Тур: 9. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука.
0'
44' Желтая карточкаМурру Никола
45' Желтая карточкаСтоянович Петар
1:0
45' ГолНесторовски Илья
1:1
51' ПенальтиБорини Фабио
63' Желтая карточкаБеллучи Джузеппе
73' Желтая карточкаГонсалес Факундо
90' Желтая карточкаДи Таккио Франческо
90'+6
Ход матча
44'
45'
45'
1:0
51'
1:1
63'
73'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
360 Количество передач 390
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
90
Мендеш
Педру
29
Мурру
Никола
28
Йепес
Жерар
16
Борини
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мендеш ПедруНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: William Viali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
-
16 Борини ФабиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
История личных встреч
Асколи
Сампдория
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|5 (2)
|0.56
|Родригес Пабло
|2
|0.22
|Манцари Джакомо
|1
|0.11
|Несторовски Илья
|1
|0.11
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.11
|Джоване Самуэль
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педрола Эстанис
|3
|0.33
|Борини Фабио
|2 (2)
|0.22
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.22
|Депаоли Фабио
|1
|0.11
|Верре Валерио
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|3
|1
|Фаласко Никола
|1
|1
|Ди Таккио Франческо
|2
|0
|Несторовски Илья
|2
|0
|Калигара Фабрицио
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Кваранта Данило
|0
|1
|Боттегин Эрик
|1
|0
|Родригес Пабло
|1
|0
|Фальцерано Марчелло
|1
|0
|Миллико Винченцо
|1
|0
|Джоване Самуэль
|1
|0
|Патрицио Масини
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоянович Петар
|4
|0
|Верре Валерио
|3
|0
|Мурру Никола
|3
|0
|Борини Фабио
|2
|0
|Феррари Алекс
|2
|0
|Ла Гумина Антонино
|2
|0
|Виейра Ронни
|2
|0
|Педрола Эстанис
|2
|0
|Риччи Матео
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Эспозито Себастьяно
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Гонсалес Факундо
|1
|0
|Йепес Жерар
|1
|0
Результаты матчей
Асколи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сампдория
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
3
Асколи
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сампдория
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
3
0
Асколи
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Сампдория
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
10
8
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
4
40%
2
25%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Забито
10
8
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
4
40%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
1
13%
76-90
Пропущено
12
13
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
5
42%
3
23%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
3
25%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1
Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0 Асколи - Реканатезе 1:2 Асколи - Толентино 5:0 Реджина - Асколи 1:0 Асколи - Козенца 1:1 Дженоа - Асколи 2:1 Асколи - Пиза 2:1 Комо - Асколи 1:1 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Асколи - Брешия 4:3
Сампдория
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2
Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1 Сампдория - Виртус Энтелла 3:1 Алессандрия - Сампдория 0:1 Сампдория - Про Патрия 3:1 Сампдория - Рапперсвиль-Йона 5:1 Наполи - Сампдория 2:0 Сампдория - Сассуоло 2:2 Милан - Сампдория 5:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Удинезе - Сампдория 2:0 Сампдория - Торино 0:2
Результаты матчей
Асколи
Сампдория
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:2
3 раза 75%
0:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:2
4 раза 44%
1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Асколи
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
36
18
18
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6
|Кремонезе
|Кода Массимо
|5
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|3 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|5
|Реджо-Аудаче
|Кабаши Элвис
|5
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|5