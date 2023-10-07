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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Асколи
1:1
Конец матча
Сампдория
0'
44' Желтая карточка
Мурру Никола
45' Желтая карточка
Стоянович Петар
1:0
45' Гол
Несторовски Илья
1:1
51' Пенальти
Борини Фабио
63' Желтая карточка
Беллучи Джузеппе
73' Желтая карточка
Гонсалес Факундо
90' Желтая карточка
Ди Таккио Франческо
90' Желтая карточка
90'+6

Ход матча

44'
 
Мурру Никола
45'
 
Стоянович Петар
45'
Несторовски Илья
1:0
51'
1:1
Борини Фабио
63'
Беллучи Джузеппе
 
69'
Джоване Самуэль
Калигара Фабрицио
 
69'
Simon D'Uffizi
Родригес Пабло
 
73'
 
Гонсалес Факундо
78'
Манцари Джакомо
Несторовски Илья
 
80'
 
Де Лука Мануэль
Баррека Антонио
80'
 
Simone Giordano
Борини Фабио
83'
 
Виейра Ронни
Касами Пайтим
83'
 
Джирелли Стефано
Стоянович Петар
86'
Кваранта Данило
Боттегин Эрик
 
90'
Ди Таккио Франческо
 
90'
 
Аскилдсен Кристоффер
Верре Валерио
90'
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 360 Количество передач 390
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
2
Вивиано
Эмильяно
40
Байейе
Брайан
55
Беллучи
Джузеппе
33
Боттегин
Эрик
54
Фаласко
Никола
10
Калигара
Фабрицио
18
Ди
Таккио
Франческо
23
Фальцерано
Марчелло
90
Мендеш
Педру
30
Несторовски
Илья
99
Родригес
Пабло
22
Равалья
Никола
40
Стоянович
Петар
87
Даниэле
Гиларди
29
Мурру
Никола
3
Баррека
Антонио
10
Верре
Валерио
14
Касами
Пайтим
33
Гонсалес
Факундо
28
Йепес
Жерар
16
Борини
Фабио
7
Эспозито
Себастьяно
Асколи
4-3-3
Сампдория
4-4-2

История личных встреч

Асколи
Сампдория

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
2:2
СB
0:0
СB
1:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 5 (2) 0.56
Родригес Пабло 2 0.22
Манцари Джакомо 1 0.11
Несторовски Илья 1 0.11
Фальцерано Марчелло 1 0.11
Джоване Самуэль 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педрола Эстанис 3 0.33
Борини Фабио 2 (2) 0.22
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.22
Депаоли Фабио 1 0.11
Верре Валерио 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 3 1
Фаласко Никола 1 1
Ди Таккио Франческо 2 0
Несторовски Илья 2 0
Калигара Фабрицио 2 0
Бюхель Марсель 0 1
Форте Франческо 0 1
Кваранта Данило 0 1
Боттегин Эрик 1 0
Родригес Пабло 1 0
Фальцерано Марчелло 1 0
Миллико Винченцо 1 0
Джоване Самуэль 1 0
Патрицио Масини 1 0
Erdis Kraja 1 0
Байейе Брайан 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 4 0
Верре Валерио 3 0
Мурру Никола 3 0
Борини Фабио 2 0
Феррари Алекс 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Виейра Ронни 2 0
Педрола Эстанис 2 0
Риччи Матео 1 0
Баррека Антонио 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Джирелли Стефано 1 0
Эспозито Себастьяно 1 0
Панада Симоне 1 0
Гонсалес Факундо 1 0
Йепес Жерар 1 0

Результаты матчей

Асколи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сампдория
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
3
Асколи
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сампдория
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

3
0
Асколи
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Сампдория
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
8
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
4
40%
2
25%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Забито

10
8
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
4
40%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Пропущено

12
13
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
5
42%
3
23%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
3
25%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1
Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0 Асколи - Реканатезе 1:2 Асколи - Толентино 5:0 Реджина - Асколи 1:0 Асколи - Козенца 1:1 Дженоа - Асколи 2:1 Асколи - Пиза 2:1 Комо - Асколи 1:1 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Асколи - Брешия 4:3
Сампдория
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2
Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1 Сампдория - Виртус Энтелла 3:1 Алессандрия - Сампдория 0:1 Сампдория - Про Патрия 3:1 Сампдория - Рапперсвиль-Йона 5:1 Наполи - Сампдория 2:0 Сампдория - Сассуоло 2:2 Милан - Сампдория 5:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Удинезе - Сампдория 2:0 Сампдория - Торино 0:2

Результаты матчей

Асколи
Сампдория

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:2
3 раза 75%
0:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:2
4 раза 44%
1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Асколи
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
1
8
1
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 9 6 2 1 18 - 7 20
2.
Палермо
 8 6 1 1 14 - 4 19
3.
Венеция
 9 5 3 1 14 - 8 18
4.
Катанзаро
 9 5 3 1 15 - 13 18
5.
Комо
 7 4 2 1 10 - 7 14
6.
Козенца
 9 4 2 3 14 - 9 14
7.
Читтаделла
 9 3 4 2 9 - 11 13
8.
Модена
 8 3 3 2 7 - 7 12
9.
Брешия
 6 2 4 0 5 - 2 10
10.
Зюйдтироль
 8 2 4 2 12 - 10 10
11.
Кремонезе
 8 2 4 2 9 - 9 10
12.
Бари
 9 1 7 1 8 - 8 10
13.
Асколи
 9 2 3 4 10 - 12 9
14.
Пиза
 7 2 2 3 6 - 7 8
15.
Реджо-Аудаче
 9 1 5 3 8 - 13 8
16.
Тернана
 9 1 3 5 9 - 12 6
17.
Сампдория
 9 1 3 5 8 - 13 6
18.
Специя
 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
ФералпиСало
 9 1 2 6 5 - 16 5
20.
Лекко
 6 0 1 5 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Венеция
 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Читтаделла
 5 2 2 1 5 - 6 8
4.
Комо
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Асколи
 4 2 1 1 6 - 2 7
6.
Катанзаро
 4 2 1 1 6 - 7 7
7.
Козенца
 5 2 1 2 10 - 6 7
8.
Модена
 5 2 1 2 4 - 5 7
9.
Палермо
 3 2 0 1 5 - 2 6
10.
Брешия
 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
Зюйдтироль
 4 1 2 1 6 - 5 5
12.
Тернана
 5 1 2 2 5 - 4 5
13.
Бари
 4 0 4 0 4 - 4 4
14.
Реджо-Аудаче
 4 0 3 1 4 - 6 3
15.
Кремонезе
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Специя
 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Пиза
 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
ФералпиСало
 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Лекко
 3 0 0 3 4 - 8 0
20.
Сампдория
 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Катанзаро
 5 3 2 0 9 - 6 11
3.
Парма
 4 3 0 1 11 - 5 9
4.
Венеция
 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
Кремонезе
 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Пиза
 4 2 1 1 3 - 2 7
7.
Козенца
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Комо
 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
Бари
 5 1 3 1 4 - 4 6
10.
Сампдория
 5 1 3 1 5 - 5 6
11.
Модена
 3 1 2 0 3 - 2 5
12.
Зюйдтироль
 4 1 2 1 6 - 5 5
13.
Читтаделла
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Реджо-Аудаче
 5 1 2 2 4 - 7 5
15.
Брешия
 2 1 1 0 2 - 0 4
16.
Специя
 4 1 1 2 5 - 8 4
17.
ФералпиСало
 5 1 1 3 3 - 10 4
18.
Асколи
 5 0 2 3 4 - 10 2
19.
Лекко
 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Тернана
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Парма Бенедычак Адриан 6
Кремонезе Кода Массимо 5
Асколи Мендеш Педру 5
Катанзаро Вандепутте Яри 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
ФералпиСало Чеппители Лука 5
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 5
ФералпиСало Davide Balestrero 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Г О О О О Л - Несторовски Илья бьет в цель!
    • 48'
      Стоянович Петар получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Мурру Никола получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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