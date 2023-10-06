Тур: 9. Стадион: Фритц-Вальтер-Штадион.
3:1
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаНихус Юлиан
7' Желтая карточкаПухач Тымотеуш
0:1
17' ГолНильсен Ховард
45' Желтая карточкаХальстенберг Марсель
1:1
45' ПенальтиТомяк Борис
2:1
79' ГолОпоку Аарон
83' Желтая карточкаРиттер Марлон
90' Красная карточкаНильсен Ховард
90' Желтая карточкаЭльведи Ян
90' Желтая карточкаЦилер Рон-Роберт
3:1
90' ПенальтиТомяк Борис
90'+11
Ход матча
2'
17'
45'
1:1
79'
2:1
83'
90'
90'
90'
90'
3:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
11 Удары в створ 4
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
340 Количество передач 418
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
16
Нихус
Юлиан
20
Рашль
Тобиас
29
Тачи
Ричмонд
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
- Основной состав
-
18 Краль ЮлианВратарь
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тачи РичмондПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Цук ХендрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бойд ТерренсНападающий
-
17 Опоку АаронНападающий
-
Главный тренер: Шустер Дирк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
37 Эзех БруклинЗащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кайзерслаутерн
Ганновер 96
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.75
1.75
Среднее время на гол
51
51
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.25
1.38
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
72
65
Бомбардиры внутри турнира
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|6
|0.67
|Томяк Борис
|3 (2)
|0.33
|Краус Кевин II
|2 (1)
|0.22
|Риттер Марлон
|1
|0.11
|Циммер Жан
|1
|0.11
|Пухач Тымотеуш
|1
|0.11
|Тачи Ричмонд
|1
|0.11
|Рашль Тобиас
|1
|0.11
|Опоку Аарон
|1
|0.11
|Нихус Юлиан
|1
|0.11
|Редондо Кенни
|0
|0
|Клемент Филипп
|0
|0
|Ганслик Даниэль
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|7 (5)
|0.78
|Нильсен Ховард
|4
|0.44
|Кён Деррик
|3
|0.33
|Nicolo Tresoldi
|2
|0.22
|Шауб Луис
|1
|0.11
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0.11
|Хальстенберг Марсель
|1
|0.11
|Нойман Фил
|1
|0.11
|Дем Янник
|0
|0
|Кунце Фабиан
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
|Kolja Oudenne
|0
|0
Карточки
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пухач Тымотеуш
|4
|0
|Томяк Борис
|2
|1
|Нихус Юлиан
|3
|0
|Риттер Марлон
|2
|0
|Редондо Кенни
|2
|0
|Эльведи Ян
|2
|0
|Луте Андреас
|0
|1
|Бойд Терренс
|1
|0
|Циммер Жан
|1
|0
|Цолински Бен
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
|Краль Юлиан
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
|Рашль Тобиас
|1
|0
|Сольдо Никола
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нойман Фил
|3
|0
|Нильсен Ховард
|1
|1
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|Дем Янник
|2
|0
|Кён Деррик
|2
|0
|Цилер Рон-Роберт
|1
|0
|Эзех Бруклин
|1
|0
|Enzo Leopold
|1
|0
|Yannik Luehrs
|1
|0
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ганновер 96
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
1
4
Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ганновер 96
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
11
Кайзерслаутерн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Ганновер 96
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
6
15
Голы по времени матча
Забито
13
10
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
1
8%
2
20%
1-15
5
38%
5
50%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
1
10%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
1
20%
3
27%
61-75
1
20%
2
18%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
18
21
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
2
11%
3
14%
1-15
5
28%
6
29%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
3
17%
3
14%
61-75
5
28%
3
14%
76-90
Пропущено
14
10
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
4
29%
2
20%
61-75
1
7%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2
Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Хомбург-08 - Кайзерслаутерн 1:4 Кайзерслаутерн - Норвич 0:0 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Луисвилл Сити - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Арминия 1:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ян - Кайзерслаутерн 0:0
Ганновер 96
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1
Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 3:3 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Ганновер 96 - Дуйсбург 3:0 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Унтерахинг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Боруссия Хильдесхайм - Ганновер 96 0:4 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Фортуна - Ганновер 96 3:3
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
Ганновер 96
Точный счет
3:1
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
4 раза 80%
1
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
7
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
3:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
7
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Кайзерслаутерн
Ганновер 96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
41
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
63
63
45
27
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|7 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|6
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|5
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 3
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 3