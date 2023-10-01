Тур: 7. Стадион: Конья Бююкшехир.
0'
17' Желтая карточкаРашица Милот
41' Желтая карточкаАмарти Даниэль
0:1
45' Гол в свои воротаЯзгылы Угурджан
53' Желтая карточкаМасуаку Артур
55' Желтая карточкаЮлгюн Огулджан
55' Вторая желтая карточкаЮлгюн Огулджан
0:2
63' ГолАбубакар Венсан
90'+4
Ход матча
17'
41'
45'
0:1
53'
55'
55'
63'
0:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 6
-
5 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
22
Огюз
Ахмет
11
Рашица
Милот
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Огюз АхметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Малли ЮнусПолузащитник
-
21 Рак НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Станоджевич Александр
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рашица МилотПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Защитник
-
71 Онана ЖанПолузащитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
История личных встреч
Коньяспор
Бешикташ
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед
29 матчей
24.1%
31%
44.9%
7 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.6%
37.9%
34.5%
8 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.27
1.07
Среднее время на гол
71
84
Всего голов
31
17
Голов в среднем за матч
2.21
1.13
Среднее время на гол
40
79
Всего голов
50
32
Голов в среднем за матч
1.72
1.1
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
52
81
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|3 (1)
|0.43
|Хауберт Гильерме
|1
|0.14
|Мурич Роберт
|1
|0.14
|Огюз Ахмет
|1
|0.14
|Язгылы Угурджан
|1
|0.14
|Михаляк Конрад
|0
|0
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абубакар Венсан
|3
|0.43
|Колли Омар
|2
|0.29
|Рашица Милот
|2
|0.29
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|1
|0.14
|Фернандеш Жедсон
|1
|0.14
|Геззаль Рашид
|0
|0
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Тосун Дженк
|0
|0
|Учан Салих
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Огюз Ахмет
|3
|0
|Юлгюн Огулджан
|1
|1
|Паш Бруно
|2
|0
|Демирбаг Адиль
|0
|1
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|Кальво Франсиско
|1
|0
|Чикалеши Сокол
|1
|0
|Морено Марлос
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уйсал Неджип
|2
|0
|Гюнок Мерт
|2
|0
|Рашица Милот
|2
|0
|Розье Валентен
|2
|0
|Ребич Анте
|1
|0
|Булут Онур
|1
|0
|Масуаку Артур
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Фернандеш Жедсон
|1
|0
Результаты матчей
Коньяспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Бешикташ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
2
Коньяспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Бешикташ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Коньяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Бешикташ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
3
75%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
3
33%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
33%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
3
50%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Коньяспор - Генчлербирлиги 2:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1
Коньяспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Сабаил 0:2 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:1 Касымпаша - Коньяспор 1:2 Коньяспор - Адана Демирспор 1:2 Газиантеп - Коньяспор 0:3
Бешикташ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Трабзонспор - Бешикташ 3:0
Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Нефтчи 2:1 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Нефтчи - Бешикташ 1:3 Тирана - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Тирана 3:1 Бешикташ - Страсбург 2:1 Бешикташ - Мезёкёвешд 4:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Сабах Баку - Бешикташ 3:3
Результаты матчей
Коньяспор
Бешикташ
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Коньяспор
Бешикташ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
16
43
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 3
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 4
|19
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 9
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|15 - 10
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 14
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|8.
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|11 - 6
|11
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 10
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 9
|7
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|4.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 10
|6
|5.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|7
|Касымпаша
|Кара Айтач
|6 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|5 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|5 (1)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 3
|Адана Демирспор
|Кевин Родригес
|1 2
|Сивасспор
|Нжи Клинтон Муа
|1 2
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|1 2
|Пендикспор
|Асан Серкан
|1 2