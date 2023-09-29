  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 12.
Торпедо Москва
 
Позже
Ленинградец
Прогнозы 45
Торпедо Москва 88.9% (40)
X 8.9% (4)
Ленинградец 2.2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Ленинградец
1.77
Реклама, betcity.ru
3.60
Реклама, betcity.ru
5.00
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейна Йорди 3 (1) 0.27
Юзепчук Роман 2 0.18
Лебеденко Игорь 1 0.09
Журавлёв Юрий 1 0.09
Калугин Никита 1 0.09
Москвичёв Владимир 1 0.09
Манелов Ираклий 1 0.09
Ленинградец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бачинский Максим 2 0.18
Жиронкин Виталий 1 0.09
Розманов Никита 1 0.09
Маркин Михаил 1 (1) 0.09
Суханов Эдуард 1 (1) 0.09

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калугин Никита 4 0
Бородин Сергей Алексеевич 3 0
Шамкин Даниил 3 0
Рейна Йорди 2 0
Усанов Алексей 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Чурич Марио 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Бабурин Егор 1 0
Горбунов Игорь 1 0
Гонгадзе Георгий 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Енин Иван 1 0
Червяков Руслан 1 0
Ленинградец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркин Михаил 3 0
Суханов Эдуард 2 0
Бачинский Максим 2 0
Смирнов Егор 2 0
Костин Сергей 1 0
Яковлев Андрей 1 0
Каптилов Валерий 1 0
Казаков Руслан 1 0
Левин Максим 1 0
Микушин Владислав 1 0
Розманов Никита 1 0
Шепелев Владислав 1 0
Хитяев Андрей 1 0
Николаев Сергей 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Ленинградец
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Торпедо Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ленинградец
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

3
2
Торпедо Москва
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Ленинградец
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
91% (10)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
2
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
4
31%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
2
20%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Уфа - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Енисей 1:0 Торпедо Москва - Акрон 1:0
Родина Москва - Торпедо Москва 2:0 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Алания - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Сокол 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - Торпедо-2 Москва 1:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3
Ленинградец
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
КАМАЗ - Ленинградец 1:0 Химки - Ленинградец 2:1 Ленинградец - Волгарь 0:0 Ленинградец - Динамо Махачкала 1:2
КАМАЗ - Ленинградец 1:1 Сокол - Ленинградец 0:1 Ленинградец - Акрон 1:1 Ленинградец - Шинник 0:1 Тюмень - Ленинградец 4:0 Ленинградец - Родина Москва 1:1 Енисей - Ленинградец 0:1 Арсенал Тула - Ленинградец 0:0 Сочи - Ленинградец 4:1 Ленинградец - Звезда Санкт-Петербург 1:0 Муром - Ленинградец 1:1 Ленинградец - Спартак Кострома 3:0 Торпедо Владимир - Ленинградец 0:4 Ленинградец - Чертаново 0:0 Текстильщик - Ленинградец 2:0 Динамо Вологда - Ленинградец 0:0

Результаты матчей

Торпедо Москва
Ленинградец

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
7 раз 64%
0
4 раза 36%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Ленинградец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 11 7 2 2 14 - 9 23
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 6 3 2 13 - 5 21
3.
Шинник
 Заявка 11 6 1 4 15 - 13 19
4.
Акрон
 Заявка 11 5 3 3 15 - 7 18
5.
Химки
 Заявка 11 5 2 4 13 - 12 17
6.
Торпедо Москва
 Заявка 11 5 2 4 10 - 10 17
7.
Сокол
 Заявка 11 5 2 4 12 - 16 17
8.
Тюмень
 Заявка 11 4 4 3 16 - 12 16
9.
КАМАЗ
 Заявка 11 4 4 3 8 - 8 16
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 4 3 4 13 - 12 15
11.
Енисей
 Заявка 11 4 2 5 16 - 15 14
12.
Родина Москва
 Заявка 11 3 5 3 18 - 15 14
13.
Арсенал Тула
 11 3 5 3 10 - 12 14
14.
Черноморец Нв
 Заявка 11 2 7 2 12 - 12 13
15.
Нефтехимик
 Заявка 11 3 2 6 8 - 14 11
16.
Ленинградец
 Заявка 11 2 5 4 7 - 12 11
17.
Кубань
 Заявка 11 1 3 7 6 - 13 6
18.
Волгарь
 Заявка 11 0 5 6 8 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
3.
Торпедо Москва
 Заявка 6 4 1 1 7 - 3 13
4.
Шинник
 Заявка 5 4 0 1 7 - 4 12
5.
Тюмень
 Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6.
Акрон
 Заявка 6 3 2 1 9 - 3 11
7.
КАМАЗ
 Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
9.
Енисей
 Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
10.
Сокол
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
11.
Черноморец Нв
 Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
12.
Арсенал Тула
 6 2 3 1 5 - 3 9
13.
Химки
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
14.
Родина Москва
 Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
15.
Нефтехимик
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
16.
Кубань
 Заявка 6 1 2 3 4 - 5 5
17.
Ленинградец
 Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
18.
Волгарь
 Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 3 2 1 5 - 3 11
2.
Химки
 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
3.
Ленинградец
 Заявка 6 2 2 2 4 - 7 8
4.
Акрон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
5.
Алания
 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
6.
Шинник
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
7.
Сокол
 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
8.
Родина Москва
 Заявка 6 1 4 1 9 - 8 7
9.
Тюмень
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
10.
КАМАЗ
 Заявка 5 1 2 2 2 - 5 5
11.
Арсенал Тула
 5 1 2 2 5 - 9 5
12.
Торпедо Москва
 Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
13.
Нефтехимик
 Заявка 6 1 1 4 2 - 6 4
14.
Енисей
 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
15.
Черноморец Нв
 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
16.
Волгарь
 Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
18.
Кубань
 Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 7
Алания Машуков Ислам 6
Енисей Ломакин Александр 4
Сокол Морозов Владислав 4
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 4
Весь список

Топ нарушителей
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 4
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 5
Арсенал Тула Ндука Ифеани Давид 5
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 3
Тюмень Печенкин Никита 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Ленинградец от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 октября 2023, осталось 2 дня 5 часов 39 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 59% завершится победой Торпедо Москва.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.70. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.70 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 45
    Торпедо Москва 88.9% (40)
    X 8.9% (4)
    Ленинградец 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Ленинградец
    1.77
    Реклама, betcity.ru
    3.60
    Реклама, betcity.ru
    5.00
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Торпедо Москва - Ленинградец онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Ленинградец

    Исход игры
    Торпедо Москва
    88.9% (40)
    Ничья
    8.9% (4)
    Ленинградец
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.09% (15)
    Меньше
    65.91% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    38.64% (17)
    Нет
    61.36% (27)
    Популярный счёт
    1:0 Торпедо Москва
    35.6% (16)
    2:1 Торпедо Москва
    28.9% (13)
    2:0 Торпедо Москва
    20% (9)
    1:1 Ничья
    6.7% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Торпедо Москва
    Ленинградец
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     