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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 33134 Главный судья: Осмерс Харм
Фрайбург
2:0
Конец матча
Аугсбург
0'
1:0
5' Пенальти
Грифо Винченцо
50' Желтая карточка
Рохль Мерлин
2:0
56' Гол
Линхарт Филипп
60' Желтая карточка
Брайтхаупт Тим
75' Желтая карточка
Сильдиллия Килианн
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Михель Свен
84' Желтая карточка
Михель Свен
90'+7

Ход матча

5'
Грифо Винченцо
1:0
20'
Рохль Мерлин
Кайтель Янник
 
50'
Рохль Мерлин
 
56'
Линхарт Филипп
(Грифо Винченцо)
2:0
57'
 
Михель Свен
Варгас Рубен
57'
 
Педерсен Мадс
Иаго Лопес
60'
 
Брайтхаупт Тим
71'
 
Майер Арне
Брайтхаупт Тим
71'
 
Бельо Дион Дрене
Титц Филлип
73'
Адаму Чуквубике
Грифо Винченцо
 
73'
Филипп Максимилиан
Доан Рицу
 
75'
Сильдиллия Килианн
 
80'
 
Михель Свен
84'
 
Михель Свен
88'
Грегорич Михаэль
Хёлер Лукас
 
89'
Гульде Мануэль
Шаллаи Роланд
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 463 Количество передач 405
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Фрайбург 83.6% (102)
X 14.8% (18)
Аугсбург 1.6% (2)
0
выиграет Фрайбург, со счетом 2:1
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Атуболу
Ноа
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
25
Сильдиллия
Килианн
22
Шаллаи
Роланд
14
Кайтель
Янник
8
Эггештайн
Максимилиан
17
Кюблер
Лукас
42
Доан
Рицу
9
Хёлер
Лукас
32
Грифо
Винченцо
1
Дамен
Финн
5
Пфайффер
Патрик
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
43
Мбабу
Кевин
22
Иаго
Лопес
8
Реджбекай
Элвис
18
Брайтхаупт
Тим
16
Варгас
Рубен
9
Демирович
Эрмедин
21
Титц
Филлип
Фрайбург
3-4-3
Аугсбург
3-4-2-1

История личных встреч

Фрайбург
Аугсбург

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

27 матчей

51.9%
25.9%
22.2%
14 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

25.9%
59.3%
14.8%
7 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Б
3:1
Б
0:4
Б
1:2
Б
3:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
5:1
Б
4:1
Б
2:0
Б
3:3
Б
1:1
Б
2:1
К
0:3
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:4
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:2
К
1:0
Б2
1:0
Б2
1:3
Б2
1:0

Голы

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.93
1.54

Среднее время на гол

46
58

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.54
0.79

Среднее время на гол

58
114

Всего голов

47
31

Голов в среднем за матч

1.74
1.15

Тотал матчей

2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
24

Среднее время на гол

51
78

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 1 (1) 0.17
Хёфлер Николас 1 0.17
Хёлер Лукас 1 0.17
Филипп Максимилиан 1 0.17
Линхарт Филипп 1 0.17
Шаллаи Роланд 1 0.17
Вайсхаупт Ноа 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 3 0.5
Бельо Дион Дрене 2 0.33
Михель Свен 1 (1) 0.17
Бауэр Максимилиан 1 0.17
Реджбекай Элвис 1 0.17
Варгас Рубен 1 0.17
Титц Филлип 0 0
Пфайффер Патрик 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 1 1
Эггештайн Максимилиан 2 0
Линхарт Филипп 2 0
Гинтер Маттиас 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Филипп Максимилиан 1 0
Сильдиллия Килианн 1 0
Рохль Мерлин 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дорш Никлас 2 0
Реджбекай Элвис 2 0
Энгельс Арне 0 1
Педерсен Мадс 1 0
Михель Свен 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Бельо Дион Дрене 1 0
Брайтхаупт Тим 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аугсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Фрайбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Аугсбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
8
Фрайбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Аугсбург
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
25%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

1
8
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
100%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
14%
2
29%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
50%
5
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
2
18%
5
36%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
1
9%
3
21%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
2
18%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Карлсруэ - Фрайбург 0:1
Штутгарт - Фрайбург 5:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Оберахерн - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Фрайбург - Страсбург 2:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 Кёльн - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Вердер - Фрайбург 1:2
Аугсбург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2
Бавария - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аугсбург - Ян 3:2 Аугсбург - ПСВ 1:2 Аугсбург - Куфштайн 9:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Тюркспор Аугсбург 6:0 Боруссия М - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Бохум - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1

Результаты матчей

Фрайбург
Аугсбург

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 20 - 6 16
2.
Штутгарт
 Заявка 6 5 0 1 19 - 7 15
3.
Бавария
 Заявка 6 4 2 0 20 - 6 14
4.
Боруссия Д
 Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 4 1 1 16 - 6 13
6.
Хоффенхайм
 Заявка 6 4 0 2 13 - 9 12
7.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 0 2 9 - 6 12
8.
Фрайбург
 Заявка 6 3 1 2 7 - 10 10
9.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
11.
Унион Берлин
 Заявка 6 2 0 4 9 - 10 6
12.
Вердер
 Заявка 6 2 0 4 10 - 14 6
13.
Боруссия М
 Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
14.
Аугсбург
 Заявка 6 1 2 3 9 - 15 5
15.
Дармштадт
 Заявка 6 1 1 4 10 - 18 4
16.
Бохум
 Заявка 6 0 3 3 5 - 19 3
17.
Кёльн
 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
18.
Майнц
 Заявка 6 0 1 5 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 3 3 0 0 13 - 1 9
2.
Байер Л
 Заявка 3 3 0 0 12 - 4 9
3.
Вольфсбург
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
4.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 10 - 3 7
6.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Вердер
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Аугсбург
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
12.
Дармштадт
 Заявка 3 1 1 1 8 - 9 4
13.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
15.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Боруссия М
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
18.
Кёльн
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Штутгарт
 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
7.
Боруссия М
 Заявка 3 1 2 0 10 - 8 5
8.
Фрайбург
 Заявка 3 1 1 1 2 - 6 4
9.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
10.
Вольфсбург
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
12.
Кёльн
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Хайденхайм
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
14.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 2 - 14 1
15.
Вердер
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
16.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
17.
Дармштадт
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
18.
Майнц
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 10 (1)
Бавария Кейн Гарри 8 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 7 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (2)
Бавария Сане Лерой 5
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 2
Боруссия Д Джан Эмре 3
Айнтрахт Фр Кох Робин 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Фрайбург заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Фрайбург: 54%, Аугсбург: 46%.
  • 97'
    Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Фрайбург 83.6% (102)
    X 14.8% (18)
    Аугсбург 1.6% (2)
    0
    выиграет Фрайбург, со счетом 2:1
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрайбург 2:0 Аугсбург

    Исход игры
    Фрайбург
    83.6% (102)
    Ничья
    14.8% (18)
    Аугсбург
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    65% (78)
    Меньше
    35% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    78.33% (94)
    Нет
    21.67% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Фрайбург
    54.1% (66)
    1:1 Ничья
    13.1% (16)
    1:0 Фрайбург
    10.7% (13)
    2:0 Фрайбург
    10.7% (13)
    3:1 Фрайбург
    4.9% (6)
    3:2 Фрайбург
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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