Тур: 26.
0'
1:0
24' ГолJabir Abdihakim Ali
32' Желтая карточкаСильверхолт Тейлор
2:0
61' ГолPatric Aaslund
3:0
66' ГолЭдлунд Олле
68' Желтая карточкаAugust Karlin
3:1
74' ГолНиколич Марко
88' Желтая карточкаArvid Eriksson
90'+7
Ход матча
24'
61'
66'
3:0
68'
74'
3:1
88'
15
Эдлунд
Олле
31
Max
Larsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
-
31 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Троне ФилипНападающий
- Нападающий
-
-
10 Jaheem Burke
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бук РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 David Celic
-
-
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
История личных встреч
Вестерос
Йёнчёпинг
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
11 матчей
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
2.4
0.83
Среднее время на гол
37
108
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
2
1.8
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
2.18
1.27
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
41
70
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jabir Abdihakim Ali
|11 (1)
|0.42
|Йоханссон Саймон
|5
|0.19
|Patric Aaslund
|4
|0.15
|Max Larsson
|4 (1)
|0.15
|Jaheem Burke
|4
|0.15
|Эдлунд Олле
|3
|0.12
|Диабате Ибрахим
|3
|0.12
|Гефверт Симон
|2
|0.08
|Нсабиумва Фредерик
|2
|0.08
|Троне Филип
|2
|0.08
|Miguel Sandberg
|2
|0.08
|Daniel Ask
|1
|0.04
|Гамбош Мартин
|1
|0.04
|Anders Hellblom
|1
|0.04
|Alex Douglas
|0
|0
|Herman Magnusson
|0
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|8 (2)
|0.31
|Сильверхолт Тейлор
|8
|0.31
|Pashang Abdulla
|8
|0.31
|Николич Марко
|3
|0.12
|August Karlin
|2
|0.08
|Моенза Малкольм
|1
|0.04
|Flamur Dzelili
|1
|0.04
|Sadmir Zekovic
|1
|0.04
|Торссон Антон
|1
|0.04
|Маннс Йеспер
|1
|0.04
|Страндсатер Даниэль
|1
|0.04
|Нордстрем Элиас
|1
|0.04
|Arvid Eriksson
|1
|0.04
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Делаверис Филип
|0
|0
|Ben Engdahl
|0
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jabir Abdihakim Ali
|4
|0
|Herman Magnusson
|2
|1
|Нсабиумва Фредерик
|3
|0
|Alex Douglas
|3
|0
|Троне Филип
|2
|0
|Эдлунд Олле
|2
|0
|Гамбош Мартин
|2
|0
|Patric Aaslund
|2
|0
|Miguel Sandberg
|0
|1
|Aly Coulibaly
|1
|0
|Daniel Ask
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Anders Hellblom
|1
|0
|Umit Aras
|1
|0
|Max Larsson
|1
|0
|Jaheem Burke
|1
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламин Адам Бен
|6
|1
|Flamur Dzelili
|6
|0
|August Karlin
|4
|1
|Arvid Eriksson
|3
|1
|Бук Робин
|4
|0
|Маннс Йеспер
|3
|0
|Адриан Самуэль
|3
|0
|Сильверхолт Тейлор
|3
|0
|Нильссон Александр
|2
|0
|Моенза Малкольм
|2
|0
|Николич Марко
|2
|0
|Бернтссон Александер
|1
|0
|Pashang Abdulla
|1
|0
|Торссон Антон
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Нордстрем Элиас
|1
|0
|Ben Engdahl
|1
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|1
|0
Результаты матчей
Вестерос
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Йёнчёпинг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
16
Вестерос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Йёнчёпинг
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
21
17
Вестерос
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)
Йёнчёпинг
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
35% (9)
50% (13)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
21
33
Голы по времени матча
Забито
21
17
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
1
5%
3
18%
1-15
4
19%
3
18%
16-30
1
5%
5
29%
29%
31-45
7
33%
1
6%
46-60
5
24%
3
18%
61-75
3
14%
2
12%
76-90
Пропущено
5
29
2 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 12
0
0%
3
10%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
2
40%
5
17%
31-45
1
20%
2
7%
46-60
1
20%
7
24%
61-75
1
20%
7
24%
76-90
Забито
25
25
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
13 Не забивали 14
3
12%
5
20%
1-15
5
20%
3
12%
16-30
2
8%
2
8%
31-45
7
28%
5
20%
46-60
3
12%
7
28%
61-75
5
20%
3
12%
76-90
Пропущено
14
15
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 11
0
0%
2
13%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
6
43%
7
47%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
2
14%
5
33%
76-90
Забито
46
42
16 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 16
5 Не забивали 4
4
9%
8
19%
1-15
9
20%
6
14%
16-30
3
7%
7
17%
31-45
14
30%
6
14%
46-60
8
17%
10
24%
61-75
8
17%
5
12%
76-90
Пропущено
19
44
7 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 29
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 23
0
0%
5
11%
1-15
3
16%
5
11%
16-30
4
21%
5
11%
31-45
7
37%
9
20%
46-60
2
11%
8
18%
61-75
3
16%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Вестерос - Треллеборг 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 1:2 Вестерос - Сундсвалль 2:0 Эстер - Вестерос 2:2
Вестерос - Браге 0:0 Эребру - Вестерос 1:1 Эребру Сюрианска - Вестерос 0:3 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Гефле 1:0 ГАИС - Вестерос 0:2 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Вестерос - Сковде АИК 4:0 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Треллеборг - Вестерос 3:2 Вестерос - Эстер 2:1
Йёнчёпинг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:1 Йёнчёпинг - Ландскруна 1:2
Гефле - Йёнчёпинг 1:0 Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2 Юнайтед ИК - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Йёнчёпинг - Браге 4:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1
Результаты матчей
Вестерос
Йёнчёпинг
Точный счет
0:0
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 35%
3
6 раз 23%
0
5 раз 19%
1
5 раз 19%
4
1 раз 4%
2
9 раз 35%
1
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Вестерос
Йёнчёпинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
76
85
58
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
103
94
58
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
215
1610
1313
719
422
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|17
|6
|3
|45 - 20
|57
|2.
|25
|14
|6
|5
|50 - 19
|48
|3.
|27
|14
|6
|7
|53 - 34
|48
|4.
|25
|14
|5
|6
|45 - 26
|47
|5.
|25
|10
|5
|10
|35 - 39
|35
|6.
|0:0
|26
|7
|13
|6
|35 - 32
|34
|7.
|25
|9
|6
|10
|35 - 43
|33
|8.
|26
|9
|6
|11
|32 - 41
|33
|9.
|25
|9
|5
|11
|29 - 38
|32
|10.
|26
|7
|10
|9
|36 - 37
|31
|11.
|0:0
|26
|7
|8
|11
|30 - 35
|29
|12.
|26
|7
|8
|11
|39 - 47
|29
|13.
|26
|7
|7
|12
|35 - 50
|28
|14.
|25
|6
|8
|11
|22 - 34
|26
|15.
|25
|6
|7
|12
|28 - 41
|25
|16.
|26
|7
|4
|15
|35 - 48
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|4
|0
|22 - 4
|31
|2.
|13
|8
|3
|2
|30 - 12
|27
|3.
|13
|8
|2
|3
|26 - 11
|26
|4.
|13
|8
|2
|3
|23 - 16
|26
|5.
|13
|7
|2
|4
|26 - 13
|23
|6.
|13
|7
|2
|4
|19 - 20
|23
|7.
|13
|6
|4
|3
|21 - 16
|22
|8.
|13
|5
|7
|1
|21 - 9
|22
|9.
|13
|6
|3
|4
|24 - 16
|21
|10.
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|11.
|12
|6
|1
|5
|17 - 19
|19
|12.
|0:0
|13
|4
|7
|2
|22 - 17
|19
|13.
|0:0
|13
|5
|2
|6
|17 - 17
|17
|14.
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|15.
|13
|4
|4
|5
|19 - 24
|16
|16.
|12
|2
|5
|5
|16 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|2
|3
|23 - 16
|26
|2.
|14
|7
|4
|3
|27 - 21
|25
|3.
|12
|6
|4
|2
|24 - 8
|22
|4.
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|5.
|0:0
|13
|3
|6
|4
|13 - 15
|15
|6.
|13
|4
|2
|7
|12 - 19
|14
|7.
|13
|3
|5
|5
|18 - 24
|14
|8.
|12
|4
|1
|7
|14 - 23
|13
|9.
|13
|3
|3
|7
|16 - 26
|12
|10.
|0:0
|13
|2
|6
|5
|13 - 18
|12
|11.
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|12.
|13
|2
|4
|7
|9 - 22
|10
|13.
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|14.
|13
|1
|5
|7
|17 - 29
|8
|15.
|12
|1
|3
|8
|6 - 22
|6
|16.
|13
|1
|1
|11
|11 - 32
|4
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|11 (2)
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|10 (8)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|1 7
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|8