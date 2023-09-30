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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим
Фулхэм
 
Позже
Челси
Прогнозы 55
Фулхэм 10.9% (6)
X 25.5% (14)
Челси 63.6% (35)
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История личных встреч

Фулхэм
Челси

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

21 матч

4.8%
28.6%
66.6%
1 победа 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

19%
38.1%
42.9%
4 победы 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

4.8%
42.9%
52.3%
1 победа 9 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
КC
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.27

Среднее время на гол

112
330

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1.36
1.7

Среднее время на гол

66
52

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.1
0.95

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

82
94

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рим Тим 1 0.17
Рид Бобби 1 0.17
Перейра Андреас 1 0.17
Пальинья Жоау 1 0.17
Винисиус Карлос 1 0.17
Рид Харрисон 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 2 0.33
Дисаси Аксель 1 0.17
Чуквуэмека Карни 1 0.17
Джексон Николас 1 0.17
Гюсто Мало 0 0
Чилуэлл Бен 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рим Тим 2 1
Угелумба Кэлвин 1 1
Тете Кенни 2 0
Пальинья Жоау 2 0
Диоп Исса 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Рид Бобби 1 0
Хименес Рауль 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Родак Марек 1 0
Рид Харрисон 1 0
Перейра Андреас 1 0
Лукич Саша 1 0
Робинсон Энтони 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джексон Николас 5 0
Чилуэлл Бен 3 0
Дисаси Аксель 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Фернандес Энцо 2 0
Гюсто Мало 0 1
Стерлинг Рахим 1 0
Галлахер Конор 1 0
Матсен Ян 1 0
Мудрик Михаил 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Челси
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Фулхэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Челси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
4
Фулхэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Челси
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
3
43%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
40%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
4
40%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1
Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 5:3 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Лидс 2:1
Челси
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Борнмут - Челси 0:0 Челси - Ноттингем Форест 0:1
Челси - Уимблдон 2:1 Челси - Лутон Таун 3:0 Вест Хэм - Челси 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Челси - Фулхэм 2:0 Ньюкасл - Челси 1:1 Челси - Брайтон 4:3 Челси - Рексхэм 5:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Борнмут - Челси 1:3 Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2

Результаты матчей

Фулхэм
Челси

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
3.
Брайтон
 Заявка 6 5 0 1 18 - 8 15
4.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 2 0 15 - 7 14
5.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
6.
Астон Вилла
 Заявка 6 4 0 2 12 - 10 12
7.
Вест Хэм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
8.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 0 3 16 - 7 9
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 0 3 7 - 10 9
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
11.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 5 - 10 8
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
13.
Брентфорд
 Заявка 6 1 3 2 9 - 9 6
14.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 5 - 6 5
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
17.
Борнмут
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
18.
Лутон Таун
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
19.
Бёрнли
 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 0 1 5 5 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Ливерпуль
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Брайтон
 Заявка 4 3 0 1 11 - 6 9
4.
Арсенал
 Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
5.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
6.
Тоттенхэм
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
12.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
14.
Брентфорд
 Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
15.
Борнмут
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 3 - 13 1
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
19.
Эвертон
 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
20.
Бёрнли
 Заявка 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Тоттенхэм
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
3.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
6.
Арсенал
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
7.
Астон Вилла
 Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
8.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Эвертон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Брентфорд
 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
13.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 0 2 9 - 4 3
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Бёрнли
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Борнмут
 Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 8 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 5
Вест Хэм Боуэн Джаррод 4 (1)
Кристал Пэлас Эдуар Одсонн 4
Брайтон Фергюсон Эван 4
Весь список

Топ нарушителей
Челси Джексон Николас 5
Ньюкасл Гордон Энтони 4
Фулхэм Рим Тим 1 2
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 2
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 октября 2023, осталось 2 дня 13 часов 10 минут.

    Главный судья: Робинсон Тим

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    • Прогнозы 55
    Фулхэм 10.9% (6)
    X 25.5% (14)
    Челси 63.6% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Челси
    4.20
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    Прогнозы на матч Фулхэм - Челси

    Исход игры
    Фулхэм
    10.9% (6)
    Ничья
    25.5% (14)
    Челси
    63.6% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.62% (31)
    Меньше
    40.38% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    82.69% (43)
    Нет
    17.31% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    43.6% (24)
    1:1 Ничья
    21.8% (12)
    0:1 Челси
    10.9% (6)
    2:1 Фулхэм
    9.1% (5)
    0:2 Челси
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