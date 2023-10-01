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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Фенербахче
5:0
Конец матча
Ризеспор
0'
1:0
3' Гол
Шиманьски Себастьян
45' Желтая карточка
Варешанович Дал
2:0
47' Гол
Кавечи Ирфан
3:0
63' Гол
Джеко Эдин
4:0
75' Гол
Тадич Душан
81' Желтая карточка
Шелви Джонджо
90' Желтая карточка
Гайч Адольфо
5:0
90' Гол
Кинг Джошуа
90' Желтая карточка
Кинг Джошуа
90'+4

Ход матча

3'
Шиманьски Себастьян
(Тадич Душан)
1:0
45'
 
Варешанович Дал
46'
 
Зекири Альтин
Зауэр Густаво
46'
 
Пехливан Халиль
Нильсен Каспер
46'
 
Олавоин Ибрахим
Варешанович Дал
47'
Кавечи Ирфан
2:0
63'
Джеко Эдин
(Кавечи Ирфан)
3:0
67'
 
Гайч Адольфо
Минчев Мартин
68'
Акайдин Самет
Бекао Родриго
 
68'
Кинг Джошуа
Кавечи Ирфан
 
75'
 
Лайне Янне-Пекка
Шахин Мухаммет Таха
75'
Тадич Душан
4:0
77'
Яндаш Мерт Хакан
Шиманьски Себастьян
 
77'
Найир Умут
Джеко Эдин
 
81'
 
Шелви Джонджо
83'
Мюлдюр Мерт
Осайи-Самуэль Брайт
 
90'
 
Гайч Адольфо
90'
Кинг Джошуа
(Яндаш Мерт Хакан)
5:0
90'
Кинг Джошуа
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 11 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
40
Ливакович
Доминик
21
Осайи-Самуэль
Брайт
6
Джику
Александер
50
Бекао
Родриго
7
Кадыоглу
Ферди
35
Фред
Сантос
5
Юксек
Исмаил
17
Кавечи
Ирфан
53
Шиманьски
Себастьян
10
Тадич
Душан
9
Джеко
Эдин
23
Аккан
Гёкхан
37
Шахин
Мухаммет
Таха
4
Мочи
Отилла
53
Топчу
Эмир
Хан
5
Нильсен
Каспер
54
Пала
Митхат
6
Шелви
Джонджо
11
Зауэр
Густаво
8
Варешанович
Дал
7
Кесер
Бенхур
89
Минчев
Мартин
Фенербахче
4-2-3-1
Ризеспор
4-2-3-1

История личных встреч

Фенербахче
Ризеспор

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

19 матчей

84.2%
10.5%
5.3%
16 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

К
2:1
С
0:6
С
4:0
С
1:0
С
1:2
С
3:1
С
1:2
С
3:2
С
3:0
С
2:1
С
1:5
С
2:1
С
1:1
С
1:5
КТ
1:4
С
2:1
С
0:0
С
1:2
С
2:4

Голы

Всего голов

19
31

Голов в среднем за матч

2.11
3.1

Среднее время на гол

42
29

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.2
0.78

Среднее время на гол

75
115

Всего голов

31
38

Голов в среднем за матч

1.63
2

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15

Среднее время на гол

55
45

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 5 0.71
Шиманьски Себастьян 5 0.71
Кавечи Ирфан 3 0.43
Тадич Душан 1 0.14
Кинг Джошуа 1 0.14
Джику Александер 1 0.14
Осайи-Самуэль Брайт 1 0.14
Азиз Сердар 0 0
Бачуайи Миши 0 0
Юндер Дженгиз 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кесер Бенхур 2 0.29
Варешанович Дал 2 0.29
Мари Джон 1 0.14
Мочи Отилла 1 0.14
Гайч Адольфо 1 0.14
Зауэр Густаво 1 (1) 0.14
Шелви Джонджо 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Топчу Эмир Хан 0 0
Олавоин Ибрахим 0 0
Зекири Альтин 0 0
Пала Митхат 0 0
Яшар Сейфеттин Анил 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 1 1
Кавечи Ирфан 2 0
Джику Александер 2 0
Джеко Эдин 1 0
Тадич Душан 1 0
Кинг Джошуа 1 0
Бачуайи Миши 1 0
Фред Сантос 1 0
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Кадыоглу Ферди 1 0
Шиманьски Себастьян 1 0
Бекао Родриго 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Креспо Мигель 1 0
Остерволде Джейден 1 0
Ismail Kartal 1 0
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пала Митхат 3 0
Шахин Мухаммет Таха 3 0
Аккан Гёкхан 2 0
Топчу Эмир Хан 2 0
Олавоин Ибрахим 2 0
Варешанович Дал 2 0
Шелви Джонджо 1 0
Пехливан Халиль 1 0
Пинчи Оскар 1 0
Коч Алберк 1 0
Мочи Отилла 1 0
Кесер Бенхур 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Зекири Альтин 1 0
Яшар Сейфеттин Анил 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ризеспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

0
1
Фенербахче
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ризеспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Фенербахче
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ризеспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

13
6
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
3
23%
3
50%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
50%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
8
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
2
12%
3
38%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
4
24%
3
38%
76-90

Пропущено

4
11
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
25%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
50%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2
Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Марибор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Марибор 3:1 Зимбру - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Зимбру 5:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Зенит - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0
Ризеспор
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ризеспор - Сивасспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:3
Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Умраниеспор 0:0 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Алтынорду 0:0 Гёзтепе - Ризеспор 3:3 Ризеспор - Тузласпор 4:2 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Генчлербирлиги 5:3 Болуспор - Ризеспор 0:2 Ризеспор - Сакарьяспор 2:1 Эрзурумспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Бандырмаспор 0:0 Ризеспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 4:2

Результаты матчей

Фенербахче
Ризеспор

Точный счет

2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Ризеспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
2
2
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
2
5
3
4
2.5
1
6
2
5
3.5
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
2.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 14 - 4 19
3.
Трабзонспор
 Заявка 7 4 0 3 15 - 10 12
4.
Касымпаша
 Заявка 7 3 3 1 13 - 14 12
5.
Адана Демирспор
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
6.
Ризеспор
 Заявка 7 3 2 2 8 - 11 11
7.
Хатайспор
 Заявка 7 2 5 0 11 - 6 11
8.
Бешикташ
 Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
9.
Коньяспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
10.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
11.
Антальяспор
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 4 1 6 - 5 7
13.
Сивасспор
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
14.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
15.
Анкарагюджю
 Заявка 7 1 3 3 9 - 10 6
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 7 1 3 3 6 - 7 6
17.
Пендикспор
 Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 1 0 5 3 - 11 3
19.
Истанбулспор
 Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
20.
Самсунспор
 Заявка 6 0 1 5 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
2.
Адана Демирспор
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4.
Трабзонспор
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Кайсериспор
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Касымпаша
 Заявка 4 2 1 1 7 - 9 7
8.
Антальяспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
10.
Ризеспор
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Коньяспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
13.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
14.
Сивасспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
15.
Анкарагюджю
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
3.
Ризеспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 10 6
4.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 5 - 1 6
5.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
6.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
10.
Антальяспор
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
11.
Трабзонспор
 Заявка 3 1 0 2 7 - 6 3
12.
Бешикташ
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14.
Газиантеп
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
15.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
20.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 7
Касымпаша Кара Айтач 6 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 5 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 5 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 3
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 2
Сивасспор Нжи Клинтон Муа 1 2
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 1 2
Пендикспор Асан Серкан 1 2
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Варешанович Дал получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Фред Сантос сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Джеко Эдин бьет в цель!
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