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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Цвайер Феликс
Байер Л
3:0
Конец матча
Кёльн
0'
1:0
22' Гол
Хофманн Йонас
23' Желтая карточка
Фримпонг Жереми
24' Желтая карточка
Стеффен Баумгарт
2:0
32' Гол
Фримпонг Жереми
45' Желтая карточка
Тапсоба Эдмон
61' Желтая карточка
Та Джонатан
66' Желтая карточка
Алонсо Хаби
3:0
67' Гол
Бонифасе Виктор
90'+4

Ход матча

22'
Хофманн Йонас
(Вирц Флориан)
1:0
23'
Фримпонг Жереми
 
24'
 
Стеффен Баумгарт
32'
Фримпонг Жереми
(Гримальдо Алехандро)
2:0
45'
Тапсоба Эдмон
 
61'
Та Джонатан
 
62'
 
Финкгрефе Макс
Алиду Фариде
66'
Алонсо Хаби
 
67'
Бонифасе Виктор
(Хофманн Йонас)
3:0
71'
Инкапье Пьеро
Тапсоба Эдмон
 
71'
Адли Амин
Вирц Флориан
 
75'
 
Олесен Матиас
Гусенбашич Денис
75'
 
Тиггес Штеффен
Мартель Эрик
81'
Гложек Адам
Бонифасе Виктор
 
81'
Телла Нейтан
Фримпонг Жереми
 
88'
Пуэрта Густаво
Хофманн Йонас
 
90'
 
Килиан Лука
Карстенсен Расмус
90'
 
Доунс Дамион
Зельке Дейви

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 745 Количество передач 407
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Байер Л 99.2% (125)
X 0.8% (1)
Кёльн 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
25
Паласиос
Эсекиэль
34
Джака
Гранит
7
Хофманн
Йонас
10
Вирц
Флориан
22
Бонифасе
Виктор
1
Швебе
Марвин
18
Карстенсен
Расмус
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
17
Пакарада
Леарт
7
Любичич
Деян
6
Мартель
Эрик
40
Алиду
Фариде
8
Гусенбашич
Денис
11
Кайнц
Флориан
27
Зельке
Дейви
Байер Л
3-4-2-1
Кёльн
4-2-3-1

История личных встреч

Байер Л
Кёльн

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

25 матчей

48%
20%
32%
12 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

24%
52%
24%
6 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

Б
1:2
Б
1:2
Б
0:1
Б
2:2
Б
3:0
Б
0:4
Б
3:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
5:1
Б
0:2
Б
1:4
Б
2:0
Б
3:2
Б
0:0
Б
0:1
Б
0:2
Б
2:0
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.92
1.38

Среднее время на гол

46
65

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.08
1.33

Среднее время на гол

83
67

Всего голов

37
34

Голов в среднем за матч

1.48
1.36

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

60
66

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 7 (1) 1
Хофманн Йонас 4 0.57
Гримальдо Алехандро 2 0.29
Фримпонг Жереми 2 0.29
Паласиос Эсекиэль 2 (1) 0.29
Та Джонатан 2 0.29
Вирц Флориан 1 0.14
Адли Амин 1 0.14
Гложек Адам 1 0.14
Мбамба Ноа 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 2 0.29
Вальдшмидт Лука 1 0.14
Кайнц Флориан 1 (1) 0.14
Адамян Саркис 0 0
Гусенбашич Денис 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 3 0
Джака Гранит 2 0
Паласиос Эсекиэль 2 0
Тапсоба Эдмон 2 0
Фримпонг Жереми 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Алонсо Хаби 1 0
Хофманн Йонас 1 0
Вирц Флориан 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карстенсен Расмус 1 1
Любичич Деян 2 0
Стеффен Баумгарт 1 0
Адамян Саркис 1 0
Шмиц Бенно 1 0
Хюберс Тимо 1 0
Шабо Юлиан 1 0
Алиду Фариде 1 0
Мартель Эрик 1 0
Гусенбашич Денис 1 0

Результаты матчей

Байер Л
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Кёльн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2
Байер Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Кёльн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

7
0
Байер Л
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Кёльн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

7
2

Голы по времени матча

Забито

15
2
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
2
100%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
6
40%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

22
4
9 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
1
5%
0
0%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
3
14%
2
50%
31-45
3
14%
1
25%
46-60
7
32%
1
25%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
14%
1
7%
1-15
2
29%
2
14%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
1
14%
5
36%
61-75
1
14%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Молде - Байер Л 1:2 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Байер Л - Хеккен 4:0
Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2 Байер Л - Дармштадт 5:1 Боруссия М - Байер Л 0:3 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Марсель - Байер Л 1:2 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Бохум - Байер Л 3:0 Байер Л - Боруссия М 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Рома - Байер Л 1:0 Байер Л - Кёльн 1:2
Кёльн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6
Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0 Кёльн - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Фортуна Кёльн - Кёльн 2:2 Кёльн - Мальорка 1:1 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Кёльн - Бавария 1:2 Вердер - Кёльн 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Байер Л - Кёльн 1:2 Кёльн - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:3

Результаты матчей

Байер Л
Кёльн

Точный счет

3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:3
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:3
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
4 раза 57%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
3.5
Больше Меньше
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
2.5
Больше Меньше
2
5
3.5
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 6 1 0 23 - 6 19
2.
Штутгарт
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
3.
Бавария
 2:0 Заявка 7 5 2 0 22 - 6 17
4.
Боруссия Д
 Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
5.
Хоффенхайм
 Заявка 7 5 0 2 16 - 11 15
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 4 2 1 16 - 6 14
7.
Вольфсбург
 Заявка 7 4 0 3 10 - 9 12
8.
Фрайбург
 0:2 Заявка 7 3 1 3 7 - 12 10
9.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
11.
Дармштадт
 Заявка 7 2 1 4 12 - 19 7
12.
Унион Берлин
 Заявка 7 2 0 5 11 - 14 6
13.
Вердер
 Заявка 7 2 0 5 12 - 17 6
14.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 13 - 16 6
15.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
16.
Бохум
 Заявка 7 0 4 3 5 - 19 4
17.
Майнц
 Заявка 7 0 2 5 6 - 19 2
18.
Кёльн
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 4 4 0 0 16 - 2 12
2.
Байер Л
 Заявка 4 4 0 0 15 - 4 12
3.
Бавария
 2:0 Заявка 4 3 1 0 14 - 3 10
4.
Боруссия Д
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
5.
Вольфсбург
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
7.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Фрайбург
 0:2 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Вердер
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Аугсбург
 Заявка 4 1 2 1 9 - 9 5
12.
Дармштадт
 Заявка 3 1 1 1 8 - 9 4
13.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
15.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Боруссия М
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18.
Кёльн
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
2.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Бавария
 2:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Штутгарт
 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
7.
Боруссия М
 Заявка 3 1 2 0 10 - 8 5
8.
Фрайбург
 0:2 Заявка 4 1 1 2 2 - 8 4
9.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
10.
Вольфсбург
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
11.
Дармштадт
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3
12.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Бохум
 Заявка 4 0 2 2 2 - 14 2
14.
Хайденхайм
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
15.
Кёльн
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
16.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 4 - 12 1
17.
Вердер
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
18.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 13 (1)
Бавария Кейн Гарри 8 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 7 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 7 (1)
Бавария Сане Лерой 6
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 2
Боруссия Д Джан Эмре 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Байер Л заслуженно побеждает в отличном матче
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Байер Л: 64%, Кёльн: 36%.
  • 93'
    Адли Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 93'
    Шабо Юлиан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Килиан Лука ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Хюберс Тимо успешно блокирует удар.
  • 92'
    Судья сигнализирует, что Килиан Лука из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Адли Амин
  • 92'
    Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Тактическая замена. Зельке Дейви уходит с поля и его заменяет Доунс Дамион
  • 91'
    Тактическая замена. Расмус Карстенсен уходит с поля и его заменяет Килиан Лука
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Байер Л: 64%, Кёльн: 36%.
  • 89'
    Хюберс Тимо из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 89'
    Адли Амин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Байер Л 99.2% (125)
    X 0.8% (1)
    Кёльн 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Байер Л 3:0 Кёльн

    Исход игры
    Байер Л
    99.2% (125)
    Ничья
    0.8% (1)
    Кёльн
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.92% (67)
    Меньше
    45.08% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    36.89% (45)
    Нет
    63.11% (77)
    Популярный счёт
    2:0 Байер Л
    36.5% (46)
    2:1 Байер Л
    20.6% (26)
    3:0 Байер Л
    14.3% (18)
    3:1 Байер Л
    12.7% (16)
    1:0 Байер Л
    6.3% (8)
    4:0 Байер Л
    3.2% (4)
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