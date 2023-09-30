Тур: 6.
0:1
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
10' ГолКостаче Ионуц
27' Желтая карточкаШави Уоррен
35' Желтая карточкаДариква Тендайи
50' Желтая карточкаАбдураими Бешарт
69' Желтая карточкаГомис Янник
81' Красная карточкаZakaria Sawo
Ход матча
10'
0:1
27'
35'
50'
69'
81'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Шави УорренНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Сане МамадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомис ЯнникНападающий
- Нападающий
-
27 Zakaria Sawo
-
-
91 Mislav Zadro
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Маркеш ПедруНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
87 Варга КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Милоевич Владан
История личных встреч
Арис Лимассол
Аполлон
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
18 матчей
27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1
1.22
Среднее время на гол
90
73
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
1.33
1.89
Среднее время на гол
67
47
Всего голов
21
28
Голов в среднем за матч
1.17
1.56
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
77
57
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.5
|Шполярич Матья
|2
|0.33
|Шуманский Артем
|2
|0.33
|Моннор Джейден
|2
|0.33
|Бенгтссон Лео
|1
|0.17
|Шави Уоррен
|1
|0.17
|Гомис Янник
|1 (1)
|0.17
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юрчевич Марио
|2
|0.33
|Вальбуэна Матьё
|1
|0.17
|Костаче Ионуц
|1
|0.17
|Дариква Тендайи
|1
|0.17
|Сагаль Анхело
|1
|0.17
|Маркеш Педру
|1
|0.17
Карточки
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маямбела Михлали
|2
|0
|Гомис Янник
|2
|0
|Браун Морган
|2
|0
|Брорссон Франц
|0
|1
|Яго Стив
|1
|0
|Урошевич Слободан
|1
|0
|Бенгтссон Лео
|1
|0
|Шави Уоррен
|1
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|1
|0
|Сане Мамаду
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абдураими Бешарт
|2
|0
|Вальбуэна Матьё
|2
|0
|Дариква Тендайи
|2
|0
|Теки Тесфальдет
|2
|0
|Дигин Николя
|1
|0
|Сагаль Анхело
|1
|0
|Коль Исраэль
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Перец Элиэль
|1
|0
Результаты матчей
Арис Лимассол
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Аполлон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Арис Лимассол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аполлон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
4
Арис Лимассол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Аполлон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
13
6
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
3
23%
2
33%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимассол
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Омония Никосия - Арис Лимассол 2:2 Спарта Прага - Арис Лимассол 3:2 Арис Лимассол - Пафос 1:1 Закакиу - Арис Лимассол 0:5
Арис Лимассол - Слован Братислава 6:2 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Слован Братислава - Арис Лимассол 2:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Ракув 0:1 Ракув - Арис Лимассол 2:1 БАТЭ - Арис Лимассол 3:5 Арис Лимассол - БАТЭ 6:2 Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Арис Лимассол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3
Аполлон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 2:0 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Аполлон 1:1
Аполлон - Отеллос 1:1 Наполи - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 2:1 Аполлон - Аль-Гарафа 0:1 Аль-Васль - Аполлон 1:1 Аполлон - Интер Братислава 5:0 Пафос - Аполлон 2:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Арис Лимассол - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 Аполлон - Пафос 0:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Аполлон - Омония Никосия 3:1 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1
Результаты матчей
Арис Лимассол
Аполлон
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:5
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Арис Лимассол
Аполлон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
14
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|3
|3
|0
|7 - 3
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|3.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|11 - 3
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|12 - 13
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|9 - 13
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|7 - 10
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|12.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|13.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|4 - 13
|2
|14.
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|9 - 8
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|11.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|4.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|9.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|6 - 8
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|14.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|6
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|5
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|5
|Анортосис
|Герреро Мигель
|4
|Арис Лимассол
|Стемпиньски Мариуш
|3
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 3
|Пафос
|Бочкай Петар
|4
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|1 2
|АЕЛ Лимаcсол
|Филипович Петар
|3
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|3