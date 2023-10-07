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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Читтаделла
2:2
Конец матча
Тернана
0'
0:1
8' Пенальти
Фалетти Сесар
1:1
10' Гол
Маистрелло Томми
2:1
30' Гол
Кассано Клаудио
58' Желтая карточка
Вита Алессио
60' Желтая карточка
Бранка Симоне
72' Желтая карточка
2:2
85' Гол
Соренсен Фредерик
90'+7

Ход матча

8'
0:1
Фалетти Сесар
10'
Маистрелло Томми
1:1
30'
Кассано Клаудио
2:1
46'
 
Пююхтя Никлас
Коррадо Никколо
58'
Вита Алессио
 
60'
Бранка Симоне
 
63'
 
Соренсен Фредерик
Касасола Тиаго
63'
 
Дионизи Федерико
Ди Стефано Филиппо
64'
Francesco Amatucci
Кассано Клаудио
 
64'
Andrea Magrassi
Filippo Pittarello
 
69'
 
Фавазули Костантино
Лабойко Якуб
72'
 
73'
Данци Андреа
Бранка Симоне
 
74'
Пандольфи Лука
Маистрелло Томми
 
80'
Мастрантонио Валерио
Каррьеро Джузеппе
 
84'
 
Мантовани Валерио
Луперини Грегорио
85'
2:2
Соренсен Фредерик

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 367 Количество передач 403
  • 48 Владение мячом, % 52
36
Кастари
Элхан
2
Сальви
Алессандро
26
Паван
Никола
4
Анжели
Маттео
24
Кариссони
Лоренцо
16
Вита
Алессио
23
Бранка
Симоне
20
Каррьеро
Джузеппе
10
Кассано
Клаудио
32
Маистрелло
Томми
11
Filippo
Pittarello
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
19
Капуано
Марко
3
Челли
Алессандро
III
15
Касасола
Тиаго
91
Коррадо
Никколо
71
Луперини
Грегорио
25
Лабойко
Якуб
28
Ди
Стефано
Филиппо
10
Фалетти
Сесар
9
Раймондо
Антонио
Читтаделла
4-3-1-2
Тернана
3-4-1-2

История личных встреч

Читтаделла
Тернана

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

17 матчей

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

СB
1:2
СB
0:2
СB
1:2
СB
1:1
СB
5:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
2:0
СB
0:0
СB
1:1
СB
2:1
СB
2:2
СB
1:0
СB
3:1
К
1:0
СCA
1:1
СCA
1:2

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1
1.13

Среднее время на гол

90
80

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.88
0.89

Среднее время на гол

48
101

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.41
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассано Клаудио 2 0.22
Кариссони Лоренцо 1 0.11
Бранка Симоне 1 0.11
Маистрелло Томми 1 0.11
Andrea Magrassi 1 0.11
Паван Никола 1 0.11
Filippo Pittarello 1 0.11
Francesco Amatucci 1 0.11
Тессьоре Андреа 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раймондо Антонио 2 0.22
Ди Стефано Филиппо 2 0.22
Диаките Салим 1 0.11
Фалетти Сесар 1 (1) 0.11
Соренсен Фредерик 1 0.11
Касасола Тиаго 1 0.11
Челли Алессандро III 1 0.11
Луперини Грегорио 0 0
Пююхтя Никлас 0 0
Мантовани Валерио 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 4 0
Кариссони Лоренцо 3 0
Сальви Алессандро 2 0
Маистрелло Томми 2 0
Вита Алессио 2 0
Federico Giraudo 2 0
Фраре Доменико 2 0
Filippo Pittarello 2 0
Мастрантонио Валерио 1 0
Анжели Маттео 1 0
Francesco Amatucci 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалетти Сесар 3 0
Луперини Грегорио 3 0
Лабойко Якуб 3 0
Диаките Салим 3 0
Челли Алессандро III 2 0
Ди Стефано Филиппо 2 0
Яннарилли Энтони 1 0
Дионизи Федерико 1 0
Соренсен Фредерик 1 0
Капуано Марко 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Богдан Лука 1 0
Пююхтя Никлас 1 0
Раймондо Антонио 1 0
Фавазули Костантино 1 0

Результаты матчей

Читтаделла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Тернана
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
Читтаделла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Тернана
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
4
Читтаделла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Тернана
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
33%
2
25%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
4
50%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
40%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
22%
3
33%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Пропущено

11
12
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
36%
3
25%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
9%
6
50%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2
Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджо-Аудаче 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Виртус Верона 2:0 Читтаделла - Лечче 0:3 Читтаделла - Тренто 1:3 Читтаделла - Комо 0:0 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Беневенто 3:1 Бари - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Дженоа 0:1 Козенца - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Парма 0:1
Тернана
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Тернана - Реджо-Аудаче 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1
Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1 Тернана - Венеция 1:4 Тернана - Пиза 2:1 Брешия - Тернана 1:0 СПАЛ - Тернана 1:1 Тернана - Бари 1:0 Дженоа - Тернана 1:0 Тернана - Беневенто 2:2

Результаты матчей

Читтаделла
Тернана

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Читтаделла
Тернана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 9 6 2 1 18 - 7 20
2.
Палермо
 8 6 1 1 14 - 4 19
3.
Венеция
 9 5 3 1 14 - 8 18
4.
Катанзаро
 9 5 3 1 15 - 13 18
5.
Комо
 7 4 2 1 10 - 7 14
6.
Козенца
 9 4 2 3 14 - 9 14
7.
Читтаделла
 9 3 4 2 9 - 11 13
8.
Модена
 8 3 3 2 7 - 7 12
9.
Брешия
 6 2 4 0 5 - 2 10
10.
Зюйдтироль
 8 2 4 2 12 - 10 10
11.
Кремонезе
 8 2 4 2 9 - 9 10
12.
Бари
 9 1 7 1 8 - 8 10
13.
Асколи
 9 2 3 4 10 - 12 9
14.
Пиза
 7 2 2 3 6 - 7 8
15.
Реджо-Аудаче
 9 1 5 3 8 - 13 8
16.
Тернана
 9 1 3 5 9 - 12 6
17.
Сампдория
 9 1 3 5 8 - 13 6
18.
Специя
 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
ФералпиСало
 9 1 2 6 5 - 16 5
20.
Лекко
 6 0 1 5 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Венеция
 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Читтаделла
 5 2 2 1 5 - 6 8
4.
Комо
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Асколи
 4 2 1 1 6 - 2 7
6.
Катанзаро
 4 2 1 1 6 - 7 7
7.
Козенца
 5 2 1 2 10 - 6 7
8.
Модена
 5 2 1 2 4 - 5 7
9.
Палермо
 3 2 0 1 5 - 2 6
10.
Брешия
 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
Зюйдтироль
 4 1 2 1 6 - 5 5
12.
Тернана
 5 1 2 2 5 - 4 5
13.
Бари
 4 0 4 0 4 - 4 4
14.
Реджо-Аудаче
 4 0 3 1 4 - 6 3
15.
Кремонезе
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Специя
 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Пиза
 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
ФералпиСало
 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Лекко
 3 0 0 3 4 - 8 0
20.
Сампдория
 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Катанзаро
 5 3 2 0 9 - 6 11
3.
Парма
 4 3 0 1 11 - 5 9
4.
Венеция
 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
Кремонезе
 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Пиза
 4 2 1 1 3 - 2 7
7.
Козенца
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Комо
 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
Бари
 5 1 3 1 4 - 4 6
10.
Сампдория
 5 1 3 1 5 - 5 6
11.
Модена
 3 1 2 0 3 - 2 5
12.
Зюйдтироль
 4 1 2 1 6 - 5 5
13.
Читтаделла
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Реджо-Аудаче
 5 1 2 2 4 - 7 5
15.
Брешия
 2 1 1 0 2 - 0 4
16.
Специя
 4 1 1 2 5 - 8 4
17.
ФералпиСало
 5 1 1 3 3 - 10 4
18.
Асколи
 5 0 2 3 4 - 10 2
19.
Лекко
 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Тернана
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Парма Бенедычак Адриан 6
Кремонезе Кода Массимо 5
Асколи Мендеш Педру 5
Катанзаро Вандепутте Яри 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
ФералпиСало Чеппители Лука 5
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 5
ФералпиСало Davide Balestrero 5
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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