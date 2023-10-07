Тур: 10. Стадион: Cherkasy Arena.
0:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаЛогинов Сергей
38' Желтая карточкаПасич Геннадий
54' Желтая карточкаКравченко Антон
77' Желтая карточкаКовалёв Максим
90'+7
Ход матча
20'
38'
54'
77'
95
Стасюк
Пётр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
77 Савин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Ivan Dubovyi
-
-
28 Sergiy Kopyl
-
-
Главный тренер: Дулуб Олег
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Шостак ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 ДжеованиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Yehor Taran
-
33 Juan Alvina
-
Главный тренер: Ротань Руслан
Бомбардиры внутри турнира
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прядун Максим
|3
|0.3
|Бойко Виталий
|2 (1)
|0.2
|Норенков Денис
|1
|0.1
|Шестаков Сергей
|1
|0.1
|Наумец Владислав
|1
|0.1
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Пасич Геннадий
|0
|0
|Ivan Tyshchenko
|0
|0
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулянский Артём
|2
|0.2
|Скорко Данил
|2
|0.2
|Кравченко Антон
|1
|0.1
|Джеовани
|1
|0.1
|Кулаковский Артем
|1 (1)
|0.1
Карточки
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|4
|0
|Савин Антон
|3
|0
|Калюжный Иван
|3
|0
|Муравский Назарий
|3
|0
|Норенков Денис
|2
|0
|Хамелюк Владислав
|2
|0
|Лопырёнок Максим
|0
|1
|Олейник Денис
|1
|0
|Ковалёв Максим
|1
|0
|Насонов Александр
|1
|0
|Пеньков Герман
|1
|0
|Бойко Виталий
|1
|0
|Прядун Максим
|1
|0
|Нич Назарий
|1
|0
|Sergiy Kopyl
|1
|0
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kyrylo Sigeev
|4
|0
|Логинов Сергей
|2
|0
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|Скорко Данил
|2
|0
|Roman Savchenko
|2
|0
|Кравченко Антон
|1
|0
|Мартынюк Александр
|1
|0
|Ковалец Кирилл
|1
|0
|Эрнандес Хосе I
|1
|0
|Смирный Евгений
|1
|0
|Копына Юрий
|1
|0
|Бабогло Владислав
|1
|0
|Кулаков Андрей
|1
|0
|Кулаковский Артем
|1
|0
|Шостак Денис
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
Результаты матчей
ЛНЗ Черкассы
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Александрия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
3
ЛНЗ Черкассы
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Александрия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
3
3
ЛНЗ Черкассы
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Александрия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
10
7
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
10%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
4
44%
76-90
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
12
16
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
8%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
25%
3
19%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0
ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 ЛНЗ Черкассы - Карпаты 4:1 Эпицентр Дунаевцы - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - Нива Тернополь 1:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Карпаты - ЛНЗ Черкассы 1:1 ЛНЗ Черкассы - Эпицентр Дунаевцы 2:0 Нива Тернополь - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Горняк-Спорт 5:0 Скорук - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - ФК Чернигов 2:2
Александрия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Динамо Киев - Александрия 4:2 Рух Львов - Александрия 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:5 Александрия - Минай 1:1
Ворскла - Александрия 1:0 Александрия - Полесье 0:3 Заря - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Александрия - Металлист-1925 1:0 Александрия - Кривбасс 1:0 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Александрия - Черноморец Од 4:5 Александрия - СК Полтава 2:0 Александрия - Кремень 2:1 Александрия - Горняк-Спорт 5:0 Ворскла - Александрия 1:2 Александрия - ФСК Мариуполь 1:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Александрия - Заря 0:2 Верес - Александрия 2:2
Результаты матчей
ЛНЗ Черкассы
Александрия
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
ЛНЗ Черкассы
Александрия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
41
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
23
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
64
37
19
19
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|4 (3)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|4 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|4 (1)
|Динамо Киев
|Ярмоленко Андрей
|4 (1)
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Ворскла
|Скляр Александр
|5
|Колос Ковалёвка
|Бурда Никита
|5
|Заря
|Джордан
|1 3
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 3