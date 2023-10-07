Тур: 9. Стадион: Марко Друсо.
0:1
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаСконьямилло Стефано
40' Желтая карточкаБригенти Николо
0:1
43' ГолЙемелло Пьетро
90' Желтая карточкаСьега Николас
90' Желтая карточкаСтоппа Маттео
90'+5
Ход матча
40'
43'
0:1
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
321 Количество передач 464
-
43 Владение мячом, % 57
24
Simone
Davi
21
Тайт
Фабиан
15
Бро
Жереми
18
Ровер
Маттео
32
Крайнц
Лука
18
Гион
Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Simone DaviЗащитник
- Полузащитник
-
21 Тайт ФабианПолузащитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
-
18 Ровер МаттеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Петерс ДаудаПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Чиско АндреаНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Vincenzo Vivarini
Бомбардиры внутри турнира
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|6 (4)
|0.75
|Одогву Рафаэль
|3
|0.38
|Silvio Merkaj
|2
|0.25
|Киерво Риккардо
|1
|0.13
|Раути Никола
|0
|0
|Simone Davi
|0
|0
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандепутте Яри
|3 (1)
|0.33
|Йемелло Пьетро
|2
|0.22
|Верна Лука
|2
|0.22
|Бьяши Томмазо
|2
|0.22
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.22
|Сунас Димитрис
|1
|0.11
|Помпетти Марко
|1
|0.11
|Бриньола Энрико
|1
|0.11
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
|Panos Katseris
|0
|0
Карточки
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одогву Рафаэль
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|2
|0
|Гирингелли Лука
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Казираги Даниэль
|1
|0
|Полуцци Джакомо
|1
|0
|Тайт Фабиан
|1
|0
|Куомо Джузеппе
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
|Simone Davi
|1
|0
|Emanuele Pecorino
|1
|0
|Джорджини Андреа
|1
|0
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|3
|0
|Миранда Кевин
|1
|1
|Бригенти Николо
|2
|0
|Гион Андреа
|2
|0
|Оливери Андреа
|0
|1
|Йемелло Пьетро
|1
|0
|Шитум Марио
|1
|0
|Бьяши Томмазо
|1
|0
|Вандепутте Яри
|1
|0
|Стоппа Маттео
|1
|0
|Д'Андреа Лука
|1
|0
|Davide Veroli
|1
|0
|Panos Katseris
|1
|0
Результаты матчей
Зюйдтироль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Катанзаро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
3
2
Зюйдтироль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Катанзаро
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
5
5
Зюйдтироль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Катанзаро
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
5
56%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Пропущено
5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
13%
76-90
Забито
12
14
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
17%
5
36%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
3
25%
1
7%
61-75
4
33%
3
21%
76-90
Пропущено
10
14
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
3
30%
3
21%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
2
20%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Зюйдтироль
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2
Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Специя 3:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Зюйдтироль - Реджина 1:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 0:1
Катанзаро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5
Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 Потенца - Катанзаро 3:2 Катанзаро - Фоджа 2:1 Виртус Франкавилла - Катанзаро 2:4 Джульяно - Катанзаро 0:4 Катанзаро - Пескара 2:2 Джельбизон - Катанзаро 0:2
Результаты матчей
Зюйдтироль
Катанзаро
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Зюйдтироль
Катанзаро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
72
44
54
26
27
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6
|Кремонезе
|Кода Массимо
|5
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|3 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|5
|Реджо-Аудаче
|Кабаши Элвис
|5
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|5