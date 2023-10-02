вот так
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рим Тим
|1
|0.14
|Рид Бобби
|1
|0.14
|Перейра Андреас
|1
|0.14
|Пальинья Жоау
|1
|0.14
|Винисиус Карлос
|1
|0.14
|Рид Харрисон
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стерлинг Рахим
|2
|0.29
|Дисаси Аксель
|1
|0.14
|Броя Армандо
|1
|0.14
|Мудрик Михаил
|1
|0.14
|Чуквуэмека Карни
|1
|0.14
|Джексон Николас
|1
|0.14
|Гюсто Мало
|0
|0
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|Колвилл Леви
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рим Тим
|2
|1
|Угелумба Кэлвин
|1
|1
|Тете Кенни
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Пальинья Жоау
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Рид Бобби
|1
|0
|Хименес Рауль
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Рид Харрисон
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
|Робинсон Энтони
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джексон Николас
|5
|0
|Чилуэлл Бен
|3
|0
|Стерлинг Рахим
|2
|0
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Чуквуэмека Карни
|2
|0
|Фернандес Энцо
|2
|0
|Гюсто Мало
|0
|1
|Кукурелья Марк
|1
|0
|Галлахер Конор
|1
|0
|Санчес Роберт
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
|Палмер Коул
|1
|0
|Мудрик Михаил
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 5
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 8
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 11
|15
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|19 - 14
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|18 - 7
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|11.
|2:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 6
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|13.
|0:2 Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|2:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|14.
|0:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 5
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 8
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 9
|6
|9.
|0:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|11.
|2:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|9 - 4
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|6
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|5 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|4 (3)
|Арсенал
|Сака Букайо
|4 (2)
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|5
|Челси
|Джексон Николас
|5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 3
|Астон Вилла
|Динь Люка
|4
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|4