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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Фатих Карагюмрюк
2:3
Конец матча
Касымпаша
0'
0:1
3' Гол в свои ворота
Чеккерини Федерико
0:2
6' Гол
Кара Айтач
10' Желтая карточка
Чеккерини Федерико
0:3
34' Гол
Кара Айтач
1:3
43' Гол
Чеккерини Федерико
45' Желтая карточка
Озчан Ясин
81' Желтая карточка
Бираски Давиде
84' Желтая карточка
Четинкая Эрдем
84' Желтая карточка
Кесгин Керем
86' Желтая карточка
Омеруо Кеннет
2:3
89' Гол
Стураро Стефано
90'+7

Ход матча

3'
0:1
Чеккерини Федерико
6'
0:2
Кара Айтач
(Гомис Ирон)
10'
Чеккерини Федерико
 
32'
Сангаре Назим
Келес Джан
 
34'
0:3
Кара Айтач
43'
Чеккерини Федерико
(Мерджан Левент)
1:3
45'
 
Озчан Ясин
46'
Эйссерик Валентин
Роден Маркус
 
57'
 
Четинкая Эрдем
Гомис Ирон
58'
 
Бастьен Самюэль
Хайрадинович Харис
62'
Кесгин Керем
Весели Фредерик
 
69'
 
Саддики Дрейс
Чифтпынар Садик
70'
 
Аксу Тунджер
Озчан Ясин
78'
Дарри Браим
Ялчын Гювен
 
78'
Стураро Стефано
Шукуров Отабек
 
81'
Бираски Давиде
 
84'
 
Четинкая Эрдем
84'
Кесгин Керем
 
86'
 
Омеруо Кеннет
89'
Стураро Стефано
(Бираски Давиде)
2:3
90'
 
Йешилюрт Хасан Эмре
Нгой Жульен

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 0
  • 2 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 73 Владение мячом, % 27
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дитуро
Матиас
3
Весели
Фредерик
4
Бираски
Давиде
26
Чеккерини
Федерико
18
Мерджан
Левент
8
Фегули
Софьян
29
Шукуров
Отабек
7
Келес
Джан
6
Роден
Маркус
10
Ялчын
Гювен
19
Дурсун
Сердар
1
Янниотис
Андреас
2
Винк
Клаудио
4
Омеруо
Кеннет
5
Чифтпынар
Садик
58
Озчан
Ясин
6
Гюл
Гёкхан
35
Кара
Айтач
12
Бен
Уаннес
Мортада
10
Хайрадинович
Харис
97
Гомис
Ирон
9
Нгой
Жульен
Фатих Карагюмрюк
4-2-3-1
Касымпаша
4-2-3-1

История личных встреч

Фатих Карагюмрюк
Касымпаша

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

С
3:0
С
2:2
С
3:2
С
1:3
ТМК
5:1
С
3:2
С
1:1
КТ
2:3

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

2.25
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.75
1.5

Среднее время на гол

32
60

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

2.5
1.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

36
51

Бомбардиры внутри турнира

Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роден Маркус 1 0.14
Эйссерик Валентин 1 0.14
Стураро Стефано 1 0.14
Мендеш Райан 1 0.14
Чеккерини Федерико 1 0.14
Бираски Давиде 0 0
Ласанья Кевин 0 0
Мерджан Левент 0 0
Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Айтач 6 (1) 0.86
Винк Клаудио 2 0.29
Фалл Мамаду 2 0.29
Бен Уаннес Мортада 2 0.29
Хайрадинович Харис 0 0
Гомис Ирон 0 0

Карточки

Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дурсун Салих 2 0
Мендеш Райан 2 0
Шукуров Отабек 2 0
Дрешевич Ибрахим 2 0
Фегули Софьян 1 0
Стураро Стефано 1 0
Весели Фредерик 1 0
Роден Маркус 1 0
Чеккерини Федерико 1 0
Бираски Давиде 1 0
Кесгин Керем 1 0
Угур Аднан 1 0
Мерджан Левент 1 0
Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кара Айтач 3 0
Омеруо Кеннет 2 0
Бен Уаннес Мортада 2 0
Янниотис Андреас 1 0
Чифтпынар Садик 1 0
Винк Клаудио 1 0
Хайрадинович Харис 1 0
Гомис Ирон 1 0
Четинкая Эрдем 1 0
Озчан Ясин 1 0

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Касымпаша
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
3
Фатих Карагюмрюк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Касымпаша
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

2
6
Фатих Карагюмрюк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Касымпаша
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
3
43%
76-90

Пропущено

3
9
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
2
67%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

6
12
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
2
33%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
33%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
5
42%
76-90

Пропущено

7
15
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
14%
2
13%
1-15
1
14%
3
20%
16-30
3
43%
3
20%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
14%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1
Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 3:3 Фатих Карагюмрюк - Умраниеспор 4:2 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 0:3 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Гиресунспор - Фатих Карагюмрюк 2:2
Касымпаша
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Касымпаша - Пендикспор 1:1
Хатайспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Касымпаша - Умраниеспор 3:0 Касымпаша - Газиантепспор 4:2 Касымпаша - Аль-Араби 0:1 Касымпаша - Аль-Хуссейн 1:0 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Анкарагюджю - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Коньяспор 1:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:0 Адана Демирспор - Касымпаша 5:0 Касымпаша - Трабзонспор 2:0

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
Касымпаша

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Фатих Карагюмрюк
Касымпаша

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
2.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 14 - 4 19
3.
Трабзонспор
 Заявка 7 4 0 3 15 - 10 12
4.
Касымпаша
 Заявка 7 3 3 1 13 - 14 12
5.
Адана Демирспор
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
6.
Ризеспор
 Заявка 7 3 2 2 8 - 11 11
7.
Хатайспор
 Заявка 7 2 5 0 11 - 6 11
8.
Бешикташ
 Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
9.
Коньяспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
10.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
11.
Антальяспор
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 4 1 6 - 5 7
13.
Сивасспор
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
14.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
15.
Анкарагюджю
 Заявка 7 1 3 3 9 - 10 6
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 7 1 3 3 6 - 7 6
17.
Пендикспор
 Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 1 0 5 3 - 11 3
19.
Истанбулспор
 Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
20.
Самсунспор
 Заявка 6 0 1 5 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
2.
Адана Демирспор
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4.
Трабзонспор
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Кайсериспор
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Касымпаша
 Заявка 4 2 1 1 7 - 9 7
8.
Антальяспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
10.
Ризеспор
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Коньяспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
13.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
14.
Сивасспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
15.
Анкарагюджю
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
3.
Ризеспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 10 6
4.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 5 - 1 6
5.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
6.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
10.
Антальяспор
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
11.
Трабзонспор
 Заявка 3 1 0 2 7 - 6 3
12.
Бешикташ
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14.
Газиантеп
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
15.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
20.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 7
Касымпаша Кара Айтач 6 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 5 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 5 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
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Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 3
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 2
Сивасспор Нжи Клинтон Муа 1 2
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 1 2
Пендикспор Асан Серкан 1 2
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    • 46'
      Роден Маркус уходит с поля. Эйссерик Валентин выходит вместо него
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 6'
      Г О О О О Л - Кара Айтач бьет в цель!
    • 3'
      Г О О О О Л - Чеккерини Федерико уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
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