Тур: 9. Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla.
Ход матча
4'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
14
Кало
Джакомо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
68 Brayan Boci
-
-
-
12 Luca Bonadeo
-
Главный тренер: Luciano Foschi
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маццокки Симоне
|3
|0.38
|Вока Идриз
|2
|0.25
|Тутино Дженнаро
|2 (1)
|0.25
|Канотто Луиджи
|1
|0.13
|Вентури Майкл
|1
|0.13
|Ариоли Алессандро
|1
|0.13
|Massimo Zilli
|1
|0.13
|Маррас Мануэль
|0
|0
|Кало Джакомо
|0
|0
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Baldovino Cimino
|0
|0
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alessandro Caporale
|1
|0.2
|Ионице Артур
|1
|0.2
|Эусепи Умберто
|1
|0.2
|Новакович Андрия
|1
|0.2
|Бузо Николо
|1
|0.2
|Лепоре Франко
|0
|0
|Lorenzo Di Stefano
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Кало Джакомо
|3
|0
|Вентури Майкл
|3
|0
|Тутино Дженнаро
|2
|0
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0
|Вивиани Маттиа
|2
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|0
|1
|Маррас Мануэль
|1
|0
|Микай Алессандро
|1
|0
|Вока Идриз
|1
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
|Дзуккон Федерико
|1
|0
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марроне Лука
|2
|0
|Крочата Джованни
|2
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|2
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Новакович Андрия
|1
|0
|Matteo Battistini
|1
|0
|Alessandro Caporale
|1
|0
|Бузо Николо
|1
|0
|Серсанти Алессандро
|1
|0
Результаты матчей
Козенца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Лекко
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
1
Козенца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Лекко
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
4
0
Козенца
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Лекко
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
8
1
Голы по времени матча
Забито
7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
2
100%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
67%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Забито
11
5
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
3
27%
2
40%
76-90
Пропущено
9
10
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
3
33%
1
10%
61-75
3
33%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2
Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 3:0 Козенца - Сассуоло 2:5 Фрозиноне - Козенца 3:3 Губбио - Козенца 1:2 Козенца - Ареццо 1:0 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Козенца - Кальяри 0:1 Асколи - Козенца 1:1 Козенца - Венеция 1:1 Брешия - Козенца 2:1 Перуджа - Козенца 0:0 Козенца - Читтаделла 1:1
Лекко
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2
Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1 Лекко - Чезена 1:2 Порденоне - Лекко 1:3 Лекко - Порденоне 0:1 Лекко - Анкона 1:1 Анкона - Лекко 2:2 Лекко - Про Верчелли 0:0 Падова - Лекко 3:1 Лекко - Про Патрия 2:1 Ренате - Лекко 0:2 Лекко - Триестина 0:0 Пьяченца - Лекко 0:0
Результаты матчей
Козенца
Лекко
Точный счет
1:2
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:2
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Козенца
Лекко
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
32
35
14
17
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|16 - 4
|20
|2.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|3.
|0:0
|9
|4
|4
|1
|14 - 13
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|5.
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|6.
|1:0
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|7.
|0:0
|8
|3
|4
|1
|7 - 5
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|7 - 9
|12
|9.
|0:0
|8
|2
|5
|1
|12 - 9
|11
|10.
|6
|2
|4
|0
|5 - 2
|10
|11.
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|12.
|1:0
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|13.
|0:1
|9
|1
|6
|2
|7 - 8
|9
|14.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|15.
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|16.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|17.
|8
|1
|2
|5
|7 - 10
|5
|18.
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|19.
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|20.
|0:1
|6
|0
|1
|5
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|3 - 4
|7
|7.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|8.
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|9.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|10.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|11.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|12.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|14.
|0:1
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|15.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|19.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|20.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|13.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|14.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|15.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|17.
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|18.
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|19.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|5
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Парма
|Бенедычак Адриан
|5
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|3 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|5
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|5
|Реджо-Аудаче
|Кабаши Элвис
|4