Тур: 7.
3:3
Конец матча
0'
0:1
9' ГолYair Castro
1:1
18' ГолКакулис Андроникос
35' Желтая карточкаДигин Николя
39' Желтая карточкаМэтьюз Адам
2:1
48' ГолСемедо Вилли
2:2
64' ГолШлогар Мартин
77' Желтая карточкаJohn Ruiz
82' Желтая карточкаValdy Matongo
2:3
85' ГолРоша Кенни
3:3
88' ГолSaidou Alioum
90'+8
Ход матча
9'
0:1
18'
35'
39'
48'
2:1
64'
2:2
77'
82'
85'
2:3
88'
3:3
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Симич ВелькоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Софронис Августис
- Основной состав
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Дигин НиколяПолузащитник
-
99 Yigal Becker
-
-
-
-
17 Yair Castro
-
-
-
27 John Ruiz
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Роша КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
29 Mark Sifneos
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Liasos Louka
История личных встреч
Омония Никосия
Закакиу
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Какулис Андроникос
|6
|0.86
|Семедо Вилли
|4
|0.57
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|0.29
|Симич Велько
|1
|0.14
|Saidou Alioum
|1
|0.14
|Ансарифард Карим
|1 (1)
|0.14
Закакиу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yair Castro
|4
|0.57
|Хадьивасилис Иоаннис
|2
|0.29
|Шлогар Мартин
|2
|0.29
|Mark Sifneos
|2 (1)
|0.29
|Дигин Николя
|1
|0.14
|Рейнолдс Аластер
|1
|0.14
|Роша Кенни
|1
|0.14
Карточки
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симич Велько
|1
|1
|Ансарифард Карим
|2
|0
|Кусулос Янис
|2
|0
|Какулис Андроникос
|2
|0
|Харалампус Харалампос
|2
|0
|Баширу Фуад
|0
|1
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|1
|Безус Роман
|1
|0
|Лекьякс Ян
|1
|0
|Мэтьюз Адам
|1
|0
|Ланг Адам
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Saidou Alioum
|1
|0
Закакиу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yigal Becker
|3
|0
|Делмиро
|1
|1
|Valentinos Pastellis
|1
|1
|Рейнолдс Аластер
|2
|0
|Evagoras Antoniou
|2
|0
|Дигин Николя
|1
|0
|John Ruiz
|1
|0
|Mark Sifneos
|1
|0
|Христофи Алкивиадес
|1
|0
|Kyriakos Antoniou
|1
|0
|Konstantinos Michailidis
|1
|0
|Шлогар Мартин
|1
|0
|Alex Opoku Sarfo
|1
|0
|Valdy Matongo
|1
|0
Результаты матчей
Омония Никосия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Закакиу
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
6
Омония Никосия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Закакиу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
11
Упущенные победы
6
3
Омония Никосия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Закакиу
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
12
Упущенные победы
11
9
Голы по времени матча
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
11%
3
33%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
3
33%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90
Пропущено
4
12
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
1
25%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
4
33%
76-90
Забито
15
13
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
13%
3
23%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
6
40%
4
31%
76-90
Пропущено
12
20
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
3
15%
16-30
3
25%
5
25%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
3
25%
1
5%
61-75
3
25%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Никосия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1
Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Омония Никосия - Габала 4:1 Габала - Омония Никосия 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Гурник Ленчна - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:0 Пафос - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0
Закакиу
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Закакиу - Пафос 1:4 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Закакиу - Арис Лимасол 0:5
АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 Зандхаузен - Закакиу 5:2 Магдебург - Закакиу 8:1 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Бавария-2 - Закакиу 4:0 Ботошани - Закакиу 3:0 Закакиу - Омония Арадиппу 4:1 Омония 29-го Мая - Закакиу 0:0 Закакиу - Пейе 2014 4:0 Ахиронас Онисилос - Закакиу 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Отеллос - Закакиу 3:1 МЭАП Нису - Закакиу 0:2 Омония Арадиппу - Закакиу 1:2 Закакиу - Омония 29-го Мая 1:3
Результаты матчей
Омония Никосия
Закакиу
Точный счет
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
3 раза 100%
Точный счет
3:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
3
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Омония Никосия
Закакиу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
61
43
43
43
16
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|6
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|6
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|5
|Анортосис
|Герреро Мигель
|5
|Закакиу
|Yair Castro
|4
|АЕЛ Лимасол
|Филипович Петар
|1 3
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 3
|Пафос
|Бочкай Петар
|4
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|1 2
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|3