Тур: 9. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
1:1
Конец матча
0'
1:0
10' ГолNatan Girma
30' Желтая карточкаАкампора Дженнаро
1:1
34' ГолДи Чезаре Валерио
38' Желтая карточкаКабаши Элвис
86' Желтая карточкаБьянко Алессандро
90'+5
Ход матча
10'
1:0
34'
38'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 9
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
491 Количество передач 382
-
56 Владение мячом, % 44
77
Кабаши
Элвис
80
Natan
Girma
28
Антист
Жанис
22
Бренно
49
Араму
Маттиа
18
Дьяв
Давиде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Natan GirmaПолузащитник
-
28 Антист ЖанисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гондо СедрикНападающий
-
10 Ланини ЭрикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
-
18 Дьяв ДавидеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ismail Achik
-
-
Главный тренер: Миньяни Микеле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Реджо-Аудаче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтинари Стефано
|2 (1)
|0.22
|Гондо Седрик
|2
|0.22
|Портанова Маноло
|1
|0.11
|Ланини Эрик
|1
|0.11
|Natan Girma
|1
|0.11
|Видо Лука
|1 (1)
|0.11
|Кабаши Элвис
|0
|0
|Бьянко Алессандро
|0
|0
|Пьераньоло Эдоардо
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куцупиас Илиас
|2
|0.22
|Насти Марко
|2
|0.22
|Сибилли Джузеппе
|1
|0.11
|Ди Чезаре Валерио
|1
|0.11
|Дьяв Давиде
|1
|0.11
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.11
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Викари Франческо
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
|Дорваль Мехди
|0
|0
Карточки
Реджо-Аудаче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабаши Элвис
|5
|0
|Бьянко Алессандро
|5
|0
|Alessandro Marcandalli
|1
|1
|Сампиризи Марио
|2
|0
|Пьераньоло Эдоардо
|2
|0
|Natan Girma
|2
|0
|Чигарини Лука
|1
|0
|Барди Франческо
|1
|0
|Чрнигой Домен
|1
|0
|Родзио Паоло
|1
|0
|Романья Филиппо
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Антист Жанис
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|4
|1
|Насти Марко
|3
|0
|Майелло Раффаэле
|2
|0
|Акампора Дженнаро
|2
|0
|Бренно
|2
|0
|Сибилли Джузеппе
|2
|0
|Майта Маттиа
|0
|1
|Менез Жереми
|1
|0
|Бенали Ахмед
|1
|0
|Викари Франческо
|1
|0
|Риччи Джакомо
|1
|0
|Дьяв Давиде
|1
|0
|Дорваль Мехди
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Результаты матчей
Реджо-Аудаче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Бари
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
Реджо-Аудаче
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
4
Реджо-Аудаче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
3
75%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
2
25%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Пропущено
13
8
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
4
31%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
4
31%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Реджо-Аудаче
(10 матчей)
30%
40%
30%
Бари
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1
Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3 Бари - Реджина 1:0 Модена - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2 Бари - Комо 2:2
Результаты матчей
Реджо-Аудаче
Бари
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Реджо-Аудаче
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
36
18
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6
|Кремонезе
|Кода Массимо
|5
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|3 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|5
|Реджо-Аудаче
|Кабаши Элвис
|5
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|5