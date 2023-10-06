Тур: 9. Стадион: Эсприт-Арена.
0'
14' Желтая карточкаСиберт Джамиль
17' Желтая карточкаНиманн Ноэль
27' Желтая карточкаДе Вейс Йорди
43' Желтая карточкаЦолис Христос
53' Желтая карточкаYannik Engelhardt
1:0
60' ГолИйоха Эммануэль
78' Желтая карточкаГинчек Даниэль
80' Желтая карточкаFlorian Kleinhansl
1:1
90' ГолErik Engelhardt
90' Желтая карточкаВридт Квази
90'+8
Ход матча
14'
17'
27'
43'
60'
1:0
69'
78'
90'
1:1
90'
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 3
-
8 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 11
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
517 Количество передач 364
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
11
Клаус
Феликс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 King Manu
-
35 Daniel Bunk
-
18 Jona Niemiec
-
46 Sima Suso
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Dave GnaaseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Jannes WulffНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ферхук ЙонНападающий
-
10 Вридт КвазиНападающий
-
18 Кель ЛарсНападающий
-
13 Lukas Kunze
-
28 Florian Bahr
-
16 Henry Rorig
-
Главный тренер: Tobias Schweinsteiger
История личных встреч
Фортуна
Оснабрюк
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
56
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|5 (2)
|0.56
|Де Вейс Йорди
|2
|0.22
|Гинчек Даниэль
|1
|0.11
|Клаус Феликс
|1
|0.11
|Хоффманн Андре
|1
|0.11
|Вермейж Винсент
|1
|0.11
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.11
|Yannik Engelhardt
|1
|0.11
|Jona Niemiec
|1
|0.11
|Аппелькамп Синта
|0
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|0
|0
|Циммерман Маттиас
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Engelhardt
|4
|0.44
|Конте Кристиан
|2
|0.22
|Florian Kleinhansl
|1
|0.11
|Теше Роберт
|1
|0.11
|Диаките Умар
|1
|0.11
|Dave Gnaase
|1
|0.11
|Кюизанс Микаэль
|1 (1)
|0.11
|Ферхук Йон
|0
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
|Jannes Wulff
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yannik Engelhardt
|4
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|Николя Гавори
|2
|0
|Де Вейс Йорди
|2
|0
|Сиберт Джамиль
|2
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Клаус Феликс
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Takashi Uchino
|1
|0
|Зоботка Марсель
|1
|0
|Ийоха Эммануэль
|1
|0
|Цолис Христос
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдини Басхким
|4
|1
|Теше Роберт
|2
|0
|Вридт Квази
|2
|0
|Dave Gnaase
|2
|0
|Гьямфи Максвелл
|2
|0
|Florian Kleinhansl
|2
|0
|Виманн Никлас
|0
|1
|Ферхук Йон
|1
|0
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
|Конте Кристиан
|1
|0
|Ниманн Ноэль
|1
|0
|Florian Bahr
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Оснабрюк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
3
Фортуна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Оснабрюк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
8
4
Фортуна
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Оснабрюк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
11
7
Голы по времени матча
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
5
83%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
33%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Забито
8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
2
25%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
50%
4
40%
76-90
Забито
14
11
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
3
21%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
2
14%
4
36%
76-90
Пропущено
8
21
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
3
38%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
13%
4
19%
31-45
2
25%
3
14%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
2
25%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Гамбург - Фортуна 1:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 1:3 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0
Фортуна - Карлсруэ 3:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Падерборн 1:2 Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1 Фортуна - Пушкаш-Академи 5:0 Фортуна - Слован Либерец 2:1 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Дюссельдорф - Фортуна 2:6 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0
Оснабрюк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1
Ганза - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Лотте - Оснабрюк 0:5 Оснабрюк - Боруссия-2 Д 2:1 Виктория Кельн - Оснабрюк 0:2 Оснабрюк - Меппен 2:2 Ферль - Оснабрюк 0:1 Оснабрюк - Цвиккау 4:3
Результаты матчей
Фортуна
Оснабрюк
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Оснабрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
41
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
36
45
36
18
18
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|7 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|6
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|5
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 3
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 3