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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
ЛНЗ Черкассы
0:0
Конец матча
Александрия
0'
20' Желтая карточка
Логинов Сергей
38' Желтая карточка
Пасич Геннадий
54' Желтая карточка
Кравченко Антон
77' Желтая карточка
Ковалёв Максим
90'+7
94
Пеньков
Герман
34
Муравский
Назарий
55
Ковалёв
Максим
33
Селин
Евгений
95
Стасюк
Пётр
17
Норенков
Денис
10
Бойко
Виталий
16
Олейник
Денис
70
Наумец
Владислав
19
Хобленко
Алексей
11
Пасич
Геннадий
44
Ермаков
Георгий
22
Скорко
Данил
4
Кравченко
Антон
18
Логинов
Сергей
24
Мартынюк
Александр
55
Смирный
Евгений
91
Михайленко
Николай
71
Шостак
Денис
9
Калитвинцев
Владислав
88
Погорелый
Владислав
11
Шулянский
Артём
ЛНЗ Черкассы
Александрия

Бомбардиры внутри турнира

ЛНЗ Черкассы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прядун Максим 3 0.3
Бойко Виталий 2 (1) 0.2
Норенков Денис 1 0.1
Шестаков Сергей 1 0.1
Наумец Владислав 1 0.1
Стасюк Пётр 0 0
Пасич Геннадий 0 0
Ivan Tyshchenko 0 0
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулянский Артём 2 0.2
Скорко Данил 2 0.2
Кравченко Антон 1 0.1
Джеовани 1 0.1
Кулаковский Артем 1 (1) 0.1

Карточки

ЛНЗ Черкассы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 4 0
Савин Антон 3 0
Калюжный Иван 3 0
Муравский Назарий 3 0
Норенков Денис 2 0
Хамелюк Владислав 2 0
Лопырёнок Максим 0 1
Олейник Денис 1 0
Ковалёв Максим 1 0
Насонов Александр 1 0
Пеньков Герман 1 0
Бойко Виталий 1 0
Прядун Максим 1 0
Нич Назарий 1 0
Sergiy Kopyl 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kyrylo Sigeev 4 0
Логинов Сергей 2 0
Калитвинцев Владислав 2 0
Скорко Данил 2 0
Roman Savchenko 2 0
Кравченко Антон 1 0
Мартынюк Александр 1 0
Ковалец Кирилл 1 0
Эрнандес Хосе I 1 0
Смирный Евгений 1 0
Копына Юрий 1 0
Бабогло Владислав 1 0
Кулаков Андрей 1 0
Кулаковский Артем 1 0
Шостак Денис 1 0
Микитишин Артур 1 0

Результаты матчей

ЛНЗ Черкассы
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Александрия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
3
ЛНЗ Черкассы
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Александрия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

3
3
ЛНЗ Черкассы
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Александрия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

10
7
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
10%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
4
44%
76-90

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

12
16
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
8%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
25%
3
19%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0
ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 ЛНЗ Черкассы - Карпаты 4:1 Эпицентр Дунаевцы - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - Нива Тернополь 1:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Карпаты - ЛНЗ Черкассы 1:1 ЛНЗ Черкассы - Эпицентр Дунаевцы 2:0 Нива Тернополь - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Горняк-Спорт 5:0 Скорук - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - ФК Чернигов 2:2
Александрия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Динамо Киев - Александрия 4:2 Рух Львов - Александрия 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:5 Александрия - Минай 1:1
Ворскла - Александрия 1:0 Александрия - Полесье 0:3 Заря - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Александрия - Металлист-1925 1:0 Александрия - Кривбасс 1:0 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Александрия - Черноморец Од 4:5 Александрия - СК Полтава 2:0 Александрия - Кремень 2:1 Александрия - Горняк-Спорт 5:0 Ворскла - Александрия 1:2 Александрия - ФСК Мариуполь 1:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Александрия - Заря 0:2 Верес - Александрия 2:2

Результаты матчей

ЛНЗ Черкассы
Александрия

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

ЛНЗ Черкассы
Александрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1
3
1.5
1
4
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
1
9
1
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 10 6 1 3 15 - 8 19
2.
Шахтёр Донецк
 9 5 3 1 17 - 10 18
3.
Кривбасс
 9 5 2 2 18 - 10 17
4.
Черноморец Од
 9 5 1 3 15 - 10 16
5.
Динамо Киев
 7 5 0 2 22 - 13 15
6.
Рух Львов
 8 4 3 1 14 - 8 15
7.
Днепр-1
 8 4 3 1 9 - 5 15
8.
Ворскла
 9 4 1 4 10 - 15 13
9.
Колос Ковалёвка
 10 2 6 2 6 - 7 12
10.
Металлист-1925
 8 3 2 3 6 - 6 11
11.
Оболонь
 9 2 3 4 5 - 10 9
12.
ЛНЗ Черкассы
 10 2 3 5 8 - 12 9
13.
Александрия
 10 2 3 5 7 - 16 9
14.
Заря
 8 1 3 4 6 - 10 6
15.
Верес
 9 1 3 5 6 - 12 6
16.
Минай
 9 0 3 6 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 6 3 2 1 7 - 4 11
2.
Черноморец Од
 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Динамо Киев
 3 3 0 0 10 - 3 9
4.
Полесье
 4 3 0 1 7 - 4 9
5.
Рух Львов
 5 2 3 0 9 - 5 9
6.
Колос Ковалёвка
 6 2 2 2 4 - 5 8
7.
Металлист-1925
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Кривбасс
 4 2 1 1 8 - 7 7
9.
Александрия
 5 2 1 2 4 - 9 7
10.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 4 - 3 6
11.
Ворскла
 4 2 0 2 5 - 7 6
12.
Верес
 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
ЛНЗ Черкассы
 6 1 1 4 5 - 10 4
14.
Оболонь
 4 0 3 1 2 - 4 3
15.
Минай
 5 0 2 3 3 - 10 2
16.
Заря
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 6 3 3 0 13 - 7 12
2.
Кривбасс
 5 3 1 1 10 - 3 10
3.
Полесье
 6 3 1 2 8 - 4 10
4.
Ворскла
 5 2 1 2 5 - 8 7
5.
Рух Львов
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Динамо Киев
 4 2 0 2 12 - 10 6
7.
Черноморец Од
 5 2 0 3 9 - 8 6
8.
Оболонь
 5 2 0 3 3 - 6 6
9.
ЛНЗ Черкассы
 4 1 2 1 3 - 2 5
10.
Заря
 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Днепр-1
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Металлист-1925
 4 1 1 2 2 - 3 4
13.
Колос Ковалёвка
 4 0 4 0 2 - 2 4
14.
Александрия
 5 0 2 3 3 - 7 2
15.
Минай
 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Верес
 4 0 1 3 1 - 6 1
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Динамо Киев Ванат Владислав 4 (3)
Рух Львов Климчук Юрий 4 (2)
Кривбасс Задерака Максим 4 (1)
Динамо Киев Ярмоленко Андрей 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Ворскла Скляр Александр 5
Колос Ковалёвка Бурда Никита 5
Заря Джордан 1 3
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Пасич Геннадий получил желтую карточку от судьи
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