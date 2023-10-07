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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 7.
Омония Никосия
3:3
Конец матча
Закакиу
0'
0:1
9' Гол
Yair Castro
1:1
18' Гол
Какулис Андроникос
35' Желтая карточка
Дигин Николя
39' Желтая карточка
Мэтьюз Адам
2:1
48' Гол
Семедо Вилли
2:2
64' Гол
Шлогар Мартин
77' Желтая карточка
John Ruiz
82' Желтая карточка
Valdy Matongo
2:3
85' Гол
Роша Кенни
3:3
88' Гол
Saidou Alioum
90'+8
Омония Никосия
Закакиу

История личных встреч

Омония Никосия
Закакиу

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПД
2:0
ПД
0:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Какулис Андроникос 6 0.86
Семедо Вилли 4 0.57
Сиприано Маркос Робсон 2 0.29
Симич Велько 1 0.14
Saidou Alioum 1 0.14
Ансарифард Карим 1 (1) 0.14
Закакиу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yair Castro 4 0.57
Хадьивасилис Иоаннис 2 0.29
Шлогар Мартин 2 0.29
Mark Sifneos 2 (1) 0.29
Дигин Николя 1 0.14
Рейнолдс Аластер 1 0.14
Роша Кенни 1 0.14

Карточки

Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симич Велько 1 1
Ансарифард Карим 2 0
Кусулос Янис 2 0
Какулис Андроникос 2 0
Харалампус Харалампос 2 0
Баширу Фуад 0 1
Сиприано Маркос Робсон 0 1
Безус Роман 1 0
Лекьякс Ян 1 0
Мэтьюз Адам 1 0
Ланг Адам 1 0
Кассама Морету 1 0
Saidou Alioum 1 0
Закакиу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yigal Becker 3 0
Делмиро 1 1
Valentinos Pastellis 1 1
Рейнолдс Аластер 2 0
Evagoras Antoniou 2 0
Дигин Николя 1 0
John Ruiz 1 0
Mark Sifneos 1 0
Христофи Алкивиадес 1 0
Kyriakos Antoniou 1 0
Konstantinos Michailidis 1 0
Шлогар Мартин 1 0
Alex Opoku Sarfo 1 0
Valdy Matongo 1 0

Результаты матчей

Омония Никосия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Закакиу
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
6
Омония Никосия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Закакиу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
11

Упущенные победы

6
3
Омония Никосия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Закакиу
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
12

Упущенные победы

11
9

Голы по времени матча

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
11%
3
33%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Пропущено

4
12
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
1
25%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
4
33%
76-90

Забито

15
13
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
13%
3
23%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
6
40%
4
31%
76-90

Пропущено

12
20
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
3
15%
16-30
3
25%
5
25%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
3
25%
1
5%
61-75
3
25%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Никосия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1
Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Омония Никосия - Габала 4:1 Габала - Омония Никосия 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Гурник Ленчна - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:0 Пафос - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0
Закакиу
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Закакиу - Пафос 1:4 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Закакиу - Арис Лимасол 0:5
АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 Зандхаузен - Закакиу 5:2 Магдебург - Закакиу 8:1 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Бавария-2 - Закакиу 4:0 Ботошани - Закакиу 3:0 Закакиу - Омония Арадиппу 4:1 Омония 29-го Мая - Закакиу 0:0 Закакиу - Пейе 2014 4:0 Ахиронас Онисилос - Закакиу 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Отеллос - Закакиу 3:1 МЭАП Нису - Закакиу 0:2 Омония Арадиппу - Закакиу 1:2 Закакиу - Омония 29-го Мая 1:3

Результаты матчей

Омония Никосия
Закакиу

Точный счет

2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
3 раза 100%

Точный счет

3:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
3
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Омония Никосия
Закакиу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
6
1
1.5
4
3
4
3
2.5
4
3
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 6 4 2 0 14 - 6 14
2.
Пафос
 7 4 2 1 15 - 4 14
3.
АПОЭЛ
 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Омония Никосия
 7 3 4 0 17 - 10 13
5.
Аполлон
 6 3 3 0 7 - 3 12
6.
Арис Лимасол
 6 3 2 1 12 - 5 11
7.
Неа Саламина
 6 2 3 1 9 - 10 9
8.
АЕК Ларнака
 7 2 3 2 12 - 13 9
9.
АЕЛ Лимасол
 6 2 1 3 7 - 11 7
10.
Закакиу
 7 2 1 4 13 - 20 7
11.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 11 - 14 5
12.
Отеллос
 7 0 3 4 6 - 11 3
13.
Кармиотисса
 7 0 2 5 4 - 15 2
14.
Докса Катокопия
 6 0 0 6 3 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 3 1 0 10 - 1 10
2.
Омония Никосия
 4 2 2 0 11 - 6 8
3.
АПОЭЛ
 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
Аполлон
 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Арис Лимасол
 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
Анортосис
 3 1 2 0 6 - 4 5
7.
АЕК Ларнака
 3 1 2 0 9 - 8 5
8.
Этникос Ахна
 2 1 1 0 4 - 1 4
9.
Неа Саламина
 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
АЕЛ Лимасол
 3 1 1 1 5 - 6 4
11.
Закакиу
 4 1 0 3 4 - 12 3
12.
Кармиотисса
 3 0 2 1 4 - 6 2
13.
Отеллос
 3 0 0 3 2 - 6 0
14.
Докса Катокопия
 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
АПОЭЛ
 4 2 1 1 5 - 3 7
3.
Омония Никосия
 3 1 2 0 6 - 4 5
4.
Аполлон
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Неа Саламина
 4 1 2 1 6 - 9 5
6.
Арис Лимасол
 2 1 1 0 7 - 2 4
7.
Пафос
 3 1 1 1 5 - 3 4
8.
Закакиу
 3 1 1 1 9 - 8 4
9.
АЕК Ларнака
 4 1 1 2 3 - 5 4
10.
АЕЛ Лимасол
 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
Отеллос
 4 0 3 1 4 - 5 3
12.
Этникос Ахна
 3 0 1 2 7 - 13 1
13.
Докса Катокопия
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Кармиотисса
 4 0 0 4 0 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Омония Никосия Какулис Андроникос 6
АЕК Ларнака Фран Соль 6
Этникос Ахна Элиа Мариос 5
Анортосис Герреро Мигель 5
Закакиу Yair Castro 4
Весь список

Топ нарушителей
АЕЛ Лимасол Филипович Петар 1 3
Неа Саламина Тчаха Серж 1 3
Пафос Бочкай Петар 4
АПОЭЛ Шебаке Иссам 1 2
Неа Саламина Бехарано Данни 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Мэтьюз Адам уходит с поля. Псалтис Парис выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • 39'
      Мэтьюз Адам получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Дигин Николя получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Г О О О О Л - Какулис Андроникос бьет в цель!
    • 9'
      Г О О О О Л - Yair Castro бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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