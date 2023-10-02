  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 24445 Главный судья: Робинсон Тим
Фулхэм
0:2
Второй тайм: 90+'
Челси
0'
0:1
18' Гол
Мудрик Михаил
0:2
19' Гол
Броя Армандо
34' Желтая карточка
Кукурелья Марк
55' Желтая карточка
Палмер Коул
58' Желтая карточка
Перейра Андреас
68' Желтая карточка
Стерлинг Рахим
87' Желтая карточка
Санчес Роберт

Ход матча

18'
0:1
Мудрик Михаил
(Колвилл Леви)
19'
0:2
Броя Армандо
34'
 
Кукурелья Марк
46'
 
Матсен Ян
Мудрик Михаил
53'
Винисиус Карлос
Хименес Рауль
 
54'
Айуоби Алекс
Уилсон Гарри
 
55'
 
Палмер Коул
58'
Перейра Андреас
 
65'
 
Стерлинг Рахим
Броя Армандо
65'
Кэрни Том
Рид Харрисон
 
68'
 
Стерлинг Рахим
75'
Лукич Саша
Перейра Андреас
 
78'
 
Угочукву Лесли
Палмер Коул
87'
 
Санчес Роберт

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 1
  • 2 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 251 Количество передач 219
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 162
Фулхэм 22.8% (37)
X 30.9% (50)
Челси 46.3% (75)
0
матч окончится ничьей, со счетом 0:0
вот так
martik #
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фулхэм
Ничья
Челси
43.00
Реклама, fon.bet
3.55
Реклама, betboom.ru
2.21
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Лено
Бернд
21
Кастань
Тимоти
31
Диоп
Исса
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
6
Рид
Харрисон
26
Пальинья
Жоау
18
Перейра
Андреас
8
Уилсон
Гарри
7
Хименес
Рауль
20
Виллиан
Боргес
1
Санчес
Роберт
3
Кукурелья
Марк
2
Дисаси
Аксель
6
Силва
Тьяго
26
Колвилл
Леви
23
Галлахер
Конор
25
Кайседо
Мойсес
8
Фернандес
Энцо
20
Палмер
Коул
19
Броя
Армандо
10
Мудрик
Михаил
Фулхэм
4-3-3
Челси
4-3-3

История личных встреч

Фулхэм
Челси

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

21 матч

4.8%
28.6%
66.6%
1 победа 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

19%
38.1%
42.9%
4 победы 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

4.8%
42.9%
52.3%
1 победа 9 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
КC
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.27

Среднее время на гол

112
330

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1.36
1.7

Среднее время на гол

66
52

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.1
0.95

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

82
94

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рим Тим 1 0.14
Рид Бобби 1 0.14
Перейра Андреас 1 0.14
Пальинья Жоау 1 0.14
Винисиус Карлос 1 0.14
Рид Харрисон 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 2 0.29
Дисаси Аксель 1 0.14
Броя Армандо 1 0.14
Мудрик Михаил 1 0.14
Чуквуэмека Карни 1 0.14
Джексон Николас 1 0.14
Гюсто Мало 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Колвилл Леви 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рим Тим 2 1
Угелумба Кэлвин 1 1
Тете Кенни 2 0
Перейра Андреас 2 0
Пальинья Жоау 2 0
Диоп Исса 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Рид Бобби 1 0
Хименес Рауль 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Родак Марек 1 0
Рид Харрисон 1 0
Лукич Саша 1 0
Робинсон Энтони 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джексон Николас 5 0
Чилуэлл Бен 3 0
Стерлинг Рахим 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Фернандес Энцо 2 0
Гюсто Мало 0 1
Кукурелья Марк 1 0
Галлахер Конор 1 0
Санчес Роберт 1 0
Матсен Ян 1 0
Палмер Коул 1 0
Мудрик Михаил 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Челси
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Фулхэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Челси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
4
Фулхэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Челси
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
3
43%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
40%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
4
40%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1
Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 5:3 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Лидс 2:1
Челси
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Борнмут - Челси 0:0 Челси - Ноттингем Форест 0:1
Челси - Уимблдон 2:1 Челси - Лутон Таун 3:0 Вест Хэм - Челси 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Челси - Фулхэм 2:0 Ньюкасл - Челси 1:1 Челси - Брайтон 4:3 Челси - Рексхэм 5:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Борнмут - Челси 1:3 Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2

Результаты матчей

Фулхэм
Челси

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 7 6 0 1 17 - 5 18
2.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
3.
Тоттенхэм
 Заявка 7 5 2 0 17 - 8 17
4.
Ливерпуль
 Заявка 7 5 1 1 16 - 7 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 7 5 0 2 18 - 11 15
6.
Брайтон
 Заявка 7 5 0 2 19 - 14 15
7.
Вест Хэм
 Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
8.
Ньюкасл
 Заявка 7 4 0 3 18 - 7 12
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 3 0 4 7 - 11 9
11.
Челси
 2:0 Заявка 7 2 2 3 7 - 6 8
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
13.
Фулхэм
 0:2 Заявка 7 2 2 3 5 - 12 8
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
15.
Брентфорд
 Заявка 7 1 4 2 10 - 10 7
16.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
17.
Эвертон
 Заявка 7 1 1 5 6 - 12 4
18.
Борнмут
 Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
19.
Бёрнли
 Заявка 6 0 1 5 4 - 15 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 5 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 3 3 0 0 13 - 2 9
2.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Ливерпуль
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
4.
Тоттенхэм
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
5.
Ньюкасл
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
6.
Брайтон
 Заявка 4 3 0 1 11 - 6 9
7.
Арсенал
 Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
8.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Челси
 2:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
14.
Фулхэм
 0:2 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
15.
Брентфорд
 Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
16.
Борнмут
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
17.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 3 - 13 1
19.
Эвертон
 Заявка 4 0 0 4 1 - 5 0
20.
Бёрнли
 Заявка 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
3.
Тоттенхэм
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
4.
Ливерпуль
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
5.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
7.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
8.
Астон Вилла
 Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
9.
Фулхэм
 0:2 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
10.
Брентфорд
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
11.
Челси
 2:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Эвертон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 0 2 9 - 4 3
15.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
17.
Лутон Таун
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
18.
Бёрнли
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Борнмут
 Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 8 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 6
Вест Хэм Боуэн Джаррод 5 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 4 (3)
Арсенал Сака Букайо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Гордон Энтони 5
Челси Джексон Николас 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 3
Астон Вилла Динь Люка 4
Вулверхэмптон Лемина Марио 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    90'
    Фернандесу достается от Кэрни в единоборстве на фланге, в этом моменте обошлось без травм и карточек.
  • 90'
    Напомним, что впереди у "Челси" гостевой матч против одного из аутсайдеров турнира "Бёрнли", а вот после паузы на сборные у "синих" крайне суровый календарь.
  • Дополнительное время
    90'
    5 минут добавляет Тим Робинсон к основному времени матча.
  • 89'
    Крайне невысоки скорости в концовке нашего матча, явно "Фулхэм" отыграться сегодня не способен.
  • Желтая карточка
    87'
    Санчес получает желтую карточку за затяжку времени.
  • Угловой
    86'
    Виллиан подает угловой с правого фланга, Карлос Винисиус добирается до верхового мяча, но летит игровой снаряд выше створа.
  • 84'
    Виллиан смещается с левого фланга к центру и наносит удар метров с 23 - Санчес справляется без особого труда.
  • Травма, повреждение
    83'
    Проблемы со здоровьем возникают у Кайседо, врачи "Челси" оказывают помощь дорогостоящему новичку.
  • 82'
    Матсен пробежался по левому флангу и исполнил передачу в чужую штрафную - Лено на выходе сыграл надежно.
  • 80'
    Галлахер перехватывает мяч на правом фланге, добирается до штрафной и пытается пробить шведой, но попадает в соперника.
  • 79'
    Всё-таки по ходу второго тайма какие-то проблески у "Фулхэма" появляются, правда, времени на спасение остается всё меньше.
  • Замена
    78'
    Лесли Угочукву появляется на поле вместо Коула Палмера.
  • Опасный момент
    77'
    Кэрни получает мяч от Виллиана на левом краю штрафной и катит на Лукича, который с линии вратарской пробивает точно в Санчеса!
  • Замена
    75'
    Саша Лукич появляется на поле вместо Андреаса Перейры.
  • 74'
    Айуоби получает мяч на правом краю штрафной и мягко подает в направлении Карлоса Винисиуса, который головой направляет снаряд в руки Санчесу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 73'
      Порядка 20 минут остается играть в этой встрече, всё идет к довольно уверенной победе "Челси", вполне могли гости вести сегодня и крупнее.
    • Угловой
      72'
      Очередной угловой заработали игроки "Фулхэма", но снова он не принес успеха, мяч после навеса оказался в руках у Санчеса.
    • 70'
      Стерлинг и Матсен попытались обострить ситуацию на левом краю штрафной площади, однако ничего опасного им создать не удалось.
    • 69'
      Ускорение Кастаня по правому флангу оказалось холостым, мяч был послан чересчур сильно.
    • Желтая карточка
      68'
      Стерлинг пробивает по воротам "Фулхэма" уже после свистка арбитра, за что и получает желтую карточку.
    • Угловой
      66'
      Угловой с правого фланга подает Перейра - мяч летит близко к воротам и достается Санчесу.
    • Замена
      65'
      Рахим Стерлинг появляется на поле вместо Армандо Брои. У хозяев Том Кэрни меняет Харрисона Рида.
    • Травма, повреждение
      64'
      Броя получает повреждение в одном из эпизодов, помощь врачей требуется автору второго гола.
    • Опасный момент
      63'
      Матсен после прострела с правого фланга в касание пробивает с 15 метров - мяч попадает в штангу, на добивание первым успевает Фернандес, но его удар в упор парирует Лено!
    • 62'
      Карлос Винисиус завершает атаку "Фулхэма" ударом головой после подачи Кастаня справа - мяч прошел над перекладиной.
    • 60'
      Порядка получаса остается играть, во втором тайме никакого перелома хозяевам организовать не удается.
    • Желтая карточка
      58'
      Немного повыясняли команды отношения после фола Карлоса Винисиуса на чужой половине поля, в итоге Перейра получил желтую карточку.
    • Желтая карточка
      57'
      Карлос Винисиус получает желтую карточку за жесткий фол против Тьяго Силвы около чужой штрафной площади.
    • 56'
      Робинсон с левого края штрафной исполняет подачу на дальнюю штангу, Айуоби был на мяче первым, однако скидка нигерийца получилась неточной.
    • Желтая карточка
      55'
      Палмер получает желтую карточку за срыв перспективной атаки, которую разгонял Виллиан.
    • 54'
      Отбирают гости мяч на чужой половине поля, Палмер отмечается плотным ударом из-за пределов штрафной, однако Лено мяч поймал.
    • Замена
      53'
      Карлос Винисиус появляется на поле вместо Рауля Хименес, а Алекс Айуоби меняет Гарри Уилсона.
    • 52'
      Рауль Хименес вошел в штрафную гостей с правого края, однако обыграть Тьяго Силву один в один не смог.
    • Фол, нарушение
      51'
      Подачу с левого фланга исполняет Робинсон, однако в штрафной в борьбе за верховой мяч Кастань сфолил против Колвилла.
    • 50'
      Кукурелья накрывает соперника на чужой половине и катит на Галлахера, тот исполняет подачу в штрафную, а мяч достается Лено.
    • 48'
      Палмер подает с правого фланга к линии вратарской, Броя опережает на втором этаже соперника, но пробивает головой выше створа.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался! Ян Матсен вышел на поле вместо Михаила Мудрика.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Тьяго Силва не слишком удачно прервал передачу в штрафную, мяч попал в голову Хименесу, но на отскоке первым был Санчес.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавляет Тим Робинсон к основному времени первого тайма.
    • Угловой
      44'
      Еще один угловой заработал "Фулхэм", но в этот раз подача Перейры не нашла головы кого-то из партнеров, Броя помог на втором этаже.
    • Офсайд
      43'
      Мудрик со штрафного грузит мяч в гущу игроков, а Дисаси оказывается в положении "вне игры".
    • Фол, нарушение
      42'
      Кастань фолит против Мудрика неподалеку от своей штрафной площади, готовят гости перспективный "стандарт".
    • Опасный момент
      41'
      Угловой с правого фланга подают хозяева, Рауль Хименес опережает Фернандеса и пробивает в падении головой - мяч проходит чуть левее створа!
    • 40'
      Палмер попытался с дальней дистанции закинуть мяч за шиворот Лено, но снаряд в итоге перелетел ворота хозяев.
    • 39'
      Перерыв в нашем матче всё ближе, по-прежнему крайне слабо в атаке смотрится "Фулхэм", никакой остроты у ворот Санчеса и близко нет.
    • 37'
      Броя врывается в штрафную хозяев с правого края и простреливает вдоль ворот, однако Фернандесу и Мудрику не удается успеть к мячу.
    • Офсайд
      35'
      Снова не удается "Фулхэму" довести свою атаку до ума, Рауль Хименес забирается в положение "вне игры".
    • Желтая карточка
      34'
      Первая желтая карточка в нашем матче, Кукурелья наказан за фол против Виллиана на фланге.
    • 32'
      Оказывается, у хозяев 62 процента владения мячом, вот только ударов в их исполнении нет совсем, ждем от "Фулхэма" более активных действий.
    • 30'
      Полчаса отыграли команды на "Крэйвен Коттедж", пока безоблачным получается матч для "Челси", что с лондонцами в последнее время происходило крайне редко.
    • 28'
      Острый проникающий пас Палмера удается прервать защитникам, правда, тут же они дарят мяч Фернандесу, который с 22 метров стреляет выше ворот.
    • 27'
      Мудрик врывается в штрафную с левого края и от лицевой линии простреливает во вратарскую - Лено забирает мяч в руки.
    • 26'
      Через левый фланг атакуют хозяева поля, однако пас Робинсона на Виллиана получается неудачным, мяч выкатывается за боковую линию.
    • Угловой
      25'
      Угловой на левом фланге разыграли хозяева, Виллиан исполнил прострел в штрафную, а один из партнеров не смог попасть по мячу.
    • 24'
      Кастань пытался обострить на правом фланге атаки, однако Мудрик помог своей обороне, помешав бельгийцу направить мяч в штрафную.
    • 23'
      Да, непросто придется сегодня "Фулхэму", "Челси" хоть и забивал в последнее время редко, но и пропускал совсем немного.
    • 22'
      Интересно, что лондонцы не забивали больше одного гола с 30 августа, когда в Кубке лиги был обыгран "Уимблдон" - 2:1.
    • 21'
      Отличный отрезок выдают лондонцы, Мудрик так и вовсе забивает первый гол за "Челси".
    • Описание гола
      19'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! АРМАНДО БРОЯ!
      Палмер перехватывает мяч после плохой передачи защитника и катит на ворвавшегося в штрафную Брою, который пробил низом мимо Лено!
    • Описание гола
      18'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! МИХАИЛ МУДРИК!
      Гости разогнали атаку по левому флангу, Колвилл исполнил заброс в штрафную, Мудрик опередил защитника и пробил мимо Лено!
    • Угловой
      17'
      Перейра с углового подает на ближнюю штангу, мяч после верхового единоборства отскакивает чуть дальше, но толкового удара хозяевам нанести не удалось.
    • 16'
      Выпад хозяев правым флангом приводит к угловому, Тьяго Силва выбивает мяч за лицевую линию.
    • 15'
      Пока два неточных удара у гостей, "дачники" же вовсе ни разу в направлении гостевых ворот не пробили.
    • 14'
      Продолжает "Челси" контролировать мяч в эти минуты, но всё происходит вдалеке от ворот Лено, момент Брои в самом начале остается единственным.
    • Офсайд
      12'
      Броя цепляется за мяч неподалеку от чужой штрафной, но атака "Челси" срывается свистком арбитра - офсайд у нападающего гостей.
    • 10'
      Мудрик после передачи Фернандеса отмечается ударом из-за пределов штрафной, но точности Михаилу не хватает.
    • 9'
      Спокойный ход встречи у нас, гости с мячом работают больше, но преимущественно в центре поля.
    • 8'
      Мудрик входит в штрафную хозяев с левого края, однако в попытке обыграть Кастаня упускает мяч за лицевую линию.
    • Фол, нарушение
      7'
      Броя на первых минутах регулярно отходит в глубину поля в поисках мяча, сейчас против форварда "Челси" были нарушены правила.
    • 6'
      Последняя встреча команд состоялась в конце июля, в товарищеском матче "Челси" обыграл соперника со счётом 2:0. А вот в прошлом сезоне "Фулхэм" дома выиграл 2:1, а на "Стэмфорд Бридж" команды голов не забили.
    • 5'
      "Фулхэм" на старте сезона набрал 3 очка, дважды победив, проиграв и сыграв вничью. В Кубке лиги команда Марку Силвы обыграла "Норвич" и в следующем раунде сыграет с "Испвичем".
    • 4'
      В прошлый мид-уик "Челси" немного реабилитировался в глазах своих болельщиков, обыграв в Кубке лиги "Брайтон" благодаря голу Джексона. В следующем раунде "синих" ждёт домашний матч с "Блэкберном".
    • Опасный момент
      3'
      Броя играет в "стенку" с партнером, врывается в штрафную хозяев, обыгрывает Лено, однако стреляет выше открытого створа!
    • 2'
      Напомним, что у "Челси" в этом чемпионате всего одна победа над "Лутоном", в трех сентябрьских матчах команда Маурисио Почеттино не забила ни разу.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Второй тайм
    • 93'
      Стерлинг Рахим из команды Челси в офсайде
    • 92'
      Судья сигнализирует, что Виллиан Боргес из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Фернандес Энцо
    • 92'
      Челси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Кэрни Том задерживает мяч рукой
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Челси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Контроль мяча: Фулхэм: 56%, Челси: 44%.
    • 90'
      Челси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Судья сигнализирует, что Кастань Тимоти из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Матсен Ян
    • 88'
      Санчес Роберт взял и забрал мяч на выходе
    • 88'
      Виллиан Боргес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 88'
      Силва Тьяго из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Удар от ворот произведет Челси
    • 87'
      Судье надоело, что Санчес Роберт тянет время и он наказал его горчичником
    • 87'
      Винисиус Карлос из команды Фулхэм наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 87'
      Виллиан Боргес из команды Фулхэм подал угловой справа.
    • 86'
      Силва Тьяго из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 86'
      Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 86'
      Силва Тьяго из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 86'
      Контроль мяча: Фулхэм: 55%, Челси: 45%.
    • 85'
      Диоп Исса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 84'
      Виллиан Боргес пробует нанести удар издали, но Роберт Санчес держит все под контролем
    • 84'
      Кайседо Мойсес возвращается на поле.
    • 84'
      Челси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 83'
      Ох, нехорошо это выглядит. Кайседо Мойсес получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 83'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 83'
      Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе
    • 82'
      Угочукву Лесли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 82'
      Сегодняшная посещаемость составляет 24445 болельщиков
    • 81'
      Кэрни Том успешно блокирует удар.
    • 81'
      Конор Галлахер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 81'
      Челси начинает контратаку
    • 81'
      Конор Галлахер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 80'
      Контроль мяча: Фулхэм: 53%, Челси: 47%.
    • 80'
      Удар от ворот произведет Челси
    • 79'
      Рим Тим нанес удар головой, но Роберт Санчес спокойно отбил мяч.
    • 79'
      Виллиан Боргес из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 78'
      Виллиан Боргес из команды Фулхэм разыграл угловой с левого угла.
    • 78'
      Тактическая замена. Кол Палмер уходит с поля и его заменяет Угочукву Лесли
    • 78'
      Фернандес Энцо успешно блокирует удар.
    • 78'
      Кастань Тимоти нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 77'
      Оооо... вот это был удар! Лукич Саша должен был забить с этой позиции.
    • 77'
      Хорошую попытку сделал Лукич Саша. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 77'
      Робинсон Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 77'
      Кэрни Том создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 76'
      Пальинья Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 76'
      Дисаси Аксель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 76'
      Пальинья Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 75'
      Контроль мяча: Фулхэм: 54%, Челси: 46%.
    • 75'
      Тактическая замена. Перейра Андреас уходит с поля и его заменяет Лукич Саша
    • 75'
      Судья сигнализирует, что Робинсон Энтони из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Кол Палмер
    • 74'
      Винисиус Карлос нанес удар головой, но Роберт Санчес спокойно отбил мяч.
    • 74'
      Айуоби Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 73'
      Санчес Роберт взял и забрал мяч на выходе
    • 73'
      Перейра Андреас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 73'
      Кукурелья Марк из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 71'
      Кайседо Мойсес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 71'
      Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 71'
      Айуоби Алекс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 71'
      Матсен Ян создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 70'
      Удар от ворот произведет Челси
    • 70'
      Контроль мяча: Фулхэм: 54%, Челси: 46%.
    • 69'
      Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 69'
      Фернандес Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 69'
      Кэрни Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 68'
      Глупую желтую получил Стерлинг Рахим за то, что отбил ногой мяч после свистка
    • 68'
      Стерлинг Рахим задерживает мяч рукой
    • 67'
      Фернандес Энцо успешно блокирует удар.
    • 67'
      Диоп Исса из команды Фулхэм нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 67'
      Перейра Андреас из команды Фулхэм подал угловой справа.
    • 65'
      Удар от ворот произведет Фулхэм
    • 65'
      Тактическая замена. Рид Харрисон уходит с поля и его заменяет Кэрни Том
    • 65'
      Шанс! Дисаси Аксель из команды Челси пробил головой, но мимо
    • 65'
      Матсен Ян из команды Челси подал угловой слева.
    • 65'
      Матч возобновлен
    • 65'
      Армандо Броя получил травму и заменен. Стерлинг Рахим выходит на поле.
    • 65'
      Контроль мяча: Фулхэм: 54%, Челси: 46%.
    • 64'
      Ох, нехорошо это выглядит. Армандо Броя получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 64'
      Армандо Броя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 64'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 63'
      Оооо... вот это был удар! Фернандес Энцо должен был забить с этой позиции.
    • 63'
      Хорошую попытку сделал Фернандес Энцо. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 63'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Матсен Ян нанес удар в каркас ворот!
    • 63'
      Конор Галлахер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 63'
      Армандо Броя создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 62'
      Удар от ворот произведет Челси
    • 62'
      Шанс! Винисиус Карлос из команды Фулхэм пробил головой, но мимо
    • 62'
      Рид Харрисон из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 62'
      Кастань Тимоти создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 61'
      Дисаси Аксель из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 60'
      Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 60'
      Кастань Тимоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Челси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 60'
      Контроль мяча: Фулхэм: 54%, Челси: 46%.
    • 60'
      Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 60'
      Колвилл Леви успешно блокирует удар.
    • 60'
      Айуоби Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 59'
      Кайседо Мойсес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 58'
      Рефери не любит споров - именно за это Перейра Андреас сейчас получил желтую
    • 58'
      Винисиус Карлос наказан за толчок Силва Тьяго
    • 57'
      Судья сигнализирует, что Конор Галлахер из команды Челси поставил подножку. Пострадал Пальинья Жоау
    • 57'
      Рим Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Рид Харрисон из команды Фулхэм заходит слишком далеко, он валит Кайседо Мойсес.
    • 56'
      Робинсон Энтони из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 56'
      Робинсон Энтони создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 55'
      Кол Палмер получил желтую карточку от судьи
    • 55'
      Судья сигнализирует, что Кол Палмер из команды Челси поставил подножку. Пострадал Робинсон Энтони
    • 55'
      Кол Палмер пробует нанести удар издали, но Бернд Лено держит все под контролем
    • 55'
      Кол Палмер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Контроль мяча: Фулхэм: 52%, Челси: 48%.
    • 55'
      Рим Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Удар от ворот произведет Челси
    • 54'
      Колвилл Леви из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 54'
      Тактическая замена. Уилсон Гарри уходит с поля и его заменяет Айуоби Алекс
    • 53'
      Тактическая замена. Хименес Рауль уходит с поля и его заменяет Винисиус Карлос
    • 53'
      Силва Тьяго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Диоп Исса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Кастань Тимоти наказан за толчок Колвилл Леви
    • 52'
      Колвилл Леви из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе
    • 50'
      Контроль мяча: Фулхэм: 54%, Челси: 46%.
    • 50'
      Челси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Судья сигнализирует, что Кайседо Мойсес из команды Челси поставил подножку. Пострадал Перейра Андреас
    • 48'
      Кайседо Мойсес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Фулхэм
    • 48'
      Шанс! Армандо Броя из команды Челси пробил головой, но мимо
    • 48'
      Кол Палмер из команды Челси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 47'
      Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Силва Тьяго из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Виллиан Боргес из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Мудрик Михаил получил травму и заменен. Матсен Ян выходит на поле.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Фулхэм: 56%, Челси: 44%.
    • 47'
      Рид Харрисон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Диоп Исса ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Армандо Броя создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 47'
      Колвилл Леви создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 47'
      Фернандес Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Санчес Роберт взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Судья сигнализирует, что Конор Галлахер из команды Челси поставил подножку. Пострадал Пальинья Жоау
    • 45'
      Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Силва Тьяго из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Перейра Андреас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 45'
      Контроль мяча: Фулхэм: 57%, Челси: 43%.
    • 45'
      Дисаси Аксель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Виллиан Боргес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 44'
      Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Дисаси Аксель из команды Челси в офсайде
    • 43'
      Судья сигнализирует, что Кастань Тимоти из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Мудрик Михаил
    • 42'
      Челси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Удар от ворот произведет Челси
    • 41'
      Шанс! Хименес Рауль из команды Фулхэм пробил головой, но мимо
    • 41'
      Перейра Андреас из команды Фулхэм подал угловой справа.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Фулхэм
    • 40'
      Кол Палмер решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 40'
      Судья сигнализирует, что Перейра Андреас из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Кайседо Мойсес
    • 40'
      Контроль мяча: Фулхэм: 59%, Челси: 41%.
    • 40'
      Дисаси Аксель из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Фулхэм контролирует мяч.
    • 39'
      Колвилл Леви выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Кол Палмер наказан за толчок Уилсон Гарри
    • 38'
      Армандо Броя создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 38'
      Кол Палмер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 37'
      Судья сигнализирует, что Перейра Андреас из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Конор Галлахер
    • 37'
      Челси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Судья сигнализирует, что Уилсон Гарри из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Колвилл Леви
    • 36'
      Хименес Рауль из команды Фулхэм в офсайде
    • 35'
      Контроль мяча: Фулхэм: 62%, Челси: 38%.
    • 35'
      Хименес Рауль из команды Фулхэм в офсайде
    • 34'
      Кукурелья Марк получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Кукурелья Марк из команды Челси заходит слишком далеко, он валит Виллиан Боргес.
    • 33'
      Челси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Челси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Челси контролирует мяч.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Челси
    • 31'
      Контроль мяча: Фулхэм: 59%, Челси: 41%.
    • 30'
      Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Фернандес Энцо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Хименес Рауль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 29'
      Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Удар от ворот произведет Фулхэм
    • 29'
      Фернандес Энцо не смог попасть в створ ударом издали
    • 29'
      Кол Палмер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 29'
      Мудрик Михаил создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      Фернандес Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Челси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе
    • 27'
      Мудрик Михаил создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 27'
      Челси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Кукурелья Марк из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Виллиан Боргес из команды Фулхэм разыграл угловой с левого угла.
    • 25'
      Кукурелья Марк из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: Фулхэм: 56%, Челси: 44%.
    • 24'
      Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Робинсон Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Конор Галлахер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Конор Галлахер выиграл воздушное противоборство у Рид Харрисон.
    • 24'
      Колвилл Леви выиграл воздушное противоборство у Уилсон Гарри.
    • 23'
      Судья сигнализирует, что Колвилл Леви из команды Челси поставил подножку. Пострадал Кастань Тимоти
    • 22'
      Колвилл Леви наказан за толчок Диоп Исса
    • 22'
      Судья сигнализирует, что Робинсон Энтони из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Кол Палмер
    • 22'
      Дисаси Аксель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Фулхэм: 58%, Челси: 42%.
    • 19'
      Г О О О О Л - Армандо Броя забивает ударом с правой ноги!
    • 19'
      Кол Палмер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 19'
      Кол Палмер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Рим Тим плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 19'
      Кайседо Мойсес сделал ключевой пас для гола!
    • 18'
      Колвилл Леви сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Мудрик Михаил забивает с левой ноги!
    • 18'
      Мудрик Михаил создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 18'
      Колвилл Леви из команды Челси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 18'
      Фернандес Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Колвилл Леви из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Перейра Андреас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 17'
      Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Контроль мяча: Фулхэм: 63%, Челси: 37%.
    • 16'
      Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Челси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Фулхэм контролирует мяч.
    • 13'
      Армандо Броя из команды Челси в офсайде
    • 12'
      Челси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Диоп Исса ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Конор Галлахер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Кол Палмер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Конор Галлахер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Фернандес Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Робинсон Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Кайседо Мойсес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Фулхэм
    • 10'
      Мудрик Михаил оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 10'
      Мудрик Михаил создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Фернандес Энцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Контроль мяча: Фулхэм: 66%, Челси: 34%.
    • 10'
      Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Удар от ворот произведет Фулхэм
    • 8'
      Диоп Исса наказан за толчок Армандо Броя
    • 7'
      Кайседо Мойсес наказан за толчок Перейра Андреас
    • 6'
      Робинсон Энтони наказан за толчок Кол Палмер
    • 6'
      Кукурелья Марк из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Челси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Фулхэм: 50%, Челси: 50%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Челси
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Кайседо Мойсес из команды Челси поставил подножку. Пострадал Перейра Андреас
    • 4'
      Кол Палмер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 3'
      Колвилл Леви выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Перейра Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Фулхэм
    • 2'
      Оооо... вот это был удар! Армандо Броя должен был забить с этой позиции.
    • 2'
      Армандо Броя оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 2'
      Армандо Броя из команды Челси в офсайде
    • 2'
      Конор Галлахер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 2'
      Судья сигнализирует, что Пальинья Жоау из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Мудрик Михаил
    • 1'
      Конор Галлахер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Фулхэм начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Челси.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.20. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.20 ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Фулхэм 0:2 Челси онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фулхэм 0:2 Челси

    Исход игры
    Фулхэм
    22.8% (37)
    Ничья
    30.9% (50)
    Челси
    46.3% (75)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.6% (62)
    Меньше
    50.4% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    77.6% (97)
    Нет
    22.4% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    24.1% (39)
    1:1 Ничья
    22.2% (36)
    0:1 Челси
    9.9% (16)
    2:1 Фулхэм
    9.3% (15)
    2:2 Ничья
    3.1% (5)
    0:2 Челси
    2.5% (4)
    0:0 Ничья
    1.9% (3)
    1:0 Фулхэм
    1.9% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Фулхэм
    Челси
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     