  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 25.
Вестерос
3:0
Конец матча
Треллеборг
0'
6' Желтая карточка
Jabir Abdihakim Ali
1:0
29' Гол
Jabir Abdihakim Ali
2:0
52' Гол
Jabir Abdihakim Ali
3:0
56' Гол
Patric Aaslund
70' Желтая карточка
Бьеркен Фритьоф
90'+7
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
8
Daniel
Ask
15
Эдлунд
Олле
31
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
9
Jabir
Abdihakim
Ali
22
Patric
Aaslund
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
5
Огвуче
Абель
19
Карлссон
Тобиас
23
Бедварссон
Бедвар
10
Саид
Мохаммед
8
Халльберг
Херман
12
Zander
Hyltoft
11
Liam
Olausson
9
Мортенсен
Николас
17
Filip
Bohman
Вестерос
3-4-3
Треллеборг
4-3-3

История личных встреч

Вестерос
Треллеборг

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
3:2
С
4:4
С
3:0
С
1:1
С
0:1
С
3:1
С
1:0
С
2:1
С
0:0
ШК
2:0

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Среднее время на гол

50
75

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.9
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

47
90

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jabir Abdihakim Ali 10 (1) 0.4
Йоханссон Саймон 5 0.2
Max Larsson 4 (1) 0.16
Jaheem Burke 4 0.16
Patric Aaslund 3 0.12
Диабате Ибрахим 3 0.12
Гефверт Симон 2 0.08
Нсабиумва Фредерик 2 0.08
Эдлунд Олле 2 0.08
Троне Филип 2 0.08
Miguel Sandberg 2 0.08
Daniel Ask 1 0.04
Гамбош Мартин 1 0.04
Anders Hellblom 1 0.04
Alex Douglas 0 0
Herman Magnusson 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Николас 7 0.28
Бркич Харис 6 (1) 0.24
Оффия Генри 6 0.24
Filip Bohman 6 0.24
Дхайни Мухаммед-Али 3 0.12
Халльберг Херман 2 0.08
Андерссон Маттиас 2 0.08
Liam Olausson 1 0.04
Саид Мохаммед 0 0
Хёрберг Феликс 0 0
Огвуче Абель 0 0
Бьеркен Фритьоф 0 0
Бьорквист Маркус 0 0
Ларсен Андреас II 0 0
Emmanuel Godwin 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jabir Abdihakim Ali 4 0
Herman Magnusson 2 1
Нсабиумва Фредерик 3 0
Alex Douglas 3 0
Троне Филип 2 0
Эдлунд Олле 2 0
Гамбош Мартин 2 0
Patric Aaslund 2 0
Miguel Sandberg 0 1
Aly Coulibaly 1 0
Daniel Ask 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Anders Hellblom 1 0
Umit Aras 1 0
Max Larsson 1 0
Jaheem Burke 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бркич Харис 5 1
Дхайни Мухаммед-Али 5 0
Filip Bohman 5 0
Халльберг Херман 4 0
Мортенсен Николас 2 1
Zander Hyltoft 2 1
Бедварссон Бедвар 3 0
Андерссон Маттиас 3 0
Хёрберг Феликс 3 0
Бьорквист Маркус 3 0
Стенмарк Йохан 1 1
Саид Мохаммед 2 0
Карлссон Тобиас 1 0
Вийтикко Микко 1 0
Бьеркен Фритьоф 1 0
Оффия Генри 1 0
Огвуче Абель 1 0

Результаты матчей

Вестерос
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Треллеборг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

0
9
Вестерос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Треллеборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

8
14

Упущенные победы

21
13
Вестерос
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
Треллеборг
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

12
19

Упущенные победы

21
22

Голы по времени матча

Забито

18
18
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 16
1
6%
1
6%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
7
39%
6
33%
46-60
3
17%
5
28%
61-75
3
17%
3
17%
76-90

Пропущено

4
24
2 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 8
3 Не пропускали 12
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
7
29%
29%
16-30
2
50%
3
13%
31-45
1
25%
7
29%
29%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
1
25%
4
17%
76-90

Забито

25
17
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 16
3
12%
1
6%
1-15
5
20%
3
18%
16-30
2
8%
5
29%
29%
31-45
7
28%
2
12%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
5
20%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

14
19
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
7
37%
1-15
3
21%
3
16%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
6
43%
4
21%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
2
14%
4
21%
76-90

Забито

43
35
15 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 10
5 Не забивали 7
4
9%
2
6%
1-15
8
19%
4
11%
16-30
3
7%
7
20%
31-45
14
33%
8
23%
46-60
6
14%
6
17%
61-75
8
19%
8
23%
76-90

Пропущено

18
43
7 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 20
0
0%
8
19%
1-15
3
17%
10
23%
16-30
4
22%
3
7%
31-45
7
39%
11
26%
46-60
1
6%
3
7%
61-75
3
17%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Сирианска Эскильстуна - Вестерос 1:2 Вестерос - Сундсвалль 2:0 Эстер - Вестерос 2:2 Вестерос - Браге 0:0
Эребру - Вестерос 1:1 Эребру Сюрианска - Вестерос 0:3 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Гефле 1:0 ГАИС - Вестерос 0:2 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Вестерос - Сковде АИК 4:0 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Треллеборг - Вестерос 3:2 Вестерос - Эстер 2:1 Вестерос - Ландскруна 0:0
Треллеборг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Треллеборг - Йёнчёпинг 2:1 Утсиктенс - Треллеборг 2:3 Браге - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0
Эстерсунд - Треллеборг 2:2 Хускварна - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Эстер 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Эребру 2:2 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эребру - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Треллеборг - Эстер 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вестерос 3:2 Сковде АИК - Треллеборг 2:3

Результаты матчей

Вестерос
Треллеборг

Точный счет

0:0
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

0:0
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 36%
0
5 раз 20%
1
5 раз 20%
3
5 раз 20%
4
1 раз 4%
1
8 раз 32%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
5 раз 20%

Тоталы голов в матче

Вестерос
Треллеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
3
6
6
1.5
6
6
4
8
2.5
2
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
3
9
4
1.5
5
8
2
11
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
19
6
15
10
1.5
11
14
6
19
2.5
5
20
1
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 25 16 6 3 42 - 19 54
2.
Утсиктенс
 24 14 4 6 44 - 25 46
3.
ГАИС
 24 13 6 5 49 - 19 45
4.
Эстер
 25 13 6 6 50 - 33 45
5.
Ландскруна
 24 10 4 10 33 - 37 34
6.
Гефле
 24 9 6 9 31 - 37 33
7.
Треллеборг
 25 9 6 10 35 - 43 33
8.
Эстерсунд
 24 7 11 6 34 - 31 32
9.
Эребру
 24 7 10 7 35 - 30 31
10.
Браге
 24 8 5 11 26 - 36 29
11.
Йёнчёпинг
 24 7 7 10 37 - 43 28
12.
Сундсвалль
 25 7 6 12 33 - 48 27
13.
Хельсинборг
 24 6 7 11 26 - 34 25
14.
Сирианска Эскильстуна
 24 6 7 11 21 - 33 25
15.
Сковде АИК
 24 6 4 14 30 - 44 22
16.
Эргрюте
 24 5 7 12 27 - 41 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 12 8 4 0 19 - 3 28
2.
Утсиктенс
 12 8 2 2 29 - 11 26
3.
ГАИС
 12 7 2 3 25 - 11 23
4.
Браге
 12 7 2 3 20 - 14 23
5.
Гефле
 12 7 2 3 19 - 19 23
6.
Эребру
 13 5 7 1 21 - 9 22
7.
Ландскруна
 12 6 3 3 19 - 14 21
8.
Эстер
 12 6 2 4 23 - 13 20
9.
Йёнчёпинг
 12 6 2 4 21 - 17 20
10.
Треллеборг
 12 6 1 5 17 - 19 19
11.
Сковде АИК
 12 5 3 4 21 - 15 18
12.
Эстерсунд
 12 4 6 2 22 - 17 18
13.
Сирианска Эскильстуна
 12 4 4 4 13 - 12 16
14.
Сундсвалль
 13 4 4 5 19 - 24 16
15.
Хельсинборг
 12 4 2 6 13 - 16 14
16.
Эргрюте
 12 2 5 5 16 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 13 8 2 3 23 - 16 26
2.
Эстер
 13 7 4 2 27 - 20 25
3.
ГАИС
 12 6 4 2 24 - 8 22
4.
Утсиктенс
 12 6 2 4 15 - 14 20
5.
Эстерсунд
 12 3 5 4 12 - 14 14
6.
Треллеборг
 13 3 5 5 18 - 24 14
7.
Ландскруна
 12 4 1 7 14 - 23 13
8.
Эргрюте
 12 3 2 7 11 - 19 11
9.
Сундсвалль
 12 3 2 7 14 - 24 11
10.
Хельсинборг
 12 2 5 5 13 - 18 11
11.
Гефле
 12 2 4 6 12 - 18 10
12.
Эребру
 11 2 3 6 14 - 21 9
13.
Сирианска Эскильстуна
 12 2 3 7 8 - 21 9
14.
Йёнчёпинг
 12 1 5 6 16 - 26 8
15.
Браге
 12 1 3 8 6 - 22 6
16.
Сковде АИК
 12 1 1 10 9 - 29 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 16 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
ГАИС Селик Мерван 10 (4)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 10 (2)
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Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 9
Хельсинборг Хелльборг Адам 1 7
Эргрюте Дротт Джонатан 8
Весь список
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