассол 2:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Ракув 0:1 Ракув - Арис Лимассол 2:1 БАТЭ - Арис Лимассол 3:5 Арис Лимассол - БАТЭ 6:2 Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Арис Лимассол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3
Аполлон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 2:0 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Аполлон 1:1
Аполлон - Отеллос 1:1 Наполи - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 2:1 Аполлон - Аль-Гарафа 0:1 Аль-Васль - Аполлон 1:1 Аполлон - Интер Братислава 5:0 Пафос - Аполлон 2:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Арис Лимассол - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 Аполлон - Пафос 0:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Аполлон - Омония Никосия 3:1 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1

Результаты матчей

Арис Лимассол
Аполлон

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:5
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Арис Лимассол
Аполлон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 1:0 6 3 3 0 7 - 3 12
2.
Анортосис
 5 3 2 0 11 - 5 11
3.
Арис Лимассол
 0:1 6 3 2 1 12 - 5 11
4.
Пафос
 5 3 1 1 11 - 3 10
5.
Омония Никосия
 5 2 3 0 11 - 6 9
6.
АПОЭЛ
 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
АЕК Ларнака
 6 2 2 2 12 - 13 8
8.
АЕЛ Лимаcсол
 5 2 1 2 6 - 8 7
9.
Закакиу
 5 2 0 3 9 - 13 6
10.
Неа Саламина
 5 1 3 1 7 - 10 6
11.
Этникос Ахна
 4 1 2 1 10 - 9 5
12.
Отеллос
 0:0 6 0 3 3 6 - 10 3
13.
Кармиотисса
 0:0 6 0 2 4 4 - 13 2
14.
Докса Катокопия
 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Омония Никосия
 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Аполлон
 1:0 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Арис Лимассол
 0:1 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Анортосис
 3 1 2 0 6 - 4 5
6.
АЕК Ларнака
 3 1 2 0 9 - 8 5
7.
Этникос Ахна
 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
АЕЛ Лимаcсол
 2 1 1 0 4 - 3 4
9.
АПОЭЛ
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Закакиу
 3 1 0 2 3 - 8 3
11.
Кармиотисса
 0:0 3 0 2 1 4 - 6 2
12.
Неа Саламина
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Отеллос
 0:0 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Докса Катокопия
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Аполлон
 1:0 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Неа Саламина
 4 1 2 1 6 - 9 5
4.
Арис Лимассол
 0:1 2 1 1 0 7 - 2 4
5.
АПОЭЛ
 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Закакиу
 2 1 0 1 6 - 5 3
7.
АЕК Ларнака
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
АЕЛ Лимаcсол
 3 1 0 2 2 - 5 3
9.
Отеллос
 0:0 4 0 3 1 4 - 5 3
10.
Омония Никосия
 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Пафос
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 6 - 8 1
13.
Докса Катокопия
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Кармиотисса
 0:0 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 6
Омония Никосия Какулис Андроникос 5
Этникос Ахна Элиа Мариос 5
Анортосис Герреро Мигель 4
Арис Лимассол Стемпиньски Мариуш 3
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Тчаха Серж 1 3
Пафос Бочкай Петар 4
АПОЭЛ Шебаке Иссам 1 2
АЕЛ Лимаcсол Филипович Петар 3
Неа Саламина Бехарано Данни 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 35'
      Дариква Тендайи получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Шави Уоррен получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Г О О О О Л - Костаче Ионуц бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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