Тур: 10. Стадион: Колос.
0:0
Конец матча
0'
48' Желтая карточкаДемченко Александр
64' Желтая карточкаБезбородько Денис
66' Желтая карточкаБолбат Сергей
89' Желтая карточкаСкляр Александр
90' Желтая карточкаБурда Никита
90'+8
Ход матча
66'
89'
90'
90'
23
Фесюн
Кирилл
14
Милько
Вадим
25
Якубу
Наджиб
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
-
23 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Мисак РоманВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
69 Ильин ОлегЗащитник
-
32 Попов КириллНападающий
-
-
-
91 Artem Husol
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Якубу НаджибПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
-
20 Thiago Cunha
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
История личных встреч
Колос Ковалёвка
Ворскла
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
12.5%
87.5%
1 победа 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
0.8
0
Среднее время на гол
112
0
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
2
1.4
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.25
0.88
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
Среднее время на гол
72
102
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|2
|0.2
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.1
|Безбородько Денис
|1
|0.1
|Салабай Антон
|1
|0.1
|Vladyslav Veleten
|1
|0.1
|Милько Вадим
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юрченко Владлен
|3
|0.33
|Скляр Александр
|2 (2)
|0.22
|Степанюк Руслан
|1
|0.11
|Родригес Фелипе II
|1
|0.11
|Челядин Артём
|1
|0.11
|Нестеренко Иван
|1
|0.11
|Бацула Андрей
|0
|0
|Пердута Игорь
|0
|0
|Кане Ибрахим
|0
|0
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бурда Никита
|5
|0
|Богданов Андрей
|4
|0
|Золотов Николай
|2
|1
|Безбородько Денис
|2
|0
|Бондаренко Валерий
|2
|0
|Мякушко Сергей
|1
|0
|Лучкевич Валерий
|1
|0
|Болбат Сергей
|1
|0
|Ореховский Павел
|1
|0
|Черноморец Александр
|1
|0
|Демченко Александр
|1
|0
|Салабай Антон
|1
|0
|Vladyslav Veleten
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|5
|0
|Челядин Артём
|3
|0
|Tiago Santana
|3
|0
|Пердута Игорь
|2
|0
|Thiago Cunha
|1
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Якубу Наджиб
|1
|0
|Кане Ибрахим
|1
|0
|Корниенко Виктор
|1
|0
|Исенко Павел
|1
|0
|Павлюк Евгений
|1
|0
|Нестеренко Иван
|1
|0
|Крупский Илья
|1
|0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ворскла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
2
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Ворскла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
2
4
Колос Ковалёвка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Ворскла
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
4
36%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
2
33%
1
9%
76-90
Пропущено
7
14
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
14%
3
21%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
1
14%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3
Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Колос Ковалёвка - Кремень 0:1 Колос Ковалёвка - ФСК Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1 Колос Ковалёвка - FC Chernihiv 3:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Колос Ковалёвка - Нива Бузова 1:0 Колос Ковалёвка - Львов 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1
Ворскла
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Ворскла - Кривбасс 1:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0
Ворскла - Александрия 1:0 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Верес - Ворскла 1:2 Ворскла - Заря 1:2 Рух Львов - Ворскла 4:1 Дила - Ворскла 3:1 Ворскла - Дила 2:1 Бельско-Бяла - Ворскла 3:4 Полония Лазиска - Ворскла 1:4 Тыхы - Ворскла 2:2 Ворскла - Александрия 1:2 Ворскла - СК Полтава 3:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - Кривбасс 1:0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
Ворскла
Точный счет
0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Колос Ковалёвка
Ворскла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
24
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
72
28
36
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|4 (3)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|4 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|4 (1)
|Динамо Киев
|Ярмоленко Андрей
|4 (1)
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Ворскла
|Скляр Александр
|5
|Колос Ковалёвка
|Бурда Никита
|5
|Заря
|Джордан
|1 3
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 3