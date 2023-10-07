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  4. Серия B 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Реджо-Аудаче
1:1
Конец матча
Бари
0'
1:0
10' Гол
Natan Girma
30' Желтая карточка
Акампора Дженнаро
1:1
34' Гол
Ди Чезаре Валерио
38' Желтая карточка
Кабаши Элвис
86' Желтая карточка
Бьянко Алессандро
90'+5

Ход матча

10'
Natan Girma
(Петтинари Стефано)
1:0
30'
 
Акампора Дженнаро
34'
1:1
Ди Чезаре Валерио
(Майелло Раффаэле)
38'
Кабаши Элвис
 
46'
 
Матино Эммануэле
Дьяв Давиде
57'
 
Сибилли Джузеппе
Куцупиас Илиас
62'
Гондо Седрик
Петтинари Стефано
 
62'
Нарди Филиппо
Чрнигой Домен
 
76'
 
Моракьоли Грегорио
Насти Марко
77'
 
Бенали Ахмед
Майелло Раффаэле
80'
Muhamed Varela Djamanca
Natan Girma
 
80'
Либутти Лоренцо
Пьераньоло Эдоардо
 
83'
 
Белломо Никола
Араму Маттиа
86'
Бьянко Алессандро
 
90'
Чигарини Лука
Кабаши Элвис
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 9
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 491 Количество передач 382
  • 56 Владение мячом, % 44
22
Барди
Франческо
31
Сампиризи
Марио
4
Родзио
Паоло
27
Alessandro
Marcandalli
3
Пьераньоло
Эдоардо
33
Чрнигой
Домен
77
Кабаши
Элвис
42
Бьянко
Алессандро
80
Natan
Girma
28
Антист
Жанис
23
Петтинари
Стефано
22
Бренно
93
Дорваль
Мехди
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
99
Фработта
Джанлука
26
Куцупиас
Илиас
17
Майелло
Раффаэле
44
Акампора
Дженнаро
49
Араму
Маттиа
9
Насти
Марко
18
Дьяв
Давиде
Реджо-Аудаче
4-3-1-2
Бари
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Реджо-Аудаче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтинари Стефано 2 (1) 0.22
Гондо Седрик 2 0.22
Портанова Маноло 1 0.11
Ланини Эрик 1 0.11
Natan Girma 1 0.11
Видо Лука 1 (1) 0.11
Кабаши Элвис 0 0
Бьянко Алессандро 0 0
Пьераньоло Эдоардо 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куцупиас Илиас 2 0.22
Насти Марко 2 0.22
Сибилли Джузеппе 1 0.11
Ди Чезаре Валерио 1 0.11
Дьяв Давиде 1 0.11
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.11
Майелло Раффаэле 0 0
Викари Франческо 0 0
Араму Маттиа 0 0
Дорваль Мехди 0 0

Карточки

Реджо-Аудаче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаши Элвис 5 0
Бьянко Алессандро 5 0
Alessandro Marcandalli 1 1
Сампиризи Марио 2 0
Пьераньоло Эдоардо 2 0
Natan Girma 2 0
Чигарини Лука 1 0
Барди Франческо 1 0
Чрнигой Домен 1 0
Родзио Паоло 1 0
Романья Филиппо 1 0
Гондо Седрик 1 0
Антист Жанис 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 4 1
Насти Марко 3 0
Майелло Раффаэле 2 0
Акампора Дженнаро 2 0
Бренно 2 0
Сибилли Джузеппе 2 0
Майта Маттиа 0 1
Менез Жереми 1 0
Бенали Ахмед 1 0
Викари Франческо 1 0
Риччи Джакомо 1 0
Дьяв Давиде 1 0
Дорваль Мехди 1 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0

Результаты матчей

Реджо-Аудаче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Бари
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3
Реджо-Аудаче
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
4
Реджо-Аудаче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
3
75%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
2
25%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Пропущено

13
8
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
4
31%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
4
31%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Реджо-Аудаче
(10 матчей)
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 поражения
Тернана - Реджо-Аудаче 3:0 Реджо-Аудаче - Пиза 0:0 Специя - Реджо-Аудаче 1:2 Реджо-Аудаче - Кремонезе 2:2
Парма - Реджо-Аудаче 0:0 Реджо-Аудаче - Палермо 1:3 Комо - Реджо-Аудаче 2:2 Читтаделла - Реджо-Аудаче 1:0 Монца - Реджо-Аудаче 1:2 Реджо-Аудаче - Пескара 6:2
Бари
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1
Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3 Бари - Реджина 1:0 Модена - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2 Бари - Комо 2:2

Результаты матчей

Реджо-Аудаче
Бари

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Реджо-Аудаче
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 9 6 2 1 18 - 7 20
2.
Палермо
 8 6 1 1 14 - 4 19
3.
Венеция
 9 5 3 1 14 - 8 18
4.
Катанзаро
 9 5 3 1 15 - 13 18
5.
Комо
 7 4 2 1 10 - 7 14
6.
Козенца
 9 4 2 3 14 - 9 14
7.
Читтаделла
 9 3 4 2 9 - 11 13
8.
Модена
 8 3 3 2 7 - 7 12
9.
Брешия
 6 2 4 0 5 - 2 10
10.
Зюйдтироль
 8 2 4 2 12 - 10 10
11.
Кремонезе
 8 2 4 2 9 - 9 10
12.
Бари
 9 1 7 1 8 - 8 10
13.
Асколи
 9 2 3 4 10 - 12 9
14.
Пиза
 7 2 2 3 6 - 7 8
15.
Реджо-Аудаче
 9 1 5 3 8 - 13 8
16.
Тернана
 9 1 3 5 9 - 12 6
17.
Сампдория
 9 1 3 5 8 - 13 6
18.
Специя
 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
ФералпиСало
 9 1 2 6 5 - 16 5
20.
Лекко
 6 0 1 5 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Венеция
 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Читтаделла
 5 2 2 1 5 - 6 8
4.
Комо
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Асколи
 4 2 1 1 6 - 2 7
6.
Катанзаро
 4 2 1 1 6 - 7 7
7.
Козенца
 5 2 1 2 10 - 6 7
8.
Модена
 5 2 1 2 4 - 5 7
9.
Палермо
 3 2 0 1 5 - 2 6
10.
Брешия
 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
Зюйдтироль
 4 1 2 1 6 - 5 5
12.
Тернана
 5 1 2 2 5 - 4 5
13.
Бари
 4 0 4 0 4 - 4 4
14.
Реджо-Аудаче
 4 0 3 1 4 - 6 3
15.
Кремонезе
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Специя
 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Пиза
 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
ФералпиСало
 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Лекко
 3 0 0 3 4 - 8 0
20.
Сампдория
 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Катанзаро
 5 3 2 0 9 - 6 11
3.
Парма
 4 3 0 1 11 - 5 9
4.
Венеция
 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
Кремонезе
 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Пиза
 4 2 1 1 3 - 2 7
7.
Козенца
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Комо
 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
Бари
 5 1 3 1 4 - 4 6
10.
Сампдория
 5 1 3 1 5 - 5 6
11.
Модена
 3 1 2 0 3 - 2 5
12.
Зюйдтироль
 4 1 2 1 6 - 5 5
13.
Читтаделла
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Реджо-Аудаче
 5 1 2 2 4 - 7 5
15.
Брешия
 2 1 1 0 2 - 0 4
16.
Специя
 4 1 1 2 5 - 8 4
17.
ФералпиСало
 5 1 1 3 3 - 10 4
18.
Асколи
 5 0 2 3 4 - 10 2
19.
Лекко
 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Тернана
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Парма Бенедычак Адриан 6
Кремонезе Кода Массимо 5
Асколи Мендеш Педру 5
Катанзаро Вандепутте Яри 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
ФералпиСало Чеппители Лука 5
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 5
ФералпиСало Davide Balestrero 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Кабаши Элвис получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Майелло Раффаэле сделал результативную передачу.
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