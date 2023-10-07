Тур: 9. Стадион: Марко Друсо.
0:0
Первый тайм: 18'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
24
Simone
Davi
21
Тайт
Фабиан
15
Бро
Жереми
18
Ровер
Маттео
32
Крайнц
Лука
18
Гион
Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Simone DaviЗащитник
- Полузащитник
-
21 Тайт ФабианПолузащитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
-
18 Ровер МаттеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Петерс ДаудаПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Чиско АндреаНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Vincenzo Vivarini
Бомбардиры внутри турнира
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|6 (4)
|0.75
|Одогву Рафаэль
|3
|0.38
|Silvio Merkaj
|2
|0.25
|Киерво Риккардо
|1
|0.13
|Раути Никола
|0
|0
|Simone Davi
|0
|0
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандепутте Яри
|3 (1)
|0.33
|Бьяши Томмазо
|2
|0.22
|Верна Лука
|2
|0.22
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.22
|Йемелло Пьетро
|1
|0.11
|Сунас Димитрис
|1
|0.11
|Помпетти Марко
|1
|0.11
|Бриньола Энрико
|1
|0.11
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
|Panos Katseris
|0
|0
Карточки
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одогву Рафаэль
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|2
|0
|Гирингелли Лука
|1
|0
|Казираги Даниэль
|1
|0
|Полуцци Джакомо
|1
|0
|Тайт Фабиан
|1
|0
|Куомо Джузеппе
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
|Simone Davi
|1
|0
|Emanuele Pecorino
|1
|0
|Джорджини Андреа
|1
|0
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миранда Кевин
|1
|1
|Сконьямилло Стефано
|2
|0
|Гион Андреа
|2
|0
|Оливери Андреа
|0
|1
|Йемелло Пьетро
|1
|0
|Шитум Марио
|1
|0
|Бригенти Николо
|1
|0
|Бьяши Томмазо
|1
|0
|Вандепутте Яри
|1
|0
|Д'Андреа Лука
|1
|0
|Davide Veroli
|1
|0
|Panos Katseris
|1
|0
Результаты матчей
Зюйдтироль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Катанзаро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
3
2
Зюйдтироль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Катанзаро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
5
5
Зюйдтироль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Катанзаро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
4
50%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
13%
76-90
Забито
12
13
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
2
17%
4
31%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
4
33%
3
23%
76-90
Пропущено
9
14
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
2
22%
3
21%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
2
22%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Зюйдтироль
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2
Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Специя 3:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Зюйдтироль - Реджина 1:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 0:1
Катанзаро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5
Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 Потенца - Катанзаро 3:2 Катанзаро - Фоджа 2:1 Виртус Франкавилла - Катанзаро 2:4 Джульяно - Катанзаро 0:4 Катанзаро - Пескара 2:2 Джельбизон - Катанзаро 0:2
Результаты матчей
Зюйдтироль
Катанзаро
Точный счет
0:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Зюйдтироль
Катанзаро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
22
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
43
53
25
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|16 - 4
|20
|2.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|3.
|0:0
|9
|4
|4
|1
|14 - 13
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|5.
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|6.
|1:0
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|7.
|0:0
|8
|3
|4
|1
|7 - 5
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|7 - 9
|12
|9.
|0:0
|8
|2
|5
|1
|12 - 9
|11
|10.
|6
|2
|4
|0
|5 - 2
|10
|11.
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|12.
|1:0
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|13.
|0:1
|9
|1
|6
|2
|7 - 8
|9
|14.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|15.
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|16.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|17.
|8
|1
|2
|5
|7 - 10
|5
|18.
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|19.
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|20.
|0:1
|6
|0
|1
|5
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|3 - 4
|7
|7.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|8.
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|9.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|10.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|11.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|12.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|14.
|0:1
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|15.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|19.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|20.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|13.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|14.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|15.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|17.
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|18.
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|19.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|5
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Парма
|Бенедычак Адриан
|5
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|3 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|5
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|5
|Реджо-Аудаче
|Кабаши Элвис
|4