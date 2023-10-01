Тур: 25.
3:0
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаJabir Abdihakim Ali
1:0
29' ГолJabir Abdihakim Ali
2:0
52' ГолJabir Abdihakim Ali
3:0
56' ГолPatric Aaslund
70' Желтая карточкаБьеркен Фритьоф
90'+7
Ход матча
29'
52'
56'
3:0
70'
15
Эдлунд
Олле
31
Max
Larsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
-
31 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Троне ФилипНападающий
- Нападающий
-
-
-
10 Jaheem Burke
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Filip BohmanНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Нападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
-
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
История личных встреч
Вестерос
Треллеборг
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2
0.8
Среднее время на гол
45
112
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.8
1.2
Среднее время на гол
50
75
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.9
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
47
90
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jabir Abdihakim Ali
|10 (1)
|0.4
|Йоханссон Саймон
|5
|0.2
|Max Larsson
|4 (1)
|0.16
|Jaheem Burke
|4
|0.16
|Patric Aaslund
|3
|0.12
|Диабате Ибрахим
|3
|0.12
|Гефверт Симон
|2
|0.08
|Нсабиумва Фредерик
|2
|0.08
|Эдлунд Олле
|2
|0.08
|Троне Филип
|2
|0.08
|Miguel Sandberg
|2
|0.08
|Daniel Ask
|1
|0.04
|Гамбош Мартин
|1
|0.04
|Anders Hellblom
|1
|0.04
|Alex Douglas
|0
|0
|Herman Magnusson
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Николас
|7
|0.28
|Бркич Харис
|6 (1)
|0.24
|Оффия Генри
|6
|0.24
|Filip Bohman
|6
|0.24
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0.12
|Халльберг Херман
|2
|0.08
|Андерссон Маттиас
|2
|0.08
|Liam Olausson
|1
|0.04
|Саид Мохаммед
|0
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Огвуче Абель
|0
|0
|Бьеркен Фритьоф
|0
|0
|Бьорквист Маркус
|0
|0
|Ларсен Андреас II
|0
|0
|Emmanuel Godwin
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jabir Abdihakim Ali
|4
|0
|Herman Magnusson
|2
|1
|Нсабиумва Фредерик
|3
|0
|Alex Douglas
|3
|0
|Троне Филип
|2
|0
|Эдлунд Олле
|2
|0
|Гамбош Мартин
|2
|0
|Patric Aaslund
|2
|0
|Miguel Sandberg
|0
|1
|Aly Coulibaly
|1
|0
|Daniel Ask
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Anders Hellblom
|1
|0
|Umit Aras
|1
|0
|Max Larsson
|1
|0
|Jaheem Burke
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бркич Харис
|5
|1
|Дхайни Мухаммед-Али
|5
|0
|Filip Bohman
|5
|0
|Халльберг Херман
|4
|0
|Мортенсен Николас
|2
|1
|Zander Hyltoft
|2
|1
|Бедварссон Бедвар
|3
|0
|Андерссон Маттиас
|3
|0
|Хёрберг Феликс
|3
|0
|Бьорквист Маркус
|3
|0
|Стенмарк Йохан
|1
|1
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Карлссон Тобиас
|1
|0
|Вийтикко Микко
|1
|0
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0
|Оффия Генри
|1
|0
|Огвуче Абель
|1
|0
Результаты матчей
Вестерос
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Треллеборг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
0
9
Вестерос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Треллеборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
8
14
Упущенные победы
21
13
Вестерос
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
Треллеборг
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
12
19
Упущенные победы
21
22
Голы по времени матча
Забито
18
18
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 16
1
6%
1
6%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
7
39%
6
33%
46-60
3
17%
5
28%
61-75
3
17%
3
17%
76-90
Пропущено
4
24
2 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 8
3 Не пропускали 12
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
7
29%
29%
16-30
2
50%
3
13%
31-45
1
25%
7
29%
29%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
1
25%
4
17%
76-90
Забито
25
17
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 16
3
12%
1
6%
1-15
5
20%
3
18%
16-30
2
8%
5
29%
29%
31-45
7
28%
2
12%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
5
20%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
14
19
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
7
37%
1-15
3
21%
3
16%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
6
43%
4
21%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
2
14%
4
21%
76-90
Забито
43
35
15 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 10
5 Не забивали 7
4
9%
2
6%
1-15
8
19%
4
11%
16-30
3
7%
7
20%
31-45
14
33%
8
23%
46-60
6
14%
6
17%
61-75
8
19%
8
23%
76-90
Пропущено
18
43
7 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 20
0
0%
8
19%
1-15
3
17%
10
23%
16-30
4
22%
3
7%
31-45
7
39%
11
26%
46-60
1
6%
3
7%
61-75
3
17%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Сирианска Эскильстуна - Вестерос 1:2 Вестерос - Сундсвалль 2:0 Эстер - Вестерос 2:2 Вестерос - Браге 0:0
Эребру - Вестерос 1:1 Эребру Сюрианска - Вестерос 0:3 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Гефле 1:0 ГАИС - Вестерос 0:2 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Вестерос - Сковде АИК 4:0 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Треллеборг - Вестерос 3:2 Вестерос - Эстер 2:1 Вестерос - Ландскруна 0:0
Треллеборг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Треллеборг - Йёнчёпинг 2:1 Утсиктенс - Треллеборг 2:3 Браге - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0
Эстерсунд - Треллеборг 2:2 Хускварна - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Эстер 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Эребру 2:2 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эребру - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Треллеборг - Эстер 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вестерос 3:2 Сковде АИК - Треллеборг 2:3
Результаты матчей
Вестерос
Треллеборг
Точный счет
0:0
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Точный счет
0:0
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 36%
0
5 раз 20%
1
5 раз 20%
3
5 раз 20%
4
1 раз 4%
1
8 раз 32%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
5 раз 20%
Тоталы голов в матче
Вестерос
Треллеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
66
66
48
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
103
94
58
211
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
196
1510
1114
619
520
124
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- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|ГАИС
|Селик Мерван
|10 (4)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|10 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|9
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|1 7
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|8