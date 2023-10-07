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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 7.
Отеллос
0:1
Конец матча
АПОЭЛ
0'
43' Желтая карточка
Ндонгаля Дьемерси
0:1
52' Гол
Ндонгаля Дьемерси
79' Желтая карточка
Сушич Матео
90' Желтая карточка
Маркиньос XXIII
90' Желтая карточка
Сациас Яннис
90' Желтая карточка
Eduardo Nardini
90'+5
Отеллос
АПОЭЛ

История личных встреч

Отеллос
АПОЭЛ

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПД
1:1
ПД
1:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Отеллос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Христодулу Георгиос 1 0.14
Янсен Квинт 1 0.14
Н'Диайе Мамаду 1 0.14
Ibrahim Sangare II 1 0.14
Перес Хосе 1 0.14
Eduardo Nardini 1 0.14
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 3 (1) 0.43
Ндонгаля Дьемерси 2 0.29
Петрович Радосав 1 0.14
Эфрем Георгиос 1 0.14
Эдуарду Уилсон 1 0.14
Джевфе 1 0.14
Шебаке Иссам 1 0.14
Гавриэл Ставрос 1 0.14
Квилитая Георгий 1 (1) 0.14

Карточки

Отеллос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eduardo Nardini 3 0
Ананг Бенсон 1 1
Н'Диайе Мамаду 2 0
Ibrahim Sangare II 2 0
Lukas Brambilla 2 0
Habib Oueslati 2 0
Antxon Jaso 2 0
Рамос Лукас 1 0
Христодулу Георгиос 1 0
Кориню Жереми 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шебаке Иссам 2 1
Маркиньос XXIII 3 0
Далсью 1 1
Гавриэл Ставрос 1 1
Петрович Радосав 2 0
Джевфе 2 0
Костадинов Георги 2 0
Креспо Хосе 1 0
Эфрем Георгиос 1 0
Белек Вид 1 0
Сушич Матео 1 0
Двали Лаша 1 0
Вильяфаньес Лукас 1 0
Квилитая Георгий 1 0
Ндонгаля Дьемерси 1 0
Сациас Яннис 1 0
Fawaz Abdullahi 1 0

Результаты матчей

Отеллос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
АПОЭЛ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Отеллос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
АПОЭЛ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
7
Отеллос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
АПОЭЛ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

5
2
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
3
25%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Пропущено

11
5
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 0
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
3
27%
1
20%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
3
27%
3
60%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Отеллос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кармиотисса - Отеллос 0:0 Отеллос - Неа Саламина 2:3 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Отеллос 1:1
Отеллос - Анортосис 0:2 Аполлон - Отеллос 1:1 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 Отеллос - Омония 29-го Мая 4:1 Пейе 2014 - Отеллос 1:2 Отеллос - Ахиронас Онисилос 1:0 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 МЭАП Нису - Отеллос 1:2 Отеллос - Закакиу 3:1 Омония Арадиппу - Отеллос 0:0 Омония 29-го Мая - Отеллос 1:1 Отеллос - Пейе 2014 2:0 Ахиронас Онисилос - Отеллос 0:2 Отеллос - Этникос Ахна 1:0 Отеллос - МЭАП Нису 2:3
АПОЭЛ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1
Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Дила 1:0 Дила - АПОЭЛ 0:2 Войводина Нови Сад - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 АПОЭЛ - Волос 1:1 АПОЭЛ - Бейтар 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - ЦСКА София II 1:0 АПОЭЛ - ФК ЦСКА 1948 София II 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 4:3 Аполлон - АПОЭЛ 3:2

Результаты матчей

Отеллос
АПОЭЛ

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Отеллос
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 6 4 2 0 14 - 6 14
2.
Пафос
 7 4 2 1 15 - 4 14
3.
АПОЭЛ
 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Омония Никосия
 7 3 4 0 17 - 10 13
5.
Аполлон
 6 3 3 0 7 - 3 12
6.
Арис Лимасол
 6 3 2 1 12 - 5 11
7.
Неа Саламина
 6 2 3 1 9 - 10 9
8.
АЕК Ларнака
 7 2 3 2 12 - 13 9
9.
АЕЛ Лимасол
 6 2 1 3 7 - 11 7
10.
Закакиу
 7 2 1 4 13 - 20 7
11.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 11 - 14 5
12.
Отеллос
 7 0 3 4 6 - 11 3
13.
Кармиотисса
 7 0 2 5 4 - 15 2
14.
Докса Катокопия
 6 0 0 6 3 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 3 1 0 10 - 1 10
2.
Омония Никосия
 4 2 2 0 11 - 6 8
3.
АПОЭЛ
 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
Аполлон
 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Арис Лимасол
 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
Анортосис
 3 1 2 0 6 - 4 5
7.
АЕК Ларнака
 3 1 2 0 9 - 8 5
8.
Этникос Ахна
 2 1 1 0 4 - 1 4
9.
Неа Саламина
 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
АЕЛ Лимасол
 3 1 1 1 5 - 6 4
11.
Закакиу
 4 1 0 3 4 - 12 3
12.
Кармиотисса
 3 0 2 1 4 - 6 2
13.
Отеллос
 3 0 0 3 2 - 6 0
14.
Докса Катокопия
 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
АПОЭЛ
 4 2 1 1 5 - 3 7
3.
Омония Никосия
 3 1 2 0 6 - 4 5
4.
Аполлон
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Неа Саламина
 4 1 2 1 6 - 9 5
6.
Арис Лимасол
 2 1 1 0 7 - 2 4
7.
Пафос
 3 1 1 1 5 - 3 4
8.
Закакиу
 3 1 1 1 9 - 8 4
9.
АЕК Ларнака
 4 1 1 2 3 - 5 4
10.
АЕЛ Лимасол
 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
Отеллос
 4 0 3 1 4 - 5 3
12.
Этникос Ахна
 3 0 1 2 7 - 13 1
13.
Докса Катокопия
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Кармиотисса
 4 0 0 4 0 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Омония Никосия Какулис Андроникос 6
АЕК Ларнака Фран Соль 6
Этникос Ахна Элиа Мариос 5
Анортосис Герреро Мигель 5
Закакиу Yair Castro 4
Весь список

Топ нарушителей
АЕЛ Лимасол Филипович Петар 1 3
Неа Саламина Тчаха Серж 1 3
Пафос Бочкай Петар 4
АПОЭЛ Шебаке Иссам 1 2
Неа Саламина Бехарано Данни 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Eduardo Nardini получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    Сациас Яннис получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Маркиньос XXIII получил желтую карточку от судьи
  • 81'
    Lukas Brambilla уходит с поля. Calin Popescu выходит вместо него
  • 81'
    Константинос Стамулис уходит с поля. Ананг Бенсон выходит вместо него
  • 79'
    Сушич Матео получил желтую карточку от судьи
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