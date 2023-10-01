Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Первый тайм

50' Команда Фрайбург имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Фрайбург

49' Демирович Эрмедин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Удуохаи Феликс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Кюблер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Аугсбург

45' Грифо Винченцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Доан Рицу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Рохль Мерлин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Варгас Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Кюблер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе

37' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Удар от ворот произведет Фрайбург

33' Брайтхаупт Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Фрайбург

27' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

25' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Линхарт Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Демирович Эрмедин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Игра в одни ворота сейчас. Фрайбург доминирует и владеет мячом

23' Атуболу Ноа взял и забрал мяч на выходе

23' Хорошую попытку сделал Варгас Рубен . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Удар от ворот произведет Фрайбург

21' Варгас Рубен из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Матч возобновлен

20' Кайтель Янник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Пфайффер Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Аугсбург

14' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Атуболу Ноа взял и забрал мяч на выходе

13' Доан Рицу пробует нанести удар издали, но Финн Дамен держит все под контролем

12' Гинтер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Гоувелеув Джеффри нанес удар головой, но Noah Atubolu спокойно отбил мяч.

10' Варгас Рубен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Оооо... вот это был удар! Титц Филлип должен был забить с этой позиции.

10' Хорошую попытку сделал Титц Филлип . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

7' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Команда Фрайбург забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

5' Г О О О О О Л - Грифо Винченцо из команды Фрайбург забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Финн Дамен прыгнул не в ту сторону.

5' После проверки VAR судья не изменил решения - Фрайбург пробьет пенальти!

4' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Фрайбург

3' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Сильдиллия Килианн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Атуболу Ноа взял и забрал мяч на выходе

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Аугсбург начинает с центра поля