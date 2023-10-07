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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Модена
0:2
Конец матча
Палермо
0'
23' Красная карточка
Shady Oukhadda
44' Желтая карточка
Лучиони Фабио
0:1
47' Гол
Хендерсон Лиам
54' Желтая карточка
Манкони Якопо
60' Желтая карточка
Кулибали Мамаду
69' Желтая карточка
Edoardo Duca
69' Желтая карточка
Ди Франческо Федерико
0:2
90' Гол
Манкузо Леонардо
90'+7

Ход матча

23'
Shady Oukhadda
 
25'
Коттали Маттео
Бонфанти Николас
 
44'
 
Лучиони Фабио
46'
Edoardo Duca
Палумбо Антонио
 
47'
0:1
Хендерсон Лиам
54'
Манкони Якопо
 
58'
Риччо Алессандро
Тремолада Лука
 
58'
Фальчинелли Диего
Манкони Якопо
 
60'
 
Кулибали Мамаду
64'
 
Аурелио Джузеппе
Хансен Кристоффер Лунн
64'
 
Aljosa Vasic
Хендерсон Лиам
64'
 
Сегре Джакопо
Кулибали Мамаду
69'
Edoardo Duca
 
69'
 
Ди Франческо Федерико
70'
 
Манкузо Леонардо
Инсинье Роберто
70'
 
Штулац Лео
Ди Франческо Федерико
72'
Abdoul Guiebre
Коттали Маттео
 
90'
0:2
Манкузо Леонардо
(Брунори Маттео)

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 395 Количество передач 372
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
26
Riccardo
Gagno
99
Shady
Oukhadda
19
Заро
Джованни
33
Кристиан
Каус
3
Понси
Фабио
6
Маньино
Лука
16
Джерли
Фабио
5
Палумбо
Антонио
10
Тремолада
Лука
9
Бонфанти
Николас
17
Манкони
Якопо
22
Пильячелли
Мирко
37
Матею
Алеш
5
Лучиони
Фабио
32
Чеккарони
Пьетро
3
Хансен
Кристоффер
Лунн
53
Хендерсон
Лиам
4
Гомес
Клаудио
80
Кулибали
Мамаду
11
Инсинье
Роберто
9
Брунори
Маттео
17
Ди
Франческо
Федерико
Модена
4-3-1-2
Палермо
4-3-3

История личных встреч

Модена
Палермо

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
5:2
СB
0:2
К
0:3
СB
0:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.67

Среднее время на гол

180
54

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
56

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стриццоло Лука 3 0.38
Тремолада Лука 1 0.13
Фальчинелли Диего 1 0.13
Бонфанти Николас 1 0.13
Fabio Abiuso 1 0.13
Манкони Якопо 0 0
Палумбо Антонио 0 0
Джерли Фабио 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 3 (1) 0.38
Манкузо Леонардо 2 0.25
Хендерсон Лиам 1 0.13
Чеккарони Пьетро 1 0.13
Солери Эдоардо 1 0.13
Сегре Джакопо 1 0.13
Лучиони Фабио 1 0.13
Инсинье Роберто 1 0.13
Ди Франческо Федерико 1 0.13
Штулац Лео 1 0.13
Аурелио Джузеппе 1 0.13
Ди Мариано Франческо 0 0
Nicolo Valente 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shady Oukhadda 2 1
Манкони Якопо 3 0
Палумбо Антонио 2 0
Заро Джованни 2 0
Antonio Pergreffi 2 0
Стриццоло Лука 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Джерли Фабио 1 0
Коттали Маттео 1 0
Edoardo Duca 1 0
Понси Фабио 1 0
Fabio Abiuso 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Мамаду 3 0
Лучиони Фабио 2 0
Сегре Джакопо 2 0
Гомес Клаудио 2 0
Аурелио Джузеппе 2 0
Инсинье Роберто 1 0
Ди Франческо Федерико 1 0
Штулац Лео 1 0
Ivan Marconi 1 0
Nicolo Valente 1 0
Брунори Маттео 1 0
Aljosa Vasic 1 0

Результаты матчей

Модена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Палермо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Модена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Палермо
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
5
Модена
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Палермо
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
4
44%
76-90

Пропущено

5
2
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
29%
3
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
29%
6
43%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1
Модена - Пиза 2:0 Козенца - Модена 1:2 Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3 Модена - Динамо Тирана 2:0 Торино - Модена 2:1 Модена - Фиоренцуола 1:1 Модена - Формиджине 9:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Беневенто - Модена 2:1 Модена - Бари 1:1 Венеция - Модена 5:0 Модена - СПАЛ 0:0 Модена - Парма 1:1 Перуджа - Модена 0:1 Модена - Читтаделла 0:0
Палермо
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1
Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджо-Аудаче - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1 Болонья - Палермо 2:2 Палермо - Виртус Верона 0:1 Палермо - Брешия 2:2 Кальяри - Палермо 2:1 Палермо - СПАЛ 2:1 Комо - Палермо 1:1 Палермо - Беневенто 1:1 Венеция - Палермо 3:2 Палермо - Козенца 0:0

Результаты матчей

Модена
Палермо

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Модена
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
4
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
2
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
5
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 9 6 2 1 18 - 7 20
2.
Палермо
 8 6 1 1 14 - 4 19
3.
Венеция
 9 5 3 1 14 - 8 18
4.
Катанзаро
 9 5 3 1 15 - 13 18
5.
Комо
 7 4 2 1 10 - 7 14
6.
Козенца
 9 4 2 3 14 - 9 14
7.
Читтаделла
 9 3 4 2 9 - 11 13
8.
Модена
 8 3 3 2 7 - 7 12
9.
Брешия
 6 2 4 0 5 - 2 10
10.
Зюйдтироль
 8 2 4 2 12 - 10 10
11.
Кремонезе
 8 2 4 2 9 - 9 10
12.
Бари
 9 1 7 1 8 - 8 10
13.
Асколи
 9 2 3 4 10 - 12 9
14.
Пиза
 7 2 2 3 6 - 7 8
15.
Реджо-Аудаче
 9 1 5 3 8 - 13 8
16.
Тернана
 9 1 3 5 9 - 12 6
17.
Сампдория
 9 1 3 5 8 - 13 6
18.
Специя
 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
ФералпиСало
 9 1 2 6 5 - 16 5
20.
Лекко
 6 0 1 5 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Венеция
 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Читтаделла
 5 2 2 1 5 - 6 8
4.
Комо
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Асколи
 4 2 1 1 6 - 2 7
6.
Катанзаро
 4 2 1 1 6 - 7 7
7.
Козенца
 5 2 1 2 10 - 6 7
8.
Модена
 5 2 1 2 4 - 5 7
9.
Палермо
 3 2 0 1 5 - 2 6
10.
Брешия
 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
Зюйдтироль
 4 1 2 1 6 - 5 5
12.
Тернана
 5 1 2 2 5 - 4 5
13.
Бари
 4 0 4 0 4 - 4 4
14.
Реджо-Аудаче
 4 0 3 1 4 - 6 3
15.
Кремонезе
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Специя
 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Пиза
 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
ФералпиСало
 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Лекко
 3 0 0 3 4 - 8 0
20.
Сампдория
 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Катанзаро
 5 3 2 0 9 - 6 11
3.
Парма
 4 3 0 1 11 - 5 9
4.
Венеция
 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
Кремонезе
 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Пиза
 4 2 1 1 3 - 2 7
7.
Козенца
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Комо
 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
Бари
 5 1 3 1 4 - 4 6
10.
Сампдория
 5 1 3 1 5 - 5 6
11.
Модена
 3 1 2 0 3 - 2 5
12.
Зюйдтироль
 4 1 2 1 6 - 5 5
13.
Читтаделла
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Реджо-Аудаче
 5 1 2 2 4 - 7 5
15.
Брешия
 2 1 1 0 2 - 0 4
16.
Специя
 4 1 1 2 5 - 8 4
17.
ФералпиСало
 5 1 1 3 3 - 10 4
18.
Асколи
 5 0 2 3 4 - 10 2
19.
Лекко
 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Тернана
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Парма Бенедычак Адриан 6
Кремонезе Кода Массимо 5
Асколи Мендеш Педру 5
Катанзаро Вандепутте Яри 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
ФералпиСало Чеппители Лука 5
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 5
ФералпиСало Davide Balestrero 5
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    • 47'
      Г О О О О Л - Хендерсон Лиам бьет в цель!
    • 46'
      Палумбо Антонио уходит с поля. Edoardo Duca выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Лучиони Фабио получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Бонфанти Николас уходит с поля. Коттали Маттео выходит вместо него
    • 23'
      УДАЛЕНИЕ! - Шади Ухадда увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
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