Тур: 7. Стадион: Боруссия Парк. Главный судья: Яблонски Свен
1:2
Второй тайм: 80'
0'
1:0
22' ГолНойхаус Флориан
1:1
24' ГолГруда Брайан
56' Желтая карточкаИтакура Ко
66' Желтая карточкаБель Штефан
1:2
75' ГолБаркок Аймен
Ход матча
22'
1:0
24'
56'
66'
75'
1:2
80'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 7
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
291 Количество передач 215
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Эльведи
Нико
27
Райтц
Рокко
20
Нец
Лука
14
Плеа
Алассан
16
Бель
Штефан
19
Каси
Антони
14
Краусс
Том
43
Груда
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
-
20 Нец ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
14 Плеа АлассанНападающий
- Запасные игроки
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Нгуму НатанНападающий
-
25 Хак РобинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
-
43 Груда БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Рихтер МаркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Боруссия М
Майнц
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
31 матч
45.2%
22.6%
32.2%
14 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
1.44
1.47
Среднее время на гол
62
61
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.07
0.94
Среднее время на гол
84
96
Всего голов
39
37
Голов в среднем за матч
1.26
1.19
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
71
75
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чванчара Томаш
|3 (1)
|0.43
|Нойхаус Флориан
|3
|0.43
|Плеа Алассан
|2
|0.29
|Итакура Ко
|2
|0.29
|Сибачо Жордан
|1
|0.14
|Нгуму Натан
|1
|0.14
|Онора Франк
|0
|0
|Вебер Максимилиан
|0
|0
|Вайгль Юлиан
|0
|0
|Омлин Йонас
|0
|0
|Райтц Рокко
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ажорк Людовик
|1
|0.14
|Чхэ-Сон Ли II
|1
|0.14
|Каси Антони
|1
|0.14
|Баррейро Леандро
|1
|0.14
|Груда Брайан
|1
|0.14
|Да Коста Данни
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Онисиво Карим
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Итакура Ко
|4
|0
|Чванчара Томаш
|3
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Скалли Джозеф
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Берг Сепп
|3
|0
|Свенссон Бо
|2
|0
|Кор Доминик
|2
|0
|Фернандес Эдимилсон
|2
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|2
|0
|Баррейро Леандро
|2
|0
|Груда Брайан
|2
|0
|Бель Штефан
|1
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Каси Антони
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия М
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Майнц
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Боруссия М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Майнц
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
10
1
Боруссия М
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Майнц
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
11
3
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
4
40%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
3
30%
76-90
Забито
10
3
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
67%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
3
50%
76-90
Забито
11
5
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
9%
1
20%
1-15
3
27%
2
40%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
2
40%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
14
16
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
14%
4
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
2
14%
3
19%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
2
14%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1
Боруссия М - Бавария 1:2 Боруссия М - Байер Л 0:3 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Берсенбрюк - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Монпелье 2:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Боруссия М - Мюнхен-1860 2:1 Боруссия М - Ингольштадт 2:1 Саарбрюккен - Боруссия М 1:2 Вегберг-Бек - Боруссия М 1:1 Галлешер - Боруссия М 0:3 Обернойланд - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Аугсбург 2:0 Байер Л - Боруссия М 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия М - Бохум 2:0
Майнц
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0
Вердер - Майнц 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Майнц 4:1 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Майнц - Бёрнли 1:0 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Кобленц - Майнц 1:6 Боруссия Д - Майнц 2:2 Майнц - Штутгарт 1:4 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Вольфсбург - Майнц 3:0 Майнц - Бавария 3:1 Кёльн - Майнц 1:1 Майнц - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Майнц 0:3
Результаты матчей
Боруссия М
Майнц
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Боруссия М
Майнц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
33
33
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 7
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 6
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 10
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 10
|6
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 14
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|14.
|1:2 Заявка
|7
|1
|2
|4
|12 - 16
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 18
|4
|16.
|2:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 18
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 19
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 4
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 7
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 9
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|2:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|18.
|1:2 Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|1:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|10 - 8
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|2:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 11
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 14
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
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|Штутгарт
|Гирасси Серу
|10 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|8 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|7 (1)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (2)
|Бавария
|Сане Лерой
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Боруссия М
|Итакура Ко
|4
|Айнтрахт Фр
|Гётце Марио
|1 2
|Айнтрахт Фр
|Кнауфф Ансгар
|1 2
|Боруссия Д
|Джан Эмре
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия М 1:2 Майнц
Исход игры
Боруссия М
89.6% (121)
Ничья
8.9% (12)
Майнц
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
68.55% (85)
Меньше
31.45% (39)
Обе команды забьют
Да
75% (93)
Нет
25% (31)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
47.4% (64)
2:0 Боруссия М
11.9% (16)
3:1 Боруссия М
8.9% (12)
1:0 Боруссия М
8.1% (11)
1:1 Ничья
6.7% (9)
3:2 Боруссия М
2.2% (3)
4:1 Боруссия М
1.5% (2)
0:1 Майнц
1.5% (2)
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