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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Днепр-1
2:0
Конец матча
Верес
0'
1:0
10' Гол
Филиппов Александр
2:0
31' Гол в свои ворота
Вовченко Семён
77' Желтая карточка
Evgeny Shevchenko III
86' Желтая карточка
Сарапий Эдуард
90'+5
1
Волынец
Евгений
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
20
Горбунов
Сергей
Олегович
18
Бабенко
Руслан
9
Гуцуляк
Алексей
8
Пихалёнок
Александр
22
Рубчинский
Валентин
17
Леднeв
Богдан
7
Филиппов
Александр
44
Паст
Евгений
71
Vasyl
Gakman
3
Вовченко
Семён
5
Курко
Василий
95
Evgeny
Shevchenko
III
88
Кухарук
Андрей
29
Кучеров
Валерий
39
Балан
Денис
20
Iago
Siqueira
77
Шарай
Владислав
9
Шестаков
Михаил
Днепр-1
Верес

История личных встреч

Днепр-1
Верес

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
270

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пихалёнок Александр 2 (1) 0.25
Бабенко Руслан 1 0.13
Гуцуляк Алексей 1 0.13
Когут Игорь 1 0.13
Филиппов Александр 1 0.13
Леднeв Богдан 1 0.13
Бланко Доминго 1 (1) 0.13
Рубчинский Валентин 0 0
Адамюк Владимир 0 0
Пурита Эмилиано 0 0
Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарай Станислав 2 0.22
Evgeny Shevchenko III 1 0.11
Шарай Владислав 1 0.11
Кучеров Валерий 1 (1) 0.11
Iago Siqueira 1 (1) 0.11
Марусич Максим 0 0
Гайдучик Николай 0 0
Vasyl Gakman 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарапий Эдуард 3 1
Бабенко Руслан 3 0
Адамюк Владимир 2 0
Когут Игорь 2 0
Пасич Евгений 1 0
Сваток Александр 1 0
Каплиенко Александр 1 0
Бланко Доминго 1 0
Кравец Василий 1 0
Пихалёнок Александр 1 0
Волынец Евгений 1 0
Горин Олег 1 0
Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шестаков Михаил 4 0
Evgeny Shevchenko III 3 0
Vasyl Gakman 3 0
Балан Денис 1 1
Марусич Максим 1 1
Кучеров Валерий 2 0
Шарай Владислав 2 0
Шарай Станислав 2 0
Вовченко Семён 2 0
Паст Евгений 1 0
Кучеренко Александр 1 0
Кухарук Андрей 1 0
Курко Василий 1 0
Iago Siqueira 1 0

Результаты матчей

Днепр-1
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Верес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Днепр-1
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Верес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
4
Днепр-1
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Верес
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
13%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
3
50%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Заря - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1
Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Днепр-1 - Славия Прага 1:1 Минай - Днепр-1 1:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Полесье 2:1 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Днепр-1 - Кривбасс КР 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Днепр-1 - Металлист 1:0 Днепр-1 - Минай 4:0 Днепр-1 - Хуст 4:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0
Верес
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Верес 0:0 Кривбасс - Верес 2:1
Верес - Черноморец Од 3:1 Верес - Ворскла 1:2 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Полесье 0:2 Кривбасс КР - Верес 1:2 Верес - Карпаты 1:2 Верес - Нива Тернополь 0:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Ингулец 1:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Верес - Александрия 2:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Заря - Верес 1:0

Результаты матчей

Днепр-1
Верес

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Днепр-1
Верес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
5
2
6
1.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 10 6 1 3 15 - 8 19
2.
Шахтёр Донецк
 9 5 3 1 17 - 10 18
3.
Кривбасс
 9 5 2 2 18 - 10 17
4.
Черноморец Од
 9 5 1 3 15 - 10 16
5.
Динамо Киев
 7 5 0 2 22 - 13 15
6.
Рух Львов
 8 4 3 1 14 - 8 15
7.
Днепр-1
 8 4 3 1 9 - 5 15
8.
Ворскла
 8 4 0 4 10 - 15 12
9.
Металлист-1925
 8 3 2 3 6 - 6 11
10.
Колос Ковалёвка
 9 2 5 2 6 - 7 11
11.
Оболонь
 9 2 3 4 5 - 10 9
12.
ЛНЗ Черкассы
 9 2 2 5 8 - 12 8
13.
Александрия
 9 2 2 5 7 - 16 8
14.
Заря
 8 1 3 4 6 - 10 6
15.
Верес
 9 1 3 5 6 - 12 6
16.
Минай
 9 0 3 6 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 6 3 2 1 7 - 4 11
2.
Черноморец Од
 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Динамо Киев
 3 3 0 0 10 - 3 9
4.
Полесье
 4 3 0 1 7 - 4 9
5.
Рух Львов
 5 2 3 0 9 - 5 9
6.
Металлист-1925
 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Кривбасс
 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Колос Ковалёвка
 5 2 1 2 4 - 5 7
9.
Александрия
 5 2 1 2 4 - 9 7
10.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 4 - 3 6
11.
Ворскла
 4 2 0 2 5 - 7 6
12.
Верес
 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Оболонь
 4 0 3 1 2 - 4 3
14.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Минай
 5 0 2 3 3 - 10 2
16.
Заря
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 6 3 3 0 13 - 7 12
2.
Кривбасс
 5 3 1 1 10 - 3 10
3.
Полесье
 6 3 1 2 8 - 4 10
4.
Рух Львов
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Динамо Киев
 4 2 0 2 12 - 10 6
6.
Ворскла
 4 2 0 2 5 - 8 6
7.
Черноморец Од
 5 2 0 3 9 - 8 6
8.
Оболонь
 5 2 0 3 3 - 6 6
9.
ЛНЗ Черкассы
 4 1 2 1 3 - 2 5
10.
Заря
 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Днепр-1
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Металлист-1925
 4 1 1 2 2 - 3 4
13.
Колос Ковалёвка
 4 0 4 0 2 - 2 4
14.
Александрия
 4 0 1 3 3 - 7 1
15.
Минай
 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Верес
 4 0 1 3 1 - 6 1
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Динамо Киев Ванат Владислав 4 (3)
Рух Львов Климчук Юрий 4 (2)
Кривбасс Задерака Максим 4 (1)
Динамо Киев Ярмоленко Андрей 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Заря Джордан 1 3
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 3
Оболонь Taras Moroz 1 3
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Г О О О О Л - Вовченко Семён уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 10'
    Г О О О О Л - Филиппов Александр бьет в цель!
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