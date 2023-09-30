Тур: 7. Стадион: Крэйвен Коттедж. Главный судья: Робинсон Тим
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фулхэм
Челси
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
21 матч
4.8%
28.6%
66.6%
1 победа 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
19%
38.1%
42.9%
4 победы 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
4.8%
42.9%
52.3%
1 победа 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
0.8
0.27
Среднее время на гол
112
330
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
1.36
1.7
Среднее время на гол
66
52
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.1
0.95
Тотал матчей
2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
Среднее время на гол
82
94
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рим Тим
|1
|0.17
|Рид Бобби
|1
|0.17
|Перейра Андреас
|1
|0.17
|Пальинья Жоау
|1
|0.17
|Винисиус Карлос
|1
|0.17
|Рид Харрисон
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стерлинг Рахим
|2
|0.33
|Дисаси Аксель
|1
|0.17
|Чуквуэмека Карни
|1
|0.17
|Джексон Николас
|1
|0.17
|Гюсто Мало
|0
|0
|Чилуэлл Бен
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рим Тим
|2
|1
|Угелумба Кэлвин
|1
|1
|Тете Кенни
|2
|0
|Пальинья Жоау
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Рид Бобби
|1
|0
|Хименес Рауль
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Рид Харрисон
|1
|0
|Перейра Андреас
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
|Робинсон Энтони
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джексон Николас
|5
|0
|Чилуэлл Бен
|3
|0
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Чуквуэмека Карни
|2
|0
|Фернандес Энцо
|2
|0
|Гюсто Мало
|0
|1
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|Галлахер Конор
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
|Мудрик Михаил
|1
|0
Результаты матчей
Фулхэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Челси
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Фулхэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Челси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
4
Фулхэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Челси
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
3
43%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
40%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
4
40%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1
Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 5:3 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Лидс 2:1
Челси
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Борнмут - Челси 0:0 Челси - Ноттингем Форест 0:1
Челси - Уимблдон 2:1 Челси - Лутон Таун 3:0 Вест Хэм - Челси 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Челси - Фулхэм 2:0 Ньюкасл - Челси 1:1 Челси - Брайтон 4:3 Челси - Рексхэм 5:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Борнмут - Челси 1:3 Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2
Результаты матчей
Фулхэм
Челси
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Фулхэм
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|18 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 7
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|16 - 7
|9
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 10
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 9
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 9
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|9 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|5
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|4 (1)
|Кристал Пэлас
|Эдуар Одсонн
|4
|Брайтон
|Фергюсон Эван
|4
|Челси
|Джексон Николас
|5
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|4
|Фулхэм
|Рим Тим
|1 2
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 2
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 2
Прогнозы на матч Фулхэм - Челси
Исход игры
Фулхэм
10.9% (6)
Ничья
25.5% (14)
Челси
63.6% (35)
Тотал 2.5
Больше
59.62% (31)
Меньше
40.38% (21)
Обе команды забьют
Да
82.69% (43)
Нет
17.31% (9)
Популярный счёт
1:2 Челси
43.6% (24)
1:1 Ничья
21.8% (12)
0:1 Челси
10.9% (6)
2:1 Фулхэм
9.1% (5)
0:2 Челси
3.6% (2)
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