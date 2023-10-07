Тур: 9. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
1:0
Первый тайм: 19'
Ход матча
10'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
77
Кабаши
Элвис
80
Natan
Girma
28
Антист
Жанис
22
Бренно
49
Араму
Маттиа
18
Дьяв
Давиде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Natan GirmaПолузащитник
-
28 Антист ЖанисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гондо СедрикНападающий
-
10 Ланини ЭрикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Араму МаттиаПолузащитник
-
18 Дьяв ДавидеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ismail Achik
-
-
Главный тренер: Миньяни Микеле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Реджо-Аудаче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гондо Седрик
|2
|0.22
|Петтинари Стефано
|2 (1)
|0.22
|Портанова Маноло
|1
|0.11
|Ланини Эрик
|1
|0.11
|Видо Лука
|1 (1)
|0.11
|Кабаши Элвис
|0
|0
|Бьянко Алессандро
|0
|0
|Пьераньоло Эдоардо
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куцупиас Илиас
|2
|0.22
|Насти Марко
|2
|0.22
|Сибилли Джузеппе
|1
|0.11
|Дьяв Давиде
|1
|0.11
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.11
|Викари Франческо
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
|Дорваль Мехди
|0
|0
Карточки
Реджо-Аудаче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабаши Элвис
|4
|0
|Бьянко Алессандро
|4
|0
|Alessandro Marcandalli
|1
|1
|Сампиризи Марио
|2
|0
|Пьераньоло Эдоардо
|2
|0
|Natan Girma
|2
|0
|Чигарини Лука
|1
|0
|Барди Франческо
|1
|0
|Чрнигой Домен
|1
|0
|Родзио Паоло
|1
|0
|Романья Филиппо
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Антист Жанис
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|4
|1
|Насти Марко
|3
|0
|Майелло Раффаэле
|2
|0
|Бренно
|2
|0
|Сибилли Джузеппе
|2
|0
|Майта Маттиа
|0
|1
|Менез Жереми
|1
|0
|Бенали Ахмед
|1
|0
|Викари Франческо
|1
|0
|Акампора Дженнаро
|1
|0
|Риччи Джакомо
|1
|0
|Дьяв Давиде
|1
|0
|Дорваль Мехди
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Результаты матчей
Реджо-Аудаче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Бари
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Реджо-Аудаче
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
4
Реджо-Аудаче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Пропущено
12
7
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
4
33%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
4
33%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Реджо-Аудаче
(10 матчей)
30%
40%
30%
Бари
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1
Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3 Бари - Реджина 1:0 Модена - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2 Бари - Комо 2:2
Результаты матчей
Реджо-Аудаче
Бари
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Реджо-Аудаче
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
31
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
35
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|16 - 4
|20
|2.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|3.
|0:0
|9
|4
|4
|1
|14 - 13
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|5.
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|6.
|1:0
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|7.
|0:0
|8
|3
|4
|1
|7 - 5
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|7 - 9
|12
|9.
|0:0
|8
|2
|5
|1
|12 - 9
|11
|10.
|6
|2
|4
|0
|5 - 2
|10
|11.
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|12.
|1:0
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|13.
|0:1
|9
|1
|6
|2
|7 - 8
|9
|14.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|15.
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|16.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|17.
|8
|1
|2
|5
|7 - 10
|5
|18.
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|19.
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|20.
|0:1
|6
|0
|1
|5
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|3 - 4
|7
|7.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|8.
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|9.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|10.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|11.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|12.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|14.
|0:1
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|15.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|19.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|20.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|13.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|14.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|15.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|17.
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|18.
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|19.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|5
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Парма
|Бенедычак Адриан
|5
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|3 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|5
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|5
|Реджо-Аудаче
|Кабаши Элвис
|4