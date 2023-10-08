Тур: 7. Стадион: БайАрена. Главный судья: Цвайер Феликс
0'
1:0
22' ГолХофманн Йонас
23' Желтая карточкаФримпонг Жереми
24' Желтая карточкаСтеффен Баумгарт
2:0
32' ГолФримпонг Жереми
45' Желтая карточкаТапсоба Эдмон
61' Желтая карточкаТа Джонатан
66' Желтая карточкаАлонсо Хаби
3:0
67' ГолБонифасе Виктор
90'+4
Ход матча
22'
1:0
23'
24'
32'
45'
61'
66'
67'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 3
-
11 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
745 Количество передач 407
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
34
Джака
Гранит
10
Вирц
Флориан
24
Шабо
Юлиан
40
Алиду
Фариде
27
Зельке
Дейви
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Вирц ФлорианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Коварж МатейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Телла НейтанПолузащитник
-
21 Адли АминПолузащитник
-
23 Гложек АдамНападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Алиду ФаридеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Дитц ФлорианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
42 Доунс ДамионНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Байер Л
Кёльн
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
25 матчей
48%
20%
32%
12 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
24%
52%
24%
6 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.92
1.38
Среднее время на гол
46
65
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
1.08
1.33
Среднее время на гол
83
67
Всего голов
37
34
Голов в среднем за матч
1.48
1.36
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
60
66
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|7 (1)
|1
|Хофманн Йонас
|4
|0.57
|Гримальдо Алехандро
|2
|0.29
|Фримпонг Жереми
|2
|0.29
|Паласиос Эсекиэль
|2 (1)
|0.29
|Та Джонатан
|2
|0.29
|Вирц Флориан
|1
|0.14
|Адли Амин
|1
|0.14
|Гложек Адам
|1
|0.14
|Мбамба Ноа
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зельке Дейви
|2
|0.29
|Вальдшмидт Лука
|1
|0.14
|Кайнц Флориан
|1 (1)
|0.14
|Адамян Саркис
|0
|0
|Гусенбашич Денис
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Та Джонатан
|3
|0
|Джака Гранит
|2
|0
|Паласиос Эсекиэль
|2
|0
|Тапсоба Эдмон
|2
|0
|Фримпонг Жереми
|2
|0
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Алонсо Хаби
|1
|0
|Хофманн Йонас
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карстенсен Расмус
|1
|1
|Любичич Деян
|2
|0
|Стеффен Баумгарт
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Шмиц Бенно
|1
|0
|Хюберс Тимо
|1
|0
|Шабо Юлиан
|1
|0
|Алиду Фариде
|1
|0
|Мартель Эрик
|1
|0
|Гусенбашич Денис
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Кёльн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
2
Байер Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Кёльн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
7
0
Байер Л
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Кёльн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
7
2
Голы по времени матча
Забито
15
2
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
2
100%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
6
40%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Забито
22
4
9 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
1
5%
0
0%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
3
14%
2
50%
31-45
3
14%
1
25%
46-60
7
32%
1
25%
61-75
3
14%
0
0%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
14%
1
7%
1-15
2
29%
2
14%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
1
14%
5
36%
61-75
1
14%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Молде - Байер Л 1:2 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Байер Л - Хеккен 4:0
Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2 Байер Л - Дармштадт 5:1 Боруссия М - Байер Л 0:3 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Марсель - Байер Л 1:2 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Бохум - Байер Л 3:0 Байер Л - Боруссия М 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Рома - Байер Л 1:0 Байер Л - Кёльн 1:2
Кёльн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6
Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0 Кёльн - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Фортуна Кёльн - Кёльн 2:2 Кёльн - Мальорка 1:1 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Кёльн - Бавария 1:2 Вердер - Кёльн 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Байер Л - Кёльн 1:2 Кёльн - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:3
Результаты матчей
Байер Л
Кёльн
Точный счет
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:3
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:3
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
4 раза 57%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Кёльн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|23 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 8
|18
|3.
|2:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|22 - 6
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 8
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 11
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 9
|12
|8.
|0:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 12
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 19
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|11 - 14
|6
|13.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|12 - 17
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 16
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|16.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 19
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 19
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 4
|12
|3.
|2:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 3
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 3
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|0:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 9
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 9
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|2:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|10 - 8
|5
|8.
|0:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 8
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 14
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
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|Штутгарт
|Гирасси Серу
|13 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|8 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|7 (2)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|7 (1)
|Бавария
|Сане Лерой
|6
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Боруссия М
|Итакура Ко
|4
|Айнтрахт Фр
|Гётце Марио
|1 2
|Айнтрахт Фр
|Кнауфф Ансгар
|1 2
|Боруссия Д
|Джан Эмре
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Байер Л 3:0 Кёльн
Исход игры
Байер Л
99.2% (125)
Ничья
0.8% (1)
Кёльн
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.92% (67)
Меньше
45.08% (55)
Обе команды забьют
Да
36.89% (45)
Нет
63.11% (77)
Популярный счёт
2:0 Байер Л
36.5% (46)
2:1 Байер Л
20.6% (26)
3:0 Байер Л
14.3% (18)
3:1 Байер Л
12.7% (16)
1:0 Байер Л
6.3% (8)
4:0 Байер Л
3.2% (4)
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