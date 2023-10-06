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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Яблонски Свен
Боруссия М
2:2
Конец матча
Майнц
0'
1:0
22' Гол
Нойхаус Флориан
1:1
24' Гол
Груда Брайан
56' Желтая карточка
Итакура Ко
66' Желтая карточка
Бель Штефан
1:2
75' Гол
Баркок Аймен
81' Желтая карточка
Коне Куадио
82' Желтая карточка
Хак Робин
2:2
88' Гол
Скалли Джозеф
90'+7

Ход матча

22'
Нойхаус Флориан
(Онора Франк)
1:0
24'
1:1
Груда Брайан
(Фернандес Эдимилсон)
56'
Итакура Ко
 
64'
Коне Куадио
Нойхаус Флориан
 
64'
Чванчара Томаш
Сибачо Жордан
 
64'
Нгуму Натан
Плеа Алассан
 
66'
 
Бель Штефан
70'
 
Баркок Аймен
Ли Чхэ-Сон
70'
 
Эль-Гази Анвар
Груда Брайан
75'
1:2
Баркок Аймен
(Эль-Гази Анвар)
79'
Скалли Джозеф
Нец Лука
 
79'
Хак Робин
Райтц Рокко
 
80'
 
Папела Мервиль
Каси Антони
81'
Коне Куадио
 
82'
Хак Робин
 
86'
 
Кор Доминик
Краусс Том
88'
Скалли Джозеф
(Нгуму Натан)
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 7
  • 10 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 570 Количество передач 381
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 135
Боруссия М 89.6% (121)
X 8.9% (12)
Майнц 1.5% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Николас
Мориц
30
Эльведи
Нико
3
Итакура
Ко
39
Вебер
Максимилиан
9
Онора
Франк
10
Нойхаус
Флориан
8
Вайгль
Юлиан
27
Райтц
Рокко
20
Нец
Лука
13
Сибачо
Жордан
14
Плеа
Алассан
27
Центнер
Робин
3
Ван
дер
Берг
Сепп
16
Бель
Штефан
20
Фернандес
Эдимилсон
21
Да
Коста
Данни
19
Каси
Антони
8
Баррейро
Леандро
14
Краусс
Том
43
Груда
Брайан
7
Чхэ-Сон
Ли
II
17
Ажорк
Людовик
Боруссия М
3-5-2
Майнц
3-4-2-1

История личных встреч

Боруссия М
Майнц

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

31 матч

45.2%
22.6%
32.2%
14 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

Б
4:0
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:3
Б
3:1
Б
1:3
Б
0:1
Б
4:0
Б
0:0
ТМК
0:3
Б
1:1
Б
1:2
ТМК
0:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
0:0
Б
2:4
Б
2:0
Б
0:3
Б
1:0
Б
1:0
Б
2:3
Б
1:0
Б
2:0
Б2
0:1

Голы

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.44
1.47

Среднее время на гол

62
61

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.07
0.94

Среднее время на гол

84
96

Всего голов

39
37

Голов в среднем за матч

1.26
1.19

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

71
75

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чванчара Томаш 3 (1) 0.43
Нойхаус Флориан 3 0.43
Плеа Алассан 2 0.29
Итакура Ко 2 0.29
Сибачо Жордан 1 0.14
Нгуму Натан 1 0.14
Скалли Джозеф 1 0.14
Онора Франк 0 0
Вебер Максимилиан 0 0
Вайгль Юлиан 0 0
Омлин Йонас 0 0
Райтц Рокко 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 1 0.14
Чхэ-Сон Ли II 1 0.14
Каси Антони 1 0.14
Баркок Аймен 1 0.14
Баррейро Леандро 1 0.14
Груда Брайан 1 0.14
Да Коста Данни 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Эль-Гази Анвар 0 0
Онисиво Карим 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Итакура Ко 4 0
Чванчара Томаш 3 0
Крамер Кристоф 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Хак Робин 1 0
Скалли Джозеф 1 0
Коне Куадио 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Берг Сепп 3 0
Свенссон Бо 2 0
Кор Доминик 2 0
Фернандес Эдимилсон 2 0
Чхэ-Сон Ли II 2 0
Баррейро Леандро 2 0
Груда Брайан 2 0
Бель Штефан 1 0
Да Коста Данни 1 0
Центнер Робин 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Рихтер Марко 1 0
Каси Антони 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Майнц
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
Боруссия М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Майнц
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

10
1
Боруссия М
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Майнц
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

13
5

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
2
67%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
4
33%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
1
13%
4
33%
76-90

Забито

10
3
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
67%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
3
50%
76-90

Забито

13
7
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
8%
1
14%
1-15
4
31%
3
43%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
3
43%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

16
18
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
13%
4
22%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
4
25%
1
6%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
2
13%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1
Боруссия М - Бавария 1:2 Боруссия М - Байер Л 0:3 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Берсенбрюк - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Монпелье 2:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Боруссия М - Мюнхен-1860 2:1 Боруссия М - Ингольштадт 2:1 Саарбрюккен - Боруссия М 1:2 Вегберг-Бек - Боруссия М 1:1 Галлешер - Боруссия М 0:3 Обернойланд - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Аугсбург 2:0 Байер Л - Боруссия М 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия М - Бохум 2:0
Майнц
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0
Вердер - Майнц 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Майнц 4:1 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Майнц - Бёрнли 1:0 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Кобленц - Майнц 1:6 Боруссия Д - Майнц 2:2 Майнц - Штутгарт 1:4 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Вольфсбург - Майнц 3:0 Майнц - Бавария 3:1 Кёльн - Майнц 1:1 Майнц - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Майнц 0:3

Результаты матчей

Боруссия М
Майнц

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
1
6
3
4
2.5
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 20 - 6 16
2.
Штутгарт
 Заявка 6 5 0 1 19 - 7 15
3.
Бавария
 Заявка 6 4 2 0 20 - 6 14
4.
Боруссия Д
 Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 4 1 1 16 - 6 13
6.
Хоффенхайм
 Заявка 6 4 0 2 13 - 9 12
7.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 0 2 9 - 6 12
8.
Фрайбург
 Заявка 6 3 1 2 7 - 10 10
9.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
11.
Унион Берлин
 Заявка 6 2 0 4 9 - 10 6
12.
Вердер
 Заявка 6 2 0 4 10 - 14 6
13.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 13 - 16 6
14.
Аугсбург
 Заявка 6 1 2 3 9 - 15 5
15.
Дармштадт
 Заявка 6 1 1 4 10 - 18 4
16.
Бохум
 Заявка 6 0 3 3 5 - 19 3
17.
Майнц
 Заявка 7 0 2 5 6 - 19 2
18.
Кёльн
 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 3 3 0 0 13 - 1 9
2.
Байер Л
 Заявка 3 3 0 0 12 - 4 9
3.
Вольфсбург
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
4.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 10 - 3 7
6.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Вердер
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Аугсбург
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
12.
Дармштадт
 Заявка 3 1 1 1 8 - 9 4
13.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
15.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Боруссия М
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18.
Кёльн
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Штутгарт
 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
7.
Боруссия М
 Заявка 3 1 2 0 10 - 8 5
8.
Фрайбург
 Заявка 3 1 1 1 2 - 6 4
9.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
10.
Вольфсбург
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
12.
Кёльн
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Хайденхайм
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
14.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 2 - 14 1
15.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 4 - 12 1
16.
Вердер
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
17.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
18.
Дармштадт
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 10 (1)
Бавария Кейн Гарри 8 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 7 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (2)
Бавария Сане Лерой 5
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 2
Боруссия Д Джан Эмре 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Команда Боруссия М играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Боруссия М: 60%, Майнц: 40%.
  • 97'
    Чванчара Томаш оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 96'
    Чванчара Томаш пробил со штрафного прямо в стенку
  • 96'
    Матч возобновлен
  • 96'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 135
    Боруссия М 89.6% (121)
    X 8.9% (12)
    Майнц 1.5% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия М 2:2 Майнц

    Исход игры
    Боруссия М
    89.6% (121)
    Ничья
    8.9% (12)
    Майнц
    1.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.55% (85)
    Меньше
    31.45% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (93)
    Нет
    25% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    47.4% (64)
    2:0 Боруссия М
    11.9% (16)
    3:1 Боруссия М
    8.9% (12)
    1:0 Боруссия М
    8.1% (11)
    1:1 Ничья
    6.7% (9)
    3:2 Боруссия М
    2.2% (3)
    4:1 Боруссия М
    1.5% (2)
    0:1 Майнц
    1.5% (2)
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