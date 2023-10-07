Тур: 9. Стадион: Пьерлуиджи Пенцо.
0'
35' Желтая карточкаЭрнани Азеведо
36' Желтая карточкаДи Кьяра Джанлука
1:0
46' ГолБузио Джанлука
1:1
53' ПенальтиБенедычак Адриан
2:1
63' ГолТессманн Таннер
3:1
78' ГолЭллертссон Микаэль-Эгиль
3:2
90' ГолЧолак Антонио-Мирко
90'+9
Ход матча
35'
46'
1:0
53'
1:1
59'
63'
2:1
78'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 8
-
2 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
463 Количество передач 452
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
24
Лелла
Нунцио
98
Ман
Деннис
19
Зом
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Дембеле АлиЗащитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
85 Gregor Purg
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Турк МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Бегич ТьясПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Эно АнтониНападающий
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Венеция
Парма
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Среднее время на гол
67
72
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.67
Среднее время на гол
51
54
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.57
1.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
Среднее время на гол
57
63
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|3
|0.33
|Пьерини Николас
|3
|0.33
|Гюткьяр Кристиан
|2
|0.22
|Тессманн Таннер
|2
|0.22
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0.11
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|0.11
|Альтаре Джорджо
|1
|0.11
|Бузио Джанлука
|1
|0.11
|Кандела Антонио
|0
|0
|Дзампано Франческо
|0
|0
|Йонсен Деннис
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенедычак Адриан
|6 (4)
|0.67
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.33
|Ман Деннис
|2
|0.22
|Партипило Антони
|2
|0.22
|Бернабе Адриан
|2
|0.22
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0.11
|Эрнани Азеведо
|1
|0.11
|Чиркати Алессандро
|1
|0.11
|Зом Симон
|0
|0
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Дель Прато Энрико
|0
|0
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзампано Франческо
|3
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Сверко Марин
|1
|0
|Кандела Антонио
|1
|0
|Лелла Нунцио
|1
|0
|Альтаре Джорджо
|1
|0
|Бузио Джанлука
|1
|0
|Тессманн Таннер
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Войо
|2
|1
|Эрнани Азеведо
|2
|0
|Эстевес Науэль
|2
|0
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0
|Чичисола Леандро
|1
|0
|Партипило Антони
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
|Дель Прато Энрико
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Бернабе Адриан
|1
|0
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0
|Чиркати Алессандро
|1
|0
Результаты матчей
Венеция
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Парма
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
2
Венеция
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Парма
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
7
Венеция
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Парма
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
4
44%
3
27%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
1
11%
3
27%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Забито
5
7
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
80%
2
29%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
18
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
0
0%
3
17%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
5
36%
4
22%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
5
36%
5
28%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
2
29%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Модена - Венеция 1:3 Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0
Читтаделла - Венеция 0:0 Сампдория - Венеция 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Венеция - Комо 3:0 Специя - Венеция 2:2 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 Де Трефферс - Венеция 2:4 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 Дженоа - Венеция 1:4 Кальяри - Венеция 2:1 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Перуджа 3:2 Козенца - Венеция 1:1 Венеция - Модена 5:0 Тернана - Венеция 1:4 Венеция - Палермо 3:2
Парма
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5
Парма - Реджо-Аудаче 0:0 Пиза - Парма 1:2 Парма - Читтаделла 2:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Бари - Парма 0:3 Эльче - Парма 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Парма - Бохум 1:0 Фиорентина - Парма 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Парма - Венеция 2:1 СПАЛ - Парма 0:1 Парма - Брешия 2:0 Беневенто - Парма 2:2 Парма - Кальяри 2:1
Результаты матчей
Венеция
Парма
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
3
2 раза 40%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
6 раз 67%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Венеция
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
45
72
36
18
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6
|Кремонезе
|Кода Массимо
|5
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|3 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|5
|Реджо-Аудаче
|Кабаши Элвис
|5
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|5