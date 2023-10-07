Тур: 10. Стадион: Mestsky stadion Skalica.
Ход матча
25'
1:0
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
19
Martin
Masik
25
Гази
Адам
10
Власко
Ян
22
Кира
Матуш
19
Фабиш
Лукаш
23
Фашко
Михал
27
erik
Liener
31
Лачны
Милош
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Martin MasikПолузащитник
-
25 Гази АдамПолузащитник
-
10 Власко ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Шпехар ДиноНападающий
-
21 Jakub Kousal
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pavol Majernik
- Основной состав
-
22 Кира МатушВратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
-
27 erik LienerПолузащитник
-
31 Лачны МилошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Michal JonecЗащитник
- Полузащитник
-
10 Boris TurcakПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
11 Marcel Vasil
-
-
Главный тренер: Anton Soltis
История личных встреч
Скалица
Кошице
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матеёв Роберт
|2
|0.2
|Подгорин Оливер
|2
|0.2
|Яо Янн Майкл
|1
|0.1
|Гаша Роман
|1
|0.1
|Daniel Smekal
|1
|0.1
|Denis Baumgartner
|1
|0.1
|Власко Ян
|1 (1)
|0.1
|Martin Masik
|0
|0
|Собчик Алекс
|0
|0
|Adam Krcik
|0
|0
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фашко Михал
|1
|0.1
|Лачны Милош
|1
|0.1
|Пачинда Эрик
|1
|0.1
|Грессак Лукас
|1
|0.1
|Медвед Жан
|1
|0.1
|Галлович Давид
|1
|0.1
|Marcel Vasil
|1
|0.1
|Boris Turcak
|0
|0
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Miroslav Sovic
|0
|0
Карточки
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jakub Kousal
|3
|0
|Власко Ян
|1
|1
|Алвес Дани
|2
|0
|Martin Nagy II
|2
|0
|Denis Baumgartner
|2
|0
|Ondrej Rudzan
|2
|0
|Martin Masik
|2
|0
|Матеёв Роберт
|1
|0
|Michael Ranko
|1
|0
|Adam Krcik
|1
|0
|Mario Holly
|1
|0
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голиков Александр
|4
|0
|Jan Mizerak
|3
|0
|Фашко Михал
|1
|1
|Boris Turcak
|2
|0
|Кесе Кристи
|2
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|Шинделарж Мартин
|1
|0
|erik Liener
|1
|0
|Кривак Ян
|1
|0
|Медвед Жан
|1
|0
|Галлович Давид
|1
|0
Результаты матчей
Скалица
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Кошице
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
5
Скалица
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Кошице
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
0
1
Скалица
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Кошице
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
1
6
Голы по времени матча
Забито
5
6
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
60%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Пропущено
4
15
4 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
3
20%
1-15
1
25%
2
13%
16-30
3
75%
3
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
30%
1
25%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
10
9
1 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
4
40%
1
11%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
2
20%
3
33%
76-90
Пропущено
14
19
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
21%
4
21%
1-15
2
14%
3
16%
16-30
3
21%
4
21%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
2
14%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Скалица
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Жилина - Скалица 5:3 TJ Druzstevnik Siladice - Скалица 0:4 Скалица - ДАК 0:1 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0
Скалица - Михаловце 2:1 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Ружомберок - Скалица 2:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Скалица - Мошонмадьяровар 0:1 МФК Вышков - Скалица 1:1 Скалица - Петржалка 1:0 Поважска-Бистрица - Скалица 0:1 Словацко - Скалица 3:1 Баник Острава - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 1:3 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Скалица - Михаловце 3:2
Кошице
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Кошице - Тренчин 0:3 Ружомберок - Кошице 1:0
Кошице - Злате Моравце 1:0 Михаловце - Кошице 0:2 Кошице - Жилина 0:3 ДАК - Кошице 5:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Диошдьёр - Кошице 0:1 Пардубице - Кошице 0:2 Богемианс Дублин - Кошице 4:1 Татран Липтовски-Микулаш - Кошице 1:2 Кошице - Кишварда 1:2 Кошице - Ружомберок 2:3 Кошице - Погронье 5:0 Кошице - Спишска-Нова-Вес 6:0 Карвина - Кошице 3:1 Лисен - Кошице 2:2 Адмира - Кошице 0:1
Результаты матчей
Скалица
Кошице
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:3
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Скалица
Кошице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
13
32
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
36
36
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|19 - 10
|22
|2.
|9
|6
|1
|2
|22 - 12
|19
|3.
|0:0
|10
|6
|1
|3
|22 - 16
|19
|4.
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|5.
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|6.
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|13 - 8
|14
|8.
|10
|3
|4
|3
|12 - 14
|13
|9.
|1:0
|10
|3
|1
|6
|11 - 14
|10
|10.
|0:1
|10
|2
|1
|7
|8 - 21
|7
|11.
|0:0
|9
|0
|3
|6
|5 - 18
|3
|12.
|10
|0
|2
|8
|5 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|3.
|0:0
|5
|4
|0
|1
|17 - 12
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|5.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|6.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|9 - 6
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|10.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|1 - 6
|4
|11.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|4 - 14
|2
|12.
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|4.
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|6.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|11 - 7
|6
|8.
|0:1
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
|9.
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|10.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|11.
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
|12.
|1:0
|4
|0
|0
|4
|5 - 10
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|5 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|5 (3)
|Жилина
|Henry Addo
|5 (2)
|Жилина
|Дурис Давид
|5 (1)
|Тренчин
|Купусович Негош
|5
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|5
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|4
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|4
|Дукла Банска-Бистрица
|Lukas Migala
|4