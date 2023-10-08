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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Цвайер Феликс
Байер Л
2:0
Первый тайм: 32'
Кёльн
0'
1:0
22' Гол
Хофманн Йонас
23' Желтая карточка
Фримпонг Жереми
24' Желтая карточка
Стеффен Баумгарт
2:0
32' Гол

Ход матча

22'
Хофманн Йонас
(Вирц Флориан)
1:0
23'
Фримпонг Жереми
 
24'
 
Стеффен Баумгарт
32'
2:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 126
Байер Л 99.2% (125)
X 0.8% (1)
Кёльн 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Байер Л
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
25
Паласиос
Эсекиэль
34
Джака
Гранит
7
Хофманн
Йонас
10
Вирц
Флориан
22
Бонифасе
Виктор
1
Швебе
Марвин
18
Карстенсен
Расмус
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
17
Пакарада
Леарт
7
Любичич
Деян
6
Мартель
Эрик
40
Алиду
Фариде
8
Гусенбашич
Денис
11
Кайнц
Флориан
27
Зельке
Дейви
Байер Л
3-4-2-1
Кёльн
4-2-3-1

История личных встреч

Байер Л
Кёльн

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

25 матчей

48%
20%
32%
12 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

24%
52%
24%
6 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

Б
1:2
Б
1:2
Б
0:1
Б
2:2
Б
3:0
Б
0:4
Б
3:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
5:1
Б
0:2
Б
1:4
Б
2:0
Б
3:2
Б
0:0
Б
0:1
Б
0:2
Б
2:0
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.92
1.38

Среднее время на гол

46
65

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.08
1.33

Среднее время на гол

83
67

Всего голов

37
34

Голов в среднем за матч

1.48
1.36

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

60
66

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 6 (1) 0.86
Хофманн Йонас 4 0.57
Гримальдо Алехандро 2 0.29
Паласиос Эсекиэль 2 (1) 0.29
Та Джонатан 2 0.29
Фримпонг Жереми 1 0.14
Вирц Флориан 1 0.14
Адли Амин 1 0.14
Гложек Адам 1 0.14
Мбамба Ноа 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 2 0.29
Вальдшмидт Лука 1 0.14
Кайнц Флориан 1 (1) 0.14
Адамян Саркис 0 0
Гусенбашич Денис 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 2 0
Та Джонатан 2 0
Паласиос Эсекиэль 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Хофманн Йонас 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Фримпонг Жереми 1 0
Вирц Флориан 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карстенсен Расмус 1 1
Любичич Деян 2 0
Адамян Саркис 1 0
Шмиц Бенно 1 0
Хюберс Тимо 1 0
Шабо Юлиан 1 0
Алиду Фариде 1 0
Мартель Эрик 1 0
Гусенбашич Денис 1 0

Результаты матчей

Байер Л
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Кёльн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2
Байер Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Кёльн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

7
0
Байер Л
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Кёльн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

7
2

Голы по времени матча

Забито

12
2
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
100%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

19
4
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
5%
0
0%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
2
11%
2
50%
31-45
3
16%
1
25%
46-60
6
32%
1
25%
61-75
3
16%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
14%
1
9%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
1
14%
4
36%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Молде - Байер Л 1:2 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Байер Л - Хеккен 4:0
Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2 Байер Л - Дармштадт 5:1 Боруссия М - Байер Л 0:3 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Марсель - Байер Л 1:2 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Бохум - Байер Л 3:0 Байер Л - Боруссия М 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Рома - Байер Л 1:0 Байер Л - Кёльн 1:2
Кёльн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6
Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0 Кёльн - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Фортуна Кёльн - Кёльн 2:2 Кёльн - Мальорка 1:1 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Кёльн - Бавария 1:2 Вердер - Кёльн 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Байер Л - Кёльн 1:2 Кёльн - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:3

Результаты матчей

Байер Л
Кёльн

Точный счет

3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:3
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:3
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
3.5
Больше Меньше
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
2.5
Больше Меньше
2
4
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2:0 Заявка 7 6 1 0 22 - 6 19
2.
Штутгарт
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
3.
Боруссия Д
 Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
4.
Хоффенхайм
 Заявка 7 5 0 2 16 - 11 15
5.
Бавария
 Заявка 6 4 2 0 20 - 6 14
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 4 2 1 16 - 6 14
7.
Вольфсбург
 Заявка 7 4 0 3 10 - 9 12
8.
Фрайбург
 Заявка 6 3 1 2 7 - 10 10
9.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
11.
Дармштадт
 Заявка 7 2 1 4 12 - 19 7
12.
Унион Берлин
 Заявка 7 2 0 5 11 - 14 6
13.
Вердер
 Заявка 7 2 0 5 12 - 17 6
14.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 13 - 16 6
15.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
16.
Бохум
 Заявка 7 0 4 3 5 - 19 4
17.
Майнц
 Заявка 7 0 2 5 6 - 19 2
18.
Кёльн
 0:2 Заявка 7 0 1 6 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 4 4 0 0 16 - 2 12
2.
Байер Л
 2:0 Заявка 4 4 0 0 14 - 4 12
3.
Боруссия Д
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Вольфсбург
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
6.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
7.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Вердер
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Аугсбург
 Заявка 4 1 2 1 9 - 9 5
12.
Дармштадт
 Заявка 3 1 1 1 8 - 9 4
13.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
15.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Боруссия М
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18.
Кёльн
 0:2 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
2.
Байер Л
 2:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Штутгарт
 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
7.
Боруссия М
 Заявка 3 1 2 0 10 - 8 5
8.
Фрайбург
 Заявка 3 1 1 1 2 - 6 4
9.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
10.
Вольфсбург
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
11.
Дармштадт
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3
12.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Бохум
 Заявка 4 0 2 2 2 - 14 2
14.
Хайденхайм
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
15.
Кёльн
 0:2 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
16.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 4 - 12 1
17.
Вердер
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
18.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 13 (1)
Бавария Кейн Гарри 8 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 7 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (2)
Бавария Сане Лерой 5
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Топ нарушителей
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 2
Боруссия Д Джан Эмре 3
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      Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Контроль мяча: Байер Л: 64%, Кёльн: 36%.
    • 25'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 24'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Байер Л будет все-таки засчитан.
    • 24'
      Рефери не любит споров - именно за это Стеффен Баумгарт сейчас получил желтую
    • 23'
      Рефери не любит споров - именно за это Жереми Фримпонг сейчас получил желтую
    • 23'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Байер Л.
    • 22'
      Хофманн Йонас удалось забить из легкой позиции.
    • 22'
      Гримальдо Алехандро сделал ключевой пас для гола!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 36.5% пользователей.
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    Прогнозы 126
    Байер Л 99.2% (125)
    X 0.8% (1)
    Кёльн 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Байер Л
    Ничья
    Кёльн
    1.37
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    8.43
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    9.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Байер Л 2:0 Кёльн

    Исход игры
    Байер Л
    99.2% (125)
    Ничья
    0.8% (1)
    Кёльн
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.92% (67)
    Меньше
    45.08% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    36.89% (45)
    Нет
    63.11% (77)
    Популярный счёт
    2:0 Байер Л
    36.5% (46)
    2:1 Байер Л
    20.6% (26)
    3:0 Байер Л
    14.3% (18)
    3:1 Байер Л
    12.7% (16)
    1:0 Байер Л
    6.3% (8)
    4:0 Байер Л
    3.2% (4)
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    Байер Л
    Кёльн
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