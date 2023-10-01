Тур: 7. Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу.
5:0
Конец матча
0'
1:0
3' ГолШиманьски Себастьян
45' Желтая карточкаВарешанович Дал
2:0
47' ГолКавечи Ирфан
3:0
63' ГолДжеко Эдин
4:0
75' ГолТадич Душан
81' Желтая карточкаШелви Джонджо
90' Желтая карточкаГайч Адольфо
5:0
90' ГолКинг Джошуа
90' Желтая карточкаКинг Джошуа
90'+4
Ход матча
3'
45'
47'
2:0
63'
3:0
75'
4:0
77'
81'
90'
90'
5:0
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
11 Удары в створ 1
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
35
Фред
Сантос
17
Кавечи
Ирфан
10
Тадич
Душан
23
Аккан
Гёкхан
54
Пала
Митхат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
-
28 Элмаз БартугПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кент РайанПолузащитник
-
15 Кинг ДжошуаПолузащитник
-
22 Найир УмутНападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Пала МитхатПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мор Фэй МэймНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фенербахче
Ризеспор
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
19 матчей
84.2%
10.5%
5.3%
16 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
31
Голов в среднем за матч
2.11
3.1
Среднее время на гол
42
29
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.2
0.78
Среднее время на гол
75
115
Всего голов
31
38
Голов в среднем за матч
1.63
2
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
Среднее время на гол
55
45
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|5
|0.71
|Шиманьски Себастьян
|5
|0.71
|Кавечи Ирфан
|3
|0.43
|Тадич Душан
|1
|0.14
|Кинг Джошуа
|1
|0.14
|Джику Александер
|1
|0.14
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0.14
|Азиз Сердар
|0
|0
|Бачуайи Миши
|0
|0
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кесер Бенхур
|2
|0.29
|Варешанович Дал
|2
|0.29
|Мари Джон
|1
|0.14
|Мочи Отилла
|1
|0.14
|Гайч Адольфо
|1
|0.14
|Зауэр Густаво
|1 (1)
|0.14
|Шелви Джонджо
|0
|0
|Пехливан Халиль
|0
|0
|Топчу Эмир Хан
|0
|0
|Олавоин Ибрахим
|0
|0
|Зекири Альтин
|0
|0
|Пала Митхат
|0
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юксек Исмаил
|1
|1
|Кавечи Ирфан
|2
|0
|Джику Александер
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Тадич Душан
|1
|0
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Бачуайи Миши
|1
|0
|Фред Сантос
|1
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|Шиманьски Себастьян
|1
|0
|Бекао Родриго
|1
|0
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|Креспо Мигель
|1
|0
|Остерволде Джейден
|1
|0
|Ismail Kartal
|1
|0
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пала Митхат
|3
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|3
|0
|Аккан Гёкхан
|2
|0
|Топчу Эмир Хан
|2
|0
|Олавоин Ибрахим
|2
|0
|Варешанович Дал
|2
|0
|Шелви Джонджо
|1
|0
|Пехливан Халиль
|1
|0
|Пинчи Оскар
|1
|0
|Коч Алберк
|1
|0
|Мочи Отилла
|1
|0
|Кесер Бенхур
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Зекири Альтин
|1
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|1
|0
Результаты матчей
Фенербахче
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ризеспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
0
1
Фенербахче
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ризеспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Фенербахче
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ризеспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
13
6
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
3
23%
3
50%
76-90
Пропущено
4
10
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
50%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
17
8
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
2
12%
3
38%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
4
24%
3
38%
76-90
Пропущено
4
11
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
25%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
50%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2
Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Марибор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Марибор 3:1 Зимбру - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Зимбру 5:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Зенит - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0
Ризеспор
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ризеспор - Сивасспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:3
Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Умраниеспор 0:0 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Алтынорду 0:0 Гёзтепе - Ризеспор 3:3 Ризеспор - Тузласпор 4:2 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Генчлербирлиги 5:3 Болуспор - Ризеспор 0:2 Ризеспор - Сакарьяспор 2:1 Эрзурумспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Бандырмаспор 0:0 Ризеспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 4:2
Результаты матчей
Фенербахче
Ризеспор
Точный счет
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Фенербахче
Ризеспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
34
16
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 3
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 4
|19
|3.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|15 - 10
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 14
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|7.
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|11 - 6
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|12.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 10
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 9
|7
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 10
|6
|4.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|7
|Касымпаша
|Кара Айтач
|6 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|5 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|5 (1)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 3
|Адана Демирспор
|Кевин Родригес
|1 2
|Сивасспор
|Нжи Клинтон Муа
|1 2
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|1 2
|Пендикспор
|Асан Серкан
|1 2