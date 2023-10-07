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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Козенца
1:0
Первый тайм: 16'
Лекко

Ход матча

4'
Форте Франческо
(Кало Джакомо)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
Лекко
3.50
6.00
Реклама, pari.ru
9.00
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Все Коэффициенты
1
Микай
Алессандро
17
Baldovino
Cimino
13
Мерони
Андреа
23
Вентури
Майкл
11
Д'Орацио
Томмазо
26
Прашелик
Матеуш
14
Кало
Джакомо
7
Маррас
Мануэль
9
Тутино
Дженнаро
30
Маццокки
Симоне
10
Форте
Франческо
22
Саракко
Умберто
2
Цельяк
Ведран
13
Matteo
Battistini
17
Alessandro
Caporale
44
Davide
Guglielmotti
8
Серсанти
Алессандро
5
Дельи
Инноченти
Дуччо
27
Ионице
Артур
32
Лепоре
Франко
90
Новакович
Андрия
99
Бузо
Николо
Козенца
4-2-3-1
Лекко
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маццокки Симоне 3 0.38
Вока Идриз 2 0.25
Тутино Дженнаро 2 (1) 0.25
Канотто Луиджи 1 0.13
Вентури Майкл 1 0.13
Ариоли Алессандро 1 0.13
Massimo Zilli 1 0.13
Маррас Мануэль 0 0
Кало Джакомо 0 0
Рисполи Андреа 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Baldovino Cimino 0 0
Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alessandro Caporale 1 0.2
Ионице Артур 1 0.2
Эусепи Умберто 1 0.2
Новакович Андрия 1 0.2
Бузо Николо 1 0.2
Лепоре Франко 0 0
Lorenzo Di Stefano 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канотто Луиджи 4 0
Кало Джакомо 3 0
Вентури Майкл 3 0
Тутино Дженнаро 2 0
Д'Орацио Томмазо 2 0
Вивиани Маттиа 2 0
Фонтанаросса Алессандро 2 0
Сгарби Филиппо 0 1
Маррас Мануэль 1 0
Микай Алессандро 1 0
Вока Идриз 1 0
Ариоли Алессандро 1 0
Дзуккон Федерико 1 0
Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марроне Лука 2 0
Крочата Джованни 2 0
Дельи Инноченти Дуччо 2 0
Ионице Артур 1 0
Новакович Андрия 1 0
Matteo Battistini 1 0
Alessandro Caporale 1 0
Бузо Николо 1 0
Серсанти Алессандро 1 0

Результаты матчей

Козенца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Лекко
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1
Козенца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Лекко
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

4
0
Козенца
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Лекко
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

8
1

Голы по времени матча

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
2
100%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
67%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Забито

11
5
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
3
27%
2
40%
76-90

Пропущено

9
10
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
3
33%
1
10%
61-75
3
33%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2
Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 3:0 Козенца - Сассуоло 2:5 Фрозиноне - Козенца 3:3 Губбио - Козенца 1:2 Козенца - Ареццо 1:0 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Козенца - Кальяри 0:1 Асколи - Козенца 1:1 Козенца - Венеция 1:1 Брешия - Козенца 2:1 Перуджа - Козенца 0:0 Козенца - Читтаделла 1:1
Лекко
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2
Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1 Лекко - Чезена 1:2 Порденоне - Лекко 1:3 Лекко - Порденоне 0:1 Лекко - Анкона 1:1 Анкона - Лекко 2:2 Лекко - Про Верчелли 0:0 Падова - Лекко 3:1 Лекко - Про Патрия 2:1 Ренате - Лекко 0:2 Лекко - Триестина 0:0 Пьяченца - Лекко 0:0

Результаты матчей

Козенца
Лекко

Точный счет

1:2
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:2
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Козенца
Лекко

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
5
1.5
1
4
1
7
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 8 6 2 0 16 - 4 20
2.
Палермо
 0:0 8 5 2 1 12 - 4 17
3.
Катанзаро
 0:0 9 4 4 1 14 - 13 16
4.
Венеция
 8 4 3 1 11 - 6 15
5.
Комо
 7 4 2 1 10 - 7 14
6.
Козенца
 1:0 9 4 2 3 12 - 9 14
7.
Модена
 0:0 8 3 4 1 7 - 5 13
8.
Читтаделла
 8 3 3 2 7 - 9 12
9.
Зюйдтироль
 0:0 8 2 5 1 12 - 9 11
10.
Брешия
 6 2 4 0 5 - 2 10
11.
Кремонезе
 8 2 4 2 9 - 9 10
12.
Реджо-Аудаче
 1:0 9 2 4 3 8 - 12 10
13.
Бари
 0:1 9 1 6 2 7 - 8 9
14.
Пиза
 7 2 2 3 6 - 7 8
15.
Асколи
 8 2 2 4 9 - 11 8
16.
Специя
 7 1 2 4 6 - 11 5
17.
Тернана
 8 1 2 5 7 - 10 5
18.
Сампдория
 8 1 2 5 7 - 12 5
19.
ФералпиСало
 9 1 2 6 5 - 16 5
20.
Лекко
 0:1 6 0 1 5 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Модена
 0:0 5 2 2 1 4 - 3 8
3.
Комо
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Венеция
 4 2 1 1 6 - 4 7
5.
Катанзаро
 0:0 4 2 1 1 6 - 7 7
6.
Читтаделла
 4 2 1 1 3 - 4 7
7.
Козенца
 1:0 5 2 1 2 8 - 6 7
8.
Асколи
 3 2 0 1 5 - 1 6
9.
Палермо
 0:0 3 2 0 1 5 - 2 6
10.
Зюйдтироль
 0:0 4 1 3 0 6 - 4 6
11.
Брешия
 4 1 3 0 3 - 2 6
12.
Реджо-Аудаче
 1:0 4 1 2 1 4 - 5 5
13.
Тернана
 5 1 2 2 5 - 4 5
14.
Бари
 0:1 4 0 4 0 4 - 4 4
15.
Кремонезе
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Специя
 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Пиза
 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
ФералпиСало
 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Лекко
 0:1 3 0 0 3 4 - 8 0
20.
Сампдория
 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 0:0 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Парма
 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Катанзаро
 0:0 5 2 3 0 8 - 6 9
4.
Венеция
 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
Кремонезе
 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Пиза
 4 2 1 1 3 - 2 7
7.
Козенца
 1:0 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Комо
 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
Модена
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Зюйдтироль
 0:0 4 1 2 1 6 - 5 5
11.
Сампдория
 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Читтаделла
 4 1 2 1 4 - 5 5
13.
Бари
 0:1 5 1 2 2 3 - 4 5
14.
Реджо-Аудаче
 1:0 5 1 2 2 4 - 7 5
15.
Брешия
 2 1 1 0 2 - 0 4
16.
Специя
 4 1 1 2 5 - 8 4
17.
ФералпиСало
 5 1 1 3 3 - 10 4
18.
Асколи
 5 0 2 3 4 - 10 2
19.
Лекко
 0:1 3 0 1 2 1 - 3 1
20.
Тернана
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 5
Асколи Мендеш Педру 5
Парма Бенедычак Адриан 5
Катанзаро Вандепутте Яри 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
ФералпиСало Чеппители Лука 5
ФералпиСало Davide Balestrero 5
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
Лекко
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