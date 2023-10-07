Тур: 7.
1:1
Первый тайм: 31'
Ход матча
9'
0:1
18'
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Симич ВелькоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Софронис Августис
- Основной состав
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Дигин НиколяПолузащитник
-
99 Yigal Becker
-
-
-
-
17 Yair Castro
-
-
-
27 John Ruiz
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Роша КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
29 Mark Sifneos
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Liasos Louka
История личных встреч
Омония Никосия
Закакиу
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Какулис Андроникос
|6
|0.86
|Семедо Вилли
|3
|0.43
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|0.29
|Симич Велько
|1
|0.14
|Ансарифард Карим
|1 (1)
|0.14
Закакиу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yair Castro
|4
|0.57
|Хадьивасилис Иоаннис
|2
|0.29
|Mark Sifneos
|2 (1)
|0.29
|Дигин Николя
|1
|0.14
|Рейнолдс Аластер
|1
|0.14
|Шлогар Мартин
|1
|0.14
Карточки
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симич Велько
|1
|1
|Ансарифард Карим
|2
|0
|Кусулос Янис
|2
|0
|Какулис Андроникос
|2
|0
|Харалампус Харалампос
|2
|0
|Баширу Фуад
|0
|1
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|1
|Безус Роман
|1
|0
|Лекьякс Ян
|1
|0
|Ланг Адам
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Saidou Alioum
|1
|0
Закакиу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yigal Becker
|3
|0
|Делмиро
|1
|1
|Valentinos Pastellis
|1
|1
|Рейнолдс Аластер
|2
|0
|Evagoras Antoniou
|2
|0
|Mark Sifneos
|1
|0
|Христофи Алкивиадес
|1
|0
|Kyriakos Antoniou
|1
|0
|Konstantinos Michailidis
|1
|0
|Шлогар Мартин
|1
|0
|Alex Opoku Sarfo
|1
|0
Результаты матчей
Омония Никосия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Закакиу
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
3
Омония Никосия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Закакиу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
11
Упущенные победы
6
3
Омония Никосия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Закакиу
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
12
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
17%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90
Пропущено
4
12
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
1
25%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
4
33%
76-90
Забито
12
10
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
17%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
3
30%
76-90
Пропущено
9
17
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
2
22%
2
12%
16-30
3
33%
5
29%
29%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
2
22%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Никосия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1
Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Омония Никосия - Габала 4:1 Габала - Омония Никосия 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Гурник Ленчна - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:0 Пафос - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0
Закакиу
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Закакиу - Пафос 1:4 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Закакиу - Арис Лимасол 0:5
АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 Зандхаузен - Закакиу 5:2 Магдебург - Закакиу 8:1 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Бавария-2 - Закакиу 4:0 Ботошани - Закакиу 3:0 Закакиу - Омония Арадиппу 4:1 Омония 29-го Мая - Закакиу 0:0 Закакиу - Пейе 2014 4:0 Ахиронас Онисилос - Закакиу 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Отеллос - Закакиу 3:1 МЭАП Нису - Закакиу 0:2 Омония Арадиппу - Закакиу 1:2 Закакиу - Омония 29-го Мая 1:3
Результаты матчей
Омония Никосия
Закакиу
Точный счет
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Омония Никосия
Закакиу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
51
33
33
33
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|15 - 4
|14
|3.
|1:1
|7
|3
|4
|0
|15 - 8
|13
|4.
|6
|3
|3
|0
|7 - 3
|12
|5.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|7.
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|8.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|12 - 13
|9
|9.
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|10.
|1:1
|7
|2
|1
|4
|11 - 18
|7
|11.
|5
|1
|2
|2
|11 - 14
|5
|12.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|6 - 10
|4
|13.
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|14.
|6
|0
|0
|6
|3 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|2.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|3.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|7.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|9 - 8
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|11.
|1:1
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|13.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|3.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|5.
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|7.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|9.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|3
|0
|1
|2
|7 - 13
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|14.
|4
|0
|0
|4
|0 - 9
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|6
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|6
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|5
|Анортосис
|Герреро Мигель
|5
|Закакиу
|Yair Castro
|4
|АЕЛ Лимасол
|Филипович Петар
|1 3
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 3
|Пафос
|Бочкай Петар
|4
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|1 2
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|3