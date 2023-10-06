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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Яблонски Свен
Боруссия М
1:2
Второй тайм: 80'
Майнц
0'
1:0
22' Гол
Нойхаус Флориан
1:1
24' Гол
Груда Брайан
56' Желтая карточка
Итакура Ко
66' Желтая карточка
Бель Штефан
1:2
75' Гол
Баркок Аймен

Ход матча

22'
Нойхаус Флориан
(Онора Франк)
1:0
24'
1:1
Груда Брайан
(Фернандес Эдимилсон)
56'
Итакура Ко
 
64'
Коне Куадио
Нойхаус Флориан
 
64'
Чванчара Томаш
Сибачо Жордан
 
64'
Нгуму Натан
Плеа Алассан
 
66'
 
Бель Штефан
70'
 
Баркок Аймен
Ли Чхэ-Сон
70'
 
Эль-Гази Анвар
Груда Брайан
75'
1:2
Баркок Аймен
(Эль-Гази Анвар)
79'
Скалли Джозеф
Нец Лука
 
80'
Хак Робин
Райтц Рокко
 
80'
 
Папела Мервиль
Каси Антони

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 7
  • 9 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 291 Количество передач 215
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 135
Боруссия М 89.6% (121)
X 8.9% (12)
Майнц 1.5% (2)
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33
Николас
Мориц
30
Эльведи
Нико
3
Итакура
Ко
39
Вебер
Максимилиан
9
Онора
Франк
10
Нойхаус
Флориан
8
Вайгль
Юлиан
27
Райтц
Рокко
20
Нец
Лука
13
Сибачо
Жордан
14
Плеа
Алассан
27
Центнер
Робин
3
Ван
дер
Берг
Сепп
16
Бель
Штефан
20
Фернандес
Эдимилсон
21
Да
Коста
Данни
19
Каси
Антони
8
Баррейро
Леандро
14
Краусс
Том
43
Груда
Брайан
7
Чхэ-Сон
Ли
II
17
Ажорк
Людовик
Боруссия М
3-5-2
Майнц
3-4-2-1

История личных встреч

Боруссия М
Майнц

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

31 матч

45.2%
22.6%
32.2%
14 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

Б
4:0
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:3
Б
3:1
Б
1:3
Б
0:1
Б
4:0
Б
0:0
ТМК
0:3
Б
1:1
Б
1:2
ТМК
0:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
0:0
Б
2:4
Б
2:0
Б
0:3
Б
1:0
Б
1:0
Б
2:3
Б
1:0
Б
2:0
Б2
0:1

Голы

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.44
1.47

Среднее время на гол

62
61

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.07
0.94

Среднее время на гол

84
96

Всего голов

39
37

Голов в среднем за матч

1.26
1.19

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

71
75

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чванчара Томаш 3 (1) 0.43
Нойхаус Флориан 3 0.43
Плеа Алассан 2 0.29
Итакура Ко 2 0.29
Сибачо Жордан 1 0.14
Нгуму Натан 1 0.14
Онора Франк 0 0
Вебер Максимилиан 0 0
Вайгль Юлиан 0 0
Омлин Йонас 0 0
Райтц Рокко 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 1 0.14
Чхэ-Сон Ли II 1 0.14
Каси Антони 1 0.14
Баррейро Леандро 1 0.14
Груда Брайан 1 0.14
Да Коста Данни 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Онисиво Карим 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Итакура Ко 4 0
Чванчара Томаш 3 0
Крамер Кристоф 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Скалли Джозеф 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Берг Сепп 3 0
Свенссон Бо 2 0
Кор Доминик 2 0
Фернандес Эдимилсон 2 0
Чхэ-Сон Ли II 2 0
Баррейро Леандро 2 0
Груда Брайан 2 0
Бель Штефан 1 0
Да Коста Данни 1 0
Центнер Робин 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Рихтер Марко 1 0
Каси Антони 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Майнц
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Боруссия М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Майнц
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

10
1
Боруссия М
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Майнц
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

11
3

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
4
40%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Забито

10
3
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
67%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
3
50%
76-90

Забито

11
5
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
9%
1
20%
1-15
3
27%
2
40%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
2
40%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

14
16
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
14%
4
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
2
14%
3
19%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
2
14%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1
Боруссия М - Бавария 1:2 Боруссия М - Байер Л 0:3 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Берсенбрюк - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Монпелье 2:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Боруссия М - Мюнхен-1860 2:1 Боруссия М - Ингольштадт 2:1 Саарбрюккен - Боруссия М 1:2 Вегберг-Бек - Боруссия М 1:1 Галлешер - Боруссия М 0:3 Обернойланд - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Аугсбург 2:0 Байер Л - Боруссия М 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия М - Бохум 2:0
Майнц
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0
Вердер - Майнц 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Майнц 4:1 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Майнц - Бёрнли 1:0 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Кобленц - Майнц 1:6 Боруссия Д - Майнц 2:2 Майнц - Штутгарт 1:4 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Вольфсбург - Майнц 3:0 Майнц - Бавария 3:1 Кёльн - Майнц 1:1 Майнц - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Майнц 0:3

Результаты матчей

Боруссия М
Майнц

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
3
3
2.5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 20 - 6 16
2.
Штутгарт
 Заявка 6 5 0 1 19 - 7 15
3.
Бавария
 Заявка 6 4 2 0 20 - 6 14
4.
Боруссия Д
 Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 4 1 1 16 - 6 13
6.
Хоффенхайм
 Заявка 6 4 0 2 13 - 9 12
7.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 0 2 9 - 6 12
8.
Фрайбург
 Заявка 6 3 1 2 7 - 10 10
9.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
11.
Унион Берлин
 Заявка 6 2 0 4 9 - 10 6
12.
Вердер
 Заявка 6 2 0 4 10 - 14 6
13.
Аугсбург
 Заявка 6 1 2 3 9 - 15 5
14.
Боруссия М
 1:2 Заявка 7 1 2 4 12 - 16 5
15.
Дармштадт
 Заявка 6 1 1 4 10 - 18 4
16.
Майнц
 2:1 Заявка 7 1 1 5 6 - 18 4
17.
Бохум
 Заявка 6 0 3 3 5 - 19 3
18.
Кёльн
 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 3 3 0 0 13 - 1 9
2.
Байер Л
 Заявка 3 3 0 0 12 - 4 9
3.
Вольфсбург
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
4.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 10 - 3 7
6.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Вердер
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Аугсбург
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
12.
Дармштадт
 Заявка 3 1 1 1 8 - 9 4
13.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
15.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Майнц
 2:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Кёльн
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
18.
Боруссия М
 1:2 Заявка 4 0 0 4 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Штутгарт
 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
7.
Боруссия М
 1:2 Заявка 3 1 2 0 10 - 8 5
8.
Фрайбург
 Заявка 3 1 1 1 2 - 6 4
9.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
10.
Вольфсбург
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Майнц
 2:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 11 3
12.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Кёльн
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
14.
Хайденхайм
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
15.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 2 - 14 1
16.
Вердер
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
17.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
18.
Дармштадт
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 10 (1)
Бавария Кейн Гарри 8 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 7 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (2)
Бавария Сане Лерой 5
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 2
Боруссия Д Джан Эмре 3
Весь список
  • 79'
    Ван дер Берг Сепп ошибается в защите.
  • 79'
    Онора Франк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 78'
    Нгуму Натан нанес удар головой, но Робин Центнер спокойно отбил мяч.
  • 78'
    Онора Франк из команды Боруссия М своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 78'
    Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 78'
    Бель Штефан из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 78'
    Онора Франк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 78'
    Каси Антони успешно блокирует удар.
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    Прогнозы 135
    Боруссия М 89.6% (121)
    X 8.9% (12)
    Майнц 1.5% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия М
    Ничья
    Майнц
    3.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия М 1:2 Майнц

    Исход игры
    Боруссия М
    89.6% (121)
    Ничья
    8.9% (12)
    Майнц
    1.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.55% (85)
    Меньше
    31.45% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (93)
    Нет
    25% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    47.4% (64)
    2:0 Боруссия М
    11.9% (16)
    3:1 Боруссия М
    8.9% (12)
    1:0 Боруссия М
    8.1% (11)
    1:1 Ничья
    6.7% (9)
    3:2 Боруссия М
    2.2% (3)
    4:1 Боруссия М
    1.5% (2)
    0:1 Майнц
    1.5% (2)
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