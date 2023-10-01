Тур: 7. Стадион: Вефа.
2:3
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
3' Гол в свои воротаЧеккерини Федерико
0:2
6' ГолКара Айтач
10' Желтая карточкаЧеккерини Федерико
0:3
34' ГолКара Айтач
1:3
43' ГолЧеккерини Федерико
45' Желтая карточкаОзчан Ясин
81' Желтая карточкаБираски Давиде
84' Желтая карточкаЧетинкая Эрдем
84' Желтая карточкаКесгин Керем
86' Желтая карточкаОмеруо Кеннет
2:3
89' Гол в свои воротаВинк Клаудио
Ход матча
3'
6'
0:2
34'
0:3
43'
45'
81'
84'
84'
86'
89'
2:3
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
7 Угловые 0
-
2 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
73 Владение мячом, % 27
Прогноз на матч от Liveresult
10
Ялчын
Гювен
58
Озчан
Ясин
35
Кара
Айтач
97
Гомис
Ирон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ялчын ГювенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Билгин ЭмреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Дарри БраимПолузащитник
-
16 Кесгин КеремПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Угур АднанПолузащитник
- Полузащитник
-
54 Дурсун СалихНападающий
-
Главный тренер: Алперслан Эрдем
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Гомис ИронПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Янар АлиВратарь
-
26 Йылдыз МуратВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дилли СелимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Оздеш Кемаль
История личных встреч
Фатих Карагюмрюк
Касымпаша
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
2.25
2
Среднее время на гол
40
45
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
2.75
1.5
Среднее время на гол
32
60
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
2.5
1.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
36
51
Бомбардиры внутри турнира
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роден Маркус
|1
|0.14
|Эйссерик Валентин
|1
|0.14
|Мендеш Райан
|1
|0.14
|Чеккерини Федерико
|1
|0.14
|Ласанья Кевин
|0
|0
|Мерджан Левент
|0
|0
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Айтач
|6 (1)
|0.86
|Винк Клаудио
|2
|0.29
|Фалл Мамаду
|2
|0.29
|Бен Уаннес Мортада
|2
|0.29
|Хайрадинович Харис
|0
|0
|Гомис Ирон
|0
|0
Карточки
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дурсун Салих
|2
|0
|Мендеш Райан
|2
|0
|Шукуров Отабек
|2
|0
|Дрешевич Ибрахим
|2
|0
|Фегули Софьян
|1
|0
|Стураро Стефано
|1
|0
|Весели Фредерик
|1
|0
|Роден Маркус
|1
|0
|Чеккерини Федерико
|1
|0
|Бираски Давиде
|1
|0
|Угур Аднан
|1
|0
|Мерджан Левент
|1
|0
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кара Айтач
|3
|0
|Бен Уаннес Мортада
|2
|0
|Омеруо Кеннет
|1
|0
|Янниотис Андреас
|1
|0
|Чифтпынар Садик
|1
|0
|Винк Клаудио
|1
|0
|Хайрадинович Харис
|1
|0
|Гомис Ирон
|1
|0
|Четинкая Эрдем
|1
|0
|Озчан Ясин
|1
|0
Результаты матчей
Фатих Карагюмрюк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Касымпаша
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Фатих Карагюмрюк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Касымпаша
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
2
6
Фатих Карагюмрюк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Касымпаша
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
3
43%
76-90
Пропущено
3
9
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
2
67%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
3
10
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
5
50%
76-90
Пропущено
5
12
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
20%
3
25%
16-30
2
40%
2
17%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
20%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1
Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 3:3 Фатих Карагюмрюк - Умраниеспор 4:2 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 0:3 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Гиресунспор - Фатих Карагюмрюк 2:2
Касымпаша
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Касымпаша - Пендикспор 1:1
Хатайспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Касымпаша - Умраниеспор 3:0 Касымпаша - Газиантепспор 4:2 Касымпаша - Аль-Араби 0:1 Касымпаша - Аль-Хуссейн 1:0 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Анкарагюджю - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Коньяспор 1:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:0 Адана Демирспор - Касымпаша 5:0 Касымпаша - Трабзонспор 2:0
Результаты матчей
Фатих Карагюмрюк
Касымпаша
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Фатих Карагюмрюк
Касымпаша
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
15
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 4
|19
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|13 - 3
|18
|3.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|15 - 10
|12
|4.
|3:2 Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 14
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|7.
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|11 - 6
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|12.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 10
|6
|16.
|2:3 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|3:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 9
|7
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|17.
|2:3 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 1
|6
|5.
|3:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|2:3 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|7
|Касымпаша
|Кара Айтач
|6 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|5 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4 (2)
|Антальяспор
|Букса Адам
|4 (1)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 3
|Адана Демирспор
|Кевин Родригес
|1 2
|Сивасспор
|Нжи Клинтон Муа
|1 2
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|1 2
|Пендикспор
|Асан Серкан
|1 2