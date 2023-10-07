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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Скалица
1:0
Первый тайм: 32'
Кошице
0'
22' Желтая карточка
Голиков Александр
1:0
25' Гол
Daniel Smekal

Ход матча

22'
 
Голиков Александр
25'
Daniel Smekal
1:0
Лучшие коэффициенты
Скалица
Ничья
Кошице
3.35
4.05
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7.74
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Все Коэффициенты
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
5
Michael
Ranko
20
Подгорин
Оливер
24
Ondrej
Rudzan
18
Martin
Nagy
II
19
Martin
Masik
25
Гази
Адам
10
Власко
Ян
7
Яо
Янн
Майкл
11
Daniel
Smekal
22
Кира
Матуш
19
Фабиш
Лукаш
34
Грессак
Лукас
18
Шинделарж
Мартин
7
Jan
Mizerak
17
Голиков
Александр
14
Анаане
Тиджани
8
Галлович
Давид
23
Фашко
Михал
27
erik
Liener
31
Лачны
Милош
Скалица
4-2-3-1
Кошице
4-1-4-1

История личных встреч

Скалица
Кошице

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ВЛ
1:0
ВЛПВК
1:0
ВЛПВК
1:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матеёв Роберт 2 0.2
Подгорин Оливер 2 0.2
Яо Янн Майкл 1 0.1
Гаша Роман 1 0.1
Daniel Smekal 1 0.1
Denis Baumgartner 1 0.1
Власко Ян 1 (1) 0.1
Martin Masik 0 0
Собчик Алекс 0 0
Adam Krcik 0 0
Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фашко Михал 1 0.1
Лачны Милош 1 0.1
Пачинда Эрик 1 0.1
Грессак Лукас 1 0.1
Медвед Жан 1 0.1
Галлович Давид 1 0.1
Marcel Vasil 1 0.1
Boris Turcak 0 0
Фабиш Лукаш 0 0
Miroslav Sovic 0 0

Карточки

Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jakub Kousal 3 0
Власко Ян 1 1
Алвес Дани 2 0
Martin Nagy II 2 0
Denis Baumgartner 2 0
Ondrej Rudzan 2 0
Martin Masik 2 0
Матеёв Роберт 1 0
Michael Ranko 1 0
Adam Krcik 1 0
Mario Holly 1 0
Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голиков Александр 4 0
Jan Mizerak 3 0
Фашко Михал 1 1
Boris Turcak 2 0
Кесе Кристи 2 0
Пачинда Эрик 1 0
Шинделарж Мартин 1 0
erik Liener 1 0
Кривак Ян 1 0
Медвед Жан 1 0
Галлович Давид 1 0

Результаты матчей

Скалица
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Кошице
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
5
Скалица
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Кошице
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

0
1
Скалица
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Кошице
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

5
6
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
60%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

4
15
4 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
3
20%
1-15
1
25%
2
13%
16-30
3
75%
3
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
30%
1
25%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

10
9
1 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
4
40%
1
11%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
2
20%
3
33%
76-90

Пропущено

14
19
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
21%
4
21%
1-15
2
14%
3
16%
16-30
3
21%
4
21%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
2
14%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Скалица
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Жилина - Скалица 5:3 TJ Druzstevnik Siladice - Скалица 0:4 Скалица - ДАК 0:1 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0
Скалица - Михаловце 2:1 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Ружомберок - Скалица 2:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Скалица - Мошонмадьяровар 0:1 МФК Вышков - Скалица 1:1 Скалица - Петржалка 1:0 Поважска-Бистрица - Скалица 0:1 Словацко - Скалица 3:1 Баник Острава - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 1:3 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Скалица - Михаловце 3:2
Кошице
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Кошице - Тренчин 0:3 Ружомберок - Кошице 1:0
Кошице - Злате Моравце 1:0 Михаловце - Кошице 0:2 Кошице - Жилина 0:3 ДАК - Кошице 5:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Диошдьёр - Кошице 0:1 Пардубице - Кошице 0:2 Богемианс Дублин - Кошице 4:1 Татран Липтовски-Микулаш - Кошице 1:2 Кошице - Кишварда 1:2 Кошице - Ружомберок 2:3 Кошице - Погронье 5:0 Кошице - Спишска-Нова-Вес 6:0 Карвина - Кошице 3:1 Лисен - Кошице 2:2 Адмира - Кошице 0:1

Результаты матчей

Скалица
Кошице

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:3
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Скалица
Кошице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
3
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
3
2
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
5
3
6
1.5
3
6
1
8
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 9 7 1 1 19 - 10 22
2.
Железярне Подбрезова
 9 6 1 2 22 - 12 19
3.
Жилина
 0:0 10 6 1 3 22 - 16 19
4.
Слован Братислава
 8 5 2 1 15 - 9 17
5.
Дукла Банска-Бистрица
 9 4 3 2 16 - 12 15
6.
Спартак Трнава
 9 4 3 2 14 - 10 15
7.
ДАК
 9 4 2 3 13 - 8 14
8.
Ружомберок
 10 3 4 3 12 - 14 13
9.
Скалица
 1:0 10 3 1 6 11 - 14 10
10.
Кошице
 0:1 10 2 1 7 8 - 21 7
11.
Михаловце
 0:0 9 0 3 6 5 - 18 3
12.
Злате Моравце
 10 0 2 8 5 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Тренчин
 4 4 0 0 8 - 1 12
3.
Жилина
 0:0 5 4 0 1 17 - 12 12
4.
Ружомберок
 6 3 2 1 7 - 4 11
5.
Скалица
 1:0 6 3 1 2 6 - 4 10
6.
Слован Братислава
 3 2 1 0 7 - 4 7
7.
Спартак Трнава
 5 2 1 2 8 - 6 7
8.
ДАК
 4 2 0 2 9 - 6 6
9.
Дукла Банска-Бистрица
 4 1 2 1 5 - 7 5
10.
Кошице
 0:1 4 1 1 2 1 - 6 4
11.
Михаловце
 0:0 6 0 2 4 4 - 14 2
12.
Злате Моравце
 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 5 3 1 1 11 - 5 10
2.
Слован Братислава
 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
Тренчин
 5 3 1 1 11 - 9 10
4.
Спартак Трнава
 4 2 2 0 6 - 4 8
5.
ДАК
 5 2 2 1 4 - 2 8
6.
Жилина
 0:0 5 2 1 2 5 - 4 7
7.
Железярне Подбрезова
 4 2 0 2 11 - 7 6
8.
Кошице
 0:1 6 1 0 5 7 - 15 3
9.
Ружомберок
 4 0 2 2 5 - 10 2
10.
Михаловце
 0:0 3 0 1 2 1 - 4 1
11.
Злате Моравце
 6 0 1 5 3 - 10 1
12.
Скалица
 1:0 4 0 0 4 5 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 5 (3)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 5 (3)
Жилина Henry Addo 5 (2)
Жилина Дурис Давид 5 (1)
Тренчин Купусович Негош 5
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 4
Кошице Голиков Александр 5
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 4
Тренчин Бариш Дамьян 4
Дукла Банска-Бистрица Lukas Migala 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Скалица
Ничья
Кошице
3.35
4.05
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