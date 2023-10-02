Виллиан смещается с левого фланга к центру и наносит удар метров с 23 - Санчес справляется без особого труда.

Виллиан подает угловой с правого фланга, Карлос Винисиус добирается до верхового мяча, но летит игровой снаряд выше створа.

Санчес получает желтую карточку за затяжку времени.

Крайне невысоки скорости в концовке нашего матча, явно "Фулхэм" отыграться сегодня не способен.

5 минут добавляет Тим Робинсон к основному времени матча.

Напомним, что впереди у "Челси" гостевой матч против одного из аутсайдеров турнира "Бёрнли", а вот после паузы на сборные у "синих" крайне суровый календарь.

Фернандесу достается от Кэрни в единоборстве на фланге, в этом моменте обошлось без травм и карточек.

Айуоби получает мяч на правом краю штрафной и мягко подает в направлении Карлоса Винисиуса, который головой направляет снаряд в руки Санчесу.

Кэрни получает мяч от Виллиана на левом краю штрафной и катит на Лукича, который с линии вратарской пробивает точно в Санчеса!

Всё-таки по ходу второго тайма какие-то проблески у "Фулхэма" появляются, правда, времени на спасение остается всё меньше.

Галлахер перехватывает мяч на правом фланге, добирается до штрафной и пытается пробить шведой, но попадает в соперника.

Матсен пробежался по левому флангу и исполнил передачу в чужую штрафную - Лено на выходе сыграл надежно.

Проблемы со здоровьем возникают у Кайседо, врачи "Челси" оказывают помощь дорогостоящему новичку.

Карлос Винисиус завершает атаку "Фулхэма" ударом головой после подачи Кастаня справа - мяч прошел над перекладиной.

Матсен после прострела с правого фланга в касание пробивает с 15 метров - мяч попадает в штангу, на добивание первым успевает Фернандес, но его удар в упор парирует Лено!

Броя получает повреждение в одном из эпизодов, помощь врачей требуется автору второго гола.

Рахим Стерлинг появляется на поле вместо Армандо Брои. У хозяев Том Кэрни меняет Харрисона Рида.

Угловой с правого фланга подает Перейра - мяч летит близко к воротам и достается Санчесу.

Стерлинг пробивает по воротам "Фулхэма" уже после свистка арбитра, за что и получает желтую карточку.

Ускорение Кастаня по правому флангу оказалось холостым, мяч был послан чересчур сильно.

Стерлинг и Матсен попытались обострить ситуацию на левом краю штрафной площади, однако ничего опасного им создать не удалось.

Очередной угловой заработали игроки "Фулхэма", но снова он не принес успеха, мяч после навеса оказался в руках у Санчеса.

Порядка 20 минут остается играть в этой встрече, всё идет к довольно уверенной победе "Челси", вполне могли гости вести сегодня и крупнее.

Второй тайм начался! Ян Матсен вышел на поле вместо Михаила Мудрика.

Палмер подает с правого фланга к линии вратарской, Броя опережает на втором этаже соперника, но пробивает головой выше створа.

Кукурелья накрывает соперника на чужой половине и катит на Галлахера, тот исполняет подачу в штрафную, а мяч достается Лено.

Подачу с левого фланга исполняет Робинсон, однако в штрафной в борьбе за верховой мяч Кастань сфолил против Колвилла.

Рауль Хименес вошел в штрафную гостей с правого края, однако обыграть Тьяго Силву один в один не смог.

Карлос Винисиус появляется на поле вместо Рауля Хименес, а Алекс Айуоби меняет Гарри Уилсона.

Отбирают гости мяч на чужой половине поля, Палмер отмечается плотным ударом из-за пределов штрафной, однако Лено мяч поймал.

Робинсон с левого края штрафной исполняет подачу на дальнюю штангу, Айуоби был на мяче первым, однако скидка нигерийца получилась неточной.

Карлос Винисиус получает желтую карточку за жесткий фол против Тьяго Силвы около чужой штрафной площади.

Немного повыясняли команды отношения после фола Карлоса Винисиуса на чужой половине поля, в итоге Перейра получил желтую карточку.

Порядка получаса остается играть, во втором тайме никакого перелома хозяевам организовать не удается.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Тьяго Силва не слишком удачно прервал передачу в штрафную, мяч попал в голову Хименесу, но на отскоке первым был Санчес.

45' 2 минуты добавляет Тим Робинсон к основному времени первого тайма.

44' Еще один угловой заработал "Фулхэм", но в этот раз подача Перейры не нашла головы кого-то из партнеров, Броя помог на втором этаже.

43' Мудрик со штрафного грузит мяч в гущу игроков, а Дисаси оказывается в положении "вне игры".

42' Кастань фолит против Мудрика неподалеку от своей штрафной площади, готовят гости перспективный "стандарт".

41' Угловой с правого фланга подают хозяева, Рауль Хименес опережает Фернандеса и пробивает в падении головой - мяч проходит чуть левее створа!

40' Палмер попытался с дальней дистанции закинуть мяч за шиворот Лено, но снаряд в итоге перелетел ворота хозяев.

39' Перерыв в нашем матче всё ближе, по-прежнему крайне слабо в атаке смотрится "Фулхэм", никакой остроты у ворот Санчеса и близко нет.

37' Броя врывается в штрафную хозяев с правого края и простреливает вдоль ворот, однако Фернандесу и Мудрику не удается успеть к мячу.

35' Снова не удается "Фулхэму" довести свою атаку до ума, Рауль Хименес забирается в положение "вне игры".

34' Первая желтая карточка в нашем матче, Кукурелья наказан за фол против Виллиана на фланге.

32' Оказывается, у хозяев 62 процента владения мячом, вот только ударов в их исполнении нет совсем, ждем от "Фулхэма" более активных действий.

30' Полчаса отыграли команды на "Крэйвен Коттедж", пока безоблачным получается матч для "Челси", что с лондонцами в последнее время происходило крайне редко.

28' Острый проникающий пас Палмера удается прервать защитникам, правда, тут же они дарят мяч Фернандесу, который с 22 метров стреляет выше ворот.

27' Мудрик врывается в штрафную с левого края и от лицевой линии простреливает во вратарскую - Лено забирает мяч в руки.

26' Через левый фланг атакуют хозяева поля, однако пас Робинсона на Виллиана получается неудачным, мяч выкатывается за боковую линию.

25' Угловой на левом фланге разыграли хозяева, Виллиан исполнил прострел в штрафную, а один из партнеров не смог попасть по мячу.

24' Кастань пытался обострить на правом фланге атаки, однако Мудрик помог своей обороне, помешав бельгийцу направить мяч в штрафную.

23' Да, непросто придется сегодня "Фулхэму", "Челси" хоть и забивал в последнее время редко, но и пропускал совсем немного.

22' Интересно, что лондонцы не забивали больше одного гола с 30 августа, когда в Кубке лиги был обыгран "Уимблдон" - 2:1.

21' Отличный отрезок выдают лондонцы, Мудрик так и вовсе забивает первый гол за "Челси".

19' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! АРМАНДО БРОЯ!

Палмер перехватывает мяч после плохой передачи защитника и катит на ворвавшегося в штрафную Брою, который пробил низом мимо Лено!

18' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! МИХАИЛ МУДРИК!

Гости разогнали атаку по левому флангу, Колвилл исполнил заброс в штрафную, Мудрик опередил защитника и пробил мимо Лено!

17' Перейра с углового подает на ближнюю штангу, мяч после верхового единоборства отскакивает чуть дальше, но толкового удара хозяевам нанести не удалось.

16' Выпад хозяев правым флангом приводит к угловому, Тьяго Силва выбивает мяч за лицевую линию.

15' Пока два неточных удара у гостей, "дачники" же вовсе ни разу в направлении гостевых ворот не пробили.

14' Продолжает "Челси" контролировать мяч в эти минуты, но всё происходит вдалеке от ворот Лено, момент Брои в самом начале остается единственным.

12' Броя цепляется за мяч неподалеку от чужой штрафной, но атака "Челси" срывается свистком арбитра - офсайд у нападающего гостей.

10' Мудрик после передачи Фернандеса отмечается ударом из-за пределов штрафной, но точности Михаилу не хватает.

9' Спокойный ход встречи у нас, гости с мячом работают больше, но преимущественно в центре поля.

8' Мудрик входит в штрафную хозяев с левого края, однако в попытке обыграть Кастаня упускает мяч за лицевую линию.

7' Броя на первых минутах регулярно отходит в глубину поля в поисках мяча, сейчас против форварда "Челси" были нарушены правила.

6' Последняя встреча команд состоялась в конце июля, в товарищеском матче "Челси" обыграл соперника со счётом 2:0. А вот в прошлом сезоне "Фулхэм" дома выиграл 2:1, а на "Стэмфорд Бридж" команды голов не забили.

5' "Фулхэм" на старте сезона набрал 3 очка, дважды победив, проиграв и сыграв вничью. В Кубке лиги команда Марку Силвы обыграла "Норвич" и в следующем раунде сыграет с "Испвичем".

4' В прошлый мид-уик "Челси" немного реабилитировался в глазах своих болельщиков, обыграв в Кубке лиги "Брайтон" благодаря голу Джексона. В следующем раунде "синих" ждёт домашний матч с "Блэкберном".

3' Броя играет в "стенку" с партнером, врывается в штрафную хозяев, обыгрывает Лено, однако стреляет выше открытого створа!

2' Напомним, что у "Челси" в этом чемпионате всего одна победа над "Лутоном", в трех сентябрьских матчах команда Маурисио Почеттино не забила ни разу.