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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Коньяспор
0:2
Конец матча
Бешикташ
0'
17' Желтая карточка
Рашица Милот
41' Желтая карточка
Амарти Даниэль
0:1
45' Гол в свои ворота
Язгылы Угурджан
53' Желтая карточка
Масуаку Артур
55' Желтая карточка
Юлгюн Огулджан
55' Вторая желтая карточка
Юлгюн Огулджан
0:2
63' Гол
Абубакар Венсан
90'+4
61
Бернардони
Поль
5
Язгылы
Угурджан
4
Демирбаг
Адиль
15
Кальво
Франсиско
12
Хауберт
Гильерме
22
Огюз
Ахмет
37
Н'Зонзи
Стивен
6
Дикмен
Сонер
70
Морено
Марлос
35
Юлгюн
Огулджан
16
Оливейра
Нелсон
1
Дестаноглу
Эрсин
24
Розье
Валентен
6
Колли
Омар
12
Амарти
Даниэль
26
Масуаку
Артур
8
Учан
Салих
19
Хаджиахметович
Амир
11
Рашица
Милот
22
Зайнутдинов
Бактиёр
40
Мулека
Джексон
10
Абубакар
Венсан
Коньяспор
4-4-2
Бешикташ
4-2-3-1

История личных встреч

Коньяспор
Бешикташ

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед

29 матчей

24.1%
31%
44.9%
7 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.6%
37.9%
34.5%
8 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

С
3:3
С
1:2
С
1:1
С
1:0
К
1:1
С
1:0
С
4:1
С
3:0
С
0:1
С
3:2
С
2:2
С
1:1
С
2:0
С
1:2
С
5:1
С
2:2
С
2:1
К
1:0
К
1:2
С
4:0
С
0:1
С
1:2
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
2:2
С
0:0
С
2:0
С
1:2

Голы

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.27
1.07

Среднее время на гол

71
84

Всего голов

31
17

Голов в среднем за матч

2.21
1.13

Среднее время на гол

40
79

Всего голов

50
32

Голов в среднем за матч

1.72
1.1

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

52
81

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 3 (1) 0.43
Хауберт Гильерме 1 0.14
Мурич Роберт 1 0.14
Огюз Ахмет 1 0.14
Язгылы Угурджан 1 0.14
Михаляк Конрад 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абубакар Венсан 3 0.43
Колли Омар 2 0.29
Рашица Милот 2 0.29
Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0.14
Фернандеш Жедсон 1 0.14
Геззаль Рашид 0 0
Хаджиахметович Амир 0 0
Тосун Дженк 0 0
Учан Салих 0 0
Булут Онур 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огюз Ахмет 3 0
Юлгюн Огулджан 1 1
Паш Бруно 2 0
Демирбаг Адиль 0 1
Оливейра Нелсон 1 0
Кальво Франсиско 1 0
Чикалеши Сокол 1 0
Морено Марлос 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уйсал Неджип 2 0
Гюнок Мерт 2 0
Рашица Милот 2 0
Розье Валентен 2 0
Ребич Анте 1 0
Булут Онур 1 0
Масуаку Артур 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Фернандеш Жедсон 1 0

Результаты матчей

Коньяспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Бешикташ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
2
Коньяспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Бешикташ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5
Коньяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Бешикташ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
3
75%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
33%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
3
50%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Коньяспор - Генчлербирлиги 2:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1
Коньяспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Сабаил 0:2 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:1 Касымпаша - Коньяспор 1:2 Коньяспор - Адана Демирспор 1:2 Газиантеп - Коньяспор 0:3
Бешикташ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Трабзонспор - Бешикташ 3:0
Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Нефтчи 2:1 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Нефтчи - Бешикташ 1:3 Тирана - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Тирана 3:1 Бешикташ - Страсбург 2:1 Бешикташ - Мезёкёвешд 4:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Сабах Баку - Бешикташ 3:3

Результаты матчей

Коньяспор
Бешикташ

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Коньяспор
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
2.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 14 - 4 19
3.
Адана Демирспор
 Заявка 7 4 2 1 18 - 9 14
4.
Бешикташ
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
5.
Трабзонспор
 Заявка 7 4 0 3 15 - 10 12
6.
Касымпаша
 Заявка 7 3 3 1 13 - 14 12
7.
Ризеспор
 Заявка 7 3 2 2 8 - 11 11
8.
Хатайспор
 Заявка 7 2 5 0 11 - 6 11
9.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
10.
Антальяспор
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
11.
Коньяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
12.
Сивасспор
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
13.
Аланьяспор
 Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
14.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
15.
Анкарагюджю
 Заявка 7 1 3 3 9 - 10 6
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 7 1 3 3 6 - 7 6
17.
Пендикспор
 Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 1 0 5 3 - 11 3
19.
Истанбулспор
 Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
20.
Самсунспор
 Заявка 6 0 1 5 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
2.
Адана Демирспор
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4.
Трабзонспор
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Кайсериспор
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Касымпаша
 Заявка 4 2 1 1 7 - 9 7
8.
Антальяспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Ризеспор
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
10.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Коньяспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
14.
Сивасспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
15.
Анкарагюджю
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
3.
Бешикташ
 Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
4.
Ризеспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 10 6
5.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 5 - 1 6
6.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
7.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
11.
Антальяспор
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12.
Трабзонспор
 Заявка 3 1 0 2 7 - 6 3
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14.
Газиантеп
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
15.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
17.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
18.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
20.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
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Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 7
Касымпаша Кара Айтач 6 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 5 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 5 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
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Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 3
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 2
Сивасспор Нжи Клинтон Муа 1 2
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 1 2
Пендикспор Асан Серкан 1 2
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Г О О О О Л - Язгылы Угурджан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 41'
      Амарти Даниэль получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Рашица Милот получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Коньяспор 0:2 Бешикташ онлайн

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