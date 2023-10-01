Тур: 6. Стадион: Европа-парк-Штадион. Зрители: 33134 Главный судья: Осмерс Харм
0'
1:0
5' ПенальтиГрифо Винченцо
50' Желтая карточкаРохль Мерлин
2:0
56' ГолЛинхарт Филипп
60' Желтая карточкаБрайтхаупт Тим
75' Желтая карточкаСильдиллия Килианн
80' Undefined phrase: football_event_Михель Свен
84' Желтая карточкаМихель Свен
90'+7
Ход матча
5'
1:0
50'
56'
2:0
60'
80'
84'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
463 Количество передач 405
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Кюблер
Лукас
42
Доан
Рицу
43
Мбабу
Кевин
22
Иаго
Лопес
16
Варгас
Рубен
21
Титц
Филлип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кюблер ЛукасПолузащитник
-
42 Доан РицуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Мбабу КевинЗащитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Титц ФиллипНападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Нападающий
-
20 Михель СвенНападающий
-
Главный тренер: Маассен Энрико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Фрайбург
Аугсбург
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
27 матчей
51.9%
25.9%
22.2%
14 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
25.9%
59.3%
14.8%
7 побед 16 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.93
1.54
Среднее время на гол
46
58
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.54
0.79
Среднее время на гол
58
114
Всего голов
47
31
Голов в среднем за матч
1.74
1.15
Тотал матчей
2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
Среднее время на гол
51
78
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|1 (1)
|0.17
|Хёфлер Николас
|1
|0.17
|Хёлер Лукас
|1
|0.17
|Филипп Максимилиан
|1
|0.17
|Линхарт Филипп
|1
|0.17
|Шаллаи Роланд
|1
|0.17
|Вайсхаупт Ноа
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|3
|0.5
|Бельо Дион Дрене
|2
|0.33
|Михель Свен
|1 (1)
|0.17
|Бауэр Максимилиан
|1
|0.17
|Реджбекай Элвис
|1
|0.17
|Варгас Рубен
|1
|0.17
|Титц Филлип
|0
|0
|Пфайффер Патрик
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|1
|1
|Эггештайн Максимилиан
|2
|0
|Линхарт Филипп
|2
|0
|Гинтер Маттиас
|1
|0
|Кюблер Лукас
|1
|0
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|Сильдиллия Килианн
|1
|0
|Рохль Мерлин
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дорш Никлас
|2
|0
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|Энгельс Арне
|0
|1
|Педерсен Мадс
|1
|0
|Михель Свен
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Бельо Дион Дрене
|1
|0
|Брайтхаупт Тим
|1
|0
Результаты матчей
Фрайбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аугсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Фрайбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Аугсбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
8
Фрайбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Аугсбург
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
25%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
1
8
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
100%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
14%
2
29%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
50%
5
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Пропущено
11
14
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
2
18%
5
36%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
1
9%
3
21%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
2
18%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Карлсруэ - Фрайбург 0:1
Штутгарт - Фрайбург 5:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Оберахерн - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Фрайбург - Страсбург 2:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 Кёльн - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Вердер - Фрайбург 1:2
Аугсбург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2
Бавария - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аугсбург - Ян 3:2 Аугсбург - ПСВ 1:2 Аугсбург - Куфштайн 9:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Тюркспор Аугсбург 6:0 Боруссия М - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Бохум - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1
Результаты матчей
Фрайбург
Аугсбург
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Фрайбург
Аугсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
33
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 7
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 6
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 10
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 10
|6
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 14
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 18
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 19
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 4
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 7
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 9
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|10 - 8
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 14
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|10 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|8 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|7 (1)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (2)
|Бавария
|Сане Лерой
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Айнтрахт Фр
|Гётце Марио
|1 2
|Айнтрахт Фр
|Кнауфф Ансгар
|1 2
|Боруссия Д
|Джан Эмре
|3
|Айнтрахт Фр
|Кох Робин
|3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрайбург 2:0 Аугсбург
Исход игры
Фрайбург
83.6% (102)
Ничья
14.8% (18)
Аугсбург
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
65% (78)
Меньше
35% (42)
Обе команды забьют
Да
78.33% (94)
Нет
21.67% (26)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
54.1% (66)
1:1 Ничья
13.1% (16)
1:0 Фрайбург
10.7% (13)
2:0 Фрайбург
10.7% (13)
3:1 Фрайбург
4.9% (6)
3:2 Фрайбург
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!