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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 17810 Главный судья: Петерсен Мартин
Дармштадт
4:2
Конец матча
Вердер
0'
1:0
5' Гол
Бадер Маттиас
2:0
25' Гол
Скарке Тим
31' Желтая карточка
Линен Сенне
40' Желтая карточка
Мелем Марвин
3:0
50' Гол
Мелем Марвин
52' Желтая карточка
Холланд Фабиан
4:0
62' Пенальти
Кемпе Тобиас
4:1
70' Гол
Деман Оливье
4:2
79' Гол
Велькович Милош
90' Желтая карточка
Деман Оливье
90' Желтая карточка
Франич Бартол
90'+6

Ход матча

5'
Бадер Маттиас
(Мелем Марвин)
1:0
25'
Скарке Тим
(Нюрнбергер Фабиан)
2:0
31'
 
Линен Сенне
40'
Мелем Марвин
 
46'
 
Вольтемаде Ник
Линен Сенне
46'
 
Нжинма Джастин
Борре Рафаэль
50'
Мелем Марвин
(Бадер Маттиас)
3:0
52'
Холланд Фабиан
 
59'
Хонзак Матиас
Скарке Тим
 
59'
Хорнби Фрэйзер
Пфайффер Лука
 
62'
Кемпе Тобиас
4:0
69'
 
Кейта Наби
Шмид Романо
70'
4:1
Деман Оливье
(Вайзер Митчелл)
71'
Франич Бартол
Холланд Фабиан
 
71'
Шнелльхардт Фабиан
Мелем Марвин
 
79'
4:2
Велькович Милош
(Дукш Марвин)
80'
Ронштадт Франк
Нюрнбергер Фабиан
 
86'
 
Ковнацки Давид
Стаге Йенс
86'
 
Рапп Николай
Гросс Кристиан
90'
 
Деман Оливье
90'
Франич Бартол
 

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 5
  • 21 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 369 Количество передач 486
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Дармштадт 11% (14)
X 27.6% (35)
Вердер 61.4% (78)
0
выиграет Дармштадт, со счетом 3:2
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шуэн
Марсель
14
Кларер
Кристоф
23
Гьясула
Клаус
5
Маглица
Матей
26
Бадер
Маттиас
6
Мелем
Марвин
32
Холланд
Фабиан
11
Кемпе
Тобиас
15
Нюрнбергер
Фабиан
24
Пфайффер
Лука
27
Скарке
Тим
1
Павленка
Иржи
5
Пипер
Амос
36
Гросс
Кристиан
13
Велькович
Милош
8
Вайзер
Митчелл
20
Шмид
Романо
14
Линен
Сенне
6
Стаге
Йенс
2
Деман
Оливье
19
Борре
Рафаэль
7
Дукш
Марвин
Дармштадт
3-5-2
Вердер
3-5-2

История личных встреч

Дармштадт
Вердер

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

Б2
1:0
Б2
3:0
ТМК
1:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
2:2
Б
2:1

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
0.75

Среднее время на гол

38
120

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.86
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

48
105

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелем Марвин 3 0.5
Скарке Тим 2 0.33
Бадер Маттиас 1 0.17
Кемпе Тобиас 1 (1) 0.17
Вильхельмссон Оскар 1 0.17
Маглица Матей 1 0.17
Кларер Кристоф 0 0
Холланд Фабиан 0 0
Нюрнбергер Фабиан 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 2 (1) 0.33
Нжинма Джастин 2 0.33
Вайзер Митчелл 1 0.17
Деман Оливье 1 0.17
Биттенкорт Леонардо 1 0.17
Велькович Милош 1 0.17
Борре Рафаэль 1 0.17
Стаге Йенс 1 0.17
Шмид Романо 0 0
Линен Сенне 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелем Марвин 3 0
Маглица Матей 1 1
Холланд Фабиан 2 0
Кларер Кристоф 2 0
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Шуэн Марсель 1 0
Скарке Тим 1 0
Пфайффер Лука 1 0
Ману Брайдон 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Франич Бартол 1 0
Ридель Клеменс 1 0
Торстен Либеркнехт 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридль Марко 2 0
Линен Сенне 2 0
Вайзер Митчелл 1 0
Штарк Никлас 1 0
Дукш Марвин 1 0
Велькович Милош 1 0
Стаге Йенс 1 0
Шмид Романо 1 0
Деман Оливье 1 0

Результаты матчей

Дармштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Вердер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
4
Дармштадт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Вердер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

0
6
Дармштадт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Вердер
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

8
4
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
11%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
3
33%
2
22%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
2
20%
2
40%
76-90

Забито

9
10
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
3
33%
1
10%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

19
14
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
5%
3
21%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
4
21%
2
14%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
5
26%
3
21%
61-75
4
21%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4
Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Гиссен - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Норвич 0:1 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1
Вердер
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вердер - Кёльн 2:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1 Вердер - Майнц 4:0
Фрайбург - Вердер 1:0 Вердер - Бавария 0:4 Виктория Кельн - Вердер 3:2 Страсбург - Вердер 2:1 Вердер - Ипсвич 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Вердер - Тулуза 5:2 Вердер - Ольденбург 3:1 Вердер - Дрохтерcен-Асcель 2:1 Унион Берлин - Вердер 1:0 Вердер - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Вердер - Бавария 1:2 Шальке 04 - Вердер 2:1 Герта - Вердер 2:4 Вердер - Фрайбург 1:2

Результаты матчей

Дармштадт
Вердер

Точный счет

1:4
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
4:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
4:2
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Дармштадт
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
1
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
4
2
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 20 - 6 16
2.
Штутгарт
 Заявка 6 5 0 1 19 - 7 15
3.
Бавария
 Заявка 6 4 2 0 20 - 6 14
4.
Боруссия Д
 Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 4 1 1 16 - 6 13
6.
Хоффенхайм
 Заявка 6 4 0 2 13 - 9 12
7.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 0 2 9 - 6 12
8.
Фрайбург
 0:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 10 8
9.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
11.
Унион Берлин
 Заявка 6 2 0 4 9 - 10 6
12.
Вердер
 Заявка 6 2 0 4 10 - 14 6
13.
Аугсбург
 0:0 Заявка 6 1 3 2 9 - 13 6
14.
Боруссия М
 Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
15.
Дармштадт
 Заявка 6 1 1 4 10 - 18 4
16.
Бохум
 Заявка 6 0 3 3 5 - 19 3
17.
Кёльн
 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
18.
Майнц
 Заявка 6 0 1 5 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 3 3 0 0 13 - 1 9
2.
Байер Л
 Заявка 3 3 0 0 12 - 4 9
3.
Вольфсбург
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
4.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 10 - 3 7
6.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Вердер
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
10.
Аугсбург
 0:0 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
11.
Фрайбург
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Дармштадт
 Заявка 3 1 1 1 8 - 9 4
13.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
15.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Кёльн
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
18.
Боруссия М
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Штутгарт
 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
7.
Боруссия М
 Заявка 3 1 2 0 10 - 8 5
8.
Фрайбург
 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 6 4
9.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
10.
Вольфсбург
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
12.
Кёльн
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Аугсбург
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
14.
Хайденхайм
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
15.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 2 - 14 1
16.
Вердер
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
17.
Дармштадт
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
18.
Майнц
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
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Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 10 (1)
Бавария Кейн Гарри 8 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 7 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (2)
Бавария Сане Лерой 5
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Топ нарушителей
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 2
Боруссия Д Джан Эмре 3
Айнтрахт Фр Кох Робин 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    СК Дармштадт заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 17810 болельщиков
  • 96'
    Контроль мяча: СК Дармштадт: 41%, Вердер: 59%.
  • 96'
    Ковнацки Давид нанес удар головой, но Marcel Schuhen спокойно отбил мяч.
  • 95'
    Дукш Марвин из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 95'
    Маглица Матей из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • 93'
      Бадер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Судья сигнализирует, что Ковнацки Давид из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Бадер Маттиас
    • 91'
      Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Судья сигнализирует, что Вольтемаде Ник из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Гьясула Клаус
    • 91'
      Гьясула Клаус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 90'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 44%, Вердер: 56%.
    • 90'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 89'
      Вердер пытается что-то создать.
    • Первый тайм
    • 47'
      Команда СК Дармштадт играла лучше в этом тайме.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 47%, Вердер: 53%.
    • 47'
      Судья свистит. Деман Оливье атаковал сзади соперника. Это Бадер Маттиас заработал своей команде штрафной
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Гросс Кристиан выиграл воздушное противоборство у Пфайффер Лука.
    • 46'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 46%, Вердер: 54%.
    • 45'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 44'
      Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Маглица Матей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Линен Сенне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 43'
      Холланд Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Павленка Иржи ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Велькович Милош выиграл воздушное противоборство у Пфайффер Лука.
    • 41'
      Борре Рафаэль из команды Вердер в офсайде
    • 41'
      Дукш Марвин пробил со штрафного прямо в стенку
    • 40'
      Мелем Марвин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 40'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 47%, Вердер: 53%.
    • 40'
      Мелем Марвин из команды СК Дармштадт толкнул локтем оппонента. Это Деман Оливье заработал фол
    • 40'
      Бадер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Дукш Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 39'
      Мелем Марвин из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Судья сигнализирует, что Маглица Матей из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Борре Рафаэль
    • 38'
      Вердер контролирует мяч.
    • 37'
      Кемпе Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Нюрнбергер Фабиан из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт толкнул локтем оппонента. Это Вайзер Митчелл заработал фол
    • 36'
      Гросс Кристиан из команды Вердер в офсайде
    • 36'
      Нюрнбергер Фабиан из команды СК Дармштадт опасно и грубо сыграл. Пипер Амос пострадал.
    • 35'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 49%, Вердер: 51%.
    • 35'
      Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Маглица Матей из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Судья сигнализирует, что Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Вайзер Митчелл
    • 33'
      Гьясула Клаус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
    • 33'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 32'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Линен Сенне совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 31'
      Линен Сенне из команды Вердер толкнул локтем оппонента. Это Холланд Фабиан заработал фол
    • 31'
      Судья сигнализирует, что Скарке Тим из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Вайзер Митчелл
    • 31'
      Гьясула Клаус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 50%, Вердер: 50%.
    • 30'
      Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
    • 30'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 29'
      Гросс Кристиан выиграл воздушное противоборство у Пфайффер Лука.
    • 29'
      Мелем Марвин пробует нанести удар издали, но Иржи Павленка держит все под контролем
    • 29'
      Бадер Маттиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 28'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Деман Оливье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Велькович Милош из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Судья сигнализирует, что Борре Рафаэль из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Гьясула Клаус
    • 26'
      Вердер контролирует мяч.
    • 25'
      Нюрнбергер Фабиан сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Скарке Тим забивает с правой ноги!
    • 25'
      Нюрнбергер Фабиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Вердер
    • 24'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Борре Рафаэль задерживает мяч рукой
    • 23'
      Шанс! Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт пробил головой, но мимо
    • 23'
      Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 22'
      Судья сигнализирует, что Гросс Кристиан из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Пфайффер Лука
    • 22'
      Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Кемпе Тобиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 21'
      Велькович Милош ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Шанс! Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт пробил головой, но мимо
    • 21'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 46%, Вердер: 54%.
    • 20'
      Судья сигнализирует, что Борре Рафаэль из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Christoph Klarer
    • 19'
      Мелем Марвин из команды СК Дармштадт опасно и грубо сыграл. Линен Сенне пострадал.
    • 19'
      Маглица Матей выиграл воздушное противоборство у Вайзер Митчелл.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Вердер
    • 19'
      Шанс! Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт пробил головой, но мимо
    • 19'
      Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 18'
      Гросс Кристиан из команды Вердер заходит слишком далеко, он валит Скарке Тим.
    • 17'
      Борре Рафаэль из команды Вердер в офсайде
    • 17'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Дукш Марвин бьет со штрафного в створ, но Marcel Schuhen держит все под контролем
    • 16'
      Судья сигнализирует, что Christoph Klarer из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Шмид Романо
    • 16'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 16'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 42%, Вердер: 58%.
    • 15'
      Пфайффер Лука выиграл воздушное противоборство у Гросс Кристиан.
    • 15'
      Скарке Тим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Судья сигнализирует, что Мелем Марвин из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Шмид Романо
    • 14'
      Гьясула Клаус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Christoph Klarer ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Гросс Кристиан успешно блокирует удар.
    • 12'
      Скарке Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Велькович Милош ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 43%, Вердер: 57%.
    • 10'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 10'
      Хорошую попытку сделал Борре Рафаэль. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 10'
      Нюрнбергер Фабиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 9'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 9'
      Судья сигнализирует, что Бадер Маттиас из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Деман Оливье
    • 9'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Маглица Матей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Christoph Klarer выиграл воздушное противоборство у Стаге Йенс.
    • 6'
      Холланд Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Нюрнбергер Фабиан сделал ключевой пас для гола!
    • 5'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 71%, Вердер: 29%.
    • 5'
      Мелем Марвин сделал результативную передачу.
    • 5'
      Г О О О О Л - Бадер Маттиас правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 5'
      Мелем Марвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Скарке Тим выиграл воздушное противоборство у Гросс Кристиан.
    • 3'
      Деман Оливье из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Бадер Маттиас пострадал.
    • 2'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Удар от ворот произведет Вердер
    • 2'
      Нюрнбергер Фабиан из команды СК Дармштадт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 2'
      Велькович Милош из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Вайзер Митчелл ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Пфайффер Лука выиграл воздушное противоборство у Пипер Амос.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      СК Дармштадт начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merck-Stadion am Boellenfalltor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Дармштадт 11% (14)
    X 27.6% (35)
    Вердер 61.4% (78)
    0
    выиграет Дармштадт, со счетом 3:2
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дармштадт 4:2 Вердер

    Исход игры
    Дармштадт
    11% (14)
    Ничья
    27.6% (35)
    Вердер
    61.4% (78)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.84% (73)
    Меньше
    40.16% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    84.43% (103)
    Нет
    15.57% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Вердер
    42.5% (54)
    1:1 Ничья
    24.4% (31)
    0:1 Вердер
    6.3% (8)
    0:2 Вердер
    3.9% (5)
    2:1 Дармштадт
    3.9% (5)
    1:0 Дармштадт
    3.1% (4)
    1:3 Вердер
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
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