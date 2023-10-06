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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Фортуна
1:1
Конец матча
Оснабрюк
0'
14' Желтая карточка
Сиберт Джамиль
17' Желтая карточка
Ниманн Ноэль
27' Желтая карточка
Де Вейс Йорди
43' Желтая карточка
Цолис Христос
53' Желтая карточка
Yannik Engelhardt
1:0
60' Гол
Ийоха Эммануэль
78' Желтая карточка
Гинчек Даниэль
80' Желтая карточка
Florian Kleinhansl
1:1
90' Гол
Erik Engelhardt
90' Желтая карточка
Вридт Квази
90'+8

Ход матча

14'
Сиберт Джамиль
 
17'
 
Ниманн Ноэль
27'
Де Вейс Йорди
 
43'
Цолис Христос
 
53'
Yannik Engelhardt
 
60'
Ийоха Эммануэль
1:0
69'
 
Кель Ларс
Теше Роберт
69'
 
Макридис Хараламбос
Jannes Wulff
70'
Танака Ао
Йоханнессон Исак-Бергманн
 
70'
Ястржембски Деннис
Цолис Христос
 
76'
Николя Гавори
Takashi Uchino
 
78'
Гинчек Даниэль
 
80'
 
Florian Kleinhansl
87'
 
Вридт Квази
Ниманн Ноэль
87'
 
Ферхук Йон
Dave Gnaase
89'
Jona Niemiec
Гинчек Даниэль
 
89'
Обердорф Тим
Ийоха Эммануэль
 
90'
1:1
Erik Engelhardt
90'
 
Lukas Kunze
Erik Engelhardt
90'
 
Вридт Квази

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 11
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 517 Количество передач 364
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
33
Кастенмайер
Флориан
2
Takashi
Uchino
20
Сиберт
Джамиль
30
Де
Вейс
Йорди
19
Ийоха
Эммануэль
6
Yannik
Engelhardt
23
Аппелькамп
Синта
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
11
Клаус
Феликс
10
Гинчек
Даниэль
7
Цолис
Христос
1
Грилль
Леннарт
5
Айдини
Басхким
4
Гьямфи
Максвелл
25
Виманн
Никлас
3
Florian
Kleinhansl
26
Dave
Gnaase
27
Кюизанс
Микаэль
8
Теше
Роберт
32
Jannes
Wulff
9
Erik
Engelhardt
7
Ниманн
Ноэль
Фортуна
4-1-2-3
Оснабрюк
4-1-2-3

История личных встреч

Фортуна
Оснабрюк

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:1
Б2
0:3
Б2
3:0
Б2
2:1
Б2
2:3

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
56

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цолис Христос 5 (2) 0.56
Де Вейс Йорди 2 0.22
Гинчек Даниэль 1 0.11
Клаус Феликс 1 0.11
Хоффманн Андре 1 0.11
Вермейж Винсент 1 0.11
Ийоха Эммануэль 1 0.11
Yannik Engelhardt 1 0.11
Jona Niemiec 1 0.11
Аппелькамп Синта 0 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 0 0
Циммерман Маттиас 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Engelhardt 4 0.44
Конте Кристиан 2 0.22
Florian Kleinhansl 1 0.11
Теше Роберт 1 0.11
Диаките Умар 1 0.11
Dave Gnaase 1 0.11
Кюизанс Микаэль 1 (1) 0.11
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0
Jannes Wulff 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yannik Engelhardt 4 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Циммерман Маттиас 1 1
Николя Гавори 2 0
Де Вейс Йорди 2 0
Сиберт Джамиль 2 0
Гинчек Даниэль 1 0
Клаус Феликс 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Takashi Uchino 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Ийоха Эммануэль 1 0
Цолис Христос 1 0
Обердорф Тим 1 0
Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдини Басхким 4 1
Теше Роберт 2 0
Вридт Квази 2 0
Dave Gnaase 2 0
Гьямфи Максвелл 2 0
Florian Kleinhansl 2 0
Виманн Никлас 0 1
Ферхук Йон 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Конте Кристиан 1 0
Ниманн Ноэль 1 0
Florian Bahr 1 0

Результаты матчей

Фортуна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Оснабрюк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
3
Фортуна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Оснабрюк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

8
4
Фортуна
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Оснабрюк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

11
7

Голы по времени матча

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
5
83%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
33%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
2
25%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
50%
4
40%
76-90

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
3
21%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
2
14%
4
36%
76-90

Пропущено

8
21
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
3
38%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
13%
4
19%
31-45
2
25%
3
14%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
2
25%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Гамбург - Фортуна 1:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 1:3 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0
Фортуна - Карлсруэ 3:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Падерборн 1:2 Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1 Фортуна - Пушкаш-Академи 5:0 Фортуна - Слован Либерец 2:1 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Дюссельдорф - Фортуна 2:6 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0
Оснабрюк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1
Ганза - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Лотте - Оснабрюк 0:5 Оснабрюк - Боруссия-2 Д 2:1 Виктория Кельн - Оснабрюк 0:2 Оснабрюк - Меппен 2:2 Ферль - Оснабрюк 0:1 Оснабрюк - Цвиккау 4:3

Результаты матчей

Фортуна
Оснабрюк

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Оснабрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
4
1
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
4
5
3
6
2.5
1
8
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кайзерслаутерн
 9 5 2 2 18 - 14 17
2.
Гамбург
 8 5 1 2 16 - 9 16
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 5 16
4.
Хольштайн Киль
 8 5 0 3 14 - 14 15
5.
Ганновер 96
 9 4 3 2 20 - 11 15
6.
Фортуна
 9 4 3 2 15 - 7 15
7.
Ганза
 8 4 0 4 10 - 12 12
8.
Магдебург
 8 3 3 2 17 - 14 12
9.
Нюрнберг
 8 3 3 2 12 - 13 12
10.
Падерборн
 8 3 2 3 11 - 14 11
11.
Эльвeрсберг
 8 3 2 3 11 - 14 11
12.
Герта
 8 3 0 5 16 - 15 9
13.
Гройтер Фюрт
 8 2 3 3 13 - 15 9
14.
Карлсруэ
 8 2 2 4 12 - 15 8
15.
Веен Висбаден
 8 2 2 4 6 - 10 8
16.
Шальке 04
 8 2 1 5 13 - 18 7
17.
Оснабрюк
 9 1 3 5 11 - 21 6
18.
Айнтрахт Бр
 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Кайзерслаутерн
 5 4 0 1 13 - 7 12
3.
Ганза
 5 3 0 2 7 - 6 9
4.
Санкт-Паули
 4 2 2 0 8 - 2 8
5.
Нюрнберг
 4 2 2 0 6 - 4 8
6.
Фортуна
 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Магдебург
 3 2 1 0 9 - 6 7
8.
Ганновер 96
 4 2 1 1 11 - 3 7
9.
Гройтер Фюрт
 4 2 1 1 10 - 6 7
10.
Падерборн
 4 2 1 1 7 - 5 7
11.
Шальке 04
 3 2 0 1 7 - 5 6
12.
Герта
 4 2 0 2 9 - 3 6
13.
Хольштайн Киль
 4 2 0 2 8 - 9 6
14.
Карлсруэ
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Айнтрахт Бр
 4 1 2 1 4 - 4 5
16.
Веен Висбаден
 4 1 2 1 3 - 4 5
17.
Эльвeрсберг
 4 1 1 2 4 - 9 4
18.
Оснабрюк
 5 1 1 3 8 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 4 3 0 1 6 - 5 9
2.
Санкт-Паули
 4 2 2 0 5 - 3 8
3.
Ганновер 96
 5 2 2 1 9 - 8 8
4.
Фортуна
 4 2 1 1 8 - 2 7
5.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 5 - 7 5
7.
Магдебург
 5 1 2 2 8 - 8 5
8.
Гамбург
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Нюрнберг
 4 1 1 2 6 - 9 4
10.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
11.
Ганза
 3 1 0 2 3 - 6 3
12.
Карлсруэ
 4 1 0 3 7 - 10 3
13.
Веен Висбаден
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Герта
 4 1 0 3 7 - 12 3
15.
Гройтер Фюрт
 4 0 2 2 3 - 9 2
16.
Оснабрюк
 4 0 2 2 3 - 11 2
17.
Шальке 04
 5 0 1 4 6 - 13 1
18.
Айнтрахт Бр
 4 0 0 4 1 - 8 0
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  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 7 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 7 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 6
Гамбург Глацель Роберт 5 (2)
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Топ нарушителей
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Магдебург Атик Бариш 5
Нюрнберг Кастроп Йенс 5
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 3
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 3
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    • 60'
      Г О О О О Л - Ийоха Эммануэль бьет в цель!
    • 53'
      Yannik Engelhardt получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Цолис Христос получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Де Вейс Йорди получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Ниманн Ноэль получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Сиберт Джамиль получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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