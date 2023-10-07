  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Зюйдтироль
0:0
Первый тайм: 18'
Катанзаро
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Зюйдтироль
Ничья
Катанзаро
3.25
3.15
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3.00
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Все Коэффициенты
1
Полуцци
Джакомо
30
Джорджини
Андреа
14
Куомо
Джузеппе
55
Мазиелло
Андреа
24
Simone
Davi
11
Киерво
Риккардо
21
Тайт
Фабиан
15
Бро
Жереми
18
Ровер
Маттео
8
Лунетта
Габриэль
90
Одогву
Рафаэль
1
Фулиньяти
Андреа
14
Сконьямилло
Стефано
23
Бригенти
Николо
32
Крайнц
Лука
77
Panos
Katseris
27
Вандепутте
Яри
18
Гион
Андреа
8
Верна
Лука
17
Бриньола
Энрико
9
Йемелло
Пьетро
28
Бьяши
Томмазо
Зюйдтироль
4-4-2
Катанзаро
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 6 (4) 0.75
Одогву Рафаэль 3 0.38
Silvio Merkaj 2 0.25
Киерво Риккардо 1 0.13
Раути Никола 0 0
Simone Davi 0 0
Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандепутте Яри 3 (1) 0.33
Бьяши Томмазо 2 0.22
Верна Лука 2 0.22
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.22
Йемелло Пьетро 1 0.11
Сунас Димитрис 1 0.11
Помпетти Марко 1 0.11
Бриньола Энрико 1 0.11
Сконьямилло Стефано 0 0
Panos Katseris 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одогву Рафаэль 3 0
Мазиелло Андреа 2 0
Гирингелли Лука 1 0
Казираги Даниэль 1 0
Полуцци Джакомо 1 0
Тайт Фабиан 1 0
Куомо Джузеппе 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Simone Davi 1 0
Emanuele Pecorino 1 0
Джорджини Андреа 1 0
Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миранда Кевин 1 1
Сконьямилло Стефано 2 0
Гион Андреа 2 0
Оливери Андреа 0 1
Йемелло Пьетро 1 0
Шитум Марио 1 0
Бригенти Николо 1 0
Бьяши Томмазо 1 0
Вандепутте Яри 1 0
Д'Андреа Лука 1 0
Davide Veroli 1 0
Panos Katseris 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Катанзаро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

3
2
Зюйдтироль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Катанзаро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

5
5
Зюйдтироль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Катанзаро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
4
50%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
13%
76-90

Забито

12
13
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
2
17%
4
31%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
4
33%
3
23%
76-90

Пропущено

9
14
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
2
22%
3
21%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
2
22%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2
Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Специя 3:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Зюйдтироль - Реджина 1:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 0:1
Катанзаро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5
Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 Потенца - Катанзаро 3:2 Катанзаро - Фоджа 2:1 Виртус Франкавилла - Катанзаро 2:4 Джульяно - Катанзаро 0:4 Катанзаро - Пескара 2:2 Джельбизон - Катанзаро 0:2

Результаты матчей

Зюйдтироль
Катанзаро

Точный счет

0:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
Катанзаро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
1
1.5
2
2
2
1
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
3
1.5
5
3
2
5
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 8 6 2 0 16 - 4 20
2.
Палермо
 0:0 8 5 2 1 12 - 4 17
3.
Катанзаро
 0:0 9 4 4 1 14 - 13 16
4.
Венеция
 8 4 3 1 11 - 6 15
5.
Комо
 7 4 2 1 10 - 7 14
6.
Козенца
 1:0 9 4 2 3 12 - 9 14
7.
Модена
 0:0 8 3 4 1 7 - 5 13
8.
Читтаделла
 8 3 3 2 7 - 9 12
9.
Зюйдтироль
 0:0 8 2 5 1 12 - 9 11
10.
Брешия
 6 2 4 0 5 - 2 10
11.
Кремонезе
 8 2 4 2 9 - 9 10
12.
Реджо-Аудаче
 1:0 9 2 4 3 8 - 12 10
13.
Бари
 0:1 9 1 6 2 7 - 8 9
14.
Пиза
 7 2 2 3 6 - 7 8
15.
Асколи
 8 2 2 4 9 - 11 8
16.
Специя
 7 1 2 4 6 - 11 5
17.
Тернана
 8 1 2 5 7 - 10 5
18.
Сампдория
 8 1 2 5 7 - 12 5
19.
ФералпиСало
 9 1 2 6 5 - 16 5
20.
Лекко
 0:1 6 0 1 5 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Модена
 0:0 5 2 2 1 4 - 3 8
3.
Комо
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Венеция
 4 2 1 1 6 - 4 7
5.
Катанзаро
 0:0 4 2 1 1 6 - 7 7
6.
Читтаделла
 4 2 1 1 3 - 4 7
7.
Козенца
 1:0 5 2 1 2 8 - 6 7
8.
Асколи
 3 2 0 1 5 - 1 6
9.
Палермо
 0:0 3 2 0 1 5 - 2 6
10.
Зюйдтироль
 0:0 4 1 3 0 6 - 4 6
11.
Брешия
 4 1 3 0 3 - 2 6
12.
Реджо-Аудаче
 1:0 4 1 2 1 4 - 5 5
13.
Тернана
 5 1 2 2 5 - 4 5
14.
Бари
 0:1 4 0 4 0 4 - 4 4
15.
Кремонезе
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Специя
 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Пиза
 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
ФералпиСало
 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Лекко
 0:1 3 0 0 3 4 - 8 0
20.
Сампдория
 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 0:0 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Парма
 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Катанзаро
 0:0 5 2 3 0 8 - 6 9
4.
Венеция
 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
Кремонезе
 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Пиза
 4 2 1 1 3 - 2 7
7.
Козенца
 1:0 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Комо
 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
Модена
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Зюйдтироль
 0:0 4 1 2 1 6 - 5 5
11.
Сампдория
 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Читтаделла
 4 1 2 1 4 - 5 5
13.
Бари
 0:1 5 1 2 2 3 - 4 5
14.
Реджо-Аудаче
 1:0 5 1 2 2 4 - 7 5
15.
Брешия
 2 1 1 0 2 - 0 4
16.
Специя
 4 1 1 2 5 - 8 4
17.
ФералпиСало
 5 1 1 3 3 - 10 4
18.
Асколи
 5 0 2 3 4 - 10 2
19.
Лекко
 0:1 3 0 1 2 1 - 3 1
20.
Тернана
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 5
Асколи Мендеш Педру 5
Парма Бенедычак Адриан 5
Катанзаро Вандепутте Яри 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
ФералпиСало Чеппители Лука 5
ФералпиСало Davide Balestrero 5
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Зюйдтироль
Ничья
Катанзаро
3.25
3.15
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