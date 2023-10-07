Тур: 10. Стадион: Днепр-Арена.
0'
1:0
10' ГолФилиппов Александр
2:0
31' Гол в свои воротаВовченко Семён
77' Желтая карточкаEvgeny Shevchenko III
86' Желтая карточкаСарапий Эдуард
90'+5
Ход матча
10'
31'
2:0
86'
44
Паст
Евгений
71
Vasyl
Gakman
39
Балан
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Андре МаркосНападающий
-
19 Victinho
-
Главный тренер: Максимов Юрий
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
-
71 Vasyl GakmanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Балан ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
47 Когут БогданВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
История личных встреч
Днепр-1
Верес
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Тотал матчей
1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
270
Бомбардиры внутри турнира
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пихалёнок Александр
|2 (1)
|0.25
|Бабенко Руслан
|1
|0.13
|Гуцуляк Алексей
|1
|0.13
|Когут Игорь
|1
|0.13
|Филиппов Александр
|1
|0.13
|Леднeв Богдан
|1
|0.13
|Бланко Доминго
|1 (1)
|0.13
|Рубчинский Валентин
|0
|0
|Адамюк Владимир
|0
|0
|Пурита Эмилиано
|0
|0
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарай Станислав
|2
|0.22
|Evgeny Shevchenko III
|1
|0.11
|Шарай Владислав
|1
|0.11
|Кучеров Валерий
|1 (1)
|0.11
|Iago Siqueira
|1 (1)
|0.11
|Марусич Максим
|0
|0
|Гайдучик Николай
|0
|0
|Vasyl Gakman
|0
|0
Карточки
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарапий Эдуард
|3
|1
|Бабенко Руслан
|3
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Когут Игорь
|2
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Сваток Александр
|1
|0
|Каплиенко Александр
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Кравец Василий
|1
|0
|Пихалёнок Александр
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Горин Олег
|1
|0
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шестаков Михаил
|4
|0
|Evgeny Shevchenko III
|3
|0
|Vasyl Gakman
|3
|0
|Балан Денис
|1
|1
|Марусич Максим
|1
|1
|Кучеров Валерий
|2
|0
|Шарай Владислав
|2
|0
|Шарай Станислав
|2
|0
|Вовченко Семён
|2
|0
|Паст Евгений
|1
|0
|Кучеренко Александр
|1
|0
|Кухарук Андрей
|1
|0
|Курко Василий
|1
|0
|Iago Siqueira
|1
|0
Результаты матчей
Днепр-1
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Верес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
2
Днепр-1
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Верес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
4
Днепр-1
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Верес
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
13%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
3
50%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Днепр-1
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Заря - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1
Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Днепр-1 - Славия Прага 1:1 Минай - Днепр-1 1:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Полесье 2:1 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Днепр-1 - Кривбасс КР 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Днепр-1 - Металлист 1:0 Днепр-1 - Минай 4:0 Днепр-1 - Хуст 4:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0
Верес
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Верес 0:0 Кривбасс - Верес 2:1
Верес - Черноморец Од 3:1 Верес - Ворскла 1:2 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Полесье 0:2 Кривбасс КР - Верес 1:2 Верес - Карпаты 1:2 Верес - Нива Тернополь 0:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Ингулец 1:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Верес - Александрия 2:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Заря - Верес 1:0
Результаты матчей
Днепр-1
Верес
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Днепр-1
Верес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
45
26
18
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|4 (3)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|4 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|4 (1)
|Динамо Киев
|Ярмоленко Андрей
|4 (1)
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Заря
|Джордан
|1 3
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 3
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 3
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1