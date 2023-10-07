Тур: 7.
0'
43' Желтая карточкаНдонгаля Дьемерси
0:1
52' ГолНдонгаля Дьемерси
79' Желтая карточкаСушич Матео
90' Желтая карточкаМаркиньос XXIII
90' Желтая карточкаСациас Яннис
90' Желтая карточкаEduardo Nardini
90'+5
Ход матча
52'
79'
90'
90'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Antxon Jaso
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
28 Ананг БенсонПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Перес ХосеНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexandros Garpozis
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
-
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
История личных встреч
Отеллос
АПОЭЛ
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Отеллос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Христодулу Георгиос
|1
|0.14
|Янсен Квинт
|1
|0.14
|Н'Диайе Мамаду
|1
|0.14
|Ibrahim Sangare II
|1
|0.14
|Перес Хосе
|1
|0.14
|Eduardo Nardini
|1
|0.14
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|3 (1)
|0.43
|Ндонгаля Дьемерси
|2
|0.29
|Петрович Радосав
|1
|0.14
|Эфрем Георгиос
|1
|0.14
|Эдуарду Уилсон
|1
|0.14
|Джевфе
|1
|0.14
|Шебаке Иссам
|1
|0.14
|Гавриэл Ставрос
|1
|0.14
|Квилитая Георгий
|1 (1)
|0.14
Карточки
Отеллос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eduardo Nardini
|3
|0
|Ананг Бенсон
|1
|1
|Н'Диайе Мамаду
|2
|0
|Ibrahim Sangare II
|2
|0
|Lukas Brambilla
|2
|0
|Habib Oueslati
|2
|0
|Antxon Jaso
|2
|0
|Рамос Лукас
|1
|0
|Христодулу Георгиос
|1
|0
|Кориню Жереми
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шебаке Иссам
|2
|1
|Маркиньос XXIII
|3
|0
|Далсью
|1
|1
|Гавриэл Ставрос
|1
|1
|Петрович Радосав
|2
|0
|Джевфе
|2
|0
|Костадинов Георги
|2
|0
|Креспо Хосе
|1
|0
|Эфрем Георгиос
|1
|0
|Белек Вид
|1
|0
|Сушич Матео
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0
|Квилитая Георгий
|1
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|Сациас Яннис
|1
|0
|Fawaz Abdullahi
|1
|0
Результаты матчей
Отеллос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
АПОЭЛ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Отеллос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
АПОЭЛ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
7
Отеллос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
АПОЭЛ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
9
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
5
2
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
3
25%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Пропущено
11
5
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 0
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
3
27%
1
20%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
3
27%
3
60%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Отеллос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кармиотисса - Отеллос 0:0 Отеллос - Неа Саламина 2:3 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Отеллос 1:1
Отеллос - Анортосис 0:2 Аполлон - Отеллос 1:1 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 Отеллос - Омония 29-го Мая 4:1 Пейе 2014 - Отеллос 1:2 Отеллос - Ахиронас Онисилос 1:0 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 МЭАП Нису - Отеллос 1:2 Отеллос - Закакиу 3:1 Омония Арадиппу - Отеллос 0:0 Омония 29-го Мая - Отеллос 1:1 Отеллос - Пейе 2014 2:0 Ахиронас Онисилос - Отеллос 0:2 Отеллос - Этникос Ахна 1:0 Отеллос - МЭАП Нису 2:3
АПОЭЛ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1
Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Дила 1:0 Дила - АПОЭЛ 0:2 Войводина Нови Сад - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 АПОЭЛ - Волос 1:1 АПОЭЛ - Бейтар 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - ЦСКА София II 1:0 АПОЭЛ - ФК ЦСКА 1948 София II 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 4:3 Аполлон - АПОЭЛ 3:2
Результаты матчей
Отеллос
АПОЭЛ
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Отеллос
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
25
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|6
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|6
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|5
|Анортосис
|Герреро Мигель
|5
|Закакиу
|Yair Castro
|4
|АЕЛ Лимасол
|Филипович Петар
|1 3
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 3
|Пафос
|Бочкай Петар
|4
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|1 2
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|3