Тур: 7.
0:0
Первый тайм: 31'
0'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 ЖайроПолузащитник
-
12 Бочкай ПетарПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Alef Manga
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Бруно VПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
71 Димерс МаркПолузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
-
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
История личных встреч
Пафос
АЕК Ларнака
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
22 матча
27.3%
22.7%
50%
6 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.2%
40.9%
40.9%
4 победы 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.18
0.55
Среднее время на гол
76
165
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.55
1.18
Среднее время на гол
58
76
Всего голов
30
19
Голов в среднем за матч
1.36
0.86
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
66
104
Бомбардиры внутри турнира
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|4 (1)
|0.57
|Танкович Муамер
|2
|0.29
|Бруно V
|2
|0.29
|Драгомир Влад
|2
|0.29
|Твумаси Патрик
|1
|0.14
|Бочкай Петар
|1
|0.14
|Валакари Онни
|1
|0.14
|Наме Мустафа
|1
|0.14
|Matheus Davo
|1
|0.14
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фран Соль
|6 (1)
|0.86
|Тричковски Иван
|2
|0.29
|Димерс Марк
|2
|0.29
|Понс Пере
|1
|0.14
|Фараж Имад
|1
|0.14
Карточки
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бочкай Петар
|4
|0
|Икоко Джордан
|2
|0
|Бруно V
|2
|0
|Гольдар Давид
|1
|0
|Жайро
|1
|0
|Квида Джозев
|1
|0
|Рус Адриан
|1
|0
|Драгомир Влад
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Понс Пере
|2
|0
|Томович Ненад
|1
|0
|Санчес Факундо
|1
|0
|Бруну Гама
|1
|0
|Фран Соль
|1
|0
|Густаву Луиш
|1
|0
|Гарсия Анхель
|1
|0
|Тонгья Франко
|1
|0
|Миличевич Хрвое
|1
|0
Результаты матчей
Пафос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
АЕК Ларнака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Пафос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
АЕК Ларнака
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
9
Пафос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
АЕК Ларнака
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
10
Голы по времени матча
Забито
10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
2
67%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
20%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
40%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Забито
15
12
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
7%
2
17%
1-15
3
20%
5
42%
16-30
3
20%
3
25%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
13
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
2
50%
1
8%
31-45
1
25%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Пафос
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Закакиу - Пафос 1:4 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Пафос 1:1
Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 Пафос - Кармиотисса 3:0 Пафос - Докса 2:1 Аполлон - Пафос 2:1 Хайденхайм - Пафос 1:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Аль-Фатех - Пафос 1:0 Удинезе - Пафос 2:0 Сассуоло - Пафос 2:1 Метта - Пафос 1:3 Пафос - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 1:1 Пафос - Омония Никосия 0:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 Арис Лимасол - Пафос 2:1 Омония Никосия - Пафос 3:1
АЕК Ларнака
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2
АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ 1:1 Торпедо-БелАЗ - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аль-Таи 2:0 АЕК Ларнака - Кишварда 1:2 АЕК Ларнака - Войводина Нови Сад 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0
Результаты матчей
Пафос
АЕК Ларнака
Точный счет
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:5
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:5
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Пафос
АЕК Ларнака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
33
42
24
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|15 - 4
|14
|3.
|1:1
|7
|3
|4
|0
|15 - 8
|13
|4.
|6
|3
|3
|0
|7 - 3
|12
|5.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|7.
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|8.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|12 - 13
|9
|9.
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|10.
|1:1
|7
|2
|1
|4
|11 - 18
|7
|11.
|5
|1
|2
|2
|11 - 14
|5
|12.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|6 - 10
|4
|13.
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|14.
|6
|0
|0
|6
|3 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|2.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|3.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|7.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|9 - 8
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|11.
|1:1
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|13.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|3.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|5.
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|7.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|9.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|3
|0
|1
|2
|7 - 13
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|14.
|4
|0
|0
|4
|0 - 9
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|6
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|6
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|5
|Анортосис
|Герреро Мигель
|5
|Закакиу
|Yair Castro
|4
|АЕЛ Лимасол
|Филипович Петар
|1 3
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 3
|Пафос
|Бочкай Петар
|4
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|1 2
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|3