Тур: 9. Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla.
0'
1:0
4' ГолФорте Франческо
22' Желтая карточкаПрашелик Матеуш
2:0
25' ГолМаррас Мануэль
39' Желтая карточкаД'Орацио Томмазо
3:0
50' ГолФорте Франческо
68' Желтая карточкаКрочата Джованни
74' Желтая карточкаAlessandro Caporale
90' Желтая карточкаMattia Tordini
90'+7
Ход матча
4'
1:0
22'
25'
39'
50'
3:0
68'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 6
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
441 Количество передач 343
-
56 Владение мячом, % 44
14
Кало
Джакомо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
68 Brayan Boci
-
-
-
12 Luca Bonadeo
-
Главный тренер: Luciano Foschi
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маццокки Симоне
|3
|0.33
|Вока Идриз
|2
|0.22
|Тутино Дженнаро
|2 (1)
|0.22
|Форте Франческо
|2
|0.22
|Маррас Мануэль
|1
|0.11
|Канотто Луиджи
|1
|0.11
|Вентури Майкл
|1
|0.11
|Ариоли Алессандро
|1
|0.11
|Massimo Zilli
|1
|0.11
|Кало Джакомо
|0
|0
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Baldovino Cimino
|0
|0
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alessandro Caporale
|1
|0.17
|Ионице Артур
|1
|0.17
|Эусепи Умберто
|1
|0.17
|Новакович Андрия
|1
|0.17
|Бузо Николо
|1
|0.17
|Лепоре Франко
|0
|0
|Lorenzo Di Stefano
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Д'Орацио Томмазо
|3
|0
|Кало Джакомо
|3
|0
|Вентури Майкл
|3
|0
|Тутино Дженнаро
|2
|0
|Вивиани Маттиа
|2
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|0
|1
|Маррас Мануэль
|1
|0
|Микай Алессандро
|1
|0
|Вока Идриз
|1
|0
|Прашелик Матеуш
|1
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
|Дзуккон Федерико
|1
|0
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крочата Джованни
|3
|0
|Марроне Лука
|2
|0
|Alessandro Caporale
|2
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|2
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Новакович Андрия
|1
|0
|Matteo Battistini
|1
|0
|Бузо Николо
|1
|0
|Mattia Tordini
|1
|0
|Серсанти Алессандро
|1
|0
Результаты матчей
Козенца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Лекко
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
1
Козенца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Лекко
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
4
0
Козенца
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Лекко
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
8
1
Голы по времени матча
Забито
10
1
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
67%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Забито
14
5
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
1
20%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
1
20%
46-60
2
14%
1
20%
61-75
3
21%
2
40%
76-90
Пропущено
9
13
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
2
22%
4
31%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
3
33%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2
Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 3:0 Козенца - Сассуоло 2:5 Фрозиноне - Козенца 3:3 Губбио - Козенца 1:2 Козенца - Ареццо 1:0 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Козенца - Кальяри 0:1 Асколи - Козенца 1:1 Козенца - Венеция 1:1 Брешия - Козенца 2:1 Перуджа - Козенца 0:0 Козенца - Читтаделла 1:1
Лекко
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2
Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1 Лекко - Чезена 1:2 Порденоне - Лекко 1:3 Лекко - Порденоне 0:1 Лекко - Анкона 1:1 Анкона - Лекко 2:2 Лекко - Про Верчелли 0:0 Падова - Лекко 3:1 Лекко - Про Патрия 2:1 Ренате - Лекко 0:2 Лекко - Триестина 0:0 Пьяченца - Лекко 0:0
Результаты матчей
Козенца
Лекко
Точный счет
1:2
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:2
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Козенца
Лекко
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
12
23
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
33
45
15
27
15
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6
|Кремонезе
|Кода Массимо
|5
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|3 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|5
|Реджо-Аудаче
|Кабаши Элвис
|5
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|5