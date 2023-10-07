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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 7.
Пафос
0:0
Первый тайм: 31'
АЕК Ларнака
0'
Лучшие коэффициенты
Пафос
Ничья
АЕК Ларнака
2.20
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4.15
4.20
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Все Коэффициенты
Пафос
АЕК Ларнака

История личных встреч

Пафос
АЕК Ларнака

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

22 матча

27.3%
22.7%
50%
6 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.2%
40.9%
40.9%
4 победы 9 ничьих 9 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
1:4
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
1:1

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.18
0.55

Среднее время на гол

76
165

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.55
1.18

Среднее время на гол

58
76

Всего голов

30
19

Голов в среднем за матч

1.36
0.86

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

66
104

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 4 (1) 0.57
Танкович Муамер 2 0.29
Бруно V 2 0.29
Драгомир Влад 2 0.29
Твумаси Патрик 1 0.14
Бочкай Петар 1 0.14
Валакари Онни 1 0.14
Наме Мустафа 1 0.14
Matheus Davo 1 0.14
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фран Соль 6 (1) 0.86
Тричковски Иван 2 0.29
Димерс Марк 2 0.29
Понс Пере 1 0.14
Фараж Имад 1 0.14

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бочкай Петар 4 0
Икоко Джордан 2 0
Бруно V 2 0
Гольдар Давид 1 0
Жайро 1 0
Квида Джозев 1 0
Рус Адриан 1 0
Драгомир Влад 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понс Пере 2 0
Томович Ненад 1 0
Санчес Факундо 1 0
Бруну Гама 1 0
Фран Соль 1 0
Густаву Луиш 1 0
Гарсия Анхель 1 0
Тонгья Франко 1 0
Миличевич Хрвое 1 0

Результаты матчей

Пафос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
АЕК Ларнака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Пафос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
АЕК Ларнака
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
9
Пафос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
АЕК Ларнака
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
2
67%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
20%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
40%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Забито

15
12
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
7%
2
17%
1-15
3
20%
5
42%
16-30
3
20%
3
25%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
2
50%
1
8%
31-45
1
25%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Закакиу - Пафос 1:4 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Пафос 1:1
Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 Пафос - Кармиотисса 3:0 Пафос - Докса 2:1 Аполлон - Пафос 2:1 Хайденхайм - Пафос 1:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Аль-Фатех - Пафос 1:0 Удинезе - Пафос 2:0 Сассуоло - Пафос 2:1 Метта - Пафос 1:3 Пафос - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 1:1 Пафос - Омония Никосия 0:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 Арис Лимасол - Пафос 2:1 Омония Никосия - Пафос 3:1
АЕК Ларнака
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2
АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ 1:1 Торпедо-БелАЗ - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аль-Таи 2:0 АЕК Ларнака - Кишварда 1:2 АЕК Ларнака - Войводина Нови Сад 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0

Результаты матчей

Пафос
АЕК Ларнака

Точный счет

3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:5
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:5
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Пафос
АЕК Ларнака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
3.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
3
3
4
2
2.5
2
4
2
4
3.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 6 4 2 0 14 - 6 14
2.
Пафос
 0:0 7 4 2 1 15 - 4 14
3.
Омония Никосия
 1:1 7 3 4 0 15 - 8 13
4.
Аполлон
 6 3 3 0 7 - 3 12
5.
АПОЭЛ
 0:0 7 3 3 1 11 - 5 12
6.
Арис Лимасол
 6 3 2 1 12 - 5 11
7.
Неа Саламина
 6 2 3 1 9 - 10 9
8.
АЕК Ларнака
 0:0 7 2 3 2 12 - 13 9
9.
АЕЛ Лимасол
 6 2 1 3 7 - 11 7
10.
Закакиу
 1:1 7 2 1 4 11 - 18 7
11.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 11 - 14 5
12.
Отеллос
 0:0 7 0 4 3 6 - 10 4
13.
Кармиотисса
 7 0 2 5 4 - 15 2
14.
Докса Катокопия
 6 0 0 6 3 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 0:0 4 3 1 0 10 - 1 10
2.
Омония Никосия
 1:1 4 2 2 0 9 - 4 8
3.
АПОЭЛ
 0:0 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
Аполлон
 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Арис Лимасол
 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
Анортосис
 3 1 2 0 6 - 4 5
7.
АЕК Ларнака
 0:0 3 1 2 0 9 - 8 5
8.
Этникос Ахна
 2 1 1 0 4 - 1 4
9.
Неа Саламина
 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
АЕЛ Лимасол
 3 1 1 1 5 - 6 4
11.
Закакиу
 1:1 4 1 0 3 4 - 12 3
12.
Кармиотисса
 3 0 2 1 4 - 6 2
13.
Отеллос
 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Докса Катокопия
 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Омония Никосия
 1:1 3 1 2 0 6 - 4 5
3.
Аполлон
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
АПОЭЛ
 0:0 4 1 2 1 4 - 3 5
5.
Неа Саламина
 4 1 2 1 6 - 9 5
6.
Арис Лимасол
 2 1 1 0 7 - 2 4
7.
Пафос
 0:0 3 1 1 1 5 - 3 4
8.
Закакиу
 1:1 3 1 1 1 7 - 6 4
9.
АЕК Ларнака
 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
10.
АЕЛ Лимасол
 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
Отеллос
 0:0 4 0 3 1 4 - 5 3
12.
Этникос Ахна
 3 0 1 2 7 - 13 1
13.
Докса Катокопия
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Кармиотисса
 4 0 0 4 0 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Омония Никосия Какулис Андроникос 6
АЕК Ларнака Фран Соль 6
Этникос Ахна Элиа Мариос 5
Анортосис Герреро Мигель 5
Закакиу Yair Castro 4
Весь список

Топ нарушителей
АЕЛ Лимасол Филипович Петар 1 3
Неа Саламина Тчаха Серж 1 3
Пафос Бочкай Петар 4
АПОЭЛ Шебаке Иссам 1 2
Неа Саламина Бехарано Данни 3
Весь список
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