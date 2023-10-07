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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Реджо-Аудаче
1:0
Первый тайм: 19'
Бари
0'
1:0
10' Гол
Natan Girma

Ход матча

10'
Natan Girma
(Петтинари Стефано)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
Лучшие коэффициенты
Реджо-Аудаче
Ничья
Бари
2.70
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3.05
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2.80
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Все Коэффициенты
22
Барди
Франческо
31
Сампиризи
Марио
4
Родзио
Паоло
27
Alessandro
Marcandalli
3
Пьераньоло
Эдоардо
33
Чрнигой
Домен
77
Кабаши
Элвис
42
Бьянко
Алессандро
80
Natan
Girma
28
Антист
Жанис
23
Петтинари
Стефано
22
Бренно
93
Дорваль
Мехди
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
99
Фработта
Джанлука
26
Куцупиас
Илиас
17
Майелло
Раффаэле
44
Акампора
Дженнаро
49
Араму
Маттиа
18
Дьяв
Давиде
9
Насти
Марко
Реджо-Аудаче
4-3-1-2
Бари
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Реджо-Аудаче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гондо Седрик 2 0.22
Петтинари Стефано 2 (1) 0.22
Портанова Маноло 1 0.11
Ланини Эрик 1 0.11
Видо Лука 1 (1) 0.11
Кабаши Элвис 0 0
Бьянко Алессандро 0 0
Пьераньоло Эдоардо 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куцупиас Илиас 2 0.22
Насти Марко 2 0.22
Сибилли Джузеппе 1 0.11
Дьяв Давиде 1 0.11
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.11
Викари Франческо 0 0
Араму Маттиа 0 0
Дорваль Мехди 0 0

Карточки

Реджо-Аудаче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаши Элвис 4 0
Бьянко Алессандро 4 0
Alessandro Marcandalli 1 1
Сампиризи Марио 2 0
Пьераньоло Эдоардо 2 0
Natan Girma 2 0
Чигарини Лука 1 0
Барди Франческо 1 0
Чрнигой Домен 1 0
Родзио Паоло 1 0
Романья Филиппо 1 0
Гондо Седрик 1 0
Антист Жанис 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 4 1
Насти Марко 3 0
Майелло Раффаэле 2 0
Бренно 2 0
Сибилли Джузеппе 2 0
Майта Маттиа 0 1
Менез Жереми 1 0
Бенали Ахмед 1 0
Викари Франческо 1 0
Акампора Дженнаро 1 0
Риччи Джакомо 1 0
Дьяв Давиде 1 0
Дорваль Мехди 1 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0

Результаты матчей

Реджо-Аудаче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Бари
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Реджо-Аудаче
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
4
Реджо-Аудаче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

12
7
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
4
33%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
4
33%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Реджо-Аудаче
(10 матчей)
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 поражения
Тернана - Реджо-Аудаче 3:0 Реджо-Аудаче - Пиза 0:0 Специя - Реджо-Аудаче 1:2 Реджо-Аудаче - Кремонезе 2:2
Парма - Реджо-Аудаче 0:0 Реджо-Аудаче - Палермо 1:3 Комо - Реджо-Аудаче 2:2 Читтаделла - Реджо-Аудаче 1:0 Монца - Реджо-Аудаче 1:2 Реджо-Аудаче - Пескара 6:2
Бари
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1
Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3 Бари - Реджина 1:0 Модена - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2 Бари - Комо 2:2

Результаты матчей

Реджо-Аудаче
Бари

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Реджо-Аудаче
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 8 6 2 0 16 - 4 20
2.
Палермо
 0:0 8 5 2 1 12 - 4 17
3.
Катанзаро
 0:0 9 4 4 1 14 - 13 16
4.
Венеция
 8 4 3 1 11 - 6 15
5.
Комо
 7 4 2 1 10 - 7 14
6.
Козенца
 1:0 9 4 2 3 12 - 9 14
7.
Модена
 0:0 8 3 4 1 7 - 5 13
8.
Читтаделла
 8 3 3 2 7 - 9 12
9.
Зюйдтироль
 0:0 8 2 5 1 12 - 9 11
10.
Брешия
 6 2 4 0 5 - 2 10
11.
Кремонезе
 8 2 4 2 9 - 9 10
12.
Реджо-Аудаче
 1:0 9 2 4 3 8 - 12 10
13.
Бари
 0:1 9 1 6 2 7 - 8 9
14.
Пиза
 7 2 2 3 6 - 7 8
15.
Асколи
 8 2 2 4 9 - 11 8
16.
Специя
 7 1 2 4 6 - 11 5
17.
Тернана
 8 1 2 5 7 - 10 5
18.
Сампдория
 8 1 2 5 7 - 12 5
19.
ФералпиСало
 9 1 2 6 5 - 16 5
20.
Лекко
 0:1 6 0 1 5 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Модена
 0:0 5 2 2 1 4 - 3 8
3.
Комо
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Венеция
 4 2 1 1 6 - 4 7
5.
Катанзаро
 0:0 4 2 1 1 6 - 7 7
6.
Читтаделла
 4 2 1 1 3 - 4 7
7.
Козенца
 1:0 5 2 1 2 8 - 6 7
8.
Асколи
 3 2 0 1 5 - 1 6
9.
Палермо
 0:0 3 2 0 1 5 - 2 6
10.
Зюйдтироль
 0:0 4 1 3 0 6 - 4 6
11.
Брешия
 4 1 3 0 3 - 2 6
12.
Реджо-Аудаче
 1:0 4 1 2 1 4 - 5 5
13.
Тернана
 5 1 2 2 5 - 4 5
14.
Бари
 0:1 4 0 4 0 4 - 4 4
15.
Кремонезе
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Специя
 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Пиза
 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
ФералпиСало
 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Лекко
 0:1 3 0 0 3 4 - 8 0
20.
Сампдория
 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 0:0 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Парма
 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Катанзаро
 0:0 5 2 3 0 8 - 6 9
4.
Венеция
 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
Кремонезе
 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Пиза
 4 2 1 1 3 - 2 7
7.
Козенца
 1:0 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Комо
 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
Модена
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Зюйдтироль
 0:0 4 1 2 1 6 - 5 5
11.
Сампдория
 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Читтаделла
 4 1 2 1 4 - 5 5
13.
Бари
 0:1 5 1 2 2 3 - 4 5
14.
Реджо-Аудаче
 1:0 5 1 2 2 4 - 7 5
15.
Брешия
 2 1 1 0 2 - 0 4
16.
Специя
 4 1 1 2 5 - 8 4
17.
ФералпиСало
 5 1 1 3 3 - 10 4
18.
Асколи
 5 0 2 3 4 - 10 2
19.
Лекко
 0:1 3 0 1 2 1 - 3 1
20.
Тернана
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 5
Асколи Мендеш Педру 5
Парма Бенедычак Адриан 5
Катанзаро Вандепутте Яри 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
ФералпиСало Чеппители Лука 5
ФералпиСало Davide Balestrero 5
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Петтинари Стефано сделал результативную передачу.
  • 10'
    Г О О О О Л - Natan Girma бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Реджо-Аудаче
Ничья
Бари
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