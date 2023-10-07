Тур: 9. Стадион: Stadio P.C. Tombolato.
2:2
Конец матча
0'
0:1
8' ПенальтиФалетти Сесар
1:1
10' ГолМаистрелло Томми
2:1
30' ГолКассано Клаудио
58' Желтая карточкаВита Алессио
60' Желтая карточкаБранка Симоне
2:2
85' ГолСоренсен Фредерик
90'+7
Ход матча
8'
0:1
10'
1:1
30'
2:1
58'
60'
72'
85'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
367 Количество передач 403
-
48 Владение мячом, % 52
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Данци АндреаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
74 Ahmed Sanogo
-
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
История личных встреч
Читтаделла
Тернана
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
17 матчей
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1
1.13
Среднее время на гол
90
80
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.88
0.89
Среднее время на гол
48
101
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.41
1
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассано Клаудио
|2
|0.22
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.11
|Бранка Симоне
|1
|0.11
|Маистрелло Томми
|1
|0.11
|Andrea Magrassi
|1
|0.11
|Паван Никола
|1
|0.11
|Filippo Pittarello
|1
|0.11
|Francesco Amatucci
|1
|0.11
|Тессьоре Андреа
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раймондо Антонио
|2
|0.22
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0.22
|Диаките Салим
|1
|0.11
|Фалетти Сесар
|1 (1)
|0.11
|Соренсен Фредерик
|1
|0.11
|Касасола Тиаго
|1
|0.11
|Челли Алессандро III
|1
|0.11
|Луперини Грегорио
|0
|0
|Пююхтя Никлас
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|4
|0
|Кариссони Лоренцо
|3
|0
|Сальви Алессандро
|2
|0
|Маистрелло Томми
|2
|0
|Вита Алессио
|2
|0
|Federico Giraudo
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Filippo Pittarello
|2
|0
|Мастрантонио Валерио
|1
|0
|Анжели Маттео
|1
|0
|Francesco Amatucci
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Луперини Грегорио
|3
|0
|Лабойко Якуб
|3
|0
|Диаките Салим
|3
|0
|Челли Алессандро III
|2
|0
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0
|Яннарилли Энтони
|1
|0
|Дионизи Федерико
|1
|0
|Соренсен Фредерик
|1
|0
|Капуано Марко
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Пююхтя Никлас
|1
|0
|Раймондо Антонио
|1
|0
|Фавазули Костантино
|1
|0
Результаты матчей
Читтаделла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Тернана
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
4
Читтаделла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Тернана
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
4
4
Читтаделла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Тернана
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
33%
2
25%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
4
50%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
40%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
22%
3
33%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
3
33%
76-90
Пропущено
11
12
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
36%
3
25%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
9%
6
50%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2
Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджо-Аудаче 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Виртус Верона 2:0 Читтаделла - Лечче 0:3 Читтаделла - Тренто 1:3 Читтаделла - Комо 0:0 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Беневенто 3:1 Бари - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Дженоа 0:1 Козенца - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Парма 0:1
Тернана
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Тернана - Реджо-Аудаче 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1
Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1 Тернана - Венеция 1:4 Тернана - Пиза 2:1 Брешия - Тернана 1:0 СПАЛ - Тернана 1:1 Тернана - Бари 1:0 Дженоа - Тернана 1:0 Тернана - Беневенто 2:2
Результаты матчей
Читтаделла
Тернана
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Читтаделла
Тернана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
36
27
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6
|Кремонезе
|Кода Массимо
|5
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|3 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|5
|Реджо-Аудаче
|Кабаши Элвис
|5
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|5