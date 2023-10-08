Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Расмус Карстенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Жереми Фримпонг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Хорошую попытку сделал Victor Okoh Boniface. Удар в створ, но вратарь начеку

Первый тайм

50' Команда Байер Л играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Тапсоба Эдмон получил желтую карточку от судьи

48' Расмус Карстенсен ослабляет давление, выбив мяч.

48' Хорошую попытку сделал Гусенбашич Денис . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Хюберс Тимо нанес удар головой, но Лукаш Градецки спокойно отбил мяч.

47' Кайнц Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Кёльн

45' Матч возобновлен

45' Ох, нехорошо это выглядит. Джака Гранит получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Джака Гранит на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Гримальдо Алехандро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Жереми Фримпонг нанес удар, но тот был заблокирован.

38' Victor Okoh Boniface создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Удар от ворот произведет Кёльн

36' Гримальдо Алехандро пробует нанести удар издали, но Марвин Швабе держит все под контролем

35' Пакарада Леарт выиграл воздушное противоборство у Жереми Фримпонг.

32' Жереми Фримпонг удалось забить из легкой позиции.

32' Г О О О О Л - Жереми Фримпонг забивает с правой ноги!

32' Гримальдо Алехандро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Та Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Хюберс Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Расмус Карстенсен успешно блокирует удар.

27' Вирц Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Коссуну Одилон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

24' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Байер Л будет все-таки засчитан.

24' Рефери не любит споров - именно за это Стеффен Баумгарт сейчас получил желтую

23' Рефери не любит споров - именно за это Жереми Фримпонг сейчас получил желтую

23' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Байер Л

22' Г О О О О Л - Хофманн Йонас забивает с левой ноги!

22' Вирц Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Хофманн Йонас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Вирц Флориан пробует нанести удар издали, но Марвин Швабе держит все под контролем

19' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Любичич Деян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Кёльн

15' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

14' Удар от ворот произведет Кёльн

13' Хофманн Йонас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Victor Okoh Boniface нанес удар, но тот был заблокирован.

13' Хорошую попытку сделал Victor Okoh Boniface. Удар в створ, но вратарь начеку

13' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Victor Okoh Boniface нанес удар, но тот был заблокирован.

12' Жереми Фримпонг из команды Байер Л своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Расмус Карстенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Удар от ворот произведет Кёльн

8' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Кёльн

5' Джака Гранит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Жереми Фримпонг задерживает мяч рукой

1' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Вирц Флориан пробует нанести удар издали, но Марвин Швабе держит все под контролем

1' Та Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Кёльн начинает с центра поля