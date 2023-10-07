Тур: 9. Стадион: Альберто Бралья.
0'
23' Красная карточкаShady Oukhadda
44' Желтая карточкаЛучиони Фабио
0:1
47' ГолХендерсон Лиам
54' Желтая карточкаМанкони Якопо
60' Желтая карточкаКулибали Мамаду
69' Желтая карточкаEdoardo Duca
69' Желтая карточкаДи Франческо Федерико
0:2
90' ГолМанкузо Леонардо
90'+7
Ход матча
23'
44'
47'
0:1
54'
60'
69'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
395 Количество передач 372
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
16
Джерли
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
90 Fabio Abiuso
-
24 Roko Vukusic
-
-
Главный тренер: Paolo Bianco
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Aljosa Vasic
-
Главный тренер: Корини Эудженио
История личных встреч
Модена
Палермо
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.5
1.67
Среднее время на гол
180
54
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.2
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
56
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стриццоло Лука
|3
|0.38
|Тремолада Лука
|1
|0.13
|Фальчинелли Диего
|1
|0.13
|Бонфанти Николас
|1
|0.13
|Fabio Abiuso
|1
|0.13
|Манкони Якопо
|0
|0
|Палумбо Антонио
|0
|0
|Джерли Фабио
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|3 (1)
|0.38
|Манкузо Леонардо
|2
|0.25
|Хендерсон Лиам
|1
|0.13
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.13
|Солери Эдоардо
|1
|0.13
|Сегре Джакопо
|1
|0.13
|Лучиони Фабио
|1
|0.13
|Инсинье Роберто
|1
|0.13
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.13
|Штулац Лео
|1
|0.13
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.13
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Nicolo Valente
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shady Oukhadda
|2
|1
|Манкони Якопо
|3
|0
|Палумбо Антонио
|2
|0
|Заро Джованни
|2
|0
|Antonio Pergreffi
|2
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Джерли Фабио
|1
|0
|Коттали Маттео
|1
|0
|Edoardo Duca
|1
|0
|Понси Фабио
|1
|0
|Fabio Abiuso
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Мамаду
|3
|0
|Лучиони Фабио
|2
|0
|Сегре Джакопо
|2
|0
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Аурелио Джузеппе
|2
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Ди Франческо Федерико
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Ivan Marconi
|1
|0
|Nicolo Valente
|1
|0
|Брунори Маттео
|1
|0
|Aljosa Vasic
|1
|0
Результаты матчей
Модена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Палермо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Модена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Палермо
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
5
Модена
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Палермо
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
4
44%
76-90
Пропущено
5
2
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
29%
3
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
29%
6
43%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1
Модена - Пиза 2:0 Козенца - Модена 1:2 Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3 Модена - Динамо Тирана 2:0 Торино - Модена 2:1 Модена - Фиоренцуола 1:1 Модена - Формиджине 9:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Беневенто - Модена 2:1 Модена - Бари 1:1 Венеция - Модена 5:0 Модена - СПАЛ 0:0 Модена - Парма 1:1 Перуджа - Модена 0:1 Модена - Читтаделла 0:0
Палермо
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1
Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджо-Аудаче - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1 Болонья - Палермо 2:2 Палермо - Виртус Верона 0:1 Палермо - Брешия 2:2 Кальяри - Палермо 2:1 Палермо - СПАЛ 2:1 Комо - Палермо 1:1 Палермо - Беневенто 1:1 Венеция - Палермо 3:2 Палермо - Козенца 0:0
Результаты матчей
Модена
Палермо
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Модена
Палермо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
21
14
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
41
12
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
26
53
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6
|Кремонезе
|Кода Массимо
|5
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|3 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|5
|Реджо-Аудаче
|Кабаши Элвис
|5
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|5