Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Бель Штефан нанес удар головой, но Мориц Николас спокойно отбил мяч.

87' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Нгуму Натан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Баррейро Леандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Да Коста Данни нанес удар головой, но Мориц Николас спокойно отбил мяч.

85' Фернандес Эдимилсон из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Матч возобновлен

84' Ох, нехорошо это выглядит. Краусс Том получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Краусс Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Хак Робин получает желтую карточку за толчок соперника.

81' Коне Куадио получил желтую карточку от судьи

81' Бель Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Вайгль Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Удар от ворот произведет Майнц

79' Итакура Ко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Хорошую попытку сделал Чванчара Томаш . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Онора Франк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Нгуму Натан нанес удар головой, но Робин Центнер спокойно отбил мяч.

78' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Онора Франк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Чванчара Томаш нанес удар головой, но Робин Центнер спокойно отбил мяч.

75' Г О О О О Л - Баркок Аймен забивает с левой ноги!

74' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

73' Вайгль Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Оооо... вот это был удар! Баркок Аймен должен был забить с этой позиции.

73' Хорошую попытку сделал Баркок Аймен . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Эль-Гази Анвар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Итакура Ко нанес удар головой, но Робин Центнер спокойно отбил мяч.

68' Хорошую попытку сделал Нгуму Натан . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Николас Мориц взял и забрал мяч на выходе

68' Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

67' Коне Куадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Бель Штефан получил желтую карточку от судьи

65' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Николас Мориц взял и забрал мяч на выходе

63' Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

62' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Итакура Ко получает желтую карточку за толчок соперника.

56' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Хорошую попытку сделал Чхэ-Сон Ли II . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Груда Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Да Коста Данни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Груда Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля