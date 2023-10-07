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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Колос Ковалёвка
0:0
Конец матча
Ворскла
0'
48' Желтая карточка
Демченко Александр
64' Желтая карточка
Безбородько Денис
66' Желтая карточка
Болбат Сергей
89' Желтая карточка
Скляр Александр
90' Желтая карточка
Бурда Никита
90' Желтая карточка
90'+8
23
Фесюн
Кирилл
6
Бурда
Никита
5
Бондаренко
Валерий
15
Черноморец
Александр
29
Емец
Владислав
14
Милько
Вадим
35
Золотов
Николай
7
Демченко
Александр
47
Мякушко
Сергей
22
Безбородько
Денис
50
Болбат
Сергей
7
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
6
Скляр
Александр
9
Корниенко
Виктор
11
Степанюк
Руслан
18
Павлюк
Евгений
25
Якубу
Наджиб
38
Челядин
Артём
30
Нестеренко
Иван
50
Кане
Ибрахим
74
Tiago
Santana
Колос Ковалёвка
Ворскла

История личных встреч

Колос Ковалёвка
Ворскла

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

12.5%
87.5%
1 победа 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
К
0:1
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

0.8
0

Среднее время на гол

112
0

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.25
0.88

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4

Среднее время на гол

72
102

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 2 0.2
Ореховский Павел 1 (1) 0.1
Безбородько Денис 1 0.1
Салабай Антон 1 0.1
Vladyslav Veleten 1 0.1
Милько Вадим 0 0
Золотов Николай 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юрченко Владлен 3 0.33
Скляр Александр 2 (2) 0.22
Степанюк Руслан 1 0.11
Родригес Фелипе II 1 0.11
Челядин Артём 1 0.11
Нестеренко Иван 1 0.11
Бацула Андрей 0 0
Пердута Игорь 0 0
Кане Ибрахим 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурда Никита 5 0
Богданов Андрей 4 0
Золотов Николай 2 1
Безбородько Денис 2 0
Бондаренко Валерий 2 0
Мякушко Сергей 1 0
Лучкевич Валерий 1 0
Болбат Сергей 1 0
Ореховский Павел 1 0
Черноморец Александр 1 0
Демченко Александр 1 0
Салабай Антон 1 0
Vladyslav Veleten 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 5 0
Челядин Артём 3 0
Tiago Santana 3 0
Пердута Игорь 2 0
Thiago Cunha 1 0
Бацула Андрей 1 0
Якубу Наджиб 1 0
Кане Ибрахим 1 0
Корниенко Виктор 1 0
Исенко Павел 1 0
Павлюк Евгений 1 0
Нестеренко Иван 1 0
Крупский Илья 1 0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ворскла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
2
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Ворскла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

2
4
Колос Ковалёвка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Ворскла
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
4
36%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
2
33%
1
9%
76-90

Пропущено

7
14
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
14%
3
21%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
1
14%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3
Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Колос Ковалёвка - Кремень 0:1 Колос Ковалёвка - ФСК Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1 Колос Ковалёвка - FC Chernihiv 3:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Колос Ковалёвка - Нива Бузова 1:0 Колос Ковалёвка - Львов 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1
Ворскла
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Ворскла - Кривбасс 1:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0
Ворскла - Александрия 1:0 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Верес - Ворскла 1:2 Ворскла - Заря 1:2 Рух Львов - Ворскла 4:1 Дила - Ворскла 3:1 Ворскла - Дила 2:1 Бельско-Бяла - Ворскла 3:4 Полония Лазиска - Ворскла 1:4 Тыхы - Ворскла 2:2 Ворскла - Александрия 1:2 Ворскла - СК Полтава 3:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - Кривбасс 1:0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
Ворскла

Точный счет

0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Колос Ковалёвка
Ворскла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
7
2
2
8
1.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 10 6 1 3 15 - 8 19
2.
Шахтёр Донецк
 9 5 3 1 17 - 10 18
3.
Кривбасс
 9 5 2 2 18 - 10 17
4.
Черноморец Од
 9 5 1 3 15 - 10 16
5.
Динамо Киев
 7 5 0 2 22 - 13 15
6.
Рух Львов
 8 4 3 1 14 - 8 15
7.
Днепр-1
 8 4 3 1 9 - 5 15
8.
Ворскла
 9 4 1 4 10 - 15 13
9.
Колос Ковалёвка
 10 2 6 2 6 - 7 12
10.
Металлист-1925
 8 3 2 3 6 - 6 11
11.
Оболонь
 9 2 3 4 5 - 10 9
12.
ЛНЗ Черкассы
 10 2 3 5 8 - 12 9
13.
Александрия
 10 2 3 5 7 - 16 9
14.
Заря
 8 1 3 4 6 - 10 6
15.
Верес
 9 1 3 5 6 - 12 6
16.
Минай
 9 0 3 6 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 6 3 2 1 7 - 4 11
2.
Черноморец Од
 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Динамо Киев
 3 3 0 0 10 - 3 9
4.
Полесье
 4 3 0 1 7 - 4 9
5.
Рух Львов
 5 2 3 0 9 - 5 9
6.
Колос Ковалёвка
 6 2 2 2 4 - 5 8
7.
Металлист-1925
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Кривбасс
 4 2 1 1 8 - 7 7
9.
Александрия
 5 2 1 2 4 - 9 7
10.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 4 - 3 6
11.
Ворскла
 4 2 0 2 5 - 7 6
12.
Верес
 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
ЛНЗ Черкассы
 6 1 1 4 5 - 10 4
14.
Оболонь
 4 0 3 1 2 - 4 3
15.
Минай
 5 0 2 3 3 - 10 2
16.
Заря
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 6 3 3 0 13 - 7 12
2.
Кривбасс
 5 3 1 1 10 - 3 10
3.
Полесье
 6 3 1 2 8 - 4 10
4.
Ворскла
 5 2 1 2 5 - 8 7
5.
Рух Львов
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Динамо Киев
 4 2 0 2 12 - 10 6
7.
Черноморец Од
 5 2 0 3 9 - 8 6
8.
Оболонь
 5 2 0 3 3 - 6 6
9.
ЛНЗ Черкассы
 4 1 2 1 3 - 2 5
10.
Заря
 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Днепр-1
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Металлист-1925
 4 1 1 2 2 - 3 4
13.
Колос Ковалёвка
 4 0 4 0 2 - 2 4
14.
Александрия
 5 0 2 3 3 - 7 2
15.
Минай
 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Верес
 4 0 1 3 1 - 6 1
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Динамо Киев Ванат Владислав 4 (3)
Рух Львов Климчук Юрий 4 (2)
Кривбасс Задерака Максим 4 (1)
Динамо Киев Ярмоленко Андрей 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Ворскла Скляр Александр 5
Колос Ковалёвка Бурда Никита 5
Заря Джордан 1 3
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 3
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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