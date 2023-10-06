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  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Кайзерслаутерн
3:1
Конец матча
Ганновер 96
0'
2' Желтая карточка
Нихус Юлиан
7' Желтая карточка
Пухач Тымотеуш
0:1
17' Гол
Нильсен Ховард
45' Желтая карточка
Хальстенберг Марсель
1:1
45' Пенальти
Томяк Борис
2:1
79' Гол
Опоку Аарон
83' Желтая карточка
Риттер Марлон
90' Красная карточка
Нильсен Ховард
90' Желтая карточка
Эльведи Ян
90' Желтая карточка
Цилер Рон-Роберт
3:1
90' Пенальти
Томяк Борис
90'+11
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
14
Сольдо
Никола
2
Томяк
Борис
8
Циммер
Жан
15
Пухач
Тымотеуш
16
Нихус
Юлиан
20
Рашль
Тобиас
7
Риттер
Марлон
29
Тачи
Ричмонд
9
Ахе
Рагнар
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
4
Аррей-Мби
Брайт
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
6
Кунце
Фабиан
8
Enzo
Leopold
32
Фогльзаммер
Андреас
36
Тойхерт
Седрик
16
Нильсен
Ховард
Кайзерслаутерн
3-4-2-1
Ганновер 96
3-4-2-1

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Ганновер 96

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
1:3
Б2
2:1
Б2
1:0
Б2
0:4
Б
2:1
Б
1:1
Б
3:0
Б
0:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.75
1.75

Среднее время на гол

51
51

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.25
1.38

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

72
65

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 6 0.67
Томяк Борис 3 (2) 0.33
Краус Кевин II 2 (1) 0.22
Риттер Марлон 1 0.11
Циммер Жан 1 0.11
Пухач Тымотеуш 1 0.11
Тачи Ричмонд 1 0.11
Рашль Тобиас 1 0.11
Опоку Аарон 1 0.11
Нихус Юлиан 1 0.11
Редондо Кенни 0 0
Клемент Филипп 0 0
Ганслик Даниэль 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 7 (5) 0.78
Нильсен Ховард 4 0.44
Кён Деррик 3 0.33
Nicolo Tresoldi 2 0.22
Шауб Луис 1 0.11
Фогльзаммер Андреас 1 0.11
Хальстенберг Марсель 1 0.11
Нойман Фил 1 0.11
Дем Янник 0 0
Кунце Фабиан 0 0
Antonio Foti 0 0
Kolja Oudenne 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пухач Тымотеуш 4 0
Томяк Борис 2 1
Нихус Юлиан 3 0
Риттер Марлон 2 0
Редондо Кенни 2 0
Эльведи Ян 2 0
Луте Андреас 0 1
Бойд Терренс 1 0
Циммер Жан 1 0
Цолински Бен 1 0
Опоку Аарон 1 0
Краль Юлиан 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Рашль Тобиас 1 0
Сольдо Никола 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нойман Фил 3 0
Нильсен Ховард 1 1
Хальстенберг Марсель 2 0
Дем Янник 2 0
Кён Деррик 2 0
Цилер Рон-Роберт 1 0
Эзех Бруклин 1 0
Enzo Leopold 1 0
Yannik Luehrs 1 0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ганновер 96
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

1
4
Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ганновер 96
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
11
Кайзерслаутерн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Ганновер 96
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

6
15

Голы по времени матча

Забито

13
10
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
1
8%
2
20%
1-15
5
38%
5
50%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
1
10%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
1
20%
3
27%
61-75
1
20%
2
18%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

18
21
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
2
11%
3
14%
1-15
5
28%
6
29%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
3
17%
3
14%
61-75
5
28%
3
14%
76-90

Пропущено

14
10
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
4
29%
2
20%
61-75
1
7%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2
Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Хомбург-08 - Кайзерслаутерн 1:4 Кайзерслаутерн - Норвич 0:0 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Луисвилл Сити - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Арминия 1:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ян - Кайзерслаутерн 0:0
Ганновер 96
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1
Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 3:3 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Ганновер 96 - Дуйсбург 3:0 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Унтерахинг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Боруссия Хильдесхайм - Ганновер 96 0:4 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Фортуна - Ганновер 96 3:3

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
Ганновер 96

Точный счет

3:1
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
4 раза 80%
1
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
7
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

3:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
7
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Кайзерслаутерн
Ганновер 96

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
1
4
1
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
6
3
1.5
6
3
4
5
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кайзерслаутерн
 9 5 2 2 18 - 14 17
2.
Гамбург
 8 5 1 2 16 - 9 16
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 5 16
4.
Хольштайн Киль
 8 5 0 3 14 - 14 15
5.
Ганновер 96
 9 4 3 2 20 - 11 15
6.
Фортуна
 9 4 3 2 15 - 7 15
7.
Ганза
 8 4 0 4 10 - 12 12
8.
Магдебург
 8 3 3 2 17 - 14 12
9.
Нюрнберг
 8 3 3 2 12 - 13 12
10.
Падерборн
 8 3 2 3 11 - 14 11
11.
Эльвeрсберг
 8 3 2 3 11 - 14 11
12.
Герта
 8 3 0 5 16 - 15 9
13.
Гройтер Фюрт
 8 2 3 3 13 - 15 9
14.
Карлсруэ
 8 2 2 4 12 - 15 8
15.
Веен Висбаден
 8 2 2 4 6 - 10 8
16.
Шальке 04
 8 2 1 5 13 - 18 7
17.
Оснабрюк
 9 1 3 5 11 - 21 6
18.
Айнтрахт Бр
 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Кайзерслаутерн
 5 4 0 1 13 - 7 12
3.
Ганза
 5 3 0 2 7 - 6 9
4.
Санкт-Паули
 4 2 2 0 8 - 2 8
5.
Нюрнберг
 4 2 2 0 6 - 4 8
6.
Фортуна
 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Магдебург
 3 2 1 0 9 - 6 7
8.
Ганновер 96
 4 2 1 1 11 - 3 7
9.
Гройтер Фюрт
 4 2 1 1 10 - 6 7
10.
Падерборн
 4 2 1 1 7 - 5 7
11.
Шальке 04
 3 2 0 1 7 - 5 6
12.
Герта
 4 2 0 2 9 - 3 6
13.
Хольштайн Киль
 4 2 0 2 8 - 9 6
14.
Карлсруэ
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Айнтрахт Бр
 4 1 2 1 4 - 4 5
16.
Веен Висбаден
 4 1 2 1 3 - 4 5
17.
Эльвeрсберг
 4 1 1 2 4 - 9 4
18.
Оснабрюк
 5 1 1 3 8 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 4 3 0 1 6 - 5 9
2.
Санкт-Паули
 4 2 2 0 5 - 3 8
3.
Ганновер 96
 5 2 2 1 9 - 8 8
4.
Фортуна
 4 2 1 1 8 - 2 7
5.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 5 - 7 5
7.
Магдебург
 5 1 2 2 8 - 8 5
8.
Гамбург
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Нюрнберг
 4 1 1 2 6 - 9 4
10.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
11.
Ганза
 3 1 0 2 3 - 6 3
12.
Карлсруэ
 4 1 0 3 7 - 10 3
13.
Веен Висбаден
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Герта
 4 1 0 3 7 - 12 3
15.
Гройтер Фюрт
 4 0 2 2 3 - 9 2
16.
Оснабрюк
 4 0 2 2 3 - 11 2
17.
Шальке 04
 5 0 1 4 6 - 13 1
18.
Айнтрахт Бр
 4 0 0 4 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 7 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 7 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 6
Гамбург Глацель Роберт 5 (2)
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Топ нарушителей
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Магдебург Атик Бариш 5
Нюрнберг Кастроп Йенс 5
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 3
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 3
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