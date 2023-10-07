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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Венеция
3:2
Конец матча
Парма
0'
35' Желтая карточка
Эрнани Азеведо
36' Желтая карточка
Ди Кьяра Джанлука
1:0
46' Гол
Бузио Джанлука
1:1
53' Пенальти
Бенедычак Адриан
2:1
63' Гол
Тессманн Таннер
3:1
78' Гол
Эллертссон Микаэль-Эгиль
3:2
90' Гол
Чолак Антонио-Мирко
90'+9
12
Бертинато
Бруно
27
Кандела
Антонио
15
Альтаре
Джорджо
4
Идзес
Джей
7
Дзампано
Франческо
24
Лелла
Нунцио
6
Бузио
Джанлука
8
Тессманн
Таннер
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
20
Похьянпало
Йоэль
9
Гюткьяр
Кристиан
1
Чичисола
Леандро
26
Кулибали
Войо
3
Осорио
Йордан
15
Дель
Прато
Энрико
77
Ди
Кьяра
Джанлука
10
Бернабе
Адриан
27
Эрнани
Азеведо
98
Ман
Деннис
19
Зом
Симон
7
Бенедычак
Адриан
13
Бонни
Анж-Йоан
Венеция
4-4-2
Парма
4-2-3-1

История личных встреч

Венеция
Парма

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

СB
2:1
СB
2:2
К
3:1
СB
1:1
СB
0:1
ЛП
2:2
ЛП
1:2

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Среднее время на гол

67
72

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.67

Среднее время на гол

51
54

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.57
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4

Среднее время на гол

57
63

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 3 0.33
Пьерини Николас 3 0.33
Гюткьяр Кристиан 2 0.22
Тессманн Таннер 2 0.22
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.11
Бьярксон Бьярки Стейнн 1 0.11
Альтаре Джорджо 1 0.11
Бузио Джанлука 1 0.11
Кандела Антонио 0 0
Дзампано Франческо 0 0
Йонсен Деннис 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенедычак Адриан 6 (4) 0.67
Чолак Антонио-Мирко 3 0.33
Ман Деннис 2 0.22
Партипило Антони 2 0.22
Бернабе Адриан 2 0.22
Бонни Анж-Йоан 1 0.11
Эрнани Азеведо 1 0.11
Чиркати Алессандро 1 0.11
Зом Симон 0 0
Ансальди Кристиан 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Эстевес Науэль 0 0
Дель Прато Энрико 0 0
Михэйлэ Валентин 0 0
Кулибали Войо 0 0
Бегич Тьяс 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзампано Франческо 3 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Сверко Марин 1 0
Кандела Антонио 1 0
Лелла Нунцио 1 0
Альтаре Джорджо 1 0
Бузио Джанлука 1 0
Тессманн Таннер 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Войо 2 1
Эрнани Азеведо 2 0
Эстевес Науэль 2 0
Загаритис Василиос 2 0
Ди Кьяра Джанлука 1 0
Чичисола Леандро 1 0
Партипило Антони 1 0
Ман Деннис 1 0
Дель Прато Энрико 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Бернабе Адриан 1 0
Бонни Анж-Йоан 1 0
Чиркати Алессандро 1 0

Результаты матчей

Венеция
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Парма
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
2
Венеция
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Парма
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
7
Венеция
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Парма
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
4
44%
3
27%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
1
11%
3
27%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Забито

5
7
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
80%
2
29%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
18
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
0
0%
3
17%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
5
36%
4
22%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
5
36%
5
28%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
2
29%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Модена - Венеция 1:3 Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0
Читтаделла - Венеция 0:0 Сампдория - Венеция 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Венеция - Комо 3:0 Специя - Венеция 2:2 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 Де Трефферс - Венеция 2:4 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 Дженоа - Венеция 1:4 Кальяри - Венеция 2:1 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Перуджа 3:2 Козенца - Венеция 1:1 Венеция - Модена 5:0 Тернана - Венеция 1:4 Венеция - Палермо 3:2
Парма
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5
Парма - Реджо-Аудаче 0:0 Пиза - Парма 1:2 Парма - Читтаделла 2:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Бари - Парма 0:3 Эльче - Парма 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Парма - Бохум 1:0 Фиорентина - Парма 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Парма - Венеция 2:1 СПАЛ - Парма 0:1 Парма - Брешия 2:0 Беневенто - Парма 2:2 Парма - Кальяри 2:1

Результаты матчей

Венеция
Парма

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
3
2 раза 40%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
6 раз 67%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Венеция
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
3
2
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
7
2
3
6
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 9 6 2 1 18 - 7 20
2.
Палермо
 8 6 1 1 14 - 4 19
3.
Венеция
 9 5 3 1 14 - 8 18
4.
Катанзаро
 9 5 3 1 15 - 13 18
5.
Комо
 7 4 2 1 10 - 7 14
6.
Козенца
 9 4 2 3 14 - 9 14
7.
Читтаделла
 9 3 4 2 9 - 11 13
8.
Модена
 8 3 3 2 7 - 7 12
9.
Брешия
 6 2 4 0 5 - 2 10
10.
Зюйдтироль
 8 2 4 2 12 - 10 10
11.
Кремонезе
 8 2 4 2 9 - 9 10
12.
Бари
 9 1 7 1 8 - 8 10
13.
Асколи
 9 2 3 4 10 - 12 9
14.
Пиза
 7 2 2 3 6 - 7 8
15.
Реджо-Аудаче
 9 1 5 3 8 - 13 8
16.
Тернана
 9 1 3 5 9 - 12 6
17.
Сампдория
 9 1 3 5 8 - 13 6
18.
Специя
 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
ФералпиСало
 9 1 2 6 5 - 16 5
20.
Лекко
 6 0 1 5 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Венеция
 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Читтаделла
 5 2 2 1 5 - 6 8
4.
Комо
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Асколи
 4 2 1 1 6 - 2 7
6.
Катанзаро
 4 2 1 1 6 - 7 7
7.
Козенца
 5 2 1 2 10 - 6 7
8.
Модена
 5 2 1 2 4 - 5 7
9.
Палермо
 3 2 0 1 5 - 2 6
10.
Брешия
 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
Зюйдтироль
 4 1 2 1 6 - 5 5
12.
Тернана
 5 1 2 2 5 - 4 5
13.
Бари
 4 0 4 0 4 - 4 4
14.
Реджо-Аудаче
 4 0 3 1 4 - 6 3
15.
Кремонезе
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Специя
 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Пиза
 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
ФералпиСало
 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Лекко
 3 0 0 3 4 - 8 0
20.
Сампдория
 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Катанзаро
 5 3 2 0 9 - 6 11
3.
Парма
 4 3 0 1 11 - 5 9
4.
Венеция
 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
Кремонезе
 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Пиза
 4 2 1 1 3 - 2 7
7.
Козенца
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Комо
 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
Бари
 5 1 3 1 4 - 4 6
10.
Сампдория
 5 1 3 1 5 - 5 6
11.
Модена
 3 1 2 0 3 - 2 5
12.
Зюйдтироль
 4 1 2 1 6 - 5 5
13.
Читтаделла
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Реджо-Аудаче
 5 1 2 2 4 - 7 5
15.
Брешия
 2 1 1 0 2 - 0 4
16.
Специя
 4 1 1 2 5 - 8 4
17.
ФералпиСало
 5 1 1 3 3 - 10 4
18.
Асколи
 5 0 2 3 4 - 10 2
19.
Лекко
 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Тернана
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Парма Бенедычак Адриан 6
Кремонезе Кода Массимо 5
Асколи Мендеш Педру 5
Катанзаро Вандепутте Яри 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
ФералпиСало Чеппители Лука 5
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 5
ФералпиСало Davide Balestrero 5
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Ди Кьяра Джанлука получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Эрнани Азеведо получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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