Тур: 12.
Позже
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рейна Йорди
|3 (1)
|0.27
|Юзепчук Роман
|2
|0.18
|Лебеденко Игорь
|1
|0.09
|Журавлёв Юрий
|1
|0.09
|Калугин Никита
|1
|0.09
|Москвичёв Владимир
|1
|0.09
|Манелов Ираклий
|1
|0.09
Ленинградец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бачинский Максим
|2
|0.18
|Жиронкин Виталий
|1
|0.09
|Розманов Никита
|1
|0.09
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.09
|Суханов Эдуард
|1 (1)
|0.09
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калугин Никита
|4
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|3
|0
|Шамкин Даниил
|3
|0
|Рейна Йорди
|2
|0
|Усанов Алексей
|2
|0
|Манелов Ираклий
|2
|0
|Чурич Марио
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Бабурин Егор
|1
|0
|Горбунов Игорь
|1
|0
|Гонгадзе Георгий
|1
|0
|Юзепчук Роман
|1
|0
|Енин Иван
|1
|0
|Червяков Руслан
|1
|0
Ленинградец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркин Михаил
|3
|0
|Суханов Эдуард
|2
|0
|Бачинский Максим
|2
|0
|Смирнов Егор
|2
|0
|Костин Сергей
|1
|0
|Яковлев Андрей
|1
|0
|Каптилов Валерий
|1
|0
|Казаков Руслан
|1
|0
|Левин Максим
|1
|0
|Микушин Владислав
|1
|0
|Розманов Никита
|1
|0
|Шепелев Владислав
|1
|0
|Хитяев Андрей
|1
|0
|Николаев Сергей
|1
|0
Результаты матчей
Торпедо Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Ленинградец
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Торпедо Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ленинградец
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
3
2
Торпедо Москва
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Ленинградец
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
91% (10)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
2
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Пропущено
10
13
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
4
31%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
2
20%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Уфа - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Енисей 1:0 Торпедо Москва - Акрон 1:0
Родина Москва - Торпедо Москва 2:0 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Алания - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Сокол 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - Торпедо-2 Москва 1:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3
Ленинградец
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
КАМАЗ - Ленинградец 1:0 Химки - Ленинградец 2:1 Ленинградец - Волгарь 0:0 Ленинградец - Динамо Махачкала 1:2
КАМАЗ - Ленинградец 1:1 Сокол - Ленинградец 0:1 Ленинградец - Акрон 1:1 Ленинградец - Шинник 0:1 Тюмень - Ленинградец 4:0 Ленинградец - Родина Москва 1:1 Енисей - Ленинградец 0:1 Арсенал Тула - Ленинградец 0:0 Сочи - Ленинградец 4:1 Ленинградец - Звезда Санкт-Петербург 1:0 Муром - Ленинградец 1:1 Ленинградец - Спартак Кострома 3:0 Торпедо Владимир - Ленинградец 0:4 Ленинградец - Чертаново 0:0 Текстильщик - Ленинградец 2:0 Динамо Вологда - Ленинградец 0:0
Результаты матчей
Торпедо Москва
Ленинградец
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
7 раз 64%
0
4 раза 36%
Тоталы голов в матче
Торпедо Москва
Ленинградец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
42
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|14 - 9
|23
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|13 - 5
|21
|3.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 13
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 7
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|6.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|10 - 10
|17
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 16
|17
|8.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|8 - 8
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 15
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 15
|14
|13.
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|14.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|12 - 12
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 14
|11
|16.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|7 - 12
|11
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 13
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|10.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|11.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|13.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|14.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|15.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 5
|5
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|2.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|3.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 7
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 6
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|15.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|7
|Алания
|Машуков Ислам
|6
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|Сокол
|Морозов Владислав
|4
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|4
|Шинник
|Семёнов Андрей Игоревич
|1 4
|Динамо Махачкала
|Юсупов Залимхан
|5
|Арсенал Тула
|Ндука Ифеани Давид
|5
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 3
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 3
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Ленинградец
Исход игры
Торпедо Москва
88.9% (40)
Ничья
8.9% (4)
Ленинградец
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
34.09% (15)
Меньше
65.91% (29)
Обе команды забьют
Да
38.64% (17)
Нет
61.36% (27)
Популярный счёт
1:0 Торпедо Москва
35.6% (16)
2:1 Торпедо Москва
28.9% (13)
2:0 Торпедо Москва
20% (9)
1:1 Ничья
6.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!