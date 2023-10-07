  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 26.
Вестерос
3:1
Конец матча
Йёнчёпинг
0'
1:0
24' Гол
Jabir Abdihakim Ali
32' Желтая карточка
Сильверхолт Тейлор
2:0
61' Гол
Patric Aaslund
3:0
66' Гол
Эдлунд Олле
68' Желтая карточка
August Karlin
3:1
74' Гол
Николич Марко
88' Желтая карточка
Arvid Eriksson
90'+7
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
8
Daniel
Ask
15
Эдлунд
Олле
31
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
9
Jabir
Abdihakim
Ali
22
Patric
Aaslund
1
Нильссон
Александр
2
Ben
Engdahl
3
Бернтссон
Александер
4
Маннс
Йеспер
7
Моенза
Малкольм
6
August
Karlin
23
Hady
Saleh
Karim
24
Николич
Марко
10
Бук
Робин
58
Эль
Кабир
Отман
9
Сильверхолт
Тейлор
Вестерос
3-4-3
Йёнчёпинг
4-1-4-1

История личных встреч

Вестерос
Йёнчёпинг

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

11 матчей

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
2:1
С
2:1
С
2:2
С
0:0
С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
4:2
С
5:1

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2.4
0.83

Среднее время на гол

37
108

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

2
1.8

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

2.18
1.27

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

41
70

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jabir Abdihakim Ali 11 (1) 0.42
Йоханссон Саймон 5 0.19
Patric Aaslund 4 0.15
Max Larsson 4 (1) 0.15
Jaheem Burke 4 0.15
Эдлунд Олле 3 0.12
Диабате Ибрахим 3 0.12
Гефверт Симон 2 0.08
Нсабиумва Фредерик 2 0.08
Троне Филип 2 0.08
Miguel Sandberg 2 0.08
Daniel Ask 1 0.04
Гамбош Мартин 1 0.04
Anders Hellblom 1 0.04
Alex Douglas 0 0
Herman Magnusson 0 0
Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 8 (2) 0.31
Сильверхолт Тейлор 8 0.31
Pashang Abdulla 8 0.31
Николич Марко 3 0.12
August Karlin 2 0.08
Моенза Малкольм 1 0.04
Flamur Dzelili 1 0.04
Sadmir Zekovic 1 0.04
Торссон Антон 1 0.04
Маннс Йеспер 1 0.04
Страндсатер Даниэль 1 0.04
Нордстрем Элиас 1 0.04
Arvid Eriksson 1 0.04
Адриан Самуэль 0 0
Делаверис Филип 0 0
Ben Engdahl 0 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jabir Abdihakim Ali 4 0
Herman Magnusson 2 1
Нсабиумва Фредерик 3 0
Alex Douglas 3 0
Троне Филип 2 0
Эдлунд Олле 2 0
Гамбош Мартин 2 0
Patric Aaslund 2 0
Miguel Sandberg 0 1
Aly Coulibaly 1 0
Daniel Ask 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Anders Hellblom 1 0
Umit Aras 1 0
Max Larsson 1 0
Jaheem Burke 1 0
Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламин Адам Бен 6 1
Flamur Dzelili 6 0
August Karlin 4 1
Arvid Eriksson 3 1
Бук Робин 4 0
Маннс Йеспер 3 0
Адриан Самуэль 3 0
Сильверхолт Тейлор 3 0
Нильссон Александр 2 0
Моенза Малкольм 2 0
Николич Марко 2 0
Бернтссон Александер 1 0
Pashang Abdulla 1 0
Торссон Антон 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Нордстрем Элиас 1 0
Ben Engdahl 1 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 1 0

Результаты матчей

Вестерос
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Йёнчёпинг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
16
Вестерос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Йёнчёпинг
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

21
17
Вестерос
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)
Йёнчёпинг
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
35% (9)
50% (13)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

21
33

Голы по времени матча

Забито

21
17
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
1
5%
3
18%
1-15
4
19%
3
18%
16-30
1
5%
5
29%
29%
31-45
7
33%
1
6%
46-60
5
24%
3
18%
61-75
3
14%
2
12%
76-90

Пропущено

5
29
2 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 12
0
0%
3
10%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
2
40%
5
17%
31-45
1
20%
2
7%
46-60
1
20%
7
24%
61-75
1
20%
7
24%
76-90

Забито

25
25
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
13 Не забивали 14
3
12%
5
20%
1-15
5
20%
3
12%
16-30
2
8%
2
8%
31-45
7
28%
5
20%
46-60
3
12%
7
28%
61-75
5
20%
3
12%
76-90

Пропущено

14
15
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 11
0
0%
2
13%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
6
43%
7
47%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
2
14%
5
33%
76-90

Забито

46
42
16 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 16
5 Не забивали 4
4
9%
8
19%
1-15
9
20%
6
14%
16-30
3
7%
7
17%
31-45
14
30%
6
14%
46-60
8
17%
10
24%
61-75
8
17%
5
12%
76-90

Пропущено

19
44
7 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 29
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 23
0
0%
5
11%
1-15
3
16%
5
11%
16-30
4
21%
5
11%
31-45
7
37%
9
20%
46-60
2
11%
8
18%
61-75
3
16%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Вестерос - Треллеборг 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 1:2 Вестерос - Сундсвалль 2:0 Эстер - Вестерос 2:2
Вестерос - Браге 0:0 Эребру - Вестерос 1:1 Эребру Сюрианска - Вестерос 0:3 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Гефле 1:0 ГАИС - Вестерос 0:2 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Вестерос - Сковде АИК 4:0 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Треллеборг - Вестерос 3:2 Вестерос - Эстер 2:1
Йёнчёпинг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:1 Йёнчёпинг - Ландскруна 1:2
Гефле - Йёнчёпинг 1:0 Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2 Юнайтед ИК - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Йёнчёпинг - Браге 4:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1

Результаты матчей

Вестерос
Йёнчёпинг

Точный счет

0:0
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 35%
3
6 раз 23%
0
5 раз 19%
1
5 раз 19%
4
1 раз 4%
2
9 раз 35%
1
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Вестерос
Йёнчёпинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
7
6
1.5
8
5
5
8
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
3
9
4
1.5
5
8
2
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
21
5
16
10
1.5
13
13
7
19
2.5
4
22
1
25
3.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 26 17 6 3 45 - 20 57
2.
ГАИС
 25 14 6 5 50 - 19 48
3.
Эстер
 27 14 6 7 53 - 34 48
4.
Утсиктенс
 25 14 5 6 45 - 26 47
5.
Ландскруна
 25 10 5 10 35 - 39 35
6.
Эстерсунд
 0:0 26 7 13 6 35 - 32 34
7.
Треллеборг
 25 9 6 10 35 - 43 33
8.
Гефле
 26 9 6 11 32 - 41 33
9.
Браге
 25 9 5 11 29 - 38 32
10.
Эребру
 26 7 10 9 36 - 37 31
11.
Хельсинборг
 0:0 26 7 8 11 30 - 35 29
12.
Йёнчёпинг
 26 7 8 11 39 - 47 29
13.
Сундсвалль
 26 7 7 12 35 - 50 28
14.
Сирианска Эскильстуна
 25 6 8 11 22 - 34 26
15.
Эргрюте
 25 6 7 12 28 - 41 25
16.
Сковде АИК
 26 7 4 15 35 - 48 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 13 9 4 0 22 - 4 31
2.
Утсиктенс
 13 8 3 2 30 - 12 27
3.
ГАИС
 13 8 2 3 26 - 11 26
4.
Браге
 13 8 2 3 23 - 16 26
5.
Эстер
 13 7 2 4 26 - 13 23
6.
Гефле
 13 7 2 4 19 - 20 23
7.
Ландскруна
 13 6 4 3 21 - 16 22
8.
Эребру
 13 5 7 1 21 - 9 22
9.
Сковде АИК
 13 6 3 4 24 - 16 21
10.
Йёнчёпинг
 13 6 3 4 22 - 18 21
11.
Треллеборг
 12 6 1 5 17 - 19 19
12.
Эстерсунд
 0:0 13 4 7 2 22 - 17 19
13.
Хельсинборг
 0:0 13 5 2 6 17 - 17 17
14.
Сирианска Эскильстуна
 12 4 4 4 13 - 12 16
15.
Сундсвалль
 13 4 4 5 19 - 24 16
16.
Эргрюте
 12 2 5 5 16 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 13 8 2 3 23 - 16 26
2.
Эстер
 14 7 4 3 27 - 21 25
3.
ГАИС
 12 6 4 2 24 - 8 22
4.
Утсиктенс
 12 6 2 4 15 - 14 20
5.
Эстерсунд
 0:0 13 3 6 4 13 - 15 15
6.
Эргрюте
 13 4 2 7 12 - 19 14
7.
Треллеборг
 13 3 5 5 18 - 24 14
8.
Ландскруна
 12 4 1 7 14 - 23 13
9.
Сундсвалль
 13 3 3 7 16 - 26 12
10.
Хельсинборг
 0:0 13 2 6 5 13 - 18 12
11.
Гефле
 13 2 4 7 13 - 21 10
12.
Сирианска Эскильстуна
 13 2 4 7 9 - 22 10
13.
Эребру
 13 2 3 8 15 - 28 9
14.
Йёнчёпинг
 13 1 5 7 17 - 29 8
15.
Браге
 12 1 3 8 6 - 22 6
16.
Сковде АИК
 13 1 1 11 11 - 32 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 16 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 11 (2)
ГАИС Линдберг Юлиус 10 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Хельсинборг Хелльборг Адам 1 7
Эргрюте Дротт Джонатан 8
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 64'
      Jabir Abdihakim Ali уходит с поля. Диабате Ибрахим выходит вместо него
    • 61'
      Йоханссон Саймон сделал результативную передачу.
    • 61'
      Г О О О О Л - Patric Aaslund бьет в цель!
    • 51'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Сильверхолт Тейлор получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Patric Aaslund сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Jabir Abdihakim Ali бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Вестерос 3:1 Йёнчёпинг онлайн

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