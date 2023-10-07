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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Зюйдтироль
0:1
Конец матча
Катанзаро
0'
37' Желтая карточка
Сконьямилло Стефано
40' Желтая карточка
Бригенти Николо
0:1
43' Гол
Йемелло Пьетро
90' Желтая карточка
Сьега Николас
90' Желтая карточка
Стоппа Маттео
90'+5

Ход матча

37'
 
Сконьямилло Стефано
40'
 
Бригенти Николо
43'
0:1
Йемелло Пьетро
(Верна Лука)
46'
Emanuele Pecorino
Ровер Маттео
 
62'
 
Д'Андреа Лука
Бьяши Томмазо
62'
 
Оливери Андреа
Бриньола Энрико
66'
Чиско Андреа
Лунетта Габриэль
 
75'
Сьега Николас
Simone Davi
 
75'
Lorenzo Lonardi
Бро Жереми
 
78'
 
Davide Veroli
Panos Katseris
78'
 
Доннарумма Альфредо
Крайнц Лука
85'
 
Стоппа Маттео
Вандепутте Яри
87'
Винетот Кевин
Куомо Джузеппе
 
90'
Сьега Николас
 
90'
 
Стоппа Маттео

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 321 Количество передач 464
  • 43 Владение мячом, % 57
1
Полуцци
Джакомо
30
Джорджини
Андреа
14
Куомо
Джузеппе
55
Мазиелло
Андреа
24
Simone
Davi
11
Киерво
Риккардо
21
Тайт
Фабиан
15
Бро
Жереми
18
Ровер
Маттео
8
Лунетта
Габриэль
90
Одогву
Рафаэль
1
Фулиньяти
Андреа
14
Сконьямилло
Стефано
23
Бригенти
Николо
32
Крайнц
Лука
77
Panos
Katseris
27
Вандепутте
Яри
18
Гион
Андреа
8
Верна
Лука
17
Бриньола
Энрико
28
Бьяши
Томмазо
9
Йемелло
Пьетро
Зюйдтироль
4-4-2
Катанзаро
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 6 (4) 0.75
Одогву Рафаэль 3 0.38
Silvio Merkaj 2 0.25
Киерво Риккардо 1 0.13
Раути Никола 0 0
Simone Davi 0 0
Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандепутте Яри 3 (1) 0.33
Йемелло Пьетро 2 0.22
Верна Лука 2 0.22
Бьяши Томмазо 2 0.22
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.22
Сунас Димитрис 1 0.11
Помпетти Марко 1 0.11
Бриньола Энрико 1 0.11
Сконьямилло Стефано 0 0
Panos Katseris 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одогву Рафаэль 3 0
Мазиелло Андреа 2 0
Гирингелли Лука 1 0
Сьега Николас 1 0
Казираги Даниэль 1 0
Полуцци Джакомо 1 0
Тайт Фабиан 1 0
Куомо Джузеппе 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Simone Davi 1 0
Emanuele Pecorino 1 0
Джорджини Андреа 1 0
Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сконьямилло Стефано 3 0
Миранда Кевин 1 1
Бригенти Николо 2 0
Гион Андреа 2 0
Оливери Андреа 0 1
Йемелло Пьетро 1 0
Шитум Марио 1 0
Бьяши Томмазо 1 0
Вандепутте Яри 1 0
Стоппа Маттео 1 0
Д'Андреа Лука 1 0
Davide Veroli 1 0
Panos Katseris 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Катанзаро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

3
2
Зюйдтироль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Катанзаро
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

5
5
Зюйдтироль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Катанзаро
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
5
56%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
13%
76-90

Забито

12
14
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
17%
5
36%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
3
25%
1
7%
61-75
4
33%
3
21%
76-90

Пропущено

10
14
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
3
30%
3
21%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
2
20%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2
Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Специя 3:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Зюйдтироль - Реджина 1:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 0:1
Катанзаро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5
Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 Потенца - Катанзаро 3:2 Катанзаро - Фоджа 2:1 Виртус Франкавилла - Катанзаро 2:4 Джульяно - Катанзаро 0:4 Катанзаро - Пескара 2:2 Джельбизон - Катанзаро 0:2

Результаты матчей

Зюйдтироль
Катанзаро

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
Катанзаро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
2
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
4
1.5
5
4
2
6
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 9 6 2 1 18 - 7 20
2.
Палермо
 8 6 1 1 14 - 4 19
3.
Венеция
 9 5 3 1 14 - 8 18
4.
Катанзаро
 9 5 3 1 15 - 13 18
5.
Комо
 7 4 2 1 10 - 7 14
6.
Козенца
 9 4 2 3 14 - 9 14
7.
Читтаделла
 9 3 4 2 9 - 11 13
8.
Модена
 8 3 3 2 7 - 7 12
9.
Брешия
 6 2 4 0 5 - 2 10
10.
Зюйдтироль
 8 2 4 2 12 - 10 10
11.
Кремонезе
 8 2 4 2 9 - 9 10
12.
Бари
 9 1 7 1 8 - 8 10
13.
Асколи
 9 2 3 4 10 - 12 9
14.
Пиза
 7 2 2 3 6 - 7 8
15.
Реджо-Аудаче
 9 1 5 3 8 - 13 8
16.
Тернана
 9 1 3 5 9 - 12 6
17.
Сампдория
 9 1 3 5 8 - 13 6
18.
Специя
 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
ФералпиСало
 9 1 2 6 5 - 16 5
20.
Лекко
 6 0 1 5 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Венеция
 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Читтаделла
 5 2 2 1 5 - 6 8
4.
Комо
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Асколи
 4 2 1 1 6 - 2 7
6.
Катанзаро
 4 2 1 1 6 - 7 7
7.
Козенца
 5 2 1 2 10 - 6 7
8.
Модена
 5 2 1 2 4 - 5 7
9.
Палермо
 3 2 0 1 5 - 2 6
10.
Брешия
 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
Зюйдтироль
 4 1 2 1 6 - 5 5
12.
Тернана
 5 1 2 2 5 - 4 5
13.
Бари
 4 0 4 0 4 - 4 4
14.
Реджо-Аудаче
 4 0 3 1 4 - 6 3
15.
Кремонезе
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Специя
 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Пиза
 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
ФералпиСало
 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Лекко
 3 0 0 3 4 - 8 0
20.
Сампдория
 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Катанзаро
 5 3 2 0 9 - 6 11
3.
Парма
 4 3 0 1 11 - 5 9
4.
Венеция
 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
Кремонезе
 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Пиза
 4 2 1 1 3 - 2 7
7.
Козенца
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Комо
 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
Бари
 5 1 3 1 4 - 4 6
10.
Сампдория
 5 1 3 1 5 - 5 6
11.
Модена
 3 1 2 0 3 - 2 5
12.
Зюйдтироль
 4 1 2 1 6 - 5 5
13.
Читтаделла
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Реджо-Аудаче
 5 1 2 2 4 - 7 5
15.
Брешия
 2 1 1 0 2 - 0 4
16.
Специя
 4 1 1 2 5 - 8 4
17.
ФералпиСало
 5 1 1 3 3 - 10 4
18.
Асколи
 5 0 2 3 4 - 10 2
19.
Лекко
 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Тернана
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Парма Бенедычак Адриан 6
Кремонезе Кода Массимо 5
Асколи Мендеш Педру 5
Катанзаро Вандепутте Яри 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
ФералпиСало Чеппители Лука 5
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 5
ФералпиСало Davide Balestrero 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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