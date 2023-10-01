Тур: 6. Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor. Зрители: 17810 Главный судья: Петерсен Мартин
0'
1:0
5' ГолБадер Маттиас
2:0
25' ГолСкарке Тим
31' Желтая карточкаЛинен Сенне
40' Желтая карточкаМелем Марвин
3:0
50' ГолМелем Марвин
52' Желтая карточкаХолланд Фабиан
4:0
62' ПенальтиКемпе Тобиас
4:1
70' ГолДеман Оливье
4:2
79' ГолВелькович Милош
90' Желтая карточкаДеман Оливье
90' Желтая карточкаФранич Бартол
90'+6
Ход матча
5'
1:0
25'
2:0
31'
40'
50'
3:0
52'
62'
4:0
70'
4:1
79'
4:2
90'
90'
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
7 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 7
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 5
-
21 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
369 Количество передач 486
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Кемпе
Тобиас
27
Скарке
Тим
20
Шмид
Романо
14
Линен
Сенне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Скарке ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
-
14 Линен СеннеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Агу ФеликсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кейта НабиПолузащитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Дармштадт
Вердер
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
0.75
Среднее время на гол
38
120
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.86
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
48
105
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелем Марвин
|3
|0.5
|Скарке Тим
|2
|0.33
|Бадер Маттиас
|1
|0.17
|Кемпе Тобиас
|1 (1)
|0.17
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.17
|Маглица Матей
|1
|0.17
|Кларер Кристоф
|0
|0
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукш Марвин
|2 (1)
|0.33
|Нжинма Джастин
|2
|0.33
|Вайзер Митчелл
|1
|0.17
|Деман Оливье
|1
|0.17
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.17
|Велькович Милош
|1
|0.17
|Борре Рафаэль
|1
|0.17
|Стаге Йенс
|1
|0.17
|Шмид Романо
|0
|0
|Линен Сенне
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелем Марвин
|3
|0
|Маглица Матей
|1
|1
|Холланд Фабиан
|2
|0
|Кларер Кристоф
|2
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|Шуэн Марсель
|1
|0
|Скарке Тим
|1
|0
|Пфайффер Лука
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
|Франич Бартол
|1
|0
|Ридель Клеменс
|1
|0
|Торстен Либеркнехт
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридль Марко
|2
|0
|Линен Сенне
|2
|0
|Вайзер Митчелл
|1
|0
|Штарк Никлас
|1
|0
|Дукш Марвин
|1
|0
|Велькович Милош
|1
|0
|Стаге Йенс
|1
|0
|Шмид Романо
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
Результаты матчей
Дармштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Вердер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
4
Дармштадт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Вердер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
0
6
Дармштадт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Вердер
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
8
4
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
11%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
3
33%
2
22%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
2
20%
2
40%
76-90
Забито
9
10
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
3
33%
1
10%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
19
14
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
5%
3
21%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
4
21%
2
14%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
5
26%
3
21%
61-75
4
21%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4
Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Гиссен - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Норвич 0:1 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1
Вердер
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вердер - Кёльн 2:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1 Вердер - Майнц 4:0
Фрайбург - Вердер 1:0 Вердер - Бавария 0:4 Виктория Кельн - Вердер 3:2 Страсбург - Вердер 2:1 Вердер - Ипсвич 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Вердер - Тулуза 5:2 Вердер - Ольденбург 3:1 Вердер - Дрохтерcен-Асcель 2:1 Унион Берлин - Вердер 1:0 Вердер - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Вердер - Бавария 1:2 Шальке 04 - Вердер 2:1 Герта - Вердер 2:4 Вердер - Фрайбург 1:2
Результаты матчей
Дармштадт
Вердер
Точный счет
1:4
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
4:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
4:2
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Дармштадт
Вердер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
42
24
15
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 7
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 6
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|8.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 10
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 10
|6
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 14
|6
|13.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 18
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 19
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 4
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 7
|5
|11.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 9
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|10 - 8
|5
|8.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 14
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
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|Штутгарт
|Гирасси Серу
|10 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|8 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|7 (1)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (2)
|Бавария
|Сане Лерой
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Айнтрахт Фр
|Гётце Марио
|1 2
|Айнтрахт Фр
|Кнауфф Ансгар
|1 2
|Боруссия Д
|Джан Эмре
|3
|Айнтрахт Фр
|Кох Робин
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дармштадт 4:2 Вердер
Исход игры
Дармштадт
11% (14)
Ничья
27.6% (35)
Вердер
61.4% (78)
Тотал 2.5
Больше
59.84% (73)
Меньше
40.16% (49)
Обе команды забьют
Да
84.43% (103)
Нет
15.57% (19)
Популярный счёт
1:2 Вердер
42.5% (54)
1:1 Ничья
24.4% (31)
0:1 Вердер
6.3% (8)
0:2 Вердер
3.9% (5)
2:1 Дармштадт
3.9% (5)
1:0 Дармштадт
3.1% (4)
1:3 Вердер
3.1% (4)
2:2 Ничья
2.4% (3)
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